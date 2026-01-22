В Татарстане подросток напал с ножом на сотрудницу охраны лицея

В Татарстане подросток напал с ножом на сотрудницу охраны лицея

В одном из лицеев города Нижнекамск в Татарстане вооруженный ножом 13-летний подросток напал на 53-летнюю сотрудницу охраны учебного заведения. Женщина получила ранение, ей уже оказывают помощь медики. Подросток задержан сотрудниками Росгвардии. У него изъяты нож, маска и тактические перчатки.

В настоящее время причины этого поступка неизвестны, однако, по словам одноклассников, нападавший был замкнутым и увлекался тематикой, связанной с терроризмом. Перед нападением на сотрудницу охраны подросток начал оскорблять своих одноклассников в школьном чате, а также скинул туда свою фотографию в маске и с ножом, после чего взорвал в коридоре несколько петард. По словам одноклассников, перед нападением он вел себя как обычно, но затем вышел в туалет, где переоделся в темную одежду, после чего внезапно напал на охранницу и порезал ей ножом руку. По факту вооруженного нападения возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и халатности.



Предварительная причина нападения на школу — буллинг со стороны одноклассников. Кроме того, на тактической разгрузке, которая была надета на подростке в момент нападения, была написана дата смерти и имя ученицы этого лицея, несколько дней назад погибшей в результате падения с крыши. По словам одноклассников парня, они хорошо общались и всегда поддерживали друг друга. Смерть подруги школьника также могла стать причиной обострения его психоэмоционального состояния.
  ИВЗ
    ИВЗ
    -1
    Сегодня, 13:38
    Похоже появился новый подростковый тренд, а "правильно" воспитанного сырья всегда хватало. Мне кажется надо ужесточать ответственность родителей в подобных случаях.
    Кузнец 55
      Кузнец 55
      +1
      Сегодня, 14:00
      Работать надо с детьми и подростками не только родителям , но и школе .
      Такие случаи трудно себе представить в советской школе , хотя наверное и там такое случалось .
      Учитель тогда был авторитетом , непререкаемым авторитетом . И сам коллектив школьный воспитывал учеников .
      Во всяком случае в школе , где я учился 10 лет , не припомню таких случаев .
      Конфликты конечно случались , но как то более менее мирно все разрешалось .
      ИВЗ
        ИВЗ
        +5
        Сегодня, 14:23
        Такие случаи трудно себе представить в советской школе , хотя наверное и там такое случалось .
        НЕ В СОВЕТСКОЙ ШКОЛЕ, А В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ. Комплекс причин. Другое воспитание, жизненные ориентиры, СМИ, степень и качество участия государства,,, Это касалось всех, и учителей и родителей и детей.
        Кузнец 55
          Кузнец 55
          +2
          Сегодня, 14:32
          Ваше замечание .
          Если так считаете , пусть будет советское время .
          Что в лоб , что по лбу .
          Между прочим , минус вам не ставил , редко это делаю , за явную глупость если .
          ИВЗ
            ИВЗ
            +2
            Сегодня, 14:54
            Насчёт времени. Я к тому, что положение в школе, армии, медицине и проч. есть отражение политики и текущего положения в государстве в целом. Про минусы - вполне разделяю Вашу позицию.
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 13:48
    Цитата: ИВЗ
    Мне кажется надо ужесточать ответственность родителей в подобных случаях.

