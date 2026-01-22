«У солдат нет ни обуви, ни формы»: румынский генерал раскритиковал закупки армии

1 808 16
«У солдат нет ни обуви, ни формы»: румынский генерал раскритиковал закупки армии

Генерал Дорин Тома на днях объявил в соцсетях о своей отставке и, пользуясь случаем, забил тревогу, обратив внимание общественности на ряд недостатков румынской армии в плане её оснащения и подготовки, указав, что уже как 4 года она служит стране, находящейся в прифронтовой зоне.

Генерал до своего недавнего ухода в резерв возглавлял с 2022 года штаб многонациональной дивизии НАТО «Юго-Восток», расположенный в Бухаресте, а до этого работал заместителем начальника штаба сухопутных войск Румынии:



После более чем 35 лет службы руководство румынской армии говорит тебе, что ты ей больше не нужен.

Еврокомиссия объявила о выделении Бухаресту по программе SAFE €16 млрд, которые будут инвестированы в оборону и инфраструктуру. Генерал назвал приоритетное направление вложения этих средств:

Модернизация армии должна начинаться, а не заканчиваться оснащением и подготовкой солдата, чтобы он мог выполнять свой долг на самом высоком уровне… Румынский солдат сегодня не имеет ни обуви, ни полевой формы.

По его словам, бойцы являются, пожалуй, последними в НАТО, всё ещё вооружёнными АК-47. Они не имеют приборов ночного видения, не обучены использованию беспилотников и средств борьбы с ними, лишены эффективной системы материально-технического обеспечения. Медицинская служба не в состоянии проводить оперативную эвакуацию раненых с поля боя:

Это реальность румынского солдата, а не иллюзии национального парада… Но хуже всего то, что нет плана по оснащению, снабжению и подготовке солдата.

Он полагает, что первым делом командование должно наращивать обороноспособность и силы сдерживания, а не закупать боевые машины:

Почему армия не способна извлекать уроки из военных столкновений 21-го века? Почему она не экспериментирует и не адаптирует доктрины, методы действий?

На фоне этой критики Минобороны представило проект военного бюджета на 2026 год. Военное ведомство запрашивает в общей сложности 112,4 млрд леев ($25,84) на кредиты обязательств (то есть на долгосрочное финансирование контрактов, например, на приобретение истребителей F-35 и танков Abrams) и 57,2 млрд леев ($13,15 млрд или 2,81% от ВВП) на бюджетные кредиты (то есть на текущие расходы).

Именно этот колоссальный разрыв между реальными деньгами и обязательствами и вызывает критику таких генералов, как Дорин Тома, который фактически указывает на то, что «бумажные» миллиарды не способны непременно конвертироваться в боеспособность солдата.
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +3
    Сегодня, 18:25
    зато глав-румын хорошо одет-обут и ни в чём не испытывает недостатка...

    а как вы хотели, румыны?

    кстати, киркорова тряханите - ему бабло тягать некуда... аааа, он же болгарин. а какая разница ? (с) laughing
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +3
      Сегодня, 18:30
      «У солдат нет ни обуви, ни формы»: румынский генерал раскритиковал закупки армии

      Ни стажировался ли кто из румынской армии у нашего winked Дмитрия Булгакова?
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 18:31
        да нее, там походу у тимурки иванова консультировались и прочих ему подобных... laughing
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +2
          Сегодня, 18:32
          Цитата: Nexcom
          да нее, там походу у тимурки иванова консультировались и прочих ему подобных... laughing

          А по-моему, Тимур со своей командой был под Булгаковым!? Нет?
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +2
            Сегодня, 18:33
            очень может быть. я не в курсе кто там с кем шуры-муры водил
    2. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      0
      Сегодня, 19:40
      Nexcom
      Начнем с того, что Киркоров как выяснилось, с армянскими корнями.
      Пусть еще подумают что будет с их армией если они объединяться с Молдавией. В пору будет онучи нарезать.
  2. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +3
    Сегодня, 18:31
    «У солдат нет ни обуви, ни формы»: румынский генерал раскритиковал закупки армии
    а зачем цыганам форма?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 18:49
      как зачем - коней у молдаван конфисковывать для продажи.

      формы нет? дронами можно и в трусах управлять.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 19:46
      Цитата: Василенко Владимир
      «У солдат нет ни обуви, ни формы»: румынский генерал раскритиковал закупки армии
      а зачем цыганам форма?

      Опередили, Владимир Иванович. drinks
      Главное - воля... Ну, и Молдавия - так, в довесочек...

      Почему армия не способна извлекать уроки из военных столкновений 21-го века?
      По опыту века ХХ-го - не было такой бесчеловечной к местному населению армии (хотя, все они там из одного лукошка...), как румынская. Да ещё мародёрством прославилась.
      Пусть из этого уроки "извлекает"...
  3. Пленник Звание
    Пленник
    +1
    Сегодня, 18:55
    Накупите им гитар, бубен и медведя ручного. И успокойтесь. Зачем вам армия?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 18:59
      laughing
      нафига покупать то? подсказать где лежит - сами украдут. yes
  4. ssz Звание
    ssz
    0
    Сегодня, 18:58
    Цыган сам себя оденет, ещё и другим продаст.
  5. igorra Звание
    igorra
    +1
    Сегодня, 19:14
    Зачем цыганам ночники? С прибором лошадей воровать ночью легче?
  6. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Сегодня, 19:17
    Модернизация армии должна начинаться, а не заканчиваться оснащением и подготовкой солдата, чтобы он мог выполнять свой долг на самом высоком уровне… Румынский солдат сегодня не имеет ни обуви, ни полевой формы.

    Ууууукк.
    Будет война /сво , тогда вообще в шоке будут - тушёнка в лёд, забота государства , помощь от волонтёров и не хватка во всем- так как по документам всего в достаточно, а на деле нет.
  7. dnestr74 Звание
    dnestr74
    0
    Сегодня, 19:24
    Помню времена позднего СССР, нищая Румыния и свысока на них с Молдавской ССР поглядывали молдаване, везя туда телевизоры, утюги и прочие блага цивилизации.
  8. Dart2027 Звание
    Dart2027
    +1
    Сегодня, 19:24
    «Нам всё равно, Ваше Величество, на чьей стороне вступит в войну Румыния. Если на нашей – потребуются 10 дивизий, чтобы спасти её от разгрома. Если против нас – понадобятся те же 10 дивизий, чтобы её разгромить».
    (Мольтке Младший)