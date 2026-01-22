После более чем 35 лет службы руководство румынской армии говорит тебе, что ты ей больше не нужен.

Модернизация армии должна начинаться, а не заканчиваться оснащением и подготовкой солдата, чтобы он мог выполнять свой долг на самом высоком уровне… Румынский солдат сегодня не имеет ни обуви, ни полевой формы.

Это реальность румынского солдата, а не иллюзии национального парада… Но хуже всего то, что нет плана по оснащению, снабжению и подготовке солдата.

Почему армия не способна извлекать уроки из военных столкновений 21-го века? Почему она не экспериментирует и не адаптирует доктрины, методы действий?