    Это ничего не даст...глупости все это.
    Масса причин неадекватного поведения подростков может быть...подростковый возраст,адреналин,криминальная компания,неразделенная любовь,компьютерные игры ,жестокие фильмы,плохое настроение,скучная жизнь и так далее.
    Из криминальной хроники были случаи убийства подростками людей от скуки или просто из любопытства.
    Однажды с балкона 9-го этажа скинули автомобильную шину...мужику выходящему из подьезда сломали шею...подростки выскочили и смотрели как он умирал...ни один не оказал помощь,ни один не позвонил в скорую.
    Такова жизнь.
    EpIvIaK
      EpIvIaK
      +1
      Сегодня, 14:21
      Я бы ещё добавил всякие сообщества в инетиках, видосики, чаты. Там тоже кладезь чтоб подросткам впитывать всякое. Молодых девочек тоже инеты всякие воспитывают "за деньги да, крутая жизнь, понты"
      t7310
        t7310
        -1
        Сегодня, 15:08
        не знаю про какие видосики вы говорите но всякие чаты с жестью нормально воспитывают, даже скорее не воспитывают а учат, мне как то не верилось что живова человека в покрышках сжечь могут или сосулька на голову упасть током насмерть ударить автоаварии казались чем то из паралельной реальности, а так видео с жестью возвращают в реальность, что есть как плохие люди так и несчастные случаи и учат что нужно быть осторожным чтобы на видео в такие чаты с жестью не попасть
  Андрей Храмов
    Андрей Храмов
    +5
    Сегодня, 13:48
    "...подросток напал на 53-летнюю сотрудницу охраны учебного заведения...".

    Ну какая может быть сотрудница ОХРАНЫ из 53-летней женщины...??.. Все эти пожилые деды и бабушки в школах на должности охранников - бутафория. Дети ДОЛЖНЫ охранятся - в школах, садиках, яслях, больницах - ВООРУЖЁННОЙ охраной из подготовленных молодых мужчин с хорошим окладами. Террор в России со стороны запада руками "вна украинскийх нацистов" или "местных придурков" будет только нарастать.
    кволту
      кволту
      +1
      Сегодня, 13:59
      да зарплата не та денег нет как обычно
    topol717
      topol717
      +5
      Сегодня, 14:00
      Цитата: Андрей Храмов
      Дети ДОЛЖНЫ охранятся - в школах, садиках, яслях, больницах
      Вы о чем вообще? От кого охраняться? От самих себя? Вы хотите поместить всех в колонию? Испортить жизнь всем, что бы якобы спасти одного? Почему нас в школе никто не охранял? Были ли ножи у нас в школе? да были, мы даже на перемене умудрялись в ножички поиграть.
      Андрей Храмов
        Андрей Храмов
        +2
        Сегодня, 14:32
        Уважаемый topol717 (Евгений)!

        Вы "машину времени" выключите и вернитесь из СССР в сегодня. Причём тут "колония" и причём тут "...почему нас раньше..."? Потому что время другое. И лично мне плевать на всех олигархов, певичек/певунов и прочих "непростых" людей, которых охраняют крепкие ребята, если эти ребята начнут охранять, а не "караулить" детей. Террор будет нарастать. Это - объективная реальность. Так что думайте головой, а не "эмоциями о прошлом".
    Уарабей
      Уарабей
      +2
      Сегодня, 14:08
      Она уборщицей в этой школе работает. Автор криво перепечатал инфу.
    Младший рядовой
      Младший рядовой
      0
      Сегодня, 14:28
      Охрана должна быть вооружена, только полномочия применения оружия у нее ограничена. По хорошему надо на вход в школу пару интроскопов поставить, но здесь нужен квалифицированный персонал. Газоанализатор обязателен. С ним не требуется особых навыков. И кинолога с собакой. Причем собаку надо менять через 2-3 часа, у нее мозг не выдерживает постоянных вынюхиваний. Так можно минимизировать школьный криминал. Проще и дешевле навести порядок в информационной сфере. И дети здоровее будут.
      Андрей Храмов
        Андрей Храмов
        +4
        Сегодня, 14:39
        Уважаемый Младший рядовой (Леонид Кузнецов)!

