Трамп пообещал вскоре установить мир во всем мире

Президент США Дональд Трамп считает, что созданный им «Совет мира» положит конец всем войнам и не только остановит длившуюся на протяжении многих десятилетий ненависть и кровопролитие на Ближнем Востоке, но и будет способствовать миру во всем мире.

Согласно подписанному в Давосе уставу «Совета мира», после окончательного урегулирования израильско-палестинского конфликта в секторе Газа, организация займется разрешением конфликтов по всей планете. Однако ранее Совбез ООН поддержал полномочия «Совета мира» исключительно в качестве переходной администрации в палестинском анклаве до 2027 года.



Хотя Москва еще не приняла приглашение участвовать в этом предприятии Трампа, президент России Владимир Путин предложил Трампу внести в качестве вступительного взноса в «Совет мира» один миллиард долларов из замороженных в США активов. При этом предполагается, что эти средства пойдут на восстановление Палестины.

Между тем американская пресса отмечает, что за время, которое Трамп находится у власти, он успел переименовать Мексиканский залив в Залив Америки, провести масштабный военный парад в свой день рождения и предъявить территориальные претензии к Канаде, предложив сделать ее 51-м штатом США. Кроме того, Трамп инициировал похищение президента Венесуэлы и планирует аннексировать принадлежащую Дании Гренландию.

Стоит отметить, что откровенно агрессивные действия Трампа, мягко говоря, слабо коррелируются с его громкими заявлениями о «мире во всем мире».
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 16:45
    Напомнило,я тебя обижать НИКОМУ не позволю,САМ буду,так и этот "миротворец" овощной.
  2. Помеха с права Звание
    Помеха с права
    +5
    Сегодня, 16:49
    Трамп пообещал вскоре установить мир во всем мире

    Трамп наконец-то собрался духом и решил до зелёного стекла выжечь Англию?
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +3
      Сегодня, 16:59
      Трамп наконец-то собрался духом и решил до зелёного стекла выжечь Англию?
      Давно пора!
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 17:42
      Цитата: Помеха с права
      Трамп пообещал вскоре установить мир во всем мире

      Трамп наконец-то собрался духом и решил до зелёного стекла выжечь Англию?

      Не знаю, как это поможет установить "мир во всём мире" до тех пор, пока сама Америка существует.
      Но в целом, несомненно, отсутствие на карте этого вонючего островка войн в мире убавит.

      Говоря словами Атоса, "ваши злодеяния переполнили меру терпения людей на земле и Бога на небе". И эта гадливая вонючка таки должна быть наказана.
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 17:56
        Ох, боюсь, не при нашей жизни, а так хотелось бы посмотреть...
  3. Ferdinant Звание
    Ferdinant
    +3
    Сегодня, 16:50
    Борьба за Мир такая, что камня на камне не останется.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 17:28
      Цитата: Ferdinant
      Борьба за Мир такая, что камня на камне не останется.

      Мир это уже слышал в 1938 году. "Я привёз вам мир !" А потом пошло-поехало и так до 2 сентября 1945 года.
  4. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +5
    Сегодня, 16:51
    Президент США Дональд Трамп считает, что созданный им «Совет мира» положит конец всем войнам и не только остановит длившуюся на протяжении многих десятилетий ненависть и кровопролитие на Ближнем Востоке, но и будет способствовать миру во всем мире.

    Вспомнился старый анекдот:
    — Будет ли война? — Нет, будет борьба за мир, но такая, что камня на камне не останется!
  5. Монтесума Звание
    Монтесума
    +5
    Сегодня, 16:52
    Вот просто интересно, появится ли хоть когда-нибудь, в этом сюжете с непомерными амбициями Трампа, разбитое корыто, как в известном произведении Пушкина?
    Не хочу быть вольною царицей,
    Хочу быть владычицей морскою,
    Чтобы жить мне в окияне-море,
    Чтоб служила мне рыбка золотая
    И была б у меня на посылках».
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +4
      Сегодня, 16:59
      Монтесума hi ,судя по реакции мировых лидеров на последние события ,"разбитое корыто" Трампу могут обеспечить только демократы в самих США.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 17:16
        Цитата: Ропот 55
        Монтесума ,судя по реакции мировых лидеров на последние события ,"разбитое корыто" Трампу могут обеспечить только демократы в самих США.

