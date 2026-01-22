После встречи с Трампом Зеленский упрекнул Европу в слабости и нерешительности

После встречи с Трампом Зеленский упрекнул Европу в слабости и нерешительности

После встречи с Трампом в Давосе глава киевского режима Зеленский начал старательно критиковать Европу, упрекая ее в слабости и неспособности себя защитить.

Украинский диктатор, спешно прибывший в Давос по фактическому приказу Трампа, после встречи с американским президентом выступил с трибуны Экономического форума с критикой европейских стран. В частности, Зеленский старательно повторил слова Трампа, что Европа не знает, как себя защитить и что делать с Гренландией. По словам Зеленского, европейские лидеры в настоящее время попросту ждут, пока Трампу надоест тема Гренландии и он переключит свое внимание на другие направления, по крайней мере на какое-то время отказавшись от планов аннексировать принадлежащий Дании остров. Зеленский также посетовал, что Европа не вняла его прошлогодним призывам научиться себя защищать и до сих пор не решается последовать примеру США и начать захватывать танкеры российского «теневого танкерного флота». По мнению главы киевского режима, если Европа будет с Украиной, «об нее больше никто не будет вытирать ноги». Кроме того, Зеленский обвинил Европу в отсутствии единой позиции по участию в «Совете мира».



Трамп, в свою очередь, традиционно назвал встречу с Зеленским «хорошей» и в очередной раз призвал как можно скорее завершить вооруженный конфликт на Украине. При этом, по словам американского президента, решающее значение в мирном урегулировании будет иметь грядущая встреча президента России Владимира Путина со спецпредставителем Трампа Стивеном Уиткоффом в Москве.

Ранее Уиткофф заявлял, что в мирных переговорах по Украине остался лишь один нерешенный вопрос. Остальные пункты мирного плана, по словам спецпредставителя Трампа, уже согласованы.
51 комментарий
  1. Помеха с права Звание
    Помеха с права
    +6
    Сегодня, 18:07
    После встречи с Трампом Зеленский упрекнул Европу в слабости и нерешительности
    Так, я не понял, а Украина теперь не ЦеЭвропа, что ли?!))) Забыл уже, с кем кокс недавно нюхал, подсвинок кошерный...
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +10
      Сегодня, 18:19
      После встречи с Трампом Зеленский упрекнул Европу в слабости и нерешительности

      Именно так и выглядит и ведет себя Табаки около Шер Хана yes
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +7
        Сегодня, 18:27
        Шерхан был в Джунглях самым главным –
        Табаки просто был шакал...
        Он за Шерханом своенравным
        Объедки, молча, подбирал...
        Еще он тявкал на соседей
        Скандалы с ними затевал,
        А как по морде кто заедет,
        Шерхана на подмогу звал...
        Тот приходил и разбирался
        Он в Джунглях сеял страх и смерть,
        Но все ж однажды испугался,
        Когда избил его медведь...
        Избил за то, что к белорусским...
        Он часто зубрам приставал
        Медведь душою был наш русским -
        По-русски тигру в зубы дал...
        Скулит по-прежнему Табаки,
        Ну, а беззубый наш Шерхан,
        Не лезет больше сразу в драку-
        Боится даже обезьян...
        Вот так и в мире нашем грешном
        Знать должен каждый гегемон –
        Всегда найдется неизбежно,
        Кто в зубы даст и скажет вон!!!
        1. Fachmann Звание
          Fachmann
          +1
          Сегодня, 19:14
          Здорово, не в бровь, а в глаз! hi
          Да не оскудеет и возрадует нас земля Русская, народными талантами! good
          Киплинг нервно курит в сторонке. laughing
      2. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 19:57
        Цитата: Теренин
        После встречи с Трампом Зеленский упрекнул Европу в слабости и нерешительности

        Именно так и выглядит и ведет себя Табаки около Шер Хана yes

        Рискует Зе сильно, Трампу подгавкивая...
        Трамп-то уедет, а кукан от бриттов так и останется торчать. И даже не под жабрами - в седалище...
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 18:28
      Цитата: Помеха с права
      После встречи с Трампом Зеленский упрекнул Европу в слабости и нерешительности

      Так, я не понял, а Украина теперь не ЦеЭвропа, что ли?!))) Забыл уже, с кем кокс недавно нюхал, подсвинок кошерный...

