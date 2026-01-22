❝ Если вы следите за долларом, то он за сутки изрядно потерял в цене ❞

Несмотря на то, что мы живем в России, у нашего населения не ослабевает интерес к валюте иностранных государств, особенно к американской. И если вы следите за долларом США, то наверняка заметили, что он за сутки изрядно потерял в цене.Согласно данным биржи Forex, вчера в 12 часов дня он стоил 77,51 рубля. Спустя сутки, сегодня в полдень, курс доллара уже составил 75,63. Таким образом, он снизился за 24 часа на 1,88 рубля, или на 2,4 процента. С начала декабря такое существенное снижение курса американской валюты происходит впервые.Собственно, незначительное понижение курса наблюдалось с начала недели. Так, 19 января к открытию он составлял 77,91 рубля за один доллар.Так как параллельно снижались курсы евро и китайского юаня, можно говорить о некотором укреплении российской национальной валюты. Впрочем, далеко идущие выводы делать рано. В частности, об этом говорит и поведение доллара за следующие полчаса после полудня, в течение которых он набрал 13 копеек и приподнялся до отметки 75,76 рубля.При этом сегодняшний официальный курс Банка России несколько выше и составляет 77,52.На фоне такого нестабильного курса валют у экспертов в сфере финансов не сформировалось единого мнения о том, чего ожидать в текущем году. Многие из них предполагают, что в ближайшее время рубль ожидает небольшое ослабление. Они предполагают, что в среднем он будет дешевле по отношению к доллару на 5-7 процентов по сравнению с показателями 2025 года, когда российская валюта заметно укрепилась.