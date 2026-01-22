С Украиной всё решено: Уиткофф анонсировал тему переговоров с президентом РФ

7 575 16
С Украиной всё решено: Уиткофф анонсировал тему переговоров с президентом РФ

Накануне на полях Всемирного экономического форума в Давосе американская делегация в составе спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и затя Трампа Джареда Кушнера провела переговоры с украинскими и российскими представителями. Подробности встречи не разглашаются, хотя Уиткофф и глава РФПИ Кирилл Дмитриев кратко охарактеризовали ее результат как положительный.

Сегодня представители Белого дома направляются в Москву, где состоится очередная встреча с президентом России Владимиром Путиным. Обсуждаться будет мирный план по Украине. Однако перед вылетом в РФ спецпосланник Трампа рассказал журналистам, что тема встречи с российским лидером уже выходит за рамки остановки конфликта.



По словам Уиткоффа, вчера вечером вопросы, которые будут затронуты в Кремле, обсуждались во время ужина с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер вновь акцентировал внимание на экономической тематике, что в очередной раз показывает — политика для Трампа является лишь инструментом в достижении прагматичных бизнес-целей.

Спецпосланник Трампа сообщил, что разговор с главой Белого дома шел о послевоенном восстановлении Украины. С этой целью Вашингтон рассматривает создание на украинской территории зоны беспошлинной торговли.

Вчера вечером за ужином мы говорили (с президентом США) о перспективах развития украинской экономики и финансовой системы, рынков, рабочих мест. Президент говорил о создании на Украине зоны свободной от пошлин торговли, которая, я думаю, изменит правила игры. Вы увидите, как промышленность начнет активно продвигаться в этом направлении.

Из контекста заявления Уиткоффа, на деле— ретрансляции позиции Трампа, следует несколько важных выводов концептуального характера. Получается, что американский президент уже не акцентируется на завершении конфликта как таковом. Для него этот вопрос практически решенный. Речь идет о следующих этапах, связанных с «заключением сделки» с Россией, причем без учета мнения как Киева, так и Европы, о последующей судьбе Украины (того, что от нее останется), естественно, с выгодой для США.

Уиткофф:

Мы говорили (с Трампом) о некоторых важных вещах, которых заслуживает украинский народ, потому что он был таким мужественным в этой борьбе.

Именно «был», в прошедшем времени. Для американского лидера вопрос завершения конфликта уже вроде как решен.

Отсюда можно предположить, что Трамп будет оказывать давление на Зеленского, который резко передумал остаться в Киеве «с народом» и метнулся в Давос, где должен встретиться с американским президентом. Пока что препятствием для реализации экономического плана Трампа по Украине, природные богатства которой уже «подарены» Штатам, остается упрямство киевского клона в части принятия условий Москвы по мирному плану. Главный камень преткновения — территориальные уступки Киева. Европейцев, поддерживающих в этом Зеленского, Трамп изящно отодвинул в сторону под угрозой аннексии Гренландии, развала НАТО, пошлин и прочего, что сделало для них украинскую проблематику второстепенной.

На этом фоне кардинально иную точку зрения высказывает уже бывший спецпредставитель США по Украине, ярый русофоб и сторонник всемерной поддержки Киева Кит Келлог. Он уверен, что заключение мирной сделки затянется как минимум до лета. Украинцам он просто предлагает «пережить эту зиму». Выступая на форуме в Давосе, Келлог заявил:

Если Украина переживет эту зиму — январь и февраль — и выйдет в март и апрель, преимущество будет на вашей стороне, на стороне Украины. Я надеюсь, что ко Дню независимости этим летом на этой земле будет мир.

Предыдущий опыт затягивания переговорного процесса ничему не учит бывшего чиновника администрации президента США. Практика показала, что время играет лишь на руку Москве, каждое следующее предложение об условиях завершения конфликта становится только хуже для Киева. Впрочем, недаром, по информации The New York Times, в декабре прошлого года не стесняющийся в выражениях Трамп назвал «идиотом» своего тогдашнего советника по нацбезопасности Келлога из-за поддержки Зеленского.
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Иван Иванов_36 Звание
    Иван Иванов_36
    0
    Сегодня, 12:47
    Ну, сливают СВО или нет? Никак не разумею.
    1. bondov Звание
      bondov
      +2
      Сегодня, 13:01
      Никак не разумею
      эта скрытность для того, чтобы потом сказать - так все по плану идет...
  2. opuonmed Звание
    opuonmed
    +3
    Сегодня, 12:47
    С этой целью Вашингтон рассматривает создание на украинской территории зоны беспошлинной торговли.
    Суть проблемы заключалась в том, что экономическая часть соглашения об ассоциации предусматривала постепенное обнуление таможенных пошлин в торговле между ЕС и Украиной. Российские власти опасались, что дешёвые и качественные европейские товары, попадая беспошлинным путём на украинский рынок, затем могут быть реэкспортированы в Россию под видом украинской продукции. Это могло привести к недобросовестной конкуренции с российскими производителями, так как украинская продукция, вытесняемая с внутреннего рынка дешёвыми импортными товарами, могла начать активно поставляться в Россию. , А сейчас не опасаются ??

