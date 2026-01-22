СМИ Британии: американцы десятилетиями прячут НЛО на авиабазе Патаксент-Ривер

СМИ Британии: американцы десятилетиями прячут НЛО на авиабазе Патаксент-Ривер

Американцы десятилетиями прячут НЛО на авиабазе ВМС США Патаксент-Ривер в штате Мэриленд. Данный объект задействован в секретных программах Пентагона.

Об этом сообщается в британской газете Daily Mail со ссылкой на Liberation Times.



В СМИ Британии высказывается предположение, что на данной базе последние примерно 70 лет хранится летательный аппарат внеземного происхождения. Его наличие там якобы является причиной того, что объектом усиленно интересуются внешние силы. Журналисты уверены, что разведкой здесь занимаются военные КНР и инопланетяне.

В статье сказано так:

За базой якобы пытаются следить китайские дроны и НЛО.

Патаксент-Ривер, известная также как Пакс-Ривер, является одним из главных испытательных центров американских ВМС. Любители теорий заговоров неоднократно утверждали, что там правительство США втайне хранит НЛО или его обломки. Все эти артефакты якобы тщательно скрывают от любопытных глаз в ангарах и подземных бункерах.

Как утверждают источники, имеющие отношение к Командованию военно-морских авиационных систем США (NAVAIR), на объекте американские военные изучают, анализируют и применяют инопланетные технологии, которые используются в хранящемся здесь летательном аппарате.

Ранее американский эксперт по НЛО Луис Элизондо упоминал в своем отчете для конгресса США авиабазу Пакс-Ривер. По его словам, на ее территории есть особый ангар, где специалисты заняты изучением внеземных технологий.
  1. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    +1
    Сегодня, 15:19
    Jsem zvědavý, jak majitelé UFO pomůžou Americe s dluhem 39 bilionů Dolarů.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +3
      Сегодня, 15:19
      Мне любопытно, как владельцы НЛО помогут Америке справиться с долгом в 39 триллионов долларов.
      1. old64 Звание
        old64
        +3
        Сегодня, 15:29
        Создадут Совет НЛО и попросят страны внести клубный взнос по миллиарду долларов. laughing
  2. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 15:23
    "Ангар -95", версия 1.0 -2026. В гугл-поиске почему-то про этот фильм забыли.
    1. Дилетант Звание
      Дилетант
      +1
      Сегодня, 15:32
      Тьфу! Ангар-18! Совсем памяти не стало.
    2. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 15:32
      Цитата: Дилетант
      В гугл-поиске почему-то про этот фильм забыли

      наверное потому что он был ангар-18
    3. Комментарий был удален.
      1. Дилетант Звание
        Дилетант
        0
        Сегодня, 15:41
        Конечно "Ангар-18" Я перепутал и уже исправился. drinks
  3. Комментарий был удален.
  4. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    0
    Сегодня, 15:26
    Вот здесь хорошее стихотворение на эту тему:
  5. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +1
    Сегодня, 15:26
    Агенты Малдер и Скалли уже давно нашли этот НЛО. Смотрите сериал "Секретные материалы".
    "Истина где-то рядом." smile
  6. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 15:32
    СМИ Британии: американцы десятилетиями прячут НЛО на авиабазе Патаксент-Ривер

    Вон оно чё!
    То то британские банкиры суетились, разрабатывая программу действий, если будет обнародавано/обнаружено наличие Внеземной цивилизации! fellow laughing
  7. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 15:34
    А сколько лет Трампу? Может именно тогда из звездолета вылез тайком рыжий тинейджер с определенной программой-миссией развалить ООН, ЕС, США, ФРС, НАТО, МОК, ООП, ВОЗ, Юнеско и вообще любую организацию, сколько сможет?
    Чтобы подготовить планету к пришествию других анунаков с планеты Нибиру?
  8. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 15:35
    Там же штаб квартира у "Людей в черном" или у "Спайдермена" ?
  9. Feodor13 Звание
    Feodor13
    0
    Сегодня, 15:35
    Ну наконец-то, MI5 пролили свет на текущую проблему F-35.
    А через Дэйли Мэйл - аккуратно слили инфу.

    Скорее всего массовый падеж и отказы 35-го - это неверно скопированный с НЛО, алгоритм посадки. Также возможно что-то напутали с механизацией крыльев. У НЛО механизации и крыльев - в принципе.. меньше.
  10. Абросимов Сергей Олегович Звание
    Абросимов Сергей Олегович
    0
    Сегодня, 15:40
    Цитата: Дилетант
    "Ангар -95", версия 1.0 -2026. В гугл-поиске почему-то про этот фильм забыли.


    Вероятно Вы имеете ввиду фильм "Ангар 18"?
    Чудесный фильм... В детстве смотрел...
  11. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 15:41
    Странно, обычно тему НЛО запускают, когда других тем нет. Но, так как события идут косяком, значит прячется какая-то другая, очень важная тема
  12. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 15:47
    Давно, когда "Правда" была главной газетой страны, была в ней статья про Дэйли Мэйл, точнее фельетон, где её называли "Мейли Емейл", отправляя к поговорке "Мели Емеля - твоя неделя". А в русском языке слово "молоть" означает не только "измельчать" lol

    Хотя это могло появиться в журнале Крокодил. Но он тоже продукт издательства "Правда".
  13. юрий Л Звание
    юрий Л
    0
    Сегодня, 15:48
    Ищут пожарные, ищет милиция, ищет 3I/Atlas, парня с зеленой башкой и большими ушами, что давно уж живет среди нас...
  14. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    0
    Сегодня, 15:53
    Т.е за 70 лет, при наличии внеземного летательного аппарата, не смогли на основе его материалов и технологий, разработать ничего стоящего? Легенды про чудо оружие и технологии. Ни одна развитая цивилизация, не станет оставлять следы технологий на других планетах, потому что это логичное поведение. laughing
  15. DMFalke Звание
    DMFalke
    0
    Сегодня, 15:56
    Распуская слухи о НЛО в ангаре, рядом можно хоть авианосец спрятать, ничего нового laughing