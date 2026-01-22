В итоге эта сумма должна пойти на восстановление Палестины. Только пока нет никакого понимания, как такой взнос юридически может быть оформлен.

Россия продолжит бороться за свои активы всеми доступными способами и инструментами.

Глава кремлёвской пресс-службы Дмитрий Песков разъяснил официальную позицию властей России по так называемому денежному взносу в формате членства в «Совете мира» Дональда Трампа. Речь идёт о том, что для постоянного членства в этом совете требуется уплатить сумму порядка 1 млрд долларов. Членский взнос.Дмитрий Песков заявил, что взнос в виде указанной суммы потребует разблокировки российских валютных активов в США.Пресс-секретарь президента:Песков добавляет, что готовность России внести миллиард долларов в фонд «Совета мира» из замороженных средств «не значит, что Москва утратила надежду на возвращение этих активов».Глава пресс-секретариата Кремля:Напомним, что западная пресса, освещая тему «Совета мира», пишет, что в течение трёх лет нахождение в нём может быть бесплатным. А миллиард внести обязаны те, кто хочет остаться в нём на «постоянке».Только возникает вопрос: а сохранится ли этот «Совета мира» через три года, когда Дональд Трамп должен будет покинуть пост президента США?