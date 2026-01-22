На вооружение ВС РФ поступят патроны к штатному АК для борьбы с дронами

Патроны СЦ 226 калибра 5,45×39 мм и СЦ 228 калибра 7,62×54 мм содержат трехэлементную пулю, которая разделяется в полете. При этом используются штатная гильза и штатный порох, что упрощает серийное производство «Многоточия» на предприятиях патронной отрасли.

Они (патроны «Многоточие») уже прошли опытную эксплуатацию в зоне проведения специальной военной операции и отлично зарекомендовали себя в работе по малоразмерным и высокоманевренным воздушным целям.

Я в восторге. Первый раз он попадает ко мне в руки. Чудо техники, спасибо разработчикам. Это очень облегчит нам жизнь.