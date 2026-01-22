Чтобы внести 1 млрд в Совет мира, США придётся разблокировать активы РФ - Песков

4 438
Глава кремлёвской пресс-службы Дмитрий Песков разъяснил официальную позицию властей России по так называемому денежному взносу в формате членства в «Совете мира» Дональда Трампа. Речь идёт о том, что для постоянного членства в этом совете требуется уплатить сумму порядка 1 млрд долларов. Членский взнос.

Дмитрий Песков заявил, что взнос в виде указанной суммы потребует разблокировки российских валютных активов в США.

Пресс-секретарь президента:

В итоге эта сумма должна пойти на восстановление Палестины. Только пока нет никакого понимания, как такой взнос юридически может быть оформлен.

Песков добавляет, что готовность России внести миллиард долларов в фонд «Совета мира» из замороженных средств «не значит, что Москва утратила надежду на возвращение этих активов».

Глава пресс-секретариата Кремля:

Россия продолжит бороться за свои активы всеми доступными способами и инструментами.

Напомним, что западная пресса, освещая тему «Совета мира», пишет, что в течение трёх лет нахождение в нём может быть бесплатным. А миллиард внести обязаны те, кто хочет остаться в нём на «постоянке».

Только возникает вопрос: а сохранится ли этот «Совета мира» через три года, когда Дональд Трамп должен будет покинуть пост президента США?
  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +21
    Сегодня, 11:53
    А сколько надо денег на восстановление Донбасса,Херсонской,Запорожской?Зачем нам эта Палестина,у самих поле выжженное и руины.
    1. vasyliy1 Звание
      vasyliy1
      +12
      Сегодня, 11:55
      Зачем нам тратится на заведомо американский проект? Лучше тарифы на ЖКХ уменьшите для людей, так и тянет в западную тусовку нашу элитку!
      1. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        +8
        Сегодня, 12:00
        Тогда надо будет капитализм отменять. На святое замахиваетесь.
        1. Личное мнение Звание
          Личное мнение
          0
          Сегодня, 12:08
          Может просто пойти по китайскому пути под знаменем с серпом и молотом?
          Они не постеснялись перенять наш опыт при своей цивилизации почти 5 тысяч лет.
          1. Младший рядовой Звание
            Младший рядовой
            +6
            Сегодня, 12:19
            В Китае существует целый институт, который изучает причины распада СССР. Сидит куча народу с научными званиями по экономике, политологии, социологии и другими прикладными науками. Вот сидят они, дискутируют, и до сих пор понять не могут, почему (с научной точки зрения) распался СССР. А у нас, на эти политические события, ответ одним словом - предательство.
      2. Evgeny64 Звание
        Evgeny64
        0
        Сегодня, 12:24
        Да все в курсе, что надо беременным пенсионерам инвалидам денег дать, читать-то пробовали о чем речь?
        Вам кто-то обещал разморозить активы под тарифы ЖКХ? Или вообще их когда-то отдать? am
        Мрак, одни и те-же стоны в любой статье о деньгах, вам вообще методички меняют или совсем обленились? Даже не читая о чем речь, сразу шаблонные вбросы под копирку.
        Какое отношение имеют эти политические игрища, с несуществующими деньгами, к вашим тарифам... request
        1. AKuzenka Звание
          AKuzenka
          0
          Сегодня, 12:43
          Конечно никакого. Но нам постоянно твердят, что денег нет и поэтому повышают тарифы. Тоже связи нет. А тут деньги. И сразу возникает вопрос с недоумением - вот же деньги! Связи не видите?
          1. Evgeny64 Звание
            Evgeny64
            -1
            Сегодня, 12:59
            А тут деньги.
            Деньги где? В холодильнике наверное в ЦБ лежат, они-же "заморожены", их надо в микроволновку только положить, чтобы растаяли и срочно подобным персонажам раздать. belay
            Конкретно где эти деньги, в ВТБ или может в Сбере? Где вы их увидели в данном контексте, такое ощущение, что половина местных "экспердов" вообще тексты не читает, главное свою умную мыслю выложить побыстрее по заголовку.
            В школе каникулы вроде закончились request
        2. vasyliy1 Звание
          vasyliy1
          0
          Сегодня, 12:45
          "Да все в курсе, что надо беременным пенсионерам инвалидам денег дать, читать-то пробовали о чем речь?"

          В отличии от вас я новость прочитал, ну и какое дело нам до этих палестинцев? Что у нас нет проектов в собственной стране, куда деньги вкладывать надо? Вот как раз вы и работаете по методичке и защищаете воровскую олигархическую власть.упражняйтесь и дальше!
          1. Evgeny64 Звание
            Evgeny64
            -1
            Сегодня, 12:53
            Тогда еще раз прочитайте и желательно немного подумать laughing Если не дойдет с первого раза, не страшно, думать полезно, если делать это чаще, то когда-нибудь научитесь читать и понимать.
            Какие, к лешему, проекты в нашей (если она ваша) стране вы можете профинансировать за счет средств, замороженных в США?
            Не дошло еще? Поясню, нельзя ничего профинансировать за счет денег, которых нет, еще не дошло?
            Ну тогда можете дальше бороться с олигархами, хотя заодно с летающими крокодилами попробуйте, там точно результат будет, если не увидите летающих крокодилов, значит ваша борьба имеет успех laughing
            Это непробиваемо... Неужели такое бывает в реале, вот никогда не поверю, что человек реально не понимает простейших вещей, склоняюсь все-же, что другого писать не поручили request
            1. Перфильева Вера Звание
              Перфильева Вера
              +1
              Сегодня, 13:03
              Читать и понимать это вы не умеете, ну и кто же эти миллиарды на запад перегнал и продолжает это делать? Не догатываетесь? Как раз это нынешняя власть во главе с шахматистом и делает! Колониальный режим у нас в стране с 90- х годов. Но до вас это не дойдет к сожалению!
            2. Десница ока Звание
              Десница ока
              0
              Сегодня, 13:12
              Поясню, нельзя ничего профинансировать за счет денег, которых нет, еще не дошло?

              Бред... Если денег нет, то как ими можно профинансировать Совет Мира Трампа? Значит они ЕСТЬ, наши, но заморожены незаконными санкциями гегемона... И, если/ когда эти незаконные санкции будут сняты - они вернут их нам.
              Да, сомневаюсь что это произойдет, в ближайшие годы, но факт есть факт - это наши деньги и они точно есть!
      3. aybolyt678 Звание
        aybolyt678
        0
        Сегодня, 13:33
        Цитата: vasyliy1
        Зачем нам тратится на заведомо американский проект?

        американский проект это проект "управляемого хаоса", и проект совета мира прекрасно в нем себя чувствует. Надо же чем то разбавить ООН, БРИКС и др... А наш интерес - о себе заявить, поэтому поддерживаем. Лучше бы конечно по другому заявлять, достижениями например
      4. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 13:36
        Цитата: vasyliy1
        Зачем нам тратится на заведомо американский проект?

        Деньги высосут и как всегда ничего не сделают и если придут к власти демократы, проект закроют.
        Да и будут ли там жить палестинцы ? У меня сомнение.
    2. Silver99 Звание
      Silver99
      0
      Сегодня, 11:57
      А чем этот "совет Мира" будет отличаться от ООН.... ну встретятся, поговорят, наложат вето и разойдутся ни с чем......
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        +5
        Сегодня, 12:21
        Цитата: Silver99
        А чем этот "совет Мира" будет отличаться от ООН.... ну встретятся, поговорят, наложат вето и разойдутся ни с чем......

