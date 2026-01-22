«Запорожсталь» и «Криворожсталь» лишены возможности бесперебойной выплавки
Пока Зеленский в Давосе предлагал Европе «быть максимально жёсткой по отношению к России» и добавлял, что «без сильной Украины не будет сильной Европы», российские войска продолжали методичное нанесение ударов по объектам на контролируемых киевским режимом территориях.
Поступают сообщения о новом прилёте по подстанции в Запорожской области. Это привело к новым аварийным отключениям электричества, в том числе на мощностях, используемых противником для военных и околовоенных нужд.
Новые удары и по объектам энергетики Кривого Рога. Там из «визуального» - прекращено движение скоростных трамваев, отсутствует электроэнергия в большей части второго по величине города Днепропетровской области.
Удары по энергообъектам в Запорожье и Кривом Роге делают невозможной безостановочную выплавку стали и чугуна - на Запорожстали и Арселор Миттал (бывшая Криворожсталь). Те производственные мощности, которые остались целыми после ракетно-дроновых ударов предыдущих волн, теперь не могут обеспечивать выплавку в связи с отключениями электропитания, которые становятся систематическими. Постоянные перебои с электроснабжением не компенсируются мобильными генераторами
Технологические цепочки, которые и без того были нарушены, теперь переходят в вариант тотальных сбоев.
При этом удары продолжаются. Там, где противник пытается что-то восстанавливать, гремят новые взрывы. А нередки случаи взрывов трансформаторов уже и без нанесения по ним ударов.
Остановка крупнейших украинских металлургических комбинатов – это несомненно важный удар по экономике врага, а также по его военно-промышленному сектору.
Информация