        В информационной среде НЕКОМУ наводить порядок. От слова совсем. Государство эту среду не контролирует по причине отсутствия в стране государственной идеологии.
        Давно должен быть принят Закон об оружии - ещё позавчера - по которому нарезным короткостовольным оружием МОЖНО владеть и НОСИТЬ с собой и ПРИМЕНЯТЬ в рамках закона, который ДОЛЖЕН быть прописан в параграфах Закона об оружии для возможности защиты своего здоровья и жизни, как и здоровья и жизни своих близких в ситуация, когда "до полиции далеко" - а угроза = "вот она".
        Младший рядовой
          Младший рядовой
          0
          Сегодня, 15:04
          ПИшете Вы все правильно, но кому Вы предлагаете стволы раздать, кто вчера с концерта Бузовой пришел? Копать надо издалека.
          Андрей Храмов
            Андрей Храмов
            0
            Сегодня, 15:09
            Уважаемый Младший рядовой (Леонид Кузнецов)!

            Не раздавать, а ДАВАТЬ ВОЗЖНОСТЬ приобрести короткоствол по Закону, в который надо прописать юридически по пунктам: как права, так и обязанности тех, кто МОЖЕТ приобретать такое оружие по Закону. В чём проблема? Написать Закон? Или отцу семейства не иметь возможности защищать свою семью от отморозков - у которых ВСЕГДА оружие в руках - пока "думские" что-то там "жохают"..??..
        Добрый злыдень
          Добрый злыдень
          0
          Сегодня, 15:07
          Цитата: Андрей Храмов
          В информационной среде НЕКОМУ наводить порядок.

          Ну, почему же? Вон, Ватсап удавили - большой шаг к установлению порядка!
    Azimutt
      Azimutt
      0
      Сегодня, 14:51
      Ну, если вы скинетесь на молодого, хорошо подготовленного и хорошо оплачиваемого охранника, то можно и молодого охранника.
      Андрей Храмов
        Андрей Храмов
        0
        Сегодня, 15:13
        Уважаемый Azimutt (Azimutt)!
        Дело не в молодом... И скидываться должны не родители, о государство должно обеспечивать... И раздвинуть рамки понятий "самообороны", "защиты людей"... Сталкивался... Прежде чем даже дубинкой "зарядить" урода сто раз подумаешь, как бы самому "ни присесть"...
  ROSS 42
    ROSS 42
    +5
    Сегодня, 13:52
    Это ещё раз говор
    Директор школы и педсовет лишены каких-либо прав и не в состоянии бороться с негодяями, превращающими учебный процесс в жизнь по понятиям.
    1. topol717 Звание
      topol717
      +3
      Сегодня, 14:03
      Цитата: ROSS 42
      Директор школы и педсовет лишены каких-либо прав и не в состоянии бороться с негодяями, превращающими учебный процесс в жизнь по понятиям.
      Потому что сами родители на каждый чих бегут жаловаться на учителя, который обидел его чадо. Или например письмо в прокуратуру что дети в темноте занимаются, или в холоде.
      В мое время говорили, учитель всегда прав, и слова учителя никто и никогда не ставил под сомнения. У нас в школе физрук мог дать пендаль любому пацану, и никто и никогда не побежал бы жаловаться, а сказали бы что заслужил.
      1. Per se. Звание
        Per se.
        +2
        Сегодня, 14:09
        Цитата: topol717
        который обидел его чадо.

        Чадо и само может нажаловаться на родителей. Что имеем, к морали потребителей и культу денег, понты и гормоны. Вот и получите результат.
    2. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 14:07
      Директор школы и педсовет лишены каких-либо прав и не в состоянии бороться с негодяями, превращающими учебный процесс в жизнь по понятиям.