        В том то и дело, что там, окромя как у Трампа, больше ни у кого этого права "вето" не будет. Это будет карманная организация рыжего "миротворца", который будет проводить все(а по сути свои) решения в обход ООН. Остальные участники, это просто массовка для придания легитимности этому новообразованию.
      2. Per se. Звание
        Per se.
        +6
        Сегодня, 12:26
        Цитата: Silver99
        А чем этот "совет Мира" будет отличаться от ООН..
        Местом в "партере" за миллиард долларов.
        1. AKuzenka Звание
          AKuzenka
          +3
          Сегодня, 12:47
          Какой партер?! На галёрке, в лучшем случае, а скорее всего похлопают по плечу, -"Гут, гут, Вольдемар", денежку приберут и всё.
      3. Гаврило Принцип Звание
        Гаврило Принцип
        +4
        Сегодня, 12:42
        Ну миллиард то у Донни на кармане останется
      4. Piramidon Звание
        Piramidon
        +1
        Сегодня, 12:51
        Цитата: Silver99
        А чем этот "совет Мира" будет отличаться от ООН

        В ООН янкесы только за ниточки дергают, чтобы принимались выгодные им решения, а в "Совете мира" они будут полноценно рулить и утверждать или блокировать все решения этого совета, даже если они будут приниматься единогласно. Последнее слово будет за Трампом.
      5. Попуас Звание
        Попуас
        0
        Сегодня, 13:31
        Право вето только у Трампа будет...а это не совсем ООН... hi
    3. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      +1
      Сегодня, 12:02
      Главное тут не Палестина, а возврат уворованных денег. Несуществующие активы Донбассу не помогут.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +5
        Сегодня, 12:11
        th.kuzmichev hi ,ну ПРЕДСТАВИМ янки разблокируют этот лярд и заберут в этот фонд,но остальные то останутся под этих полным контролем,или вы считаете что они автоматом всю сумму разморозят и на счета в Москву переведут,чтоб Россия им обратно лярд перекинула???
        1. Mitos Звание
          Mitos
          +2
          Сегодня, 12:16
          Именно так, они эти средства давно распилили и поделили, и что бы вытащить этот лярд им надо его достать из экономики еврозоны. То же самое с восстановлением Донбаса. Не видать России этих сворованных денег. Лично мое мнение. hi
          1. th.kuzmichev Звание
            th.kuzmichev
            -1
            Сегодня, 12:37
            Верно мыслите. Только в данном случае речь о заблокированных деньгах в Штатах, а не в Европе. Это на много меньшая сумма.
          2. Ныробский Звание
            Ныробский
            0
            Сегодня, 13:10
            Цитата: Mitos
            Именно так, они эти средства давно распилили и поделили, и что бы вытащить этот лярд им надо его достать из экономики еврозоны.

            Из еврозоны его доставать не надо т.к. этот лярд, помимо ещё четырёх(а всего пять), арестован на американских счетах. Что бы вытащить их с "лежбища" ВВП рассматривает 1 млрд. как взнос, а оставшиеся 4 млрд. на послевоенное восстановление пострадавшей территории украины.
            Вопрос в том, какая территория под этим понимается - ЛНР, ДНР, Запорожье, Херсон, как пострадавшие в результате б/действий, или это в том числе и на восстановление территории находящейся под контролем бандеростана. winked
        2. th.kuzmichev Звание
          th.kuzmichev
          -2
          Сегодня, 12:35
          Представлять не надо. Это от наших условий зависит. А фактически этих денег у нас всё равно нет. Минусов не будет в любом случае. Про переводы это вы ерунду сочинили.
    4. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 12:38
      Цитата: dmi.pris1
      А сколько надо денег на восстановление Донбасса,Херсонской,Запорожской?

      Путин только что сказал, он готов выделить 1 ярд на Палестину и остальные замороженные он готов потратить на восстановление Урны. Вот так просто наши деньги готов отдать американцам что бы те потратили на xoxлов.
      Ну и как у нас принято свою территорию мы не за счет США, Франции, Британии и Германии, которые поставляли оружие xoxлам, а за счет наших налогов будем восстанавливать. Ну т.е. все как и писали западные сми в самом начале переговоров/торгов. Потом будут говорить нас обманули.
      1. seamen2 Звание
        seamen2
        0
        Сегодня, 13:03
        *Путин только что сказал, он готов выделить 1 ярд на Палестину и остальные замороженные он готов потратить на восстановление Урны. Вот так просто наши деньги готов отдать американцам что бы те потратили на xoxлов.*

