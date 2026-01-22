В ЕС начали обсуждать укрепление европейского ядерного арсенала
В Европе заговорили о собственном ядерном «зонтике». Как сообщает NBC со ссылкой на чиновников, на фоне политических разногласий с США европейские страны рассматривают варианты укрепления ядерных арсеналов и даже создание собственного ядерного оружия.
По словам источников, в европейских столицах все чаще сомневаются в безусловности американских гарантий и ищут способы выстроить ядерное сдерживание независимо от участия США.
Варианты самые разные: модернизация французского ядерного арсенала, размещение французских ядерных бомбардировщиков за пределами Франции, усиление неядерных сил на восточном фланге НАТО.
Обсуждается и более чувствительная тема – предоставление странам, не обладающим ядерным оружием, технических возможностей для его приобретения. В NBC утверждают, что речь идет о схемах, которые формально не нарушают ДНЯО (договор о нераспространении ядерного оружия), в отличие от прямого обогащения урана до оружейного уровня.
Неядерные государства ЕС параллельно решают, на кого опираться – на арсеналы Великобритании и Франции или идти по пути собственных программ. Ранее председатель совета директоров Airbus Рене Оберман уже предлагал Европе обзавестись тактическим ядерным оружием «для успешного противодействия России».
