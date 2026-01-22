В ЕС начали обсуждать укрепление европейского ядерного арсенала

В Европе заговорили о собственном ядерном «зонтике». Как сообщает NBC со ссылкой на чиновников, на фоне политических разногласий с США европейские страны рассматривают варианты укрепления ядерных арсеналов и даже создание собственного ядерного оружия.

По словам источников, в европейских столицах все чаще сомневаются в безусловности американских гарантий и ищут способы выстроить ядерное сдерживание независимо от участия США.



Варианты самые разные: модернизация французского ядерного арсенала, размещение французских ядерных бомбардировщиков за пределами Франции, усиление неядерных сил на восточном фланге НАТО.

Обсуждается и более чувствительная тема – предоставление странам, не обладающим ядерным оружием, технических возможностей для его приобретения. В NBC утверждают, что речь идет о схемах, которые формально не нарушают ДНЯО (договор о нераспространении ядерного оружия), в отличие от прямого обогащения урана до оружейного уровня.

Неядерные государства ЕС параллельно решают, на кого опираться – на арсеналы Великобритании и Франции или идти по пути собственных программ. Ранее председатель совета директоров Airbus Рене Оберман уже предлагал Европе обзавестись тактическим ядерным оружием «для успешного противодействия России».
  1. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 14:02
    Рене Оберман уже предлагал Европе обзавестись тактическим ядерным оружием «для успешного противодействия России».
    Противодействие по европейски это - "Дранг нах Остен".
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +2
      Сегодня, 14:06
      причем века так с 13 го , Александр Невский не даст соврать
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +2
        Сегодня, 14:13
        Цитата: oleg-nekrasov-19
        причем века так с 13 го , Александр Невский не даст соврать

        Верно. Но может и раньше, когда в 1201 году епископ Альберт Буксгевден основал крепость Рига в устье Западной Двины Это был форпост для продвижения на Восток..
        1. oleg-nekrasov-19 Звание
          oleg-nekrasov-19
          +2
          Сегодня, 14:14
          им Восток с Русью покоя никогда не давал , все переживали как под свое "крыло" католическое упечь .
          1. carpenter Звание
            carpenter
            +1
            Сегодня, 14:19
            Цитата: oleg-nekrasov-19
            им Восток с Русью покоя никогда не давал

            И почитай, не даёт покоя, уже 800 лет, хоть и били не единожды, а всё равно лезут.
            Ну прямо шакалы, их бьют, а они лезут.
            1. alexandreII Звание
              alexandreII
              0
              Сегодня, 15:11
              Почему прямо шакалы? Они и есть самые настоящие шакалы,это определение им ещё раньше. ВВ дал.
          2. Правдодел Звание
            Правдодел
            +1
            Сегодня, 15:01
            им Восток с Русью покоя никогда не давал , все переживали как под свое "крыло" католическое упечь .

            Верно. После распада Римской империи на западную и восточную, восточная часть оказалась процветающей, а западная, которой досталась тогдашняя Европа, - в полном упадке. Как следствие, сильно просели доходы казны римского епископата, что, в конечном итоге, определило Великую Схизму и раскол христианства на католицизм и православие, после чего и начались крестовые походы на восток. Формально, для защиты Гроба Господня, а, по существу, - для грабежа Востока. С этого момента и начинается новая история Европы: история ограбления других народов, которая продолжается до сих пор, правда, во все убывающем масштабе.
            Прогноз:
            По мере обрубания грабительских щупальцев колонизаторов Европы сама Европа будет возвращаться к ситуации, существовавшей после раздела Римской империи: все более богатеющий восток и все более нищающая Европа. И это - неизбежно, т.к. обрубания щупальцев колониализма лишает Европу ее естественного богатства того, что веками кормило эту самую Европу и создавало все ее богатство: ограбление востока (термин восток здесь употребляется в общем плане, противоположном Европе, включающем также Африку и Латинскую Америку и иные колонии).
  2. kromer Звание
    kromer
    -1
    Сегодня, 14:09
    Неядерные государства ЕС параллельно решают, на кого опираться – на арсеналы Великобритании и Франции или идти по пути собственных программ.


    Угу. Осталось у Англии американцам носители Трайдент 2 забрать и будут с одной Францией обсуждать.
  3. Уарабей Звание
    Уарабей
    +2
    Сегодня, 14:17
    Матрасы посчитали что они уже выполнили план по созданию своего образа "Европа нам не друг" и им не прилетит за океан ядренбатон за компанию с европейцами. Теперь, похоже, они начали потихоньку осуществлять план столкновения России с Европой в "ограниченном" ядерном конфликте.
  4. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    -1
    Сегодня, 14:19
    .Обсуждается и более чувствительная тема – предоставление странам, не обладающим ядерным оружием, технических возможностей для его приобретения. В NBC утверждают, что речь идет о схемах, которые формально не нарушают ДНЯО (договор о нераспространении ядерного оружия
    Я бы на месте европейских стран не обращал внимание на договоры, тем более видим, что страны уверенные в своих силах, нарушают любые договоры. Я читал не однократно ( не буду здесь иностранные СМИ и телеграм каналы рекламировать) о том, что Польша, Румыния и Турция работают над получением своего ядерного оружия. В течение примерно 3 лёт они смогут показать свою "кузькину мать".
    Ps
    Тем же занимается Япония.
  5. Слесарь Звание
    Слесарь
    +1
    Сегодня, 14:23
    Обсуждается и более чувствительная тема – предоставление странам, не обладающим ядерным оружием, технических возможностей для его приобретения.

    А потом будет вайдос -а кто позволил местным тапочникам заиметь ЯО.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:32
    Увы, дурные фантазии очень живу и...
    Дурных в гейропе хватает, реализовать свои фантазии... дело дорогое, но и на это их дури может хватить.
    Пушки вместо масла...