        скорее это с его стороны бесхитростный ход. ВВП прекрасно понимает, что ничего ему не отдадут.
        в данном случае просто *стрелки переводит*. мол, мы хотели как лучше, а они..
        по поводу *вот так просто отдать* -- так они уже у них, их просто отобрали и все.
        все эти разговоры о возврате, разблокировании--просто дымовая завеса, которая прикрывает уже свершившийся факт.
        1. topol717 Звание
          topol717
          +1
          Сегодня, 13:13
          Самое печальное в этой истории - Вы скорее всего правы.
  2. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +3
    Сегодня, 11:57
    Годный троллинг. Похоже придется России отдать Гренландию США. А Батька уже в совете, и трактора будет продавать. Есть чему у Лукашенко поучиться.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 12:18
      Младший рядовой hi ,вопрос без сарказма а чему надо учиться у А.Г.Л.??? Просто чтоб понять.
      1. Per se. Звание
        Per se.
        +3
        Сегодня, 12:33
        Чтоб понять, надо на белорусские товары смотреть, их предприятия и сельское хозяйство. Будь у батьки наши ресурсы, Беларусь бы сверхдержавой стала. Такие вот "галоши"...
        1. Кмет Звание
          Кмет
          +1
          Сегодня, 12:54
          И да и нет.. Чтобы быть сверхдержавой нужно иметь достаточные территории и соответствующее количество населения. Ни того и ни другого у Беларуси нет - поэтому быть "сверхдержавой" не судьба. Почему население и терриории? Это прямая связь т.к. это один из факторов территориальной безопасности. К примеру взять Швейцарию, Бельгию или Люксембург в особенности))) Даже если предположить условие коллосальнейшего экономического развития или уровня жизни населения и финансовой обеспеченности государства, то в случае войны против такого государства - с карты мира будет снесено все в течение одной недели (условно). Какая может быть "сверхдержава", если так называемая "независимость" - это только досужие рассуждения? Маленькие страны не имеют собственных огромных ресурсов (один ресурс как, например, в Венесуэле - не в счет) и понадобится железо, сера, магний, редкоземы и все прочее, что придется закупать у других стран - вот она настоящая зависимость, а не эта привитая иллюзия "независимости". И как бы ни была экономически развита страна с небольшой территорией - она всегда будет зависима по многим критериям из-за ресурсов, геополитического расположения, собственных вооруженных сил и т.п. факторов. Беларусь фашисты взяли за время своего блицкрига практически в течение нескольких недель и к началу сентября 1941 года - полностью находилась под оккупацией. В сравнении с РФ или теми же США даже рядом поставить нет возможности. Так, что "сверхдержавой" по всем параметрам не получится стать.
          Но Вы правы - будь такие ресурсы как Вы говорите, да.. Беларусь бы имела чудовищную экономическую мощь, но без статуса "Сверхдержавы".
      2. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        +2
        Сегодня, 12:43
        Политика дело грязное. Очень грязное. Аристотель называл политоту царицей наук, хотя если вникнуть в его произведения - это обычная торговля. И, знаете ли, не всегда можно упрекать политических деятелей, потому как мы не знаем, чего они друг другу перепродают. А Батька растопырился покруче Волочковой. И самолетные санкции с него сняли, и с каких-то политзаключенных сняли кандалы. Просто так такие вещи не делаются. Всему этому предшествуют договорняки. Это одна из основ политики (торговля как на рынке) и Батька в этом деле поднаторел. hi
  3. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    +3
    Сегодня, 11:59
    А зачем России вступать в "Совет мира", если там будет обсуждаться только урегулирование конфликта на Ближнем Востоке? Не думаю, что там будут обсуждать урегулирование украинского конфликта. Там где США, там и беда.
    1. Володин Звание
      Володин
      +3
      Сегодня, 12:07
      Цитата: Артур Грудинин
      А зачем России вступать в "Совет мира", если там будет обсуждаться только урегулирование конфликта на Ближнем Востоке?

