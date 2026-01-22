На вооружение ВС РФ поступят патроны к штатному АК для борьбы с дронами

6 458 44
На вооружение ВС РФ поступят патроны к штатному АК для борьбы с дронами

На вооружение подразделений российской армии, задействованных в зоне специальной военной операции, уже скоро начнут поступать специальные патроны, что важно, совместимые со штатным вооружением (автоматом Калашникова), предназначенные для борьбы с дронами. Разработку спецбоеприпаса, получившего название «Многоточие», его испытания и подготовку к серийному выпуску завершили специалисты холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в оборонную госкорпорацию «Ростех».

В пресс-релизе на сайте корпорации отмечается:

Патроны СЦ 226 калибра 5,45×39 мм и СЦ 228 калибра 7,62×54 мм содержат трехэлементную пулю, которая разделяется в полете. При этом используются штатная гильза и штатный порох, что упрощает серийное производство «Многоточия» на предприятиях патронной отрасли.

Согласно указанным и проверенным в ходе полигонных испытаний характеристикам, новый патрон повышает эффективность поражения движущихся и маневрирующих малогабаритных воздушных целей в 2,5 раза по сравнению со стрельбой «обычными» пулями из АК. Если сравнивать с дробовиками, которые сейчас в основном используются нашими бойцами для поражения БПЛА, то у нового боеприпаса существенное преимущество в дальности поражения. Она достигает 300 метров.

Индустриальный директор кластера вооружений ГК «Ростех», член Бюро Союза машиностроителей России Бекхан Оздоев:

Они (патроны «Многоточие») уже прошли опытную эксплуатацию в зоне проведения специальной военной операции и отлично зарекомендовали себя в работе по малоразмерным и высокоманевренным воздушным целям.

Стоит сказать огромное спасибо специалистам «Ростеха», хотя боеприпас этот не совсем инновационный, как заявлено в пресс-релизе. Еще в марте прошлого года «Военное обозрение» сообщало об успешных испытаниях в зоне СВО фрагментирующихся патронов для автомата Калашникова калибра 5,45х39 мм, предназначенных для уничтожения беспилотников и готовых к серийному производству.



Правда, у «Многоточия» характеристики значительно улучшены. Фрагментирующиеся патроны, разработанные АО «НПП», способны поражать воздушные цели на расстоянии до 100 метров. Новинка от ГК «Ростех» увеличивает этот показатель в три раза, что очень существенно в боевой обстановке. Причем стрельба патронами «Многоточие» не требует никакой доработки штатного АК, нет необходимости в дополнительном навесном оборудовании, даже ствольный глушитель снимать не требуется.



В реальных условиях это означает, что бойцам нет необходимости помимо АК носить с собой еще и дробовик с запасом патронов к нему. Достаточно, например, отдельно снарядить «Многоточием» магазин, который можно быстро заменить.

Видео полигонных испытаний патронов «Многоточие» распространяется в российских СМИ и соцсетях. В ходе тестирования боец с первого выстрела сбивает дрон из АК-12К с расстояния около 65 метров. Военнослужащий очень доволен таким результатом.

Я в восторге. Первый раз он попадает ко мне в руки. Чудо техники, спасибо разработчикам. Это очень облегчит нам жизнь.


44 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +6
    Сегодня, 16:07
    Вопрос к знающим а с 300-сот метров реально разглядеть FPV дрон,или с 200-сот???
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 16:14
      На фоне дневного неба - вполне. На фоне леса, городской застройки уже намного сложнее.
    2. роман66 Звание
      роман66
      +5
      Сегодня, 16:17
      Зоркость - это тоже талант, Богом данный. Или не данный.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 16:19
        роман66 hi , с этим согласен только вот с возрастом этот дар падает,у кого как но факт,а с учётом что у нас там не 20 лет основной возраст возникает этот вопрос.
        1. роман66 Звание
          роман66
          +1
          Сегодня, 16:20
          hi ну, не зря же про чукчей говорили, что они лучшие снайперы. Видят дальше
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +2
            Сегодня, 16:23
            роман66, а сколько у нас таких зорких и как их распределять?
            1. роман66 Звание
              роман66
              +2
              Сегодня, 17:44
              Как и снайперов - по подразделениям. Так уж сложилось, что чуть ли не каждый боец свою ПВО иметь должен
      2. Алексей Лантух Звание
        Алексей Лантух
        +2
        Сегодня, 16:49
        Зоркость - это тоже талант

