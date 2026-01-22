СМИ Британии: американцы десятилетиями прячут НЛО на авиабазе Патаксент-Ривер
Американцы десятилетиями прячут НЛО на авиабазе ВМС США Патаксент-Ривер в штате Мэриленд. Данный объект задействован в секретных программах Пентагона.
Об этом сообщается в британской газете Daily Mail со ссылкой на Liberation Times.
В СМИ Британии высказывается предположение, что на данной базе последние примерно 70 лет хранится летательный аппарат внеземного происхождения. Его наличие там якобы является причиной того, что объектом усиленно интересуются внешние силы. Журналисты уверены, что разведкой здесь занимаются военные КНР и инопланетяне.
В статье сказано так:
За базой якобы пытаются следить китайские дроны и НЛО.
Патаксент-Ривер, известная также как Пакс-Ривер, является одним из главных испытательных центров американских ВМС. Любители теорий заговоров неоднократно утверждали, что там правительство США втайне хранит НЛО или его обломки. Все эти артефакты якобы тщательно скрывают от любопытных глаз в ангарах и подземных бункерах.
Как утверждают источники, имеющие отношение к Командованию военно-морских авиационных систем США (NAVAIR), на объекте американские военные изучают, анализируют и применяют инопланетные технологии, которые используются в хранящемся здесь летательном аппарате.
Ранее американский эксперт по НЛО Луис Элизондо упоминал в своем отчете для конгресса США авиабазу Пакс-Ривер. По его словам, на ее территории есть особый ангар, где специалисты заняты изучением внеземных технологий.
