Это стратегическая ошибка, за которую мы уже начали платить своими жизнями, а в ближайшие недели — еще более высокой ценой.

Мы были едины, потому что у нас была идентичность. И когда они ее разрушили — они разрушили мотивацию. Некоторые уже говорят, что проще вернуться домой или даже перейти к врагу, чем быть расходным материалом.

Если мы потеряем людей, которые приехали сюда по совести (колумбийцы из наркокартелей? — автор), Украина потеряет не только бойцов — она потеряет символ международной солидарности.