      Украина теперь не просто "цеевропа", а самая главная в "цеевропе", если с трибуны выдвигает упрёки "в слабости и неспособности себя защитить" коллективному руководству "руки дающей". Что же ему Трамп такого сказал, что Зе настолько оборзел в отношении "лепших партнёров"?
      "Это ж-ж-ж неспроста. Зря никто жужжать не станет".(с)
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +3
        Сегодня, 18:34
        Цитата: Монтесума
        Что же ему Трамп такого сказал, что Зе настолько оборзел в отношении "лепших партнёров"?

        Может просто один на один оттаскал Зелю за уши, и сказал, что в следующий раз их оторвет.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 18:36
          может Трамп подсвинку выдал карт-бланш на дойку "цэ-эуропэйских партнёров" ? или слишком жирно?
          1. Теренин Звание
            Теренин
            +3
            Сегодня, 18:38
            Цитата: Nexcom
            может Трамп подсвинку выдал карт-бланш на дойку "цэ-эуропэйских партнёров" ? или слишком жирно?

            Давать может не давал, но Зеля сам понял, что сейчас подхрюкивать Трампу самое время.
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              +2
              Сегодня, 18:40
              Да когда это было что свинота Доне не подхрюкивал ? Борзеть - борзел, но чуть что - хрю-хрю.
        2. Монтесума Звание
          Монтесума
          +1
          Сегодня, 18:47
          Цитата: Теренин
          Может просто один на один оттаскал Зелю за уши, и сказал, что в следующий раз их оторвет.

          Возможно, это было заключительное действие, но, похоже, была и вступительная вразумительная речь Трампа, типа: " Ах ты, бродяга, смертный прыщ! Ты чьих будешь? … Чей холоп, спрашиваю?" (с) smile
          С последующим энергичным разъяснением, чей Зе холоп на самом деле, и у кого он постоянно на крючке со своими, непосильным трудом заработанными, средствами и недвижкой за кордоном.
      2. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        0
        Сегодня, 19:59
        Вот пусть "сильная и "решительная" Украина, и подыхает. У них оказывается "Криворожсталь" и "Запорожсталь" вполне нормально работают. К волам, и лучине, чубатые!
    3. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 18:38
      Цитата: Помеха с права
      Так, я не понял, а Украина теперь не ЦеЭвропа, что ли?!)))

      она то самое место европы
    4. ser-pov Звание
      ser-pov
      +2
      Сегодня, 18:49
      Ага, это кровавый ур.од уничтожил 1,5млн мужиков благодаря янки и евроуро.дам ещё и бравирует на этом. Какой мирный план с ним подписывать, его повесить гадены.ша на первом же фонарном столбе.
    5. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      0
      Сегодня, 19:43
      Помеха с права
      " ... в мирных переговорах по Украине остался лишь один нерешенный вопрос" - сама УКРАИНА.
  2. ssz Звание
    ssz
    +2
    Сегодня, 18:10
    А могли сбить самолёт зели над океаном и сказать, что оно само.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 18:22
      Цитата: ssz
      А могли сбить самолёт зели над океаном и сказать, что оно само.

      Такими темпами миропереустройства скоро дойдет и до этого. Пока, мирные пиратские захваты кораблй.
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      0
      Сегодня, 18:24
      А могли сбить самолёт зели над океаном и сказать, что оно само.

      Ну прям с "языка сняли" то же об этом подумал. Может Трамп специально клоуна вызвал чтоб его того ?
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 18:33
        Цитата: частное лицо
        Может Трамп специально клоуна вызвал чтоб его того ?

        Да кто ни сбей этот самолёт, всё равно обвинят Россию в воздушном терроризме.
        Лучше из за угла дубиной по башке.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 18:37
          ...тоже скажут - русская манера так убирать - типо грубо и неэстетично, "по-руснёвски" (с) wassat
          1. carpenter Звание
            carpenter
            0
            Сегодня, 18:39
            Цитата: Nexcom
            тоже скажут - русская манера так убирать

            Так и так скажут, но лучше уж дубинкой, да по русски.
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              0
              Сегодня, 18:41
              ...дубину тащить тижало. проще удавить. гаротой например.
    3. Керенский Звание
      Керенский
      0
      Сегодня, 18:28
      А могли сбить самолёт зели над океаном и сказать, что оно само.

