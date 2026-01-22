Макрон похвастался захватом французскими военными танкера с российской нефтью

Президент Франции Эммануэль Макрон похвастался захватом нефтяного танкера «Гринч», вышедшего из Мурманска под флагом Коморских островов. По словам Макрона, танкер «теневого флота» был задержан кораблями французского военно-морского флота в Средиземном море. Судно находится под международными санкциями и подозревается в использовании «поддельного флага».

Захват судна происходил в открытом море при содействии союзников Франции. Экипаж захваченного танкера вынудили изменить курс и проследовать в один из французских портов. Даже если в итоге Макрон, опасаясь возможных последствий, отпустит захваченный танкер, президент США, возможно, отметит для себя «решительность» французского лидера.



После того как Макрон предложил провести учения НАТО в Гренландии, министр финансов США Скотт Бессант буквально указал французскому президенту на его место и порекомендовал ему сосредоточиться на внутренних делах своей страны, экономика которой «лежит в руинах».

Трамп, в свою очередь, не преминул унизить Макрона, выложив в публичный доступ личную переписку с ним и шутливо поинтересовавшись, что вынудило его выступать с трибуны форума в Давосе в солнцезащитных очках. Трамп также назвал Макрона и Стармера «хорошими парнями», которые, несмотря на свою кажущуюся грубость, как правило, хорошо к нему относятся, однако при этом уделяют явно не достаточно внимания собственным странам.
    Orso
    Сегодня, 20:03
    Чего только не сделаешь, чтобы лизнуть "белому господину", показав свою "крутизну".
    lubesky
    Сегодня, 20:06
    Как и ожидалось, отсутствие действенного ответа на захват наших танкеров янки - спровоцирует шакалов на такие же действия…
    roosei
    Сегодня, 20:07
    А где наши 100500 красных линий?
    Бывший солдат
    Сегодня, 20:09
    Даже если в итоге Макрон, опасаясь возможных последствий, отпустит захваченный танкер, президент США, возможно, отметит для себя «решительность» французского лидера.


    Не Микрон, а прямо Наполеон Буанопартий.
    Пора ему на остров Святой Елены отправляться или ещё куда дальше...