Макрон похвастался захватом французскими военными танкера с российской нефтью
5394
Президент Франции Эммануэль Макрон похвастался захватом нефтяного танкера «Гринч», вышедшего из Мурманска под флагом Коморских островов. По словам Макрона, танкер «теневого флота» был задержан кораблями французского военно-морского флота в Средиземном море. Судно находится под международными санкциями и подозревается в использовании «поддельного флага».
Захват судна происходил в открытом море при содействии союзников Франции. Экипаж захваченного танкера вынудили изменить курс и проследовать в один из французских портов. Даже если в итоге Макрон, опасаясь возможных последствий, отпустит захваченный танкер, президент США, возможно, отметит для себя «решительность» французского лидера.
После того как Макрон предложил провести учения НАТО в Гренландии, министр финансов США Скотт Бессант буквально указал французскому президенту на его место и порекомендовал ему сосредоточиться на внутренних делах своей страны, экономика которой «лежит в руинах».
Трамп, в свою очередь, не преминул унизить Макрона, выложив в публичный доступ личную переписку с ним и шутливо поинтересовавшись, что вынудило его выступать с трибуны форума в Давосе в солнцезащитных очках. Трамп также назвал Макрона и Стармера «хорошими парнями», которые, несмотря на свою кажущуюся грубость, как правило, хорошо к нему относятся, однако при этом уделяют явно не достаточно внимания собственным странам.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация