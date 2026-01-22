США не справляются: в 2025 году «теневой флот» поставил рекорд перевозок нефти
Армия США с подачи Трампа с декабря прошлого года занимается откровенным пиратством и уже захватила, в том числе в нейтральных водах (Трампу закон не писан), семь танкеров, внесенных в санкционные списки Запада. В основном все суда захвачены в Карибском море в рамках американской блокады Венесуэлы и борьбы с «теневым флотом» России и Ирана.
Меры эти эффективные, наделали немало шума, в том числе в РФ, но не очень эффективные. Как выясняется, даже США не в силах справиться с огромным «теневым флотом», который в прошлом году поставил рекорд по объемам морских экспортных перевозок нефти. И это не бравада, а сухая статистика.
Аналитическая платформа Kpler, основанная в 2014 году в Париже, констатирует, что экспорт сырой нефти морским путем из России, Ирана и Венесуэлы в 2025-м достиг пика с 2018 года. Объем танкерных перевозок составил рекордные 5,9 млн баррелей в сутки.
Выросло и количество судов, перевозящих нефть в обход санкционных ограничений Запада. В 2025 году их доля составила 27% от всего мирового танкерного флота по количеству и 14% по дедвейту (максимальной загрузке в метрических тоннах).
Что еще более важно и печально не только для США, но и остальных западных стран, стремящихся ограничить экспорт нефти в обход их санкций, почти половина этих судов (46%) перешли на исключительную работу с санкционным сыром. Еще в не столь далеком 2021 году доля таковых составляла всего 10 процентов.
Почти каждый второй танкер, перевозящий нефть из РФ, Ирана и Венесуэлы, теперь полностью изолирован от мирового коммерческого рынка, сообщает Kpler. Общее количество танкеров, задействованных в экспорте исключительно санкционной нефти, достигло 1400 единиц. Причем те суда, которые попали в санкционные списки, уже никогда не вернутся к легальным перевозкам.
И здесь для Запада кроется серьезная дилемма. Чем больше танкеров официально включаются в черные списки, тем большим становится этот самый теневой флот. Владельцы этих судов теперь вынуждены работать исключительно с тремя странами, экспорт из которых пытаются ограничить Штаты и их союзники по санкциям. Эти танкеры уже никогда не вернутся к работе с западными трейдерами или страховщиками из-за накопленной санкционной истории.
Можно пофантазировать, что все ВМС НАТО, вдруг бросив остальные дела, займутся охотой за почти полутора тысячами судов в разных частях Мирового океана, которые постоянно меняют фрахт, флаги, даже номинальных владельцев. Это просто нереально физически. Американцы почти две недели гонялись только за танкером «Маринера» (быв. Bella 1), который на ходу стал «российским», прежде чем сумели его арестовать в Северной Атлантике.
Можно просто посчитать. Первый танкер в Карибском бассейне ВС США захватили 10 декабря прошлого года, седьмой — 20 января нынешнего. Шесть из них в одной акватории. Такими темпами на арест 1400 судов, да еще в разных частях света, ВС США потребуется более 20 лет. Ну не гонять же за ними все ВМС, включая 11 АУГ, забыв о присутствии в других, стратегически важных для Вашингтона, регионах.
Информация