        Ропот 55hi посмотрим, ведь пока что Трамп на кураже после успешного захвата Мадуро (в условиях внутреннего предательства и отсутствия сопротивления ВС Венесуэлы), и первый шаг в "освоении Гренландии", опять же, в условиях минимального сопротивления, во многом зависящих от США, союзников по НАТО. Впереди переговоры по Украине, ну и сложные отношения с Пекином никуда не делись.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 17:19
          Монтесума,вот,вот,кураж есть,противодействия нет,ПОКА под планы попадают страны которые сами за себя не постоят,в этом то и опастность,а то ,-"От радости в зобу дыханье сперло".
      2. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 17:50
        А неплохо бы ему разбить уже корыто...
  6. -ш- Звание
    -ш-
    +4
    Сегодня, 16:55
    все завоеватели и диктаторы оправдывали войну тем, что они хотят всех объединить и тогда наступит мир в их "империи"
    1. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 17:15
      Да вообще в жизни как-то не бывает злодейских злодеев, которые любят творить зло и хохотать в черном замке на скале... У всех отмаза есть
  7. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    -2
    Сегодня, 17:07
    место России в таком "мире" - сырьевая колония (в лучшем случае)
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 17:22
      Цитата: ПВВ22121922
      место России в таком "мире" - сырьевая колония (в лучшем случае)

      Это буржуи не дадут России возможности стать страной народовластия. А примеров демократии несколько:
      Показать / Скрыть текст
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 17:09
    «Совет мира» положит конец всем войнам
    . Шо сказать, шо сказать... да ничего. Хотя как то вспомнилось "Благими намерениями вымощена дорога в ад!"
    Как то так.
  9. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 17:15
    Трамп пообещал вскоре установить мир во всем мире

    Мы все (почти) взрослые люди и помним первомайский лозунг:
    «Да здравствует мир во всём мире!»
    И что-то изменилось? Давайте попробуем другие варианты...
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 17:51
      Нам нужен мир! ( по возможности - весь)
  10. samarin1969 Звание
    samarin1969
    +3
    Сегодня, 17:22
    США отбомбились по Ирану и Сирии, организовали силовую депортацию палестинцев и Мадуро, координируют ежедневные налёты БПЛА на Россию...Подчинись - или умри, плати - или умри...Просто крыша-бандюк из 90х...

    п.с. Сложно в правовом поле РФ объяснить передачу 1млрд на решение израильских проблем. Проблемы палестинцев - это проблемы палестинцев, Израиля и США. Пусть их сами и оплачивают.
  11. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 17:22
    Трамп пообещал...........

    Жил на свете Обещалкин,
    Обещая всем подряд...
    То, что будет всё в порядке
    И что каждый будет рад.

    Обещал он очень часто,
    И по поводу и без!
    Но, по факту лишь напрасно,
    Слово с делом шли вразрез.

    Обещал в сердцах он другу,
    Никогда не забывать.
    Но, всегда ходил по кругу,
    Продолжая обещать.

    Обещать любил он очень,
    Обещал и обещал..!
    Обещал он днем и ночью,
    Перед тем как засыпал.

    Опосля вновь пробуждаясь,
    Снова что-то обещал.
    И при том не сомневаясь,
    В том что он наобещал.

    Люди верили и ждали,
    Да надеялись на честь.
    Но, как следствие - исчезали,
    Такова была их месть.

    Так однажды Обещалкин,
    Превратившись в старика.
    Опираясь лишь на палку,
    Осознал что смерть близка...

    ***

    Проводить пришло не много,
    Две калеки, что с них взять,
    Что крестились перед Богом,
    Обещая навещать.
  12. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 17:31
    Никак скоро коммунизм наступит...такие повороты не для моей лошади.
  13. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +1
    Сегодня, 17:37
    Трамп возомнил себя главным председателем планеты. Надеюсь, крупные игроки не будут ввязываться в этот бред и сохранят лицо.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 17:48
      Цитата: МятныйПряник
      Трамп возомнил себя главным председателем планеты

      берите выше
  14. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 17:45
    И тут Остапа ( Трампа) понесло , он почувствовал необычайную лёгкость и красноречие так и лилось из него.
  15. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 17:47
    Трамп пообещал вскоре установить мир во всем мире
    а кто не согласится тех нахрен поубиваем
  16. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 18:04
    ❝ Трамп пообещал вскоре установить мир во всем мире ❞ —

    — Здесь слово «вскоре» относится к глаголу «пообещал», а не к глаголу «установить» ...