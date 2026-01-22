Реактивные «Герани» поразили ПС-750 «Киевская» и подстанцию в Кривом Роге

4 429 7
Ресурсы противника сообщают о новых ударах в районе города Кривой Рог и в Киевской области. По информации с мест, удары наносились реактивными БПЛА семейства «Герань», а их целями стали очередные объекты энергетической инфраструктуры противника. В частности, под Киевом поражена ПС-750 «Киевская», являющаяся ключевым элементом энергосистемы региона, обеспечивающая передачу энергии с АЭС.

Несмотря на то, что уничтожение ПС-750 и ПС-330 не гарантирует мгновенного отключения света, поскольку при СССР в украинскую энергосистему изначально закладывалась возможность маневра большими потоками мощности, эти подстанции обеспечивают возможность функционирования этой системы.



С учетом того, что от бесперебойного электроснабжения зависит работа железнодорожных узлов и высокотехнологичных производственных предприятий, имеющих чрезвычайно важное значение для поддержания боеспособности ВСУ, такие удары могут заметно осложнить положение украинской армии уже в ближайшее время. В первую очередь противник лишится возможности эффективно обеспечивать логистику и осуществлять ремонт тяжелой техники.

Кроме того, очевидно, что продолжают накапливаться последствия регулярных атак по энергетике противника. Атаки на объекты генерации и транзитные узлы прежде всего существенно снизили запас прочности украинских региональных сетей, которые в настоящее время оказались полностью зависимы от возможности передачи электроэнергии со стороны АЭС.
  1. Правдодел Звание
    Правдодел
    +5
    Сегодня, 15:08
    Давно пора выбивать подстанции ПС-750, которые связывают АЭС Украины с потребителями, и после выбытия которых будут остановлены АЭС, питающие сейчас государство 404.
    Хорошо, что начали это делать хоть сейчас, на 5-ом году войны на Украине, хотя нужно было это делать в самом начале войны.. Так, смотришь, на 5-ом году дело дойдет и до уничтожения военно-политической верхушки укробандеровского государства 404. Хотелось бы, чтобы это случилось как-можно раньше!!
    1. Роман Ефремов Звание
      Роман Ефремов
      0
      Сегодня, 15:19
      пятый год ещё не начался и похоже не начнется - есть ощущение, что в ближайшее время подпишут «мир»
  2. Монтесума Звание
    Монтесума
    0
    Сегодня, 15:10
    Ранее сообщалось об ударах по двум ключевым узлам энергетики в оккупированной ВСУ части Запорожской области — ПС Запорожская-750 кВ и Запорожская-330 кВ.

    И сегодня Зе будет в Давосе встречаться с Трампом по его команде. Совпадение?
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +1
      Сегодня, 15:15
      Подтверждено применение Циркона с наземной пусковой установки.

      . По заявлению воздушного командования Украины, два "Циркона" поразили цель в Винницкой области. Удар был нанесен по подземному бункеру, в котором размещался штаб или узел связи, уточнило подполье. ... В ходе массированного воздушного удара по Украине в ночь на 20 января состоялась премьера "Циркона" как сухопутной ракеты. Если до сих пор это редкое гиперзвуковое изделие прилетало к своим целям с моря, то на этот раз точка запуска находилась на суше, в Крыму.Появление сухопутной версии "Циркона" было ожидаемым и даже анонсированным, пишет Military Watch Magazine.


      https://rg.ru/2026/01/22/mwm-raketu-cirkon-vpervye-zapustili-s-novogo-nositelia.html

      Так же заявляется о перехвате F-16.

      .Очередной самолет американского производства был уничтожен 20 января в тылу ВСУ за линией боевого соприкосновения.Об этом сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
      "Воины-забайкальцы из 140-й зенитной ракетной бригады (29-я армия) вместе с воинами 38-й зенитной ракетной бригады (35-я армия) обнаружили и уничтожили истребитель F-16 ВСУ", - написал он в МАХ.

      Самолет был перехвачен зенитчиками в 20 километрах от населенного пункта Доброполье (ДНР), когда вышел в зону для пуска ракет. Позиции российских войск не были атакованы противником.


      https://rg.ru/2026/01/21/reg-dnr/voiny-zabajkalcy-sbili-ukrainskij-f-16-v-20-km-ot-dobropolia.html
  3. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 15:30
    при СССР в украинскую энергосистему изначально закладывалась возможность маневра большими потоками мощности,

    Структура украинской энергосистемы со стандартной тройной закольцовкой вряд ли была принципиально изменена за время нэзалэжности, а значит в Москве досконально знают где расположены критические узлы. Знать то знают, но ...
    1. Lykases1 Звание
      Lykases1
      0
      Сегодня, 15:37
      Не факт, что знают. Грозный тоже был не в Африке, а колонны заходили без карт. Так... куда получится.
      1. Дилетант Звание
        Дилетант
        0
        Сегодня, 15:40
        колонны заходили без карт.

        Колонны заходили без карт не потому, что карт не было, а потому что был "алкаш с 38 снайперами" и "паша-мерседес" во главе, не считая березовского в тылу.