Вашингтон не торопится подписывать с Киевом так называемое соглашение по послевоенному восстановлению Украины до выяснения позиции Москвы в данном вопросе. Об этом со ссылкой на свои никому неведомые источники пишет британская газета Financial Times (FT).Один из тех самых чиновников, с которым пообщались журналисты, обратил внимание на отказ России от подписания мирного плана по завершению украинского конфликта, который США разработали с Украиной при поддержке европейских лидеров. Для выяснения позиции российского президента по этой проблематике сегодня в Москве и должна состояться встреча спецпосланника Белого дома Уиткоффа и зятя Трампа Кушнера с Владимиром Путиным.В этой публикации рвущейся до сенсаций FT много всего более чем странного. О каком соглашении о послевоенном восстановлении Украины может идти речь, когда до конца не согласованы условия завершения конфликта? Ряд моментов так называемого мирного плана, на которых продолжает настаивать Зеленский как раз при поддержке некоторых европейских лидеров и брюссельских чиновников ЕС, абсолютно неприемлемы для Москвы, о чем уже устали говорить в нашем руководстве.Без согласования мирного плана пока что нет смысла обсуждать дальнейшую судьбу Украины, тем более ее восстановление. У нас это называется: ставить телегу впереди лошади. Американцы такой поговорки не знают, чего не скажешь об украинцах.Второй момент, еще более важный, о котором почему-то вообще не говорят — кто будет подписывать от имени государства Украина любое соглашение с Россией и США?Начнем с Зеленского, который скоро уже как два года не является президентом Украины согласно конституции собственной страны. Неважно, что таковым его признают на Западе, в других странах, даже в администрации ООН. Главное, что он нелегитимен для российского руководства, о чем заявлялось неоднократно.Теперь касательно состава украинской делегации, которая ранее побывала на переговорах в Майами. Обсудили, но так и не договорились, все тот же мирный план и гарантии безопасности от США. Ничем накануне закончилась встреча представителей Банковой с Уткоффом и Кушнером в Давосе, где к вышеназванным темам добавился вопрос как раз о «послевоенном восстановлении» Украины.Итак, в составе украинской делегации секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Умеров, в отношении которого в любой момент может начаться антикоррупционное расследование по его махинациям на посту министра обороны. Вообще, СНБО — это сугубо совещательный орган при главе государства (бывшем президенте Зеленском) безо всяких прямых юридических полномочий.Совсем никаких правовых полномочий не имеет глава офиса Зеленского Буданов*, который еще и в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В нашей стране у него одна судьба — суд и колония, если доживет.Остается Арахамия, который возглавляет близкую к распаду пока еще правящую фракцию «Слуга народа» Верховной рады Украины. За пределами стен парламента все его полномочия, и без того скромные, становятся ничтожными.Даже если вся эта шайка, включая узурпатора Зеленского, о чем-то договорится с Вашингтоном, подпишут документы, то в перспективе с юридической точки зрения такие соглашения более чем легко не только оспорить, но вовсе не соблюдать без значимых последствий.Так что все эти переговоры, пока власть на Украине не будет легитимизирована в соответствии с собственной правовой базой, не имеют никакого смысла. Это называется процесс ради процесса. Странно, если этого не понимает не то что Трамп, ему более важны внешние символические победы (вроде украинских недр, которые все больше переходят под контроль ВС РФ), но, главное, его совсем неглупые советники.В этой ситуации Москва выступает фактически в роли наблюдателя. Пока они там пытаются о чем-то договориться, пока что безуспешно, наша армия продолжает, пусть и неспешно, на то есть объективные причины, громить врага и добиваться целей СВО.