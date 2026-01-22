«Запорожсталь» и «Криворожсталь» лишены возможности бесперебойной выплавки

«Запорожсталь» и «Криворожсталь» лишены возможности бесперебойной выплавки

Пока Зеленский в Давосе предлагал Европе «быть максимально жёсткой по отношению к России» и добавлял, что «без сильной Украины не будет сильной Европы», российские войска продолжали методичное нанесение ударов по объектам на контролируемых киевским режимом территориях.

Поступают сообщения о новом прилёте по подстанции в Запорожской области. Это привело к новым аварийным отключениям электричества, в том числе на мощностях, используемых противником для военных и околовоенных нужд.

Новые удары и по объектам энергетики Кривого Рога. Там из «визуального» - прекращено движение скоростных трамваев, отсутствует электроэнергия в большей части второго по величине города Днепропетровской области.

Удары по энергообъектам в Запорожье и Кривом Роге делают невозможной безостановочную выплавку стали и чугуна - на Запорожстали и Арселор Миттал (бывшая Криворожсталь). Те производственные мощности, которые остались целыми после ракетно-дроновых ударов предыдущих волн, теперь не могут обеспечивать выплавку в связи с отключениями электропитания, которые становятся систематическими. Постоянные перебои с электроснабжением не компенсируются мобильными генераторами

Технологические цепочки, которые и без того были нарушены, теперь переходят в вариант тотальных сбоев.

При этом удары продолжаются. Там, где противник пытается что-то восстанавливать, гремят новые взрывы. А нередки случаи взрывов трансформаторов уже и без нанесения по ним ударов.

Остановка крупнейших украинских металлургических комбинатов – это несомненно важный удар по экономике врага, а также по его военно-промышленному сектору.
  1. Андрей К Звание
    Андрей К
    +9
    Сегодня, 18:47
    «Запорожсталь» и «Криворожсталь» лишены возможности бесперебойной выплавки

    Прекрасно, только они этого должны были быть лишены года три назад!
    Но как говорится - лучше поздно, чем никогда.
    Ещё вырубить подстанции ведущие от АЭС и мечта чубозавров осуществится - 404-я территория приблизится к полной декоммунизации.
    1. Проксима Звание
      Проксима
      +2
      Сегодня, 19:06
      Энергетика и инфраструктура! Вот те два заветных яйца, за которые смертельно можно схватить экономику любого государства! Об этом англоамериканцы догадались лишь в конце 44-го года. Как видим, ничего нового под луной yes
      1. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        -2
        Сегодня, 19:35
        "
        Проксима
        "Энергетика и инфраструктура! Вот те два заветных яйца.. Об этом англоамериканцы догадались лишь в конце 44-го года".
        А наш ГШ только через 4 года СВО. Странныя арифметика получается однако.
      2. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        +1
        Сегодня, 20:01
        Отрезать бы еще от Черного моря и Украина превратится в "самую нЭзалЭжную и самую самостиЙную" дЭржаву. А там и до волов и лучины, не так уж и далко.
  2. Пензяк Звание
    Пензяк
    +3
    Сегодня, 19:04
    Вот куда "Орешник" надо высадить! Непочатый край для работы. Все равно при отступлении шароварники сровняют с землей наследие клятых коммуняк.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 19:12
      Цитата: Пензяк
      Вот куда "Орешник" надо высадить! Непочатый край для работы.

      И без "Орешника" с этими объектами управятся, его очередь наступит, если "коалиция желающих" рискнёт свои планы осуществить.
      1. Туре-Собака Звание
        Туре-Собака
        +1
        Сегодня, 19:18
        Этот и подобные объекты не в "очереди" должны стоять а уничтожаться в первую очередь не оглядываясь ни на какие " коалиции желающих".😻
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      0
      Сегодня, 19:35
      Вот куда "Орешник" надо высадить! Непочатый край для работы.

