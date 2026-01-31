Подводные ракетоносцы – основа стратегических ядерных сил Франции
Одной из наиболее эффективных составляющих французской ядерной диады являются атомные подводные лодки, вооруженные баллистическим ракетами. Поэтому руководство Франции всегда стремилось поддерживать их боеготовность на уровне современных требований к морским системам подводного ядерного оружия.
О намерении создать МСЯС французское правительство объявило в 1955 году. Для сокращения сроков одновременно разрабатывались носитель и его ракетное оружие. Работы велись параллельно. В 1962 году была создана комиссия по координации усилий семи бюро, занятых разработкой элементов этой системы: транспортного ядерного реактора (ЯЭУ подводной лодки), баллистической ракеты корабельного базирования (БРПЛ), корпусной стали для ПЛА, общекорабельных и специальных систем будущей ПЛАРБ.
Первейшей из проблем стала проблема ядерного обеспечения программ создания ЯО и его подводного носителя. Не имея предприятий по производству своего обогащенного U-235, французские физики стали разрабатывать ядерный реактор, работающий на низкообогащенном топливе. Параллельно велись работы по созданию французской ядерной бомбы. В 1959 г. Франции удалось купить у США 440 кг высокообогащенного U-235, и уже через год, в 1960 году, она взорвала в пустыне Сахара ЯЗУ собственной разработки.
К началу строительства атомной подводной лодки -- носителя ядерного оружия -- в Пьеррлатте была построена фабрика по обогащению урана. Это решило проблему обеспечения строящихся ПЛА ядерным топливом. Закладка первой французской ПЛАРБ класса «Редутабль» состоялась в Шербуре в марте 1964 года.
В отличие от американских ПЛАРБ, лодки класса «Редутабль» создавались без прототипа. Они были первыми французскими ПЛА и в дальнейшем сами стали прототипом для строительства многоцелевых ПЛА типа «Рюби».
«Редутабль»
Все ПЛАРБ класса «Редутабль» строились на верфи Direction des Constructions Navales (DCN) в Шербуре.
Лодка интересна тем, что, в отличие от американской ПЛАРБ «Лафает», имела не шесть, а семь отсеков. Для обеспечения безопасности ЯЭУ размещалась в отдельном отсеке.
Лодки строились по смешанной архитектурно-конструктивный схеме: 2-х корпусной набор над носовым и шестым отсеками, и 1,5 корпусной над остальными.
Главной энергетической установкой был ядерный реактор GEC Alsthom PWR K15 водо-водяного типа тепловой мощностью 150 Мвт с принудительной циркуляцией теплоносителя. Реактор был спроектирован и изготовлен во Франции без участия иностранных фирм.
Особенностью «Редутабля» стало отсутствие «понижающего редуктора» – главного турбозубчатого агрегата (ГТЗА). Лодка имела электрическую схему движения, при которой гребной электродвигатель (ГЭД) получал питание от автономных паро-турбогенераторов.
Такая схема исключала низкочастотный шум от ГТЗА и обеспечивала малошумный ход в широком диапазоне скоростей. Впоследствии эта схема была реализована на всех французских ПЛА. А ныне получила мировое признание в подводном кораблестроении.
Резервное питание обеспечивали четыре дизель-генератора мощностью по 850 кВ, а также аккумуляторная батарея (АБ). Дизель-электрическая установка могла обеспечить лодке дальность плавания до пяти тысяч морских миль.
В носу располагались два выдвижных подруливающих устройства (ВПУ), обеспечивающих маневренность корабля на малых ходах и при швартовке.
На вооружении ПЛАРБ класса «Редутабль» на различных этапах состояли БРПЛ типа M1, М2, М20, М4. На последней лодке серии – «Инфлексибль» (S 615) – были установлены ракеты М45.
О ракетном оружии французских ракетоносцев написал С. Кетонов в статье Франция модернизирует ядерную ракету подводных лодок. Напомню некоторые моменты из истории ракетного оружия французских ПЛАРБ.
В 1974 г. на вооружение приняли БРПЛ М2 с облегченной 2-ой ступенью (сталь заменили стекловолокном), улучшенным топливом, новым БРЭО и боеголовкой TN-60. Дальность – до 3200 км. КВО уменьшили до 2000 м. Но М2 был вооружен только один корабль – «Фудройян» (S 610) «Громовержец» – вошедший в строй в июне 1974 года.
