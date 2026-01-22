Если США в Гренландии интересует только «Золотой купол», зачем им земля

Если США в Гренландии интересует только «Золотой купол», зачем им земля

Итак, из Давоса приходит информация о том, что якобы «достигли предварительных договорённостей» по Гренландии. Как уже сообщало «Военное обозрение», США говорят: да вы нас не так поняли, нам вся Гренландия и не нужна, а нужно просто расширение своих военных баз с юридическим оформлением земли под этими базами в американскую собственность – по типу британской базы Акротири на Кипре.

И одновременно с этим находящаяся в положении пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США в Гренландии интересны в первую очередь её природные ресурсы. Вряд ли женщину, готовящуюся стать матерью, можно обвинить во лжи. Получается, что Левитт выдала базу.



Действительно, если отталкиваться от того, что Трамп хочет разместить в Гренландии часть перспективной системы ПРО «Золотой купол», то для чего ему вдруг понадобилась земля под военным объектом Питуффик? Особенно если учесть, что на этой базе США, на основании договора с Данией, могут размещать сколько угодно своих военнослужащих. Мало того, в договоре прописано и то, что американские военные не ограничены территорией Питуффика «в особых случаях». И развёртывание «Золотого купола» - конечно же, тот самый случай… Могут перемещаться по Гренландии, в принципе, где и куда угодно.

Стало быть, заявления о том, что «нам ничего не нужно, кроме территории под военными базами» - чистой воды американское лукавство. Трамп вполне может продавить гренландцев и датчан на то, чтобы они признали американскими те территории крупнейшего острова Земли, под которыми разведаны интересующие США природные ресурсы. Например, редкоземельные минералы.
Как только это произойдёт, США воткнут свой флаг, обнесут территорию забором, объявив территорией военной базы из сегмента «Золотого купола», а дальше смогут делать то, что Трамп называет «Бури, детка, бури!»

Для справки: оценочные запасы редкоземельных ниодима и диспрозия в Гренландии составляют минимум 38 млн тонн. Если они перейдут под контроль США, то Штаты смогут обойти по этому показателю Китай, а впоследствии и ликвидировать критическую зависимость от китайских редкозёмов. Также в Гренландии США явно интересует уран, крупные залежи которого разведаны близ городка Куаннерсуит (Кванефьельд).
