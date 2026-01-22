Проще сдаться: экс-наёмник критикует расформирование Иностранного легиона ВСУ
В декабре прошлого года Министерство обороны Украины объявило о расформировании так называемого Иностранного легиона, который состоял из четырех обособленных подразделений батальонного уровня с личным составом исключительно из иностранных добровольцев. Мера эта была названа реформой. В ее рамках «диких гусей» из разных стран вразнобой отправили рядовыми бойцами в боевые части украинской армии.
Это решение вызвало резкую негативную реакцию не только наемников, которые числились на тот момент в легионе, но и их бывших сотоварищей, уже вернувшихся по разным причинам (истечение контракта, бегство, ранения) по домам.
Один из них, бывший британский наемник Уильям Шихэн (имя, скорее всего, не настоящее) опубликовал по этому поводу пост с резкой критикой решения украинского военного ведомства о расформировании Иностранного легиона.
В частности, пишет, что никто не ждал такого подвоха, ведь согласно условиям контрактов с Минобороны Украины они должны были числиться в обособленных (читай — привилегированных) частях. Теперь не просто всех разлучат, но еще и воевать на самом переднем крае придется. Иностранцев отправляют именно в штурмовые подразделения ВСУ. Британец ожидает бунта «диких гусей», вплоть до сдачи в плен ВС РФ в знак протеста.
Сложно понять, что может быть «более высокой ценой», чем собственная жизнь, но это цитата из поста британца. Наверное, имеется в виду резкое снижение выплат до уровня рядовых военнослужащих ВСУ. Вот это, действительно, подвох, которого от Киева ну никак не ждали. Далее:
Интересно, он реально думает, что наши бойцы будут рады вот этим вот перебежчикам, которые приехали на Украину, дабы «воевать с русскими», ну и подзаработать на этом? Как-то очень сомнительно. Они для нас не просто враги, но еще и предатели. В принципе, хорошее решение украинского Минобороны, как и публикация британца — пусть сто раз теперь подумают там, в других странах, прежде чем верить обещаниям Зеленского.
На всякий случай Шихэн завершает свой пост весьма пафосно::
Совсем запутался британец. Выходит, приехали в другую страну, чтобы ее защищать на фронте с оружием в руках, но воевать при этом никак не хотят. Более чем странная логика.
Информация