На вооружение ВС РФ поступят патроны к штатному АК для борьбы с дронами
На вооружение подразделений российской армии, задействованных в зоне специальной военной операции, уже скоро начнут поступать специальные патроны, что важно, совместимые со штатным вооружением (автоматом Калашникова), предназначенные для борьбы с дронами. Разработку спецбоеприпаса, получившего название «Многоточие», его испытания и подготовку к серийному выпуску завершили специалисты холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в оборонную госкорпорацию «Ростех».
В пресс-релизе на сайте корпорации отмечается:
Согласно указанным и проверенным в ходе полигонных испытаний характеристикам, новый патрон повышает эффективность поражения движущихся и маневрирующих малогабаритных воздушных целей в 2,5 раза по сравнению со стрельбой «обычными» пулями из АК. Если сравнивать с дробовиками, которые сейчас в основном используются нашими бойцами для поражения БПЛА, то у нового боеприпаса существенное преимущество в дальности поражения. Она достигает 300 метров.
Индустриальный директор кластера вооружений ГК «Ростех», член Бюро Союза машиностроителей России Бекхан Оздоев:
Стоит сказать огромное спасибо специалистам «Ростеха», хотя боеприпас этот не совсем инновационный, как заявлено в пресс-релизе. Еще в марте прошлого года «Военное обозрение» сообщало об успешных испытаниях в зоне СВО фрагментирующихся патронов для автомата Калашникова калибра 5,45х39 мм, предназначенных для уничтожения беспилотников и готовых к серийному производству.
Правда, у «Многоточия» характеристики значительно улучшены. Фрагментирующиеся патроны, разработанные АО «НПП», способны поражать воздушные цели на расстоянии до 100 метров. Новинка от ГК «Ростех» увеличивает этот показатель в три раза, что очень существенно в боевой обстановке. Причем стрельба патронами «Многоточие» не требует никакой доработки штатного АК, нет необходимости в дополнительном навесном оборудовании, даже ствольный глушитель снимать не требуется.
В реальных условиях это означает, что бойцам нет необходимости помимо АК носить с собой еще и дробовик с запасом патронов к нему. Достаточно, например, отдельно снарядить «Многоточием» магазин, который можно быстро заменить.
Видео полигонных испытаний патронов «Многоточие» распространяется в российских СМИ и соцсетях. В ходе тестирования боец с первого выстрела сбивает дрон из АК-12К с расстояния около 65 метров. Военнослужащий очень доволен таким результатом.
