Зять Трампа рассказал в Давосе, как собирается делить сектор Газа

2 270 16
Зять Трампа рассказал в Давосе, как собирается делить сектор Газа

Палестинское движение ХАМАС взяло на себя обязательства по демилитаризации. Американские власти рассчитывают, что они будут соблюдены, и на этом строят дальнейшие планы по восстановлению региона.

Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил зять американского президента Джаред Кушнер. Свое выступление он иллюстрировал соответствующими слайдами.



Зять Трампа рассказал в Давосе, как собирается делить сектор Газа. По его словам, территорию анклава планируют разграничить на несколько зон. Изначально предполагалось начать восстановление региона со свободной территории, которая граничит с зоной, находящейся под контролем ХАМАС. Но затем решили «не скромничать» и охватить восстановительными работами весь сектор Газа.

Кушнер заявил, что его сценарий предусматривает неукоснительное выполнение ХАМАС своих обязательств по демилитаризации, и других вариантов не предусмотрено. Зять Трампа сказал:

Плана Б нет.

Он пояснил, что запланирована поэтапная реализация задуманного. План предусматривает строительство в анклаве несколько городов для двух-трех миллионов жителей в каждом, которые появятся в секторе Газа в течение ближайших трех лет.

Также сегодня состоялась встреча президента России Владимира Путина с его палестинским коллегой Махмудом Аббасом. В ходе беседы российский лидер подтвердил намерение вступить инициированный Дональдом Трампом «Совет мира» и выделить на восстановление сектора Газа один миллиард долларов из замороженных на Западе активов.

16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 17:16
    Зять Трампа рассказал в Давосе, как собирается делить сектор Газа ❞ —

    — Хорошая должность «Зять Трампа», влиятельная ...
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 17:20
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Хорошая должность «Зять Трампа», влиятельная ...

      - Хорошая должность "Тесть Кушнера", но не очень влиятельная.
    2. napalm Звание
      napalm
      0
      Сегодня, 17:27
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Зять Трампа рассказал в Давосе, как собирается делить сектор Газа ❞ —

      — Хорошая должность «Зять Трампа», влиятельная ...

      Сын Байдена тоже согласен.
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 17:17
    Как правильно заметили на этом сайте,новая должность в американском руководстве ЗЯТЬ президента.
    1. AlexSam Звание
      AlexSam
      +2
      Сегодня, 17:31
      Должность СЫН российского чиновника всё равно круче.
  3. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 17:26
    Зять Трампа рассказал в Давосе, как собирается делить сектор Газа

    Попробуйте для начала загнать Израиль в границы 1948 года...
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 17:58
      А наших евреев, таки, в Биробиджан lol
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        0
        Сегодня, 18:04
        Цитата: роман66
        А наших евреев, таки, в Биробиджан

        Я уже и не знаю, сколько в России наших евреев, но кого в ЕАО поселить - предполагаю конкретно...
        1. роман66 Звание
          роман66
          +1
          Сегодня, 18:04
          Осталось заручится их согласием
  4. bon jorno Звание
    bon jorno
    0
    Сегодня, 17:31
    Американцы 100% бенефициары в войнах. Война с Украиной, Россию лишили поставок нефти и газа на европейский рынок, а сами начали поставлять в Европу, утилизировано все вооружение в Европе, тоже амеры будут по хорошим ценам поставлять, Европы ссыт Трампа, в итоге кусок Гренландии заберут под бызы, вот и в Газе ща кусок оторвут, а наши позорище просто, 5-й год войны скоро, даже ДНР не освободили. Позор! И получается нам сакнции, и со скидкой в 40% поставки нефти и газа в Китай, плюс как и украинцам - смерть, боль,полно калек, разрушения городов, а на Украине вобще территория опустынивания, а у амеров одна прибыль!
  5. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 17:42
    Как показала наша практика, лучшая должность это друг Путина. И к сожалению это не тонкий юмор.
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 17:59
      Это не должность - это счастье!
  6. Десница ока Звание
    Десница ока
    +1
    Сегодня, 17:44
    В ходе беседы российский лидер подтвердил намерение вступить инициированный Дональдом Трампом «Совет мира» и выделить на восстановление сектора Газа один миллиард долларов из замороженных на Западе активов.

    Интересно, а Путин, хотя бы скромненько при этом, вспомнил или намекнул, о том что наша страна долгие годы поддерживала решения совета ООН, о создании на территории Палестины, в рамках закрепленных тем же ООН границах, палестинского независимого гос-ва? Или плевать уже на это "незыблемое" и ранее принципиальное для нас обстоятельство? - как Трамп с представителем сионистских геноцидников Кушнером решит, что и для чего/кого строить в Газе, то и поддержим, что б умилостивить хозяина Совета Мира? Типо - пусть сами распоряжаются нашими деньгами, которые мы вверим им для реализации их мечт и планов относительно Палестины?...
    Тьфу, позорище...
    1. Десница ока Звание
      Десница ока
      +1
      Сегодня, 17:46
      Тут надо еще отметить, что создание палестинского гос-ва в планах Трампа и его сионских господ - на повестке Совета Мира не стоит, априори...
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 18:00
        Да что там та Палестина? Во сколько раз меньше Гренландии?
  7. Товарищ Ким Звание
    Товарищ Ким
    0
    Сегодня, 18:04
    Так сионофашисты уже начали причёсывать ландшафт.
    По своему дремучему обычаю, выкорчёвывают сады и поля, "рисуют" тракторами звезы давида, гадят где можно и где нельзя.