      20 с лишним лет назад, одноклассник моего старшего спрыгнул с крыши школы из за проблем с классной - все "за глаза" ее звали "кастрюлей" (типа не достучаться до нее) и все говорили - что она виновата, т.к. у мальчишки была неполная семья и доставать его каждый день - за неопрятный вид - это перебор...
      но... школа была показательная и пятно на школе - это же низззЯ!
      вариантов - много, но нужны люди которые будут разбираться с каждой ситуацией, а не занимать огульные позиции...
      также, смею заметить, что это - наши дети, наши!
      а наших детей - становится все меньше и меньше...
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        0
        Сегодня, 14:13
        Цитата: Дедок
        20 с лишним лет назад, одноклассник моего старшего спрыгнул с крыши

        И что вы мне хотите сказать, что в образовании правления раннего Путина и сегодняшнего ничего не изменилось?
        Вы открыли мне глаза, покорнейше благодарю...
        hi
        1. Дедок Звание
          Дедок
          0
          Сегодня, 14:19
          Вы открыли мне глаза, покорнейше благодарю...

          Директор школы и педсовет лишены каких-либо прав и не в состоянии бороться с негодяями

          еще давно было сказано: надо бороться "с сыростью, а не с плесенью":
          это родители так говорят о школе,
          это родители "заносят" в школу,
          это родители идут к прокурорским с жалобами на школу...
          дети - они как собаки - всегда похожи на своих хозяев...
          1. ROSS 42 Звание
            ROSS 42
            0
            Сегодня, 14:23
            Цитата: Дедок
            дети - они как собаки - всегда похожи на своих хозяев...

            Дети остро чувствуют ложь и обман. А сверстники для них служат бóльшим примером, чем родители...
  5. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +1
    Сегодня, 13:59
    В Кремле как всегда включен антикриз: "сделаем вид, что ничего не происходит, и будем ждать когда само рассосётся".
  6. Дедок Звание
    Дедок
    +3
    Сегодня, 14:01
    Предварительная причина нападения на школу — буллинг со стороны одноклассников. Кроме того, на тактической разгрузке, которая была надета на подростке в момент нападения, была написана дата смерти и имя ученицы этого лицея, несколько дней назад погибшей в результате падения с крыши. По словам одноклассников парня, они хорошо общались и всегда поддерживали друг друга. Смерть подруги школьника также могла стать причиной обострения его психоэмоционального состояния.

    "чудес" в этом мире не бывает, бывает другое - нежелание разобраться в причинах...
    1. Кариб Звание
      Кариб
      +2
      Сегодня, 14:09
      Сначала булинг подругу-одноклассницу подтолкнул выпрыгнуть с балкона. А потом это же булинг и парня подтолкнул к неадекватным действиям. А тех кто терроризировал, они остались в стороне. С них надо начинать и их родителей, чаще всего богатых и плюющих на всех, и самое главное воспитывающих своих отпрысков в ненависти к окружающим
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +1
        Сегодня, 14:27
        Цитата: Кариб
        С них надо начинать и их родителей, чаще всего богатых и плюющих на всех, и самое главное воспитывающих своих отпрысков в ненависти к окружающим

        good Именно!!!
        Сколь раз было говорено, что нельзя различать детей по имущественному цензу родителей...Что сходит с рук отпрыску «богатенького буратины» не сойдёт с рук чадам инженеров, рабочих и других людей низкооплачиваемых профессий.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:26
    Предварительная причина нападения на школу — буллинг со стороны одноклассников.
    . Тоже вариант и не такой уж редкий.
    Увы, такое бывало раньше, такое будет и впредь.
    Кто виноват...
  8. Seamaster Звание
    Seamaster
    +1
    Сегодня, 14:40
    Бред какой-то: буллинг со стороны одноклассников, а прирезал бабулю-уборщицу.
    А почему не продавщицу в магазине запчастей?
    Не ищите оправданий больному на всю голову п...ку.
    Безнаказанность - вот объяснение.
  9. Million Звание
    Million
    +1
    Сегодня, 14:49
    Времена нынче такие в государстве.
    Сплошные проблемы во всех отраслях,кроме шоу бизнеса
    Президент и правительство не справляются со своими обязанностями.
  10. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 15:55
    Для того и нужны в школах психологи, чтобы выявлять идиотов до того, как они окончательно с катушек слетят.