        Снайпером не каждому дано быть. А некоторые вообще ни в дугу.
    3. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 16:20
      Стрельба на звук... good
      А так, чёрная точка на фоне затянутого облачность неба, если дрон мелкий... что то покрупнее видно лучше. Впрочем, дрон двигающийся по прямой можно отследить в оптический прицел...
      Другой вопрос, что такие пули имеют более прямую траекторию полёта на большей дальности и на встречному курсе попасть, шансов больше, у хорошего стрелка...
      В общем, не панацея, но лучше чем то, что применялись раньше...
      В сюжета с передовой показывали переделки стандартных боеприпасов, именно в таком варианте...
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        -1
        Сегодня, 16:21
        rocket757, ну если с видео и фото начнут пропадать дробовики всех сортов значит патрон себя зарекомендовал.
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          0
          Сегодня, 16:26
          Если так прикинуть... стрельба издали из автомата, а при большем приближении опасного объекта стрельба из ружья, спец патронами, которые тоже есть... два рубежа защиты, это лучше, чем вообще ничего специально не предназначен ногой для борьбы с дронами! soldier
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +1
            Сегодня, 16:28
            rocket757,согласен полностью,на позициях можно и нужно держать и то и это ,а вот в штурме позиций придется выбирать.
            1. rocket757 Звание
              rocket757
              0
              Сегодня, 16:31
              Бойцы на передовой сами выработают самый верный алгоритм действий, комплектации вооружений и боеприпасов... если дать им все необходимое, сколько надо и когда надо.
    4. Nikolaevich I Звание
      Nikolaevich I
      0
      Сегодня, 16:33
      А на фига вам нужно измерять дистанцию ? Вам "шашечки или ехать" ?
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 16:36
        Nikolaevich I hi ,а на фига патрон бьющий на 300 метров если дрон не разглядеть? Как вариант увеличить количество поражающего элемента и сократить дистанцию. А дистанция при стрельбе играет очень важную роль.
        1. Nikolaevich I Звание
          Nikolaevich I
          0
          Сегодня, 17:12
          Цитата: Ропот 55
          а на фига патрон бьющий на 300 метров если дрон не разглядеть?

          Александр, а почему вы уверены ,что "в ЦК дураки сидят" ? Вот в Ростехе "иглу" делают в разных вариантах, но тут причина,думаю, в том,что "Ростеху " не удаётся пока сделать единый дробовой патрон в критерии : "стоимость/эффективность"- на все дистанции на которых происходит "боестолкновение " с дронами ! Вот и решают проблему частями: 1.далече,но дорого или 2.близёхонько,но дёшево ! Вовсе не исключается,что разработчики СЦ226/228 рассматривали возможность увеличения "фрагментарности",но учитывая наиболее часто встречающиеся дистанции "боестолкновения" с дронами, кинетическую энергию фрагментов,их рассеивание,решили ,всё же, остановиться на 3-х ! Весьма вероятно,что наиболее эффективная дистанция меньше 300 метров,но 300 м -это "предельные параметры" ! Их и решили "озвучить"...пусть будет(!) ,не помешает ! wink
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +1
            Сегодня, 17:27
            Nikolaevich I, если боец не видит мишень то как стрелять? Вот у винтовки Мосина прицел аж до километра но кто чего разглядить с километра. Многоточие рассчитано на 300 метров а на каком расстоянии пуля начнёт фрагментироваться? А если боец заметит дрон на 100 метрах с его то скоростью то будет ли эффективен выстрел?
            1. Nikolaevich I Звание
              Nikolaevich I
              0
              Сегодня, 17:44
              Цитата: Ропот 55
              если боец не видит мишень то как стрелять?

              Дык не надо стрелять,коли не видишь !
              Цитата: Ропот 55
              Многоточие рассчитано на 300 метров а на каком расстоянии пуля начнёт фрагментироваться?

              Я считаю,что сразу после выстрела...
              Цитата: Ропот 55
              Многоточие рассчитано на 300 метров

              Никто не запрещает стрелять с 200 м,100 м...
              Цитата: Ропот 55
              А если боец заметит дрон на 100 метрах с его то скоростью то будет ли эффективен выстрел?

              Не могу вам говорить с уверенностью (не участвовал в полигонных испытаниях... могу только предполагать !), но если некоторые разработчики предлагают МО пистоли-сеткомёты ,для поражения дронов на дистанции 25-30 метров, то.наверное, кому-то это надо ! Кстати, опять же приведу пример с челябинским "50-метровым" антидроновым боеприпасом !
    5. алексеев Звание
      алексеев
      +3
      Сегодня, 16:53
      Стрелять по дрону на дистанции 300 м это, все же, перебор. Хоть многоточием, хоть чем.
      Но, все равно. Если уверенно поражается FPV на 100 м это уже прекрасно!
      Прямо хочется "кричать ура и в воздухчепчики бросать".
      Если, конечно, патроны подтвердят свою эффективность.
      Оружие последнего рубежа, будь то дробовик, КАЗ, спецпатрон приобрело "архиважное" значение в современных условиях.
      Конечно, одними такими патронами борьбы с тактическими БПЛА не выигрывается. Тут нужна система мероприятий, различное вооружение для подавления и поражения.
      Будем надеяться, что вскоре бороться с дронами массово будут и более серьезные системы, установленные на технике.
    6. multicaat Звание
      multicaat
      +1
      Сегодня, 17:08
      Цитата: Ропот 55
      Вопрос к знающим а с 300-сот метров реально разглядеть FPV дрон,или с 200-сот???

