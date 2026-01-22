После встречи с Трампом Зеленский упрекнул Европу в слабости и нерешительности
После встречи с Трампом в Давосе глава киевского режима Зеленский начал старательно критиковать Европу, упрекая ее в слабости и неспособности себя защитить.
Украинский диктатор, спешно прибывший в Давос по фактическому приказу Трампа, после встречи с американским президентом выступил с трибуны Экономического форума с критикой европейских стран. В частности, Зеленский старательно повторил слова Трампа, что Европа не знает, как себя защитить и что делать с Гренландией. По словам Зеленского, европейские лидеры в настоящее время попросту ждут, пока Трампу надоест тема Гренландии и он переключит свое внимание на другие направления, по крайней мере на какое-то время отказавшись от планов аннексировать принадлежащий Дании остров. Зеленский также посетовал, что Европа не вняла его прошлогодним призывам научиться себя защищать и до сих пор не решается последовать примеру США и начать захватывать танкеры российского «теневого танкерного флота». По мнению главы киевского режима, если Европа будет с Украиной, «об нее больше никто не будет вытирать ноги». Кроме того, Зеленский обвинил Европу в отсутствии единой позиции по участию в «Совете мира».
Трамп, в свою очередь, традиционно назвал встречу с Зеленским «хорошей» и в очередной раз призвал как можно скорее завершить вооруженный конфликт на Украине. При этом, по словам американского президента, решающее значение в мирном урегулировании будет иметь грядущая встреча президента России Владимира Путина со спецпредставителем Трампа Стивеном Уиткоффом в Москве.
Ранее Уиткофф заявлял, что в мирных переговорах по Украине остался лишь один нерешенный вопрос. Остальные пункты мирного плана, по словам спецпредставителя Трампа, уже согласованы.