      Если верить Трампу, то не только конфликт на Ближнем Востоке, но и другие конфликты. Но вот верить ли ему - вопрос риторический...
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 12:19
        Володин hi ,после его вчерашнего выступления и залета с Зеленским в зале,вопрос к его команде как они его информируют и чем руководствуются.
        1. Володин Звание
          Володин
          +1
          Сегодня, 12:21
          Цитата: Ропот 55
          после его вчерашнего выступления и залета с Зеленским в зале

          многие, и я в том числе, не считают, что это был "залёт". Особенно учитывая то, что Зеленский тут же сорвался в Давос (через Польшу). Был бы залёт, Зеленский не преминул бы этим воспользоваться, выставив Трампа "недалёким человеком", и остался бы в Киеве.
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +1
            Сегодня, 12:27
            Володин,ну то что Зеленский сорвётся по первому зову предсказывали,просто место называли не Давос, Зеленскому нужна помощь США и гарантии её оказания,а без Трампа этого не получить,без личного общения то есть. Зеленский фигура не того калибра чтоб Трампа тыкать в его ошибки и намекать на его умственные способности,тем боле зная что "мистер самый- присамый" болезненно обитчив.
    2. Солдатов В. Звание
      Солдатов В.
      +2
      Сегодня, 12:35
      Нас в ООН то никто не слушает и игнорирует, а в "Совете мира" мы будем стоять в предбаннике и ждать когда нас позовут выслушать решение или указание Вашингтонского обкома. stop
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 12:01
    Трамп от нас такой подляны не ожидал!?
  5. kventinasd Звание
    kventinasd
    +3
    Сегодня, 12:06
    Только возникает вопрос: а сохранится ли этот «Совета мира» через три года?
    Этот совет, что для собаки пятая нога. Придет в США новая метла и отменит всё что там понапридумывал рыжий. Трамп делает это лишь для утверждения своего "могущества" перед мировым сообществом и как по мне, идти на поводу у этого чванливого барыги - себя не уважать. Сама постановка вопроса о возвращении наших замороженных активов, в обмен на лояльность Трампа, это унижение независимой Державы, коей мы себя считаем. Думаю руководство Китая, после того как американцы начали давить по всем направлениям на поднебесную, на такой развод не пойдёт.
  6. Илья22558 Звание
    Илья22558
    +4
    Сегодня, 12:07
    Трамп молодец: сейчас по лярду зеленых соберет за членство в этом "Совете мира" и Гренландию выкупит. Как говориться "не введешь в заблуждение - не проживешь!"
  7. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 12:08
    Песков добавляет, что готовность России внести миллиард долларов в фонд «Совета мира» из замороженных средств «не значит, что Москва утратила надежду на возвращение этих активов».

    Тут вопрос несколько странный и ответ тоже. Это означает ,что Западу мы все же отдадим средства или он тоже потеряет возможность на возврат средств из России ?
  8. Пионер1984 Звание
    Пионер1984
    0
    Сегодня, 12:11
    Нашей страной руководят клинические идиоты.
  9. Десница ока Звание
    Десница ока
    +3
    Сегодня, 12:14
    Я знаю одно.., как только Путин присоединится к этому совету, соданному
    извергами преступниками, которые прежде растерзали Газу и хладнокровно истребили тысячи невинных женщин и детей там, не говоря уж о мужском населении ( а Израиль так вообще официально был обвинен в геноциде.., впрочем без последствий для себя... И сейчас будет с Трампом царствовать в этом совете, решая как дальше распоряжаться кладбищем, которое он, при помощи Трампа сотворил), да еще и перечислит миллиард этим международным преступникам, которых судить нужно, а не узаканивать их преступления и право распоряжаться палестинской землей, так сразу для меня это станет последней каплей.., после мои "дорожки" с Путиным разойдутся, уже на всегда.
    Много было до этого, просто вопиюще неадекватных, на мой взгляд, шагов и действий, реакций на антироссийские враждебные действия гегемона и его лживые, обратные настоящим действиям слова, что уже отвернуло конкретно меня от самого Путина и окружения его властьимущего, но это уже точно будет последней чертой неприятия, после которой я поставлю абсолютный крест как на Путине, так и на нашей властной элите.., на всех тех, кто прогнулся таки перед "Дьяволом", можно сказать, продали ему души, отвернулись от предназначения своего - противостоять злу в этом мире и способствовать справедливому мироустройству, быть на стороне света, добра, неправедно угнетаемых, истязаемых и тп. и приняли в конечном итоге, сторону самых античеловечных сил, приклонились перед ними....
    1. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      -1
      Сегодня, 12:17
      Цитата: Десница ока
      после мои "дорожки" с Путиным разойдутся, уже на всегда.