В 1976 году на флот поступила М20 с боеголовкой TN-61, которая отличалась от TN-60 уменьшенной массой и лучшей устойчивостью к воздействию поражающим факторам ядерного взрыва. У нее было снижено КВО до 900 м, увеличена мощность ББ до 1,0 Мт. Система хранения и пуска БРПЛ была аналогичной американской Mk 21, но шахта была большего диаметра. Ракета выстреливалась сжатым воздухом, который хранился в трюме лодки в баллонах.
Пуск производился как с глубины 15-20 м, так и из надводного положения. Это позволяло нести боевое дежурство в базе. К 1981 году пять ПЛАРБ были перевооружены на ракеты М20.
В 1985 году на вооружение приняли БРПЛ М4. Это была трехступенчатая твердотопливная ракета массой 36,2 т. Её первая ступень была из стали, а вторая и третья – из кевлара. Ракета несла головную часть типа MIRV с шестью боевыми блоками индивидуального наведения (РГЧ ИН) типа TN-70 мощностью по 150 кт.
М4 обошлась французам в 37 млрд франков. Она стала первой французской БРПЛ второго поколения, способной поражать несколько целей одновременно. Дальность пуска возросла до 4000 миль, площадь зоны поражения составляла порядка 20 000 кв. км. При этом КВО ББ (6 х 150 кт) было уменьшено до 400-450 м за счет установки гиростабилизированной по трем осям платформы. (Зона разведения ББ – 80 х 240 км). Ракета несла систему ПКО и была способна преодолеть ПРО противника.
Система хранения и пуска М4 повторяла систему Мк 35 для БРПЛ «Трайдент 2». Замковые крепления ракеты внутри пускового стакана заменили на несколько обтюраторных колец. Сверху стакан запирался специальной куполообразной мембраной из фенольной смолы, армированной асбестом. Запуск ракеты осуществлялся парогазовой смесью от ПАД. Глубина старта возросла до 25 м (у М20 – 20 м). Сохранилась способность стрельбы из надводного положения. Время подготовки к пуску – 20 мин, а интервал между пусками – 15-20 сек (по другим данным – 60 сек).
БРПЛ типа М4 имела две модификации – М4/TN-70 и М4/TN-71. M4/TN-70 имела дальность полета 4000 км, а М4/TN-71 – более 5000 км. Дальность возросла из-за нового топлива и сокращения массы головной части. Последняя ПЛАРБ «Инфлексибль» (S 615) несла М4/TN-70. По мере изготовления новых БРПЛ, в ходе модернизации, лодки перевооружались на ракеты М4/TN-71. Эта процедура стоила французскому флоту еще 14,5 млрд франков.
Французские ПЛАРБ каждые 2-3 года проходили ремонт, раз в пять лет перегружали активную зону ЯЭУ и проводили модернизацию. Две лодки («Тоннан» и «Фудройян») были модернизированы на верфи в Шербуре, а две другие («Индомфабль» и «Терибль») – в Бресте. Продолжительность работ составила около 30 месяцев, а трудозатраты были лишь на 20 % меньше, чем при строительстве новой лодки.
Дальнейшее совершенствование ракетного оружия французских ПЛАРБ привело к появлению в октябре 1996 года трехступенчатой БРПЛ класса М45 (масса – 35 т; длина – 11,05 м; диаметр – 1,93 м; дальность – 6000 км; КВО порядка 350 м). Боевое оснащение: 1-6 боевых блоков TN-75 по 100 кт, зона разведения ББ – 150 х 350 км. Высокую точность поражения цели обеспечивала ИНС с компьютерным управлением полезной нагрузкой.
Первая ступень М45 была изготовлена из стали, вторая – из стеклопластика (методом намотки), третья – из «Кевлара-49» производства США. Головная часть содержала облегчённые высокоскоростные малозаметные боевые блоки индивидуального наведения с повышенной стойкостью к поражающим факторам ядерного взрыва. ПЛАРБ «Инфлексибль» (последняя лодка в серии) была переоборудована под ракеты М45.
В 2004 году Министерство обороны Франции объявило о планах с 2010 г. заменить М45 на ракету М51. Однако последняя ракета М45 была снята с вооружения только в 2016 году. После модернизации все ПЛАРБ «Триумфан» используют ракету М51.
