Британская пресса: армия США не подготовлена к операциям в Арктике

753 6
Британская пресса: армия США не подготовлена к операциям в Арктике

Пресса Британии отмечает, что военнослужащие армии США не способны самостоятельно обеспечивать безопасность в Арктике, поскольку, в отличие от североевропейских членов НАТО, не подготовлены к операциям в суровых климатических условиях.

Как сообщает британская газета The Times, на проходивших в прошлом году в Норвегии учениях НАТО Joint Viking американские военные испытывали заметные трудности. Организаторы учений даже просили финских резервистов, исполнявших роль противника в ходе маневров, прекратить побеждать и поддаваться американцам, поскольку это было унизительно для них и оказывало на военных армии США деморализующий эффект.



Кроме того, США чрезвычайно зависят от Финляндии в вопросе строительства ледоколов. Таким образом, по мнению европейцев, если целью Трампа является обеспечение безопасности Арктики, вступать в конфронтацию со своими союзниками в регионе — ошибочный для Вашингтона путь.

Между тем контуры представленной Трампом «сделки» по Гренландии не предполагают передачу США суверенитета над островом. Предложенный Трампом план предусматривает модернизацию соглашения 1951 года, согласно которому США получат право расширять свое военное присутствие в регионе и создавать новые «зоны обороны», если это будет необходимо. В частности, в Гренландии планируется размещение элементов американской ПРО нового поколения, а также предусмотрено сотрудничество в сфере добычи критически важных полезных ископаемых.
6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. APASUS Звание
    APASUS
    -1
    Сегодня, 15:30
    История повторяется .Для немцев морозы 1941 года были хуже ,даже самых подготовленных частей Красной Армии. Немцы просто не понимали что им делать .И американцы из этих же. Могут воевать из гамака ,с банкой Колы
  2. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    0
    Сегодня, 15:31
    военнослужащие армии США не способны самостоятельно обеспечивать безопасность в Арктике, поскольку, в отличие от североевропейских членов НАТО, не подготовлены к операциям в суровых климатических условиях.
    Тёплые подштаники забыли на армейские склады завезти.
  3. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    +2
    Сегодня, 15:32
    Трамп решил сделать своё проникновение в Гренландию менее травмирующим для оппонентов. lol В любом случае своего добьётся.
  4. kromer Звание
    kromer
    0
    Сегодня, 15:32
    В частности, в Гренландии планируется размещение элементов американской ПРО нового поколения


    Ну зато начинать будут не на пустом месте. ))) Ядерный реактор они ещё когда во льдах Гренландии оставили. Операцию по размещению пусковых установок назовут "Ледяной червь-2", в честь провальной "Ледяной червь". )))
  5. bondov Звание
    bondov
    0
    Сегодня, 15:39
    Вот и я писал про это тут ранее... не выйдет у Трампа с Гренландией, и да ВВП ошибается сильно сравнивая продажу Аляски и приобретение этого острова, хотя бы потому, что не нужны Европе американские деньги :
    Россия продала Аляску США в 1867 году за 7,2 миллиона долларов, потому что колония была убыточной, нуждалась в больших затратах, была уязвима перед Великобританией и требовались деньги на внутренние нужды...
  6. Комментарий был удален.
  7. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 15:46
    Похоже на то, что некоторые страны сообразили, что американцы Гренландию просто так не оставят в покое и решили, пока не поздно, присоединиться к будущим "хозяевам" острова в качестве "помогаек". Типа, без них- никуда.