      он безусловно будет расстроен и даже возможно пропадет аппетит.. все же - люди, все, склонны превозносить свое влияние на окружающий мир laughing
      1. Десница ока Звание
        Десница ока
        +1
        Сегодня, 12:30
        Ну это образно было сказано, понятно же)))) Имелось ввиду, что ранее, как бы недовольна была Путиным и политикой его, неадекватными ответными действиями на враждебные гегемона, лебезением Путина перед ним и тп., все же, старалась это как-то для себя оправдывать, понимать и тп. Все равно продолжала еще надеяться и верить, что вот-вот Путин очнется, изменит координально свою политику, отношение к самым главным врагам, в том числе -Трампу и тп., в общем, все равно, в душе, продолжала поддерживать его, переживать и тп. Но, как вижу - действия Путина и властных кругов наших, становятся не менее неприемлемыми и адекватнее, для меня, а наоборот. И, повторюсь - если Путин присоединится к этой организации, созданной "дьявольскими силами" и под их управлением, легализует таким образом, все преступления и зверства, совершенные сионо-англосакской братией в Газе, станет соучастником таким образом и тп., я навсегда отвернусь от него и разочаруюсь полностью.
    2. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 12:39
      ну разойдутся дорожки у вас с Путиным и что?))))))))))))))))))
      1. Десница ока Звание
        Десница ока
        0
        Сегодня, 12:51
        Ничего... Переживу разочарование, зафиксирую, переварю, осознаю, и буду жить дальше))).
        Просто, в дальнейшем, мое отношение к Путину и сегодняшней власти будет однозначно негативным и в своих размышлениях, обсуждениях и тп., буду уже отталкиваться от этих, абсолютно осознанных мной и принятых как верные, убеждений.
        А остальных это в принципе, не касается у каждого своя голова и свои сознательные способности, что бы исходя из них делать, собственные выводы, обо всем и всех.
  10. Million Звание
    Million
    +2
    Сегодня, 12:25
    Какая то замануха очередная.
    Как бы наши опять куда нибудь не вляпались..
    1. Пионер1984 Звание
      Пионер1984
      +2
      Сегодня, 12:31
      У вас есть сомнения что не вляпаемся?Скакать по граблям это забава нынешних кремлёвских сидельцев.
    2. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      +3
      Сегодня, 12:43
      Какая то замануха очередная.
      Это желание показать кто в этом мире главный. Трамп уже видит себя императором всего мира, где вассалы официально признают его лидерство подтверждая своё согласие внесением миллиарда в общак этого общества. hi
  11. АИК05 Звание
    АИК05
    0
    Сегодня, 12:36
    Этот «Совет мира» игрушка для Трампа, поиграется, надоест и выкинет, оставить он всех в дураках, кто клюнет на эту наживку, что только не придумает этот нарцисс, только чтобы быть в центре внимания.
  12. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 12:53
    Так разморозят ровно миллиард, чтобы его и взять ( хотя он и так у них в распоряжении, по сути).
    Так что нам это жест никак, ни плохо, ни хорошо.
    А вот зато Трамп сможет оборотить свое мурло к остальным участникам: "А вы что молчите, господа? Где взносы?"
  13. seamen2 Звание
    seamen2
    0
    Сегодня, 12:54
    *а сохранится ли этот «Совета мира» через три года, когда Дональд Трамп должен будет покинуть пост президента США?*

    А почему он должен его покинуть. Посовещаются с ВВП, переведут Терешкову на новое место работы--в конгрессмены..А дальше вы знаете.
  14. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 12:57
    Цитата: vasyliy1
    так и тянет в западную тусовку нашу элитку!