      Хм! Над каким, к примеру?
  3. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 18:11
    Переговоры Зеленского и Трампа завершились.

    Они шли менее часа.

    Трамп после беседы с Зеленским выглядел крайне раздраженным.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +3
      Сегодня, 18:24
      Цитата: alexboguslavski
      Переговоры Зеленского и Трампа завершились.

      Они шли менее часа.

      Трамп после беседы с Зеленским выглядел крайне раздраженным.

      Доведет трудный подросток деда до инсульта.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 18:41
        Цитата: Теренин
        Доведет трудный подросток деда до инсульта.

        А может дедулька доведёт его до эшафота.
      2. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 18:41
        да-да, Доня испереживается, пятнами опять пойдёт - замазывать придётся, придумывать что руку сильно пожали...
  4. Добрый Звание
    Добрый
    +1
    Сегодня, 18:15
    Трамп, в свою очередь, традиционно назвал встречу с Зеленским «хорошей» и в очередной раз призвал как можно скорее завершить вооруженный конфликт на Украине.
    Трамп встречается с нацистом. Не буду проводить параллели, но во время второй мировой войны США так же сидели на двух стульях. Ждали кто кого. Трам не миротворец, он-делец.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 18:20
      Во время ВОВ хотя бы напрямую с нацистами не якшались, через представителей спецслужб и не прямо с бесноватым - его то списали уже. Там искали кто его заменит и заклчючит перемирие с амерами, ну или сдаст участок западного фронта амерам.
      А тут Доня то не брезгует с клоуном-наркошей лично встречаться... Фуууу, зашквар.

      зы Надеюсь руки он ему не подаёт...
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +2
        Сегодня, 18:27
        Цитата: Добрый
        Трамп встречается с нацистом.

        Цитата: Nexcom
        Во время ВОВ хотя бы напрямую с нацистами не якшались,

        Да амеры сами не лучше фашистов. Все твердят о мире на Украине, а в это время на Россию летят их ATACMSы по их же разведданным.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 18:29
          Именно так, Геннадий. hi
          Прибавьте сюда наглость и торгашество как смысл жизни - и картина будет полной.
          ...при постоянном вранье про демократию и постоянном разрушении других стран ради своих интересов...
          1. Теренин Звание
            Теренин
            +2
            Сегодня, 18:31
            Цитата: Nexcom
            ..при постоянном вранье про демократию

            hi
            Сейчас уже и врать перестали. Осталось одна наглость.
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              +2
              Сегодня, 18:32
              правильно - врать перестали потому что оборзели и ничего и никого не боятся. а кого бояться то? никто по мордам не даёт....увы.
              1. Теренин Звание
                Теренин
                +2
                Сегодня, 18:41
                Цитата: Nexcom
                правильно - врать перестали потому что оборзели и ничего и никого не боятся. а кого бояться то? никто по мордам не даёт....увы.

                Да Дмитрий, буквально на наших глазах похоронены и международное право и западное мироустройство основанное на правилах.
                Всё, кирдык!
                1. Nexcom Звание
                  Nexcom
                  +1
                  Сегодня, 18:43
                  это не кирдых, это гораздо хуже - это пушной зверёк из песцовых...
      2. частное лицо Звание
        частное лицо
        0
        Сегодня, 18:42
        зы Надеюсь руки он ему не подаёт...

        Какое там, они сразу в "дёсна бьются".
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 18:43
          ...какая гадость... belay

          -------------------
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      -2
      Сегодня, 18:31
      Ждали кто кого.

