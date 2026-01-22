США не справляются: в 2025 году «теневой флот» поставил рекорд перевозок нефти

1 793 17
США не справляются: в 2025 году «теневой флот» поставил рекорд перевозок нефти

Армия США с подачи Трампа с декабря прошлого года занимается откровенным пиратством и уже захватила, в том числе в нейтральных водах (Трампу закон не писан), семь танкеров, внесенных в санкционные списки Запада. В основном все суда захвачены в Карибском море в рамках американской блокады Венесуэлы и борьбы с «теневым флотом» России и Ирана.

Меры эти эффективные, наделали немало шума, в том числе в РФ, но не очень эффективные. Как выясняется, даже США не в силах справиться с огромным «теневым флотом», который в прошлом году поставил рекорд по объемам морских экспортных перевозок нефти. И это не бравада, а сухая статистика.

Аналитическая платформа Kpler, основанная в 2014 году в Париже, констатирует, что экспорт сырой нефти морским путем из России, Ирана и Венесуэлы в 2025-м достиг пика с 2018 года. Объем танкерных перевозок составил рекордные 5,9 млн баррелей в сутки.

Выросло и количество судов, перевозящих нефть в обход санкционных ограничений Запада. В 2025 году их доля составила 27% от всего мирового танкерного флота по количеству и 14% по дедвейту (максимальной загрузке в метрических тоннах).

Что еще более важно и печально не только для США, но и остальных западных стран, стремящихся ограничить экспорт нефти в обход их санкций, почти половина этих судов (46%) перешли на исключительную работу с санкционным сыром. Еще в не столь далеком 2021 году доля таковых составляла всего 10 процентов.

Почти каждый второй танкер, перевозящий нефть из РФ, Ирана и Венесуэлы, теперь полностью изолирован от мирового коммерческого рынка, сообщает Kpler. Общее количество танкеров, задействованных в экспорте исключительно санкционной нефти, достигло 1400 единиц. Причем те суда, которые попали в санкционные списки, уже никогда не вернутся к легальным перевозкам.

И здесь для Запада кроется серьезная дилемма. Чем больше танкеров официально включаются в черные списки, тем большим становится этот самый теневой флот. Владельцы этих судов теперь вынуждены работать исключительно с тремя странами, экспорт из которых пытаются ограничить Штаты и их союзники по санкциям. Эти танкеры уже никогда не вернутся к работе с западными трейдерами или страховщиками из-за накопленной санкционной истории.

Можно пофантазировать, что все ВМС НАТО, вдруг бросив остальные дела, займутся охотой за почти полутора тысячами судов в разных частях Мирового океана, которые постоянно меняют фрахт, флаги, даже номинальных владельцев. Это просто нереально физически. Американцы почти две недели гонялись только за танкером «Маринера» (быв. Bella 1), который на ходу стал «российским», прежде чем сумели его арестовать в Северной Атлантике.



Можно просто посчитать. Первый танкер в Карибском бассейне ВС США захватили 10 декабря прошлого года, седьмой — 20 января нынешнего. Шесть из них в одной акватории. Такими темпами на арест 1400 судов, да еще в разных частях света, ВС США потребуется более 20 лет. Ну не гонять же за ними все ВМС, включая 11 АУГ, забыв о присутствии в других, стратегически важных для Вашингтона, регионах.
17 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Дмитрий Ригов Звание
    Дмитрий Ригов
    +5
    Сегодня, 18:06
    Так уже Франция подключилась, скоро просто будут стоять на проливах и караулить.
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +1
      Сегодня, 18:13
      Следующий шаг - Эстония задерживает российский танкер, а там и Литва подтянется.
    2. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +1
      Сегодня, 19:48
      В этом есть и положительные моменты для рядовых граждан российской глубинки.
      Когда газ перестанут покупать за бугром, случится чудо и ТИмченки с МИхельсонами газифицируют всю Россию.
  2. Помеха с права Звание
    Помеха с права
    +4
    Сегодня, 18:12
    В 2025 году их доля составила 27% от всего мирового танкерного флота по количеству и 14% по дедвейту
    В смысле?! "Кровавый путинский режим" с разваливающейся экономикой подмял под себя четверть (!) всего мирового танкерного флота?)))
    1. Бан Зай
      Бан Зай
      0
      Сегодня, 18:35
      Проверить невозможно, выглядит красиво, но терзают смутные сомнения
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 20:01
      Цитата: Помеха с права
      В 2025 году их доля составила 27% от всего мирового танкерного флота по количеству и 14% по дедвейту
      В смысле?! "Кровавый путинский режим" с разваливающейся экономикой подмял под себя четверть (!) всего мирового танкерного флота?)))