Тактическое оружие ПЛАРБ класса «Редутабль» включало ПКР типа SM-39 «Экзосет» и телеуправляемые торпеды ECAN F17 mod 2, или самонаводящиеся торпеды ECAN L5 mod 3. Американские и английские ПЛАРБ в то время ПКР не несли.
Другой особенностью стала возможность стрельбы из ТА при маневрировании корабля на больших ходах. Лодка могла безопасно избавляться от дефектного оружия. Два из 4-х ТА были оснащены пневмо-поршнем с телескопическим штоком, который и выталкивал дефектную торпеду за борт. Этот комплекс был установлен на всех последующих французских субмаринах.
Интересен подход к эксплуатации ПЛАРБ класса «Редутабль». Для каждого корпуса были сформированы два ходовых экипажа («синий» и «красный») и один технический («зеленый»). Ходовой экипаж составляли 15 офицеров, 102 унтер-офицера и 18 (!) матросов. Все – исключительно контрактники-профессионалы, обеспечивавшие высокий уровень обслуживания и эксплуатации материальной части.
Это позволило ПЛАРБ «Редутабль» прослужить 7000 дней, из которых 3500 она провела в море на боевом патрулировании, в том числе – 3458 дней под водой, совершив 58 боевых походов средней продолжительностью по 59 суток каждый. («Невский бастион». А. Карпенко).
ПЛАРБ класса «Триумфан» -- новый шаг по совершенствованию МСЯС
Новым поколением французских ПЛАРБ и заменой первых шести французских стратегических ракетоносцев типа «Редутабль» явились подводные ракетоносцы класса «Триумфан» – серия из четырёх французских атомных стратегических подводных лодок, построенных в 1989-2009 годах.
Фото лодки на стапеле
Строились они по программе развития СЯС на 1987-2010 годы. Предполагалось построить шесть ракетоносцев. Проектирование новой ПЛАРБ началось еще в 1982 году. На новом проекте было продолжено целевое конструирование целых систем корабля. Семь групп ученых, конструкторов, инженеров отрабатывали наиболее эффективные технические решения. При этом проектирование корабля и его систем велось под новую БРПЛ М5, которая с 1980 года разрабатывалась параллельно с носителем.
Коррективы в строительство серии лодок внесли распад СССР и последовавшее за этим снижение международной напряженности, а также задержки в разработке ракетного оружия. Заказ ограничили четырьмя субмаринами. Из-за неготовности новой ракеты на первые ПЛАРБ класса «Триумфан» пришлось ставить БРПЛ М45, по сути – глубокую модернизацию ракеты М4.
Она была оснащена головной частью TN-75 с шестью боеголовками индивидуального наведения (РГЧ ИН) мощностью по 100 кт каждая и дальностью стрельбы до 5300 км.
Ориентируясь на БРПЛ «Трайдент II», французские конструкторы в новую М5 закладывали те же массогабаритные показатели, что сказалось на размерениях носителя новой ракеты. Этим объясняется малое различие в конструкции и размерах корпуса между ПЛАРБ класса «Триумфан» и американскими ПЛАРБ класса «Огайо». (К примеру, диаметр корпуса «Триумфана» лишь на 31 мм меньше диаметра корпуса «Огайо»).
«Триумфан»
Некоторые тактико-технические характеристики:
- Основные размерения: длина – 138 м; ширина – 12,5 м; осадка – 10,6 м
- Водоизмещение: надводное -- 12 640 т; подводное -- 14 335 т
- Скорость хода: надводная – 12 уз; подводная – 25 уз
- Глубина погружения: рабочая – 380 (250-350) м; предельная – 487,5 м
- Силовая установка: ЯЭУ – ВВР типа K15 тепловой мощностью 150 МВт; ГЭД – мощностью 41 500 л.с., вспомогательные дизели по 1225 л.с.; один гребной вал, винт фиксированного шага в струйной насадке
- Вооружение:
ракетное: 16 ШПУ для БРПЛ типа M51; 8 крылатых ракет Exocet SM39, запускаемых из торпедных
торпедное: 4 носовых 533 мм ТА (боезапас – 10 торпед L5 mod. 3 и F17)
- Автономность: 90 сут.
В основу боевых качеств новой ПЛАРБ конструкторы положили требование военных по обеспечению её малой заметности, максимальной малошумности и скрытности.