    которых заслуживает украинский народ, потому что он был таким мужественным в этой борьбе.
    А не США и ЕС и Британия их накачивала и вела всё это время ? То есть все идет по сценарию золотого миллиарда!
    Если Украина переживет эту зиму — январь и февраль — и выйдет в март и апрель, преимущество будет на вашей стороне, на стороне Украины. Я надеюсь, что ко Дню независимости этим летом на этой земле будет мир.
    То есть он прямо говорит, за кого болеет!
    1. multicaat Звание
      multicaat
      0
      Сегодня, 13:36
      Цитата: opuonmed
      Суть проблемы заключалась в том, что экономическая часть соглашения об ассоциации предусматривала

      суть проблемы совсем другая
      ЕС предлагал вступление 404 в ЕС без рынка сбыта при этом с полностью открытым своим рынком.
      Это банкротство 404 с последующим формированием армии дешевых наемников, что в принципе и произошло, только вот намного быстрее и дороже для ЕС - они хотели это сделать почти бесплатно.
      И это та проблема, которую Янукович и его команда, полностью легшие под ЕС, не смогли принять. После чего его заменили более беспринципной командой.
  3. kriten Звание
    kriten
    +3
    Сегодня, 12:50
    Договор с предательством интересов России и СВО готов и Трампом утвержден. Пора подписывать, если так рветесь к хорошим отношением с Трампом. Только США как были главным врагом, так и останутся. Вместо обещанных Путину плюшек в Анкоридже в обмен на предательский договор будут только дополнительные пинки. Никаких отмен санкций не будет. Трамп и не может просто это сделать, если даже бы захотел. Но он хочет только унизить Россию и сохранить фашистское государство Украины. Он участник войны с нами, а не миротворец.
    1. bondov Звание
      bondov
      +2
      Сегодня, 13:21
      при таких телодвижениях можно и Китай потерять... или даже врага из него сделать
  4. faterdom Звание
    faterdom
    +6
    Сегодня, 12:50
    Что, Украина выйдет из Херсона, Запорожья, Славянска и Краматорска?
    Не верю!
    Признает юридически все свои потери? Опять не верю!
    США и европейцы отменят все свои санкции и разморозят замороженные государственные и частные деньги и активы?
    Совсем не верю!
    Это все возможно, но для этого сначала всем им надо сильно поплохеть, а золото ( как индикатор) должно улететь за 10-15 тыс долл. То есть Америка и Европа должны подешеветь на порядок, по сравнению со своими докризисными (2008) временами.
  5. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    0
    Сегодня, 12:51
    что он был таким мужественным в этой борьбе.

    Но всему когда-то приходит конец!
  6. Fangaro Звание
    Fangaro
    +2
    Сегодня, 12:52
    Уж не первый год все решено.
    Как начали заканчивать СССР, так и продолжают.
  7. Glagol1 Звание
    Glagol1
    0
    Сегодня, 12:58
    Вероятно Трампуша где то прогнул ЕС по плясунам. Стало меньше агрессивного пафоса, риторика спокойнее. Это основной момент, на мой взгляд. Также блэкаут оказался к месту - все теперь видят, что дверь в каменный век для Украины совсем рядом. Однако это еще не точка. Клоун еще не дозрел, ему очень тяжело признать приход мира, ибо это вскоре выборы и он автоматически мимо. Думаю, если удары продолжатся, может и дозреет.
  8. АА17 Звание
    АА17
    +1
    Сегодня, 13:16
    ...Получается, что американский президент уже не акцентируется на завершении конфликта как таковом. Для него этот вопрос практически решенный. Речь идет о следующих этапах, связанных с «заключением сделки» с Россией, причем без учета мнения как Киева, так и Европы, о последующей судьбе Украины (того, что от нее останется), естественно, с выгодой для США.


    Пока официальной информации о договорённости по Украине с США нет.
    Но обращает на себя внимание ключевое словосочетание из статьи "с выгодой для США".
    Это всё, что надо знать о "мирном плане" представленный США.

    Учитывая то, что РФ и США - капиталистические страны, вспомним слова В.И.Ленина.