      Это клочки от разорванной в клочья экономики так разлетелись...
  3. Был Мамонт Звание
    Был Мамонт
    +6
    Сегодня, 18:15
    "Военно-морские силы Франции задержали в Средиземном море нефтяной танкер, следовавший из России и подозреваемый в нарушении международных санкций. Об этом в социальной сети X заявил президент Франции Эммануэль Макрон."
    https://www.gazeta.ru/politics/news/2026/01/22/27685537.shtml?utm_auth=false
    А, любой может захватить танкер везущий российскую нефть , не только США. Даже в нейтральных водах. Ведь это же без наказания ответного . И вызывает только недоумение:
    "Москва выражает недоумение из-за того, что США до сих пор не освободили двух российских членов экипажа танкера "Маринера", рассчитывает на их освобождение в самое ближайшее время, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."https://ria.ru/20260122/mid-2069623352.html
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +5
      Сегодня, 18:47
      Был Мамонт, это вам минус влепил "ура-патриот" за правду.
      Скоро и "прибалтийские кильки" начнут захватывать корабли.
      Ну и наша Маша молодец, сначала "поблагодарила" США за освобождение членов экипажа танкера "Маринера", а теперь выражает "недоумение" и на что-то там "рассчитывает". Ну и зачем было "бежать впереди паровоза"?...
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 20:07
      Цитата: Был Мамонт
      Ведь это же без наказания ответного . И вызывает только недоумение

      Мы опять входим в эпоху каперства? Добро пожаловать, "прогрессивная Европа", в XV-XVII века...

      Только что-то мне подсказывает, что, когда России это надоест, радости это Европе и США приносить перестанет. Дело-то не только морскими баталиями решить можно. Хотя и ими тоже.
  4. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Сегодня, 18:19
    Ну здорово, выкусите Трамп и Макрон, у нас столько танкеров, что задолбаетесь всех арестовывать! Сразу чувствуется - наверху есть порох в пороховницах, готовы много ещё вытерпеть с надменным выражением лица fool
    1. cmax Звание
      cmax
      +2
      Сегодня, 19:32
      Все правильно, главное их напугать, куда они их будут ставить, причалов не хватит.
      Анекдот в тему:
      -председатель колхоза, в прошлом году мы посеяли 1 гектар конопли, её всю сожрала тля, в этом году посеем пять, пусть она жрет и подавится!
  5. sak1969 Звание
    sak1969
    0
    Сегодня, 18:29
    На халяву танкер с нефтью взять, оно того стоит. Дело прибыльное. А морской конвой собирать идея так себе. Ресурс корабельных двигателей и без того не самых лучших в мире расходовать на конвои это роскошь.
  6. Fisher Звание
    Fisher
    +3
    Сегодня, 18:35
    Посыл статьи какой-то странный: задерживайте, арестовывайте - нам не жалко. Этого добра у нас завались. Но если запад перекроет проливы, то как торговать то будем?
  7. canelo Звание
    canelo
    +3
    Сегодня, 18:40
    Чем чаще буду задерживать танкеры - тем выше стоимость страховки, оплаты экипажу, просто плата за перевозку владельцу из-за рисков. Это ударит по конечной прибыли нефтедобывающих компаний и доходам бюджета.
    1. Леший1975 Звание
      Леший1975
      +3
      Сегодня, 18:47
      Цитата: canelo
      Чем чаще буду задерживать танкеры - тем выше стоимость страховки, оплаты экипажу, просто плата за перевозку владельцу из-за рисков. Это ударит по конечной прибыли нефтедобывающих компаний и доходам бюджета.

      В точку. И не нужно задерживать непременно все. Достаточно сделать операции с теневым флотом экономически невыгодными. hi
  8. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 19:16
    Цитата: alexboguslavski
    Эстония задерживает российский танкер, а там и Литва подтянется.
    Так и до Латвии не далеко wink
  9. Gvardeetz77 Звание
    Gvardeetz77
    0
    Сегодня, 19:40
    США не справляются: в 2025 году «теневой флот» поставил рекорд перевозок нефти

    Заголовок для "жертв ЕГЭ"? ы тольо в самом-самом конце 2025 года начали свою охоту, соответственно на объемы поставок за весь 2025 год повлиять почти не смогли. Вот если продолжат пиратствовать в 2026-ом, то тогда по его итогам и можно говорить-"справляются или нет"