Понимая, что главным источником шума на ПЛА являются энергетическая и двигательная установки, их совершенствованию было уделено первостепенное внимание.
Ко времени закладки «Триумфана» кораблестроители располагали ядерным ВВР типа К-15, который хорошо зарекомендовал себя на предыдущем поколении ракетоносцев. Такой же ядерный реактор был установлен и на АВУ «Шарль де Голль».
ВВР К-15 имел естественную циркуляцию теплоносителя первого контура, что исключает использование центробежного насоса первого контура. Это существенно снизило шумность ППУ, а также повысило надежность её работы. Парогенераторы были размещены в активной зоне реактора и составили единый узел с корпусом реактора. Благодаря этому реактор стал более компактным.
Паротурбинная установка (ППУ) блочной конструкции имела два автономных турбогенератора (АПТГ) с собственными конденсаторами. Генераторы устанавливались на единую амортизационную платформу. Это снизило шум и вибрацию от агрегатов. Для изоляции остаточных шумов использовались шумо-виброизолирующие пластины из резинокаучука или полимеров.
Низкооборотный малошумный гребной винт фиксированного шага разместили в направляющей насадке, экранирующей шум от винта.
Для уменьшения гидродинамического шума обводы корпуса были смоделированы на компьютере таким образом, чтобы не нарушать ламинарный поток, обтекающий корпус и выступающие части корабля. Были изменены обводы ракетного банкета и ограждения выдвижных устройств. Носовые горизонтальные рули были подняты к верхнему срезу ОВУ. Носовая оконечность выполнена эллиптической, а не штевневой.
В ряде устройств подшипники качения заменили на подшипники скольжения. Это привело к снижению уровня шума в два раза по сравнению с ПЛАРБ класса «Редутабль».
Использование нового сорта стали 100 HLES с пределом текучести до 1000 Мпа позволило увеличить оперативную глубину погружения «Триумфана» до 380 м, что также повысило скрытность, увеличило максимально малошумную скорость лодки до 20 уз.
Как итог: внедрение мер по снижению акустической заметности ПЛАРБ «Триумфан» позволило построить лодку малошумнее американской класса «Огайо», до этого считавшейся самой малошумной ПЛА в мире.
ПЛАРБ «Триумфан»
ПЛАРБ класса «Триумфан» имеют однокорпусную конструкцию с хорошо обтекаемыми обводами корпуса и ракетного банкета (надстройки). За центр построения лодки был принят не центральный пост, а ракетный отсек субмарины. При этом было увеличено расстояние между ракетными шахтами, расположенными в двух ракетных секциях. Между секциями поместили посты с приборами системы управления РС и вспомогательными механизмами. Такая схема была применена только на ПЛАРБ типа «Триумфан».
Особенности конструкции
Конструктивно лодка разделена на четыре зоны-отсека, со сферическими внутриотсечными переборками. Это уникально для современного судостроения.
Прочный корпус субмарины выполнен в форме цилиндра (основной диаметр 12,5 м), а в оконечностях – в форме эллиптических усечённых конусов. Оконечности завершаются торосферическими прочными переборками относительно небольшого диаметра.
В носовом отсеке размещены ПКР и торпедное вооружение, центральный пост с боевыми постами и аппаратурой РТВ, а также кубрики и каюты экипажа.
Во втором отсеке находятся шахты с БРПЛ. Они расположены двумя секциями, между которыми находятся боевые посты системы управления РС и вспомогательные механизмы.
В третьем отсеке размещены реактор и ППУ (паропроизводящая установка).
В четвёртом отсеке находится паротурбинная установка (ПТУ), два АТГ и ГЭД на линии вала с приводом на водометный движитель.
В проницаемых оконечностях (носовой и кормовой) расположены ЦГБ.
В носовой части корпуса находится подруливающее устройство.
Четыре 553-мм ТА вварены в носовую прочную переборку симметрично продольной оси и под углом к диаметральной плоскости корабля.
В протяжённой носовой оконечности на значительном удалении от прочного корпуса размещена основная сферическая антеннf ГАК (DUUX-80). Здесь же установлены изолирующие экраны для создания благоприятных условий работы ГАК. Обтекатель носовой антенны выполнен из армированного стеклопластика.
Кормовая оконечность заканчивается крестообразным оперением с рулями глубины и направления, водометным движителем типа Pump-Jet.
