Чтобы внести 1 млрд в Совет мира, США придётся разблокировать активы РФ - Песков
Глава кремлёвской пресс-службы Дмитрий Песков разъяснил официальную позицию властей России по так называемому денежному взносу в формате членства в «Совете мира» Дональда Трампа. Речь идёт о том, что для постоянного членства в этом совете требуется уплатить сумму порядка 1 млрд долларов. Членский взнос.
Дмитрий Песков заявил, что взнос в виде указанной суммы потребует разблокировки российских валютных активов в США.
Пресс-секретарь президента:
Песков добавляет, что готовность России внести миллиард долларов в фонд «Совета мира» из замороженных средств «не значит, что Москва утратила надежду на возвращение этих активов».
Глава пресс-секретариата Кремля:
Напомним, что западная пресса, освещая тему «Совета мира», пишет, что в течение трёх лет нахождение в нём может быть бесплатным. А миллиард внести обязаны те, кто хочет остаться в нём на «постоянке».
Только возникает вопрос: а сохранится ли этот «Совета мира» через три года, когда Дональд Трамп должен будет покинуть пост президента США?
