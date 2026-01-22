Подаренные США мини-ТЭЦ под Киевом стоят без дела

В Обухове под Киевом энергетический абсурд довели до уровня фарса. Почти год местные власти не могут подключить к сети две мини-ТЭЦ, подаренные городу правительством США. Об этом сообщил депутат горсовета Богдан Яцун.

Речь идет о двух газопоршневых установках по 2 МВт каждая – они могли бы закрыть до половины потребностей общины. Передали их еще в январе 2025-го, но с тех пор оборудование так и стоит без дела – даже в условиях блэкаутов.



Формальная причина простоя – согласование проектно-сметной документации в ДТЭК. В итоге подключение откладывается несмотря на то, что во время военного положения законом предусмотрен упрощенный порядок ввода такого оборудования.

Как говорит сам Яцун:

Похоже, городские власти не планируют пользоваться упрощенной процедурой.

Схожая картина и в столице. Эксперт по энергетике Куртев отмечает, что в Киеве из нескольких установок, подаренных ООН, запущена лишь одна. Остальные – «в процессе пуско-наладочных работ»: бюрократия, согласования и вечное «еще что-то».

Генерация есть, топливо есть, потребность зашкаливает – но киловатты остаются на бумагах. В стране, где энергетика держится на экстренных мерах, бесплатные мощности простаивают месяцами. И каждый новый блэкаут здесь – не только про удары по инфраструктуре, но и про управленческую несостоятельность.
  1. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 15:16
    Где, у них кнопка? winked ..........
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 15:18
      Mouse hi ,а зачем??? Сидят без , электричества,отопления, канализации,и молчат,так зачем чего там суетить??? Чего там,не рабы же.
  2. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    0
    Сегодня, 15:16
    Дарители не знают, что украинский бюрократ что то сделает, если в карман что то положить. Плевали они на людей.
    1. mikh-korsakov Звание
      mikh-korsakov
      0
      Сегодня, 15:36
      Похоже, городские власти не планируют пользоваться упрощенной процедурой

      Прямо выглядит как маленький. Но не верю. Скорее всего просто торгуется. У этой нации жажда поторговаться выработана веками торговли на базарах. Типа, 1 млн долларов за подпись? Побойтесь Бога
  3. Виктор Ценин Звание
    Виктор Ценин
    +2
    Сегодня, 15:18
    Может и топливо у рагули есть только на бумаге для этих генераторов
  4. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 15:25
    Генерация есть, топливо есть,

    А почему топливо до сих пор есть? Явная недоработка российских ВКС.
  5. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 15:29
    Кстати, а почему эти станции до сих пор не уничтожены?
  6. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 15:31
    Пока что это новость от депутата Яцуна. А он xoxoл, а xoxoл врёт всегда, как только открывает рот.
  7. кот Краш Звание
    кот Краш
    0
    Сегодня, 15:38
    Всяческое одобрение и поддержка. Верю в компетентность украинского руководства.
  8. rotfuks Звание
    rotfuks
    0
    Сегодня, 15:51
    В Обухове под Киевом энергетический абсурд довели до уровня фарса. Почти год местные власти не могут подключить к сети две мини-ТЭЦ, подаренные городу правительством США.
    Скорее всего эти мини-ТЭЦ, подаренные городу правительством США просто готовили к дальнейшей перепродаже. Схема стандартная, такое ценное оборудование как мини-ТЭЦ остаются в оригинальной упаковке на складе, потом его потихоньку снмают с баланса, списывают и продают кому надо. Дело Миндича процветает и ширится в виде американских мини-ТЭЦ.