На концах горизонтальных стабилизаторов находятся планшайбы. Перо вертикального руля выполнено изолированным. Это же решение применили англичане на своей будущей ПЛАРБ класса «Дредноут».
Второй, не менее значимой задачей, которую предстояло решить создателям ПЛАРБ, стало достижение преимущества в дальности обнаружения гидроакустическими средствами ПЛА противолодочных сил противника до их обнаружения ракетоносца.
«Триумфан» стал первой французской ПЛА, оснащённой полноценным гидроакустическим комплексом (ГАК), что существенно повысило осведомленность экипажа о ситуативной обстановке и боевые возможности субмарины.
На ракетоносцах установлен ГАК DMUX-80, который включает:
- активно-пассивная ГАС DUUV 23 (носовая сферическая антенна);
- ГАС DUUX-5 с шестью бортовыми антеннами;
- НЧ пассивную (шумопеленгующую) ГАС DSUV-62 с гибкой протяжённой буксируемой антенной длиной 100 м и диаметром 10 см;
- ГАС DMUX-33 -- станция разведки и обнаружения г/а сигналов (работающих ГАС НК / ПЛ и ГСН противолодочных торпед).
На последнем ракетоносце был установлен ГАК типа UMS-300 компании «Талес».
Уровень собственных г/а шумов фиксировала система контроля шумности лодки (QSUA-A), состоящая из примерно 40 датчиков-гидрофонов и акселерометров.
В прессе отмечалось, что новый ГАК позволяет обнаруживать малошумную ПЛА класса «Вирджиния» на дальности до 50 км, тогда как обычно дистанция обнаружения таких лодок не превышает 10 км. Однако это утверждение вызывает сомнения из-за столкновения в подводном положении ПЛАРБ «Триумфан» с английской ПЛАРБ «Вэнгард», которое произошло в Атлантике в ночь на 4 февраля 2009 года.
При столкновении «Вэнгард» получил повреждение корпуса в районе ракетного отсека с правого борта, на корпусе появились заметные вмятины и царапины. Лодка всплыла в НП и была отбуксирована на базу в Шотландию. «Триумфан» повредил нижний сегмент купола ГАС под носовой частью корпуса. Однако сумел в подводном положении самостоятельно дойти до ВМБ Брест.
На ракетоносцах класса «Триумфан» имеется единая общекорабельная информационная система, объединившая в себе все данные о состоянии корабля, его системах и оружии, а также о внешней обстановке.
На лодке установлен БИУС типа SYCOBS (Systeme de Combat pour Barracuda et SSBN). Он обеспечивает данными (для ведения боевых действий) автоматическую систему боевого управления (АСБУ), ядром которой является тактическая система SET (Système d’Exploitation Tactique). Здесь данные обрабатываются и в наиболее информативном виде отображаются на дисплеях обстановки, а также в виде световых и звуковых сигналов, речевых сообщений и рекомендаций поступают командиру корабля.
В рубке расположены антенный пост с ТВ-камерой и ИК станцией, навигационная (обнаружения НВЦ) РЛС DRUA-33 и комплекс средств РЭБ ARUR-13 (в составе станций DR-4000U и DR-3000U компании «Талес»).
Лодка оснащена комплексной системой связи, в том числе спутниковой («Сиракузы II»), имеет несколько типов антенн (буйковая, рамочная, штыревые и шлейфная). Также имеются перископы – командирский типа SFIM L и зенитный типа MRA-2.
Все французские ПЛАРБ базируются в Иль-Лонге, недалеко от Бреста, в пункте постоянного базирования, построенном специально для них. Здесь же проводятся все регламентные работы по обслуживанию и ремонту лодок. Также недалеко от пирсов находятся: арсенал для хранения ракет, цеха по их сборке и подготовке к боевому использованию.
Командованием стратегических океанских сил флота ведется постоянная работа по оснащению ПЛАРБ новейшими образцами оружия.
Так, 28 октября 2025 года издание Naval News известило читателей:
Иными словами, принята на вооружение. Здесь же сообщалось, что досягаемость по дальности М51.3 составляет 6000 миль, а скорость – 25 Махов. Она способна нести 6-10 боевых блоков TNO-2 мощностью по 100 кт. Также обеспечены повышенная точность и способность преодолевать систему ПРО противника.
