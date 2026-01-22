Палестинское движение ХАМАС взяло на себя обязательства по демилитаризации. Американские власти рассчитывают, что они будут соблюдены, и на этом строят дальнейшие планы по восстановлению региона.Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил зять американского президента Джаред Кушнер. Свое выступление он иллюстрировал соответствующими слайдами.Зять Трампа рассказал в Давосе, как собирается делить сектор Газа. По его словам, территорию анклава планируют разграничить на несколько зон. Изначально предполагалось начать восстановление региона со свободной территории, которая граничит с зоной, находящейся под контролем ХАМАС. Но затем решили «не скромничать» и охватить восстановительными работами весь сектор Газа.Кушнер заявил, что его сценарий предусматривает неукоснительное выполнение ХАМАС своих обязательств по демилитаризации, и других вариантов не предусмотрено. Зять Трампа сказал:Он пояснил, что запланирована поэтапная реализация задуманного. План предусматривает строительство в анклаве несколько городов для двух-трех миллионов жителей в каждом, которые появятся в секторе Газа в течение ближайших трех лет.Также сегодня состоялась встреча президента России Владимира Путина с его палестинским коллегой Махмудом Аббасом. В ходе беседы российский лидер подтвердил намерение вступить инициированный Дональдом Трампом «Совет мира» и выделить на восстановление сектора Газа один миллиард долларов из замороженных на Западе активов.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»