    Да элитке то все равно. А вот с простыми людьми?
  15. opuonmed Звание
    opuonmed
    +1
    Сегодня, 12:58
    Может, это взятка Трампу? РФ уже региональная держава (в июне 2024 года на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ он неоднократно подчёркивал отсутствие у России имперских амбиций). https://www.mk.ru/politics/2024/06/06/putin-u-rossii-net-imperskikh-ambiciy.html Вот так имперские амбиции сломали
  16. Кмет Звание
    Кмет
    0
    Сегодня, 13:00
    Чтобы внести 1 млрд в Совет мира, США придётся разблокировать активы РФ - Песков

    ))) Хорошую отмазку нашел гр. Песков чтобы показать, что вроде РФ это интересно, но нет никаких возможностей)) Ну так может не платить первые три года и просто "вступить" в...)) Но про это активно забыто)) Там есть что сказать США, но это по необъяснимым причинам не говорят, а вместо этого находят другие лазейки и поводы для официального ответа..
    Жаль нет высказываний Дмитрия Анатольевича.. он бы отжег!!))
  17. Десница ока Звание
    Десница ока
    0
    Сегодня, 13:03
    Цитата: topol717
    Путин только что сказал, он готов выделить 1 ярд на Палестину и остальные замороженные он готов потратить на восстановление Урны. Вот так просто наши деньги готов отдать американцам

    Ага, а помимо наших таких добровольных отстегиваний гегемону, он нас еще санкциями и борьбой с крайне важным для нашего благосостояния "теневым флотом" будет добивать, банкротить. А еще, американским оружием ( которое Трамп заставил Европу оплачивать), с помощью американских спецов и развед данных, наших лучших людей - воинов будут продолжать истреблять на Украине, имеющимся темпом и в рамках одобренного, следуемого Путиным сценария, еще очень долго. Вот уж верх абсурда и неадекватности....
  18. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 13:04
    "В итоге эта сумма должна пойти на восстановление Палестины. Только пока нет никакого понимания, как такой взнос юридически может быть оформлен."

    Ну раз обмороженные деньги все равно уже не наши, так может по миллиарду на восстановление/улучшение каждой страны на планете?
    Нам уже пофиг, так хоть другие пожируют. Науру, Палау, Тувалу, влачащий жалкое существование Лихтенштейн, Ватикан тот же.
  19. Sovetskiy Звание
    Sovetskiy
    0
    Сегодня, 13:06
    Песков заявил, что взнос в виде указанной суммы потребует разблокировки российских валютных активов в США.

    Похоже на галимый откат за разблокировку активов? Поздравляю наши монетарные власти с "победой". lol
    1. Десница ока Звание
      Десница ока
      0
      Сегодня, 13:30
      Ага.., вложил 2 миллиарда, на выходе получил один и то - не точно...))) Впрочем, Путин уже проговорился - второй лярд ( даже если его формально разморозят) пойдет на восстановление разрушенных войной укр. территорий. Те же - репарации укре, но под красивой оберкой...
  20. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    0
    Сегодня, 13:15
    мелкожульническая брокерская природа снова вылазит, как шило из мешка. не вижу, какие преференции получит страна, пусть даже со всех резервов снимут санкции. Снова не государственное мышление, а жульническая попытка извернуться и что-то прихватить.

    Кто нибудь верит, что эти деньги когда-то в Россию вернутся?
  21. Glagol1 Звание
    Glagol1
    0
    Сегодня, 13:32
    Логика такая : там заморожено около 6 млрд , они должны быть разморожены, 1 передаем в фонд, 5 возвращаем себе. Лучше, чем вообще мимо.
  22. Monster_Fat Звание
    Monster_Fat
    0
    Сегодня, 13:34
    А если разблокируют? Вот "если"? Пойдёт Россия под Трампа?
  23. Валюша Звание
    Валюша
    0
    Сегодня, 13:36
    Да уж! Вонючим духом Анкориджа наш шахматист так обнюхался, до сих пор прийти в себя не может, творит, Бог знает что.