      Да там и без "Орешника" при желании можно всё загубить. Вывести из строя подстанции вокруг металлургического комбината он сам затухнет , а перезапустить его не так то и просто. Было бы желание .
  3. Fachmann Звание
    Fachmann
    +2
    Сегодня, 19:16
    Вот бы было здорово, чтобы они печи закозлили!
    Может кто не знает, что значит «закозлить печь»:
    допустить затвердевание расплава там, где он не должен застывать;
    фактически сорвать плавку;
    в тяжёлых случаях — остановить печь на длительный ремонт (механическая очистка, выжигание, разборка футеровки).
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 19:25
      Цитата: Fachmann
      Вот бы было здорово, чтобы они печи закозлили!

      ЗдОрово было бы, если бы у нас в Москве понимали, что такое "закозлить печь" и не рассчитывали, что они нам достанутся в рабочем состоянии. Всё равно нам восстанавливать, в любом случае.

      В советское время на экскурсии по Запорожстали экскурсовод, мужик в каске, рассказывал, что если печь остановить, то потом дешевле эту снести и новую построить, чем восстанавливать.
      Ситуация та же, что и с мостами. Кто-то в Москве рассчитывает, что они нам ещё пригодятся. А пока ими пользуются ВСУ для снабжения своего фронта. и нам они не достанутся - не мы сейчас, так они сами при отступлении взорвут эти мосты.

      Так и тут - нечего рассчитывать, что нашим олигархам что-то в рабочем состоянии достанется. Бить сейчас нужно.
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        +1
        Сегодня, 19:39
        Так и тут - нечего рассчитывать, что нашим олигархам что-то в рабочем состоянии достанется. Бить сейчас нужно.

        Так наверное наши некоторые олигархи и так имеют свою долю от этих металлургических комбинатов коль их не трогают до сих пор.
      2. Tagan Звание
        Tagan
        +1
        Сегодня, 19:49
        В советское время на экскурсии по Запорожстали экскурсовод, мужик в каске, рассказывал, что если печь остановить, то потом дешевле эту снести и новую построить, чем восстанавливать.

        Смотря о каких "печках" речь идёт на сей момент.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 19:54
          Цитата: Tagan
          Смотря о каких "печках" речь идёт на сей момент.

          Ну, какие у них там печки, не знаю... Доменные, мартеновские или ещё какие - не специалист от слова "совсем". То, что видел - огроменные, сильно дымят и много искр. А ещё на Запорожстали был прокатный стан длиной чуть не с конвейер в Тольятти.
          1. Tagan Звание
            Tagan
            0
            Сегодня, 20:09
            Если мартен, то останавливать нельзя. Такие наверно только на Украине и остались, кстати.
  4. Ясная Звание
    Ясная
    +2
    Сегодня, 19:26
    А нередки случаи взрывов трансформаторов уже и без нанесения по ним ударов.

    Это и называется "Принцип домино"!
  5. BrTurin Звание
    BrTurin
    0
    Сегодня, 19:57
    Остановка крупнейших украинских металлургических комбинатов – это несомненно важный удар по экономике врага, а также по его военно-промышленному сектору.

    сюда же можно добавить и остановку добычи железной руды *а заодно и экспортных окатышей и концентрата) её крупнейшим производителем
    Горнорудная швейцарская компания Ferrexpo plc с основными активами на Украине приостановила производство в стране из-за проблем с электричеством.... Основные производственные активы Ferrexpo расположены на Украине, в большей степени в Полтавской области. Так, Полтавский горно-обогатительный комбинат называют владельцем наибольших запасов железной руды в Европе. https://tass.ru/ekonomika/26208123

    А жилищная руда входила в пятерку экспортных товаров Украины. Остановка её экспорта вместе с экспортом металлургов - удар по бюджету, а там дыра, что признают и на западе
    Украина рискует обанкротиться к весне без нового пакета внешнего финансирования, пишет британская газета Guardian. https://1prime.ru/20251218/guardian-865667244.html
    Деньги на Украине закончатся к февралю 2026 года, если европейские партнеры Киева не найдут возможности его финансировать. Об этом пишет журнал The Economist. https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/25504657

    чем меньше поступлений в бюджет тем большая нужда в деньгах ЕС (штаты в сторонке), с освоением российских средств как то застопорилось, а про 90 млрд. кредита от ЕС тишина.... время то идет... весна идет, весне дорога.... или крышка