    "...Мы всегда говорили, — и революции это подтверждают, — что, когда дело доходит до основ экономической власти, власти эксплуататоров, до их собственности, дающей в их распоряжение труд десятков миллионов рабочих и крестьян, дающей возможность наживаться помещикам и капиталистам, — когда, повторяю, дело доходит до частной собственности капиталистов и помещиков, они забывают все свои фразы о любви к отечеству и независимости.
    … когда дело касается до классовых прибылей, буржуазия продает родину и вступает в торгашеские сделки против своего народа с какими угодно чужеземцами… таков закон классовых интересов, классовой политики буржуазии во все времена и во всех странах...."
    В.И. Ленин, полное собрание сочинений, т.37, с.10.
  9. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    -1
    Сегодня, 13:18
    Неужели Гренландию какелам отдадут? Ай да Трамп.
  10. Леший1975 Звание
    Леший1975
    0
    Сегодня, 13:20
    Практика показала, что время играет лишь на руку Москве, каждое следующее предложение об условиях завершения конфликта становится только хуже для Киева.
    Мой прогноз - СВО в текущем году будут завершать. Вопрос для Кремля стоит лишь в одном, что бы подписанный документ хоть как-то можно было продать населению РФ как победу. Ни о каком выполнении изначального списка целей СВО, к примеру денацификация или демилитаризации, речь уже не может идти в принципе. Так же думаю, что США получат экономические плюшки, в виде совместных проектов с РФ, а не только с Украины. Кстати, обещанный миллиард в фонд совета Мира, склонен так же рассматривать как попытку задабривания Трампа. А попытку объяснить это разблокировкой средств, считаю полной чушью, т.к. оставшееся никто Москве, за просто так, не отдаст. Скорее всего, как это и предлагает Трамп, замороженные деньги пойдут в фонд восстановления Украины (может восстановления чего-то где-то ещё в Мире, что заинтересует Штаты), основной доход от деятельности которого, так же получат США. Почему я считаю, что СВО будут сворачивать? Экономика. Кредит нам даже Китай не готов предоставить. А дыра в нашем бюджете будет только увеличиваться. И США, в том числе путём давления на теневой флот, этому всячески способствуют. По некоторым данным, стоимость нефти, отгружаемой в наших портах Индии и КНР, практически приблизилась к себестоимости. А что не так с нашей экономикой? Там всё отлично, для примера - Крупнейший в России производитель цемента, группа компаний «Цемрос», временно остановил работу двух своих заводов в 2025 году. Приостановка затронула предприятия в Белгородской и Ульяновской областях, а завод в Липецкой области был переведён на ограниченный режим работы. Увеличение НДС и, по сути, отказ от упрощёнки для предприятий МСБ позволит на коротком отрезке увеличить наполняемость бюджета, на коротком, с кого брать налоги далее? Если, в т.ч. из-за предпринятых мер по повышению сборов и налогов, продолжается закрытие предприятий и закрывается больше, чем создается новых? Кстати, владелец пекарни Машенька, той самой, что передал ВВП выпечку во время "прямой" линии, тоже объявил о том, что скорее всего закроется в апреле или мае, если ситуация в экономике радикально не изменится. Я уверен, что радикально положительно нет, а вот радикально ухудшится, там ещё есть куда отрицательно расти. P.S. И. И. Стрелков так же немного "прозрел". Т.к. до этого момента он всячески отстаивал свою позицию, что мы должны обязательно победить, даже не смотря на то, что власть РФ демонстрирует полную некомпетентность и даже полную бездарность. И такая его прежняя позиция, разумеется имела логическое противоречие, которое он, к сожалению категорически не хотел замечать или попытаться объяснить. Так вот, существующая реальность даже Стрелкова, не смотря на все его принципы, привела к выводу -
    В общем, у нас — по всем признакам — «канун февраля», но на какое время растянется этот «канун» — никому (в том числе и мне) неведомо
    . P.P.S. Мне тоже не ведомы точные даты завершения СВО, но вот итог того, что
    время играет лишь на руку Москве
    просматривается очень хорошо. И мне, этот просматриваемый итог, не нравится категорически. Впрочем, а чего ещё можно было ожидать от авторов гениальных Минских, победы в Сирии и тому подобных выдающихся дел...?
  11. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    0
    Сегодня, 13:25
    Остаётся надеяться, что эти двое американцев знают, что члены Киевской Рады выступают за передачу Донбасса.
    То же самое относится и к Трампу, когда он сегодня встретится с лидером киевского режима в Давосе.
    Чтобы придать всему этому вес и, наконец, добиться мира, возможно, России и Китаю следовало бы поднять на поверхность несколько подводных лодок у берегов Гренландии. И, конечно же, под развевающимися флагами!
    Трамп Зеленскому: "Малыш, ты мне больше не интересен, теперь я должен заниматься Гренландией!"
  12. alovrov Звание
    alovrov
    0
    Сегодня, 13:27
    Сдача Славянска/Краматорска и остановка по ЛБС. Ни о чем другом разговор уже не идет.Это мягко говоря не победа России. И да, вторая украинская не за горами.
  13. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 13:33
    Что можно "восстанавливать" на Украине. Они вполне сносно живут. Ну, нет иногда электричества. Не так тепло в квартирах, как раньше. Но в общем, все вполне нормально. На волов еще, не пересели. Лучиной, еще, не пользуются. Для ВКС целое поле возможностей...