      Тут параллели со ВМО не уместны, ответ очевиден кто кого. Тут всё зависит от воли и желании нашего главкома ВВП , ведь решился же он к концу четвёртого года "вынести" энергетику краины. Хотя можно и нужно наверное это было сделать ещё в 22 г.
  5. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 18:15
    Ему бы в цирк Дю Солей акробатом,номер переобувание под куполом цирка.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 18:23
      ..свиноте нацисткой не в цирк надо, ему на эшафот и последний танец ногами подёргать когда галстук пеньковый на шее затянется. Ропот 55 hi
  6. gridasov Звание
    gridasov
    0
    Сегодня, 18:35
    З это уникальный образец человекооб разного существа для исследования. Его влияние на других поражает и и уникально.
  7. БойКот Звание
    БойКот
    0
    Сегодня, 18:40
    начал старательно критиковать Европу, упрекая ее в слабости и неспособности себя защитить
    Ничего себе наезды. И не боится, что еуропцы обидятся и денежный крантик прикрутят? Хотя о чем я, как грозный Донни скажет, так и сделают.
  8. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 18:40
    Trump dělá velkou chybu, že se s tímto Zeleným nacistou ještě baví. Jako by tušil, že z Ukrajiny ještě můžou být nějaké nerosty. Trumpova Amerika jako by se nyní stala svým nadřazeným chováním příkladem pro Ukronacisty a Zelenského. Všechno si už vynucují silou, po Maďarsku vyžadují miliardy stylem, že ani nepoděkují, nejsou vůbec vděční! Jako by každý stát Evropy byl povinen Ukrajině dát okamžitě to, oč si řeknou, oni ani slušně neprosí. Přitom státy Evropy mnohdy okrádají svoje občany ve prospěch Ukrajiny, ale už toho mnoho států má plné zuby Ukrajiny!
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +1
      Сегодня, 18:41
      Трамп совершает большую ошибку, продолжая общаться с этим «зелёным нацистом». Как будто он подозревает, что Украина ещё может добывать полезные ископаемые. Америка Трампа стала примером для украинцев и Зеленского своим высокомерным поведением. Они уже всё навязывают силой, требуя миллиарды от Венгрии, причём даже не говоря «спасибо», не проявляя никакой благодарности! Как будто каждое европейское государство обязано немедленно дать Украине то, что оно просит, они даже не просят вежливо. Между тем, европейские государства часто грабят своих граждан ради выгоды Украины, но многие государства уже сыты по горло Украиной!
  9. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    +1
    Сегодня, 18:54
    В Германии, Австрии и Венгрии люди сыты по горло Зеленским, его режимом и Украиной!
    Разве этот карлик из Киева не хотел отдохнуть в Крыму в 2023 году? Зеленский и его соратники даже не смогли победить Россию за последние четыре года. Что там вообще говорила западная пропаганда? Россию победят через две недели, русским придётся делать чипы из стиральных машин, у русских нет работающих танков, им придётся идти на фронт с лошадьми и ослами и так далее.

    В Австрии и Германии, за исключением нескольких глупых «политиков» и их поклонников, большинство людей не видят опасности со стороны России! Большинство видят опасность со стороны собственного правительства! Достаточно взглянуть на рейтинги одобрения этих «политиков»! Мерц, Макрон, Стармер и т. д.

    Какой рейтинг одобрения у Зеленского в Украине?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 19:06
      А зачем нам на Германию и Австрию нападать? С такими как Мерц и Урсула всё само развалится. А Трамп поможет этому развалу.... Или втянет в войну.

      Немцев уничтожают собственные политики и избранный ими политический курс. Увы...
  10. Кривотыкин Звание
    Кривотыкин
    0
    Сегодня, 19:07
    Европейским друзьям Зеленского самое время пригласить его на лыжах покататься поздно вечером.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 19:08
      ...желательно с обрыва пусть прокатится. yes я б для такого дела ему лично лыжи смазал и платочком на последок помахал...
  11. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 19:14
    Украинский диктатор, спешно прибывший в Давос по фактическому приказу Трампа
    По щелчку Трампа!
  12. Uma Palata Звание
    Uma Palata
    0
    Сегодня, 19:21
    Цитата: ser-pov
    Ага, это кровавый ур.од уничтожил 1,5млн мужиков благодаря янки и евроуро.дам ещё и бравирует на этом. Какой мирный план с ним подписывать, его повесить гадены.ша на первом же фонарном столбе.

    Категорически против насчёт повесить, относительно быстрая смерть для такого душегуба не годится. Полагаю, собственные земляки насадят его на кол. И не надо им в этом мешать.
  13. Uma Palata Звание
    Uma Palata
    0
    Сегодня, 19:29
    Старается, потому что думает : а может этот американ меня потом и спасёт, спрячет там где-нибудь у себя в стране. Ему же ведь черти в аду прогулы ставят, дожидаясь этого актёра -душегуба.
    Живучий мерзавец, но я так думаю, не улетит он в Штаты или в Англию жить-поживать. Его свои же прикончат, и как бы ни старался - бесполезно это.