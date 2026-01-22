Пресса Британии отмечает, что военнослужащие армии США не способны самостоятельно обеспечивать безопасность в Арктике, поскольку, в отличие от североевропейских членов НАТО, не подготовлены к операциям в суровых климатических условиях.Как сообщает британская газета The Times, на проходивших в прошлом году в Норвегии учениях НАТО Joint Viking американские военные испытывали заметные трудности. Организаторы учений даже просили финских резервистов, исполнявших роль противника в ходе маневров, прекратить побеждать и поддаваться американцам, поскольку это было унизительно для них и оказывало на военных армии США деморализующий эффект.Кроме того, США чрезвычайно зависят от Финляндии в вопросе строительства ледоколов. Таким образом, по мнению европейцев, если целью Трампа является обеспечение безопасности Арктики, вступать в конфронтацию со своими союзниками в регионе — ошибочный для Вашингтона путь.Между тем контуры представленной Трампом «сделки» по Гренландии не предполагают передачу США суверенитета над островом. Предложенный Трампом план предусматривает модернизацию соглашения 1951 года, согласно которому США получат право расширять свое военное присутствие в регионе и создавать новые «зоны обороны», если это будет необходимо. В частности, в Гренландии планируется размещение элементов американской ПРО нового поколения, а также предусмотрено сотрудничество в сфере добычи критически важных полезных ископаемых.