      не к знающим, а к видящим. У кого хорошие глаза, могут прицелиться в арбуз стоящий на фоне леса с 700м. Я так мог в 20 лет, сейчас хорошо, если с 50 увижу. Так и с дронами. У кого глаза хорошие, увидят.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 16:12
    Логично дополнить бое комплект штатного вооружения бойцов спец патронами, увеличиваю ми эффективность стрельбы по ударным дронам противника.
    Теперь главная задача, сделать сколько надо и когда надо. soldier
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 16:14
      rocket757 hi ,тут ещё один пунк есть чтоб качество соответствовало.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 16:22
        Массовое производство... будут отклонения по качеству отдельных изделий, может и партии неудачные будут попадаются, но в общем и целом, при массово применении, эффект будет положительный.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 16:25
          rocket757,понятно что не кто не застрахован от ошибки или желании кого то с экономить,только тут цена некондиции жизнь бойца.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +1
            Сегодня, 16:27
            Будем ждать вести с полей!!!
            Только так проводится самая надёжная проверка всех вооружений.
    2. Nikolaevich I Звание
      Nikolaevich I
      +1
      Сегодня, 17:23
      Были сообщения о разработке в Челябинске "карманного" антидронового боеприпаса ...запуск "с руки",дистанция действия -50 м ,самонаведение,относительная дешевизна (максимальное использование комплектующих мобильников... ) !
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 17:49
        Очевидное или невероятное?
        Развитие /создание систем борьбы с дронами идёт полным ходом.
        Естестественный процесс, появилась реальная угроза, будут найдены эффективные меры противодействия..
  3. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 16:15
    Я в восторге. Первый раз он попадает ко мне в руки. Чудо техники, спасибо разработчикам. Это очень облегчит нам жизнь.

    Лучшей оценки, чем оценка солдата, не бывает.
  4. Bacha Звание
    Bacha
    +2
    Сегодня, 16:16
    Цитата: Ропот 55
    Вопрос к знающим а с 300-сот метров реально разглядеть FPV дрон,или с 200-сот???

    Ну ворону же видно за 200 метров.)))
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 16:29
      Ворона в полете не выдаёт свое местоположение карканьем... дрон жужжит, а глухих на передовой не остаётся, по понятным причинам...
    2. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      0
      Сегодня, 17:31
      Не только ворон, но и голубей видно с 200 метров.
  5. Леший1975 Звание
    Леший1975
    +1
    Сегодня, 16:33
    В реальных условиях это означает, что бойцам нет необходимости помимо АК носить с собой еще и дробовик с запасом патронов к нему.
    Ну с дробовиком по эффективности такой патрон ни как не может сравниться. Изначально совсем разные цели у создания оружия. Такие патроны (может похожие или в качестве эксперимента, на фронте уже есть). Так же как есть и гладкостволы и патроны для гладкостволов, как дробовые, так и патрон перехват (если не ошибаюсь в названии), с сеткой. Какие в связи с этим имеются проблемы (из бесед с товарищем): 1) Полуавтоматы-гладкостволы нормально работают только с дорогими заводскими патронами, в противном случае высока вероятность заклинивания. Да и вообще нормально чистить их при выезде на ноль не получается, поэтому предпочитают двухстволки. 2) Дробовые патроны выдают. Но с ними есть нюанс, они подотчётны. Т.е. после отстрела гильзы нужно сдать и они проходят по журналу (номер журнала не помню точно). И кто их будет на передке собирать, для этого всегда там есть условия в грязи, траве, снегу? Нет гильз? Можно провести списание по журналу БД, предоставить доказательства - сбитый беспилотник или его части. А если промах или беспилотник разорвало так, что и собирать нечего или же, если на передке, то это просто небезопасно? Тогда для списания дробовых патронов нужно свидетельство ещё по моему двух лиц, (разговор был не вчера, могу в деталях ошибаться). И опять возникает вопрос, какие в условиях передка два свидетеля, кто этими опросами будет заниматься, где их вообще искать, если оказался один? Патроны есть, лежат там, где и положено и ними даже временами стреляют - практикуясь на стрельбище. А в реальной жизни делают так - пацаны, посмотрите у себя, поспрашивайте у охотников, нам бы патронов передать, т.к. охот. магазины на новых территориях (речь шла точно за ЛНР, за ДНР не знаю) ещё не получили лицензии и не продают патроны. Для бойцов и тем более товарища, патронов не жалко, передадим. Но вот вопрос, я понимаю, что боятся массового хищения охот. патронов, т.к. их, в отличие от военных боеприпасов, можно легко легализовать, может все же навести порядок с отдельными хищениями, а не заниматься бюрократией - когда вроде как и обеспечили, а по факту использовать очень геморойно? Впрочем, это вопрос риторический....
    1. multicaat Звание
      multicaat
      0
      Сегодня, 17:10
      надеюсь, на бинты из аптечек нет таких правил
  6. Nikolaevich I Звание
    Nikolaevich I
    0
    Сегодня, 16:42
    Кстати, на СВО хорошо показали себя " спец.банки " : "Дронобой" и "Сеткомёт" ! Не знаю точно (до мельчайших подробностей) .как их заряжают , но мои прикидки предполагают довольно-таки быстрое заряжание !
  7. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 16:48
    На вооружение подразделений российской армии, задействованных в зоне специальной военной операции, уже скоро начнут поступать специальные патроны,