Высокие боевые качества французских ПЛАРБ заслужили весьма лестную оценку военных специалистов. Многие технические решения, примененные при их строительстве, были взяты на вооружение кораблестроителями ведущих морских держав мира.
Что планируется на замену «Триумфанам»
На замену ПЛАРБ класса «Триумфан» разрабатывается проект SNLE 3G (Sous-Marin Nucléaire Lanceur d’Engins de Troisieme Génération) -- ПЛАРБ третьей генерации. Программа реализуется под руководством Генеральной дирекции по вооружениям Министерства ВС Франции (DGA) при участии компаний Naval Group (проектирование и строительство) и Technic Atome (разработка и поставка ядерного реактора). Сообщалось, что лодка получит новый ядерный реактор К22 тепловой мощностью 220 Мвт.
Это весьма трудоемкий проект. По оценкам французских специалистов, на этапе проектирования проект поглотил около 15 млн человеко-часов, а на строительство каждой подводной лодки трудозатраты составят не менее 20 млн человеко-часов. В течение следующих 30 лет программа поглотит до 100 млн часов работы, включая проектирование и строительство объектов инфраструктуры и самих кораблей.
По данным на 2021 год, обозреватели оценивали стоимость программы SNLE 3G примерно в 40 млрд евро. Однако Министерство вооружённых сил Франции заявляло, что на тот момент было слишком рано давать точную оценку. Только в цепочке поставок будет задействовано около 200 компаний и 3000 человек. Основной подрядчик — фирма Naval Group, которая сотрудничает с Technic Atome.
Основные характеристики SNLE 3G
- Основные размерения: длина – 150м; ширина – 13 м; осадка – 11 м
- Водоизмещение: надводное – (н/д); подводное – 15 000 т
- Скорость хода: надводная – 12 уз; подводная – 25 уз
- Глубина погружения: рабочая – 400 (380) м; предельная – порядка 480 м
- Силовая установка: ЯЭУ – РWR типа K 22 тепловой мощностью 220 МВт; ГЭД, вспомогательная ЭУ, один гребной вал, водометный движитель
- Вооружение:
ракетное: 16 ШПУ для БРПЛ типа M51.3 / М51.4 (6-10 боеголовок типа TNO-2 каждая мощностью 100 кт); 8 крылатых ракет Exocet SM39 / Naval-Scalp, запускаемых из торпедных аппаратов;
торпедное: 4 носовых 533-мм ТА (боезапас – 10 торпед F21)
В перспективе возможно оснащение будущими крылатыми и противокорабельными ракетами (FCASW).
- Экипаж: около 100 человек
- Автономность: до 100 сут.
Среди других особенностей – улучшенное акустическое и магнитное экранирование для снижения заметности, расширенные возможности обнаружения противника за счёт высокотехнологичных сенсоров, улучшенная гидродинамика и манёвренность.
Также планируется использовать Х-образное кормовое оперение и водометный движитель, как на ПЛА класса «Сюффрен».
20 марта 2024 года на верфи Naval Group в Шербуре состоялась церемония резки первой стали для прочного корпуса головной лодки.
Сборку секций первой ПЛАРБ третьего поколения планировалось начать в конце 2026 – начале 2027 года, а спуск на воду провести в начале 2030-х годов.
В состав флота головную ПЛАРБ планируется принять не ранее 2035 года. Поставка последующих лодок должна осуществляться с интервалом в пять лет. Последняя, четвёртая подлодка, должна быть передана в эксплуатацию в 2050 году.
Всего собираются построить четыре лодки – столько же, сколько в классе «Триумфан». Замена существующих ПЛАРБ должна начаться с 2035 года до 2050-х годов. При этом остающиеся в составе флота «Триумфаны» будут проходить модернизацию с внедрением отдельных технологий, разработанных для SNLE 3G. Так новые технические решения и оружие пройдут обкатку в корабельных условиях, а не только на испытательных стендах и полигонах фирм изготовителей.
Официально характеристики новой субмарины не раскрываются. Однако Naval News утверждает, что по дизайну она будет схожа с ПЛА класса «Триумфан», но SNLE-3G будет крупнее: длина корпуса составит около 150 метров, что почти на 10 м больше нынешних «стратегов», а подводное водоизмещение превысит 15 тысяч тонн. Численность экипажа – 110 человек. Каждая подлодка сможет нести 16 БРПЛ. Субмарины оснастят четырьмя ТА с общим боекомплектом ПКР и ТО в 18 единиц.
