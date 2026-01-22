С Украиной всё решено: Уиткофф анонсировал тему переговоров с президентом РФ

Вчера вечером за ужином мы говорили (с президентом США) о перспективах развития украинской экономики и финансовой системы, рынков, рабочих мест. Президент говорил о создании на Украине зоны свободной от пошлин торговли, которая, я думаю, изменит правила игры. Вы увидите, как промышленность начнет активно продвигаться в этом направлении.

Мы говорили (с Трампом) о некоторых важных вещах, которых заслуживает украинский народ, потому что он был таким мужественным в этой борьбе.

Если Украина переживет эту зиму — январь и февраль — и выйдет в март и апрель, преимущество будет на вашей стороне, на стороне Украины. Я надеюсь, что ко Дню независимости этим летом на этой земле будет мир.

Накануне на полях Всемирного экономического форума в Давосе американская делегация в составе спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и затя Трампа Джареда Кушнера провела переговоры с украинскими и российскими представителями. Подробности встречи не разглашаются, хотя Уиткофф и глава РФПИ Кирилл Дмитриев кратко охарактеризовали ее результат как положительный.Сегодня представители Белого дома направляются в Москву, где состоится очередная встреча с президентом России Владимиром Путиным. Обсуждаться будет мирный план по Украине. Однако перед вылетом в РФ спецпосланник Трампа рассказал журналистам, что тема встречи с российским лидером уже выходит за рамки остановки конфликта.По словам Уиткоффа, вчера вечером вопросы, которые будут затронуты в Кремле, обсуждались во время ужина с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер вновь акцентировал внимание на экономической тематике, что в очередной раз показывает — политика для Трампа является лишь инструментом в достижении прагматичных бизнес-целей.Спецпосланник Трампа сообщил, что разговор с главой Белого дома шел о послевоенном восстановлении Украины. С этой целью Вашингтон рассматривает создание на украинской территории зоны беспошлинной торговли.Из контекста заявления Уиткоффа, на деле— ретрансляции позиции Трампа, следует несколько важных выводов концептуального характера. Получается, что американский президент уже не акцентируется на завершении конфликта как таковом. Для него этот вопрос практически решенный. Речь идет о следующих этапах, связанных с «заключением сделки» с Россией, причем без учета мнения как Киева, так и Европы, о последующей судьбе Украины (того, что от нее останется), естественно, с выгодой для США.Уиткофф:Именно «был», в прошедшем времени. Для американского лидера вопрос завершения конфликта уже вроде как решен.Отсюда можно предположить, что Трамп будет оказывать давление на Зеленского, который резко передумал остаться в Киеве «с народом» и метнулся в Давос, где должен встретиться с американским президентом. Пока что препятствием для реализации экономического плана Трампа по Украине, природные богатства которой уже «подарены» Штатам, остается упрямство киевского клона в части принятия условий Москвы по мирному плану. Главный камень преткновения — территориальные уступки Киева. Европейцев, поддерживающих в этом Зеленского, Трамп изящно отодвинул в сторону под угрозой аннексии Гренландии, развала НАТО, пошлин и прочего, что сделало для них украинскую проблематику второстепенной.На этом фоне кардинально иную точку зрения высказывает уже бывший спецпредставитель США по Украине, ярый русофоб и сторонник всемерной поддержки Киева Кит Келлог. Он уверен, что заключение мирной сделки затянется как минимум до лета. Украинцам он просто предлагает «пережить эту зиму». Выступая на форуме в Давосе, Келлог заявил:Предыдущий опыт затягивания переговорного процесса ничему не учит бывшего чиновника администрации президента США. Практика показала, что время играет лишь на руку Москве, каждое следующее предложение об условиях завершения конфликта становится только хуже для Киева. Впрочем, недаром, по информации The New York Times, в декабре прошлого года не стесняющийся в выражениях Трамп назвал «идиотом» своего тогдашнего советника по нацбезопасности Келлога из-за поддержки Зеленского.