    Довольно оптимистично заявлено.
    Как говорили классики (в фильме) :«Скоро только кошки родятся!»
    Военная бюрократия опровергает все законы Нютона - ее ускорить невозможно, несмотря на прилагаемые усилия.
    И плюс, несмотря на кажущуюся простоту патрона (всего-то 4 компонента) потребуется создание производственных линий для тех же пуль.
  8. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 16:54
    Надо на месте подствольника разместить сеткомёт, с такой же перезарядкой, выстрелил, если есть время новый заряд воткнул и снова готов к защите.
    Если сетка развернётся метров с пяти, уже норм. Не знаю насколько поражающие элементы от зарядов FPV летают, но пять метров уже более-менее.
    На сетке можно большие ячейки, сантиметров 15 сторона или больше, сколько там самый маленький дрон-"камикадзе", вот чтобы не пролез. А так, редкая сеть, дальше отлетать будет, следовательно и защита отодвинется, повышая выживаемость. what
    А если защита от догонного дрона, то вообще шик, сам успеешь отъехать. what
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 17:04
    Цитата: Ропот 55
    Вопрос к знающим а с 300-сот метров реально разглядеть FPV дрон,или с 200-сот???
    Услышать можно!
  10. tarakan Звание
    tarakan
    0
    Сегодня, 17:07
    При заявленных 300 метров, на 60 увеличивается пробивная способность и кучность
  11. multicaat Звание
    multicaat
    -1
    Сегодня, 17:09
    а можно мне таких патронов от калаша??? Буду на утку ходить со снайперской винтовкой!
  12. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    +1
    Сегодня, 17:09
    По TV пказывали испытания противодроновых патронов на дистанцию поражения 50-100-150 метров - деньги на ветер.
    Бы не приходилось в дополнение к штатному оружию носить ещё и дробовик с боеприпасами к нему, тем боле с такими разными патронами - на 50 100 и 150 метров.
    Во-первых маленький дрон не разглядишь, во-вторых какая должна быть скорость реагирования на его полёт в условиях боя, в-третьих надо ещё сообразить каким патроном стрелять и успеть перезарядиться нужным.
    Как выстрел последней надежды при атаке дрона разумнее создать противодроновый боеприпас к штатному подствольному гранатомёту - калибр побольше, вероятность попадания и шанс на выживание увеличится
  13. николаи Звание
    николаи
    0
    Сегодня, 17:46
    ЭТО надо было делать еще 2 -3 года назад , а не сейчас. Ладно готовились к прошлой войне , но шевелиться надо быстрее .
  14. Неизбежно Звание
    Неизбежно
    0
    Сегодня, 17:48
    Полноценно это работает только в комплекте со специальным прицелом.
  15. Виктор Чужой Звание
    Виктор Чужой
    0
    Сегодня, 17:49
    А гранату для подствольника нельзя зарядить дробью для этих целей ?! По примеру старых ружей для пром добычи птицы - там один заряд до 1 кг дроби имел. Тут на ВО статья про них была. Хотя думаю проблема в том что от гранаты при взрыве часть дроби полетит обратно в сторону стрелявшего. Хотя черт его знает как там получится. Просто мысли вслух так сказать.
  16. buslaif Звание
    buslaif
    0
    Сегодня, 18:00
    В районе боевых действий применяют систему "Ступор".Это стрелковое оружие позволяет нейтрализовать дрон и принудительно посадить в нужном месте. Также есть возможность подавления системы спутниковой навигации беспилотников. Это гораздо эффективнее "дробовиков" различных конструкций.