По-прежнему приоритетными задачами остаются достижение максимальной скрытности ракетоносцев и обеспечение их преимущества в дальности обнаружения, как основного условия победы в дуэльной ситуации с силами ПЛО противника.
Новый ГАК для SNLE 3G разрабатывается компанией Thales Group по контракту, выданному ей военными в 2012 году на 42 месяца. ГАК включает в себя мощный процессор обработки г/а сигналов на основе цифровых технологий и новых алгоритмов обработки данных, полученных от бортовых и носовых гидролокаторов нового поколения, а также от буксируемой линейной антенной решётки, созданной на основе оптических технологий (ALRO).
Некоторые особенности нового ГАК для SNLE 3G
Известно, что носовая часть лодки полностью отведена под гидроакустический купол, что предполагает использование очень большого конформного полотна гидроакустической решётки в носовой части ПЛАРБ.
В кормовой части должен разместиться центроплан для буксируемой системы, которая разрабатывается с 2016 г. Между верхними рулями Х-образного кормового оперения имеется небольшой вертикальный плавник, который служит для постановки и выборки гибкой протяжённой буксируемой антенны ГАС ALRO. Её параметры останутся прежними: длина – 100 м, диаметр – 10 см.
На корпусе вдоль бортов разместят плоские бортовые антенны системы ALICIA, которая предназначена для комплексного анализа, локализации, идентификации, классификации и оповещения об обнаруженных целях. Она оптимизирует нагрузку на оператора и поможет в принятии решений. Для обработки большого объёма информации предполагается использование систем искусственного интеллекта.
Также отмечается возможность будущего ГАК обнаруживать и классифицировать низкочастотные гидроакустические сигналы ULF (Ultra-Low Frequency) частотой 0,3–3,0 кГц.
Предполагается, что новый комплекс гидролокаторов будет развёртываться постепенно. Первые блоки и версии систем с 2025 года начали устанавливать на ПЛАРБ второго поколения (SNLE 2G). На лодках третьего поколения (SNLE 3G) они будут устанавливаться в ходе их строительства, уже пройдя апробацию и доработку на строевых лодках. Таким образом, к 2035 году планируется получить ГАК, лишенный «детских болезней».
Для снижения заметности корпус ПЛАРБ будет полностью облицован безэховыми плитами (anechoic tiles), которые должны поглощать лоцирующие посылки активных ГАС, а также гасить более низкие звуки, издаваемые самой подводной лодкой.
Ожидается, что при внедрении всех новшеств уровень шумности французских ПЛАРБ третьего поколения будет ниже уровня шумов океана.
Получить заявленные боевые характеристики невозможно без внедрения новейших достижений в области электроники, систем управления, без использования систем искусственного интеллекта.
Так, по данным от Naval Group, в состав общекорабельной системы управления входит около 100 000 высокотехнологичных электронных устройств, а также сотни кабелей и цепей с использованием оптоволоконных технологий. Предполагается, что работа КСАУ будет основываться на использовании ИИ.
Система базирования, логистики и боевого обеспечения ПЛАРБ отработана и не предполагает существенных преобразований. Как и их предшественницы, базироваться ракетные субмарины третьей генерации будут на полуострове Иль-Лонг.
Боевое патрулирование нести они будут преимущественно в Северной Атлантике, чтобы минимизировать риск обнаружения. Длительность боевых выходов составит 2-3 месяца.
Система развёртывания ПЛАРБ предполагает их ротацию: одна лодка на боевом патрулировании, вторая в море на отработке задач боевой подготовки или в состоянии краткосрочной готовности к выходу на БС, ещё две – на техническом обслуживании.
Ожидается, что новые подлодки составят основу стратегических ядерных сил сдерживания Пятой республики и останутся в строю до 2080-2090 годов. Исходя из взятого нынешней администрацией Елисейского дворца курса на конфронтацию с Российской Федерацией, эти ПЛАРБ могут представлять в будущем реальную угрозу национальным интересам и безопасности нашей страны и Союзного государства РБ-РФ. Это потребует дополнительных усилий по купированию угроз, исходящих от французских подводных ракетоносцев, внедрению эффективной системы борьбы с угрозами, исходящими из океанских глубин.
