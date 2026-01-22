Проще сдаться: экс-наёмник критикует расформирование Иностранного легиона ВСУ

2 586 9
Проще сдаться: экс-наёмник критикует расформирование Иностранного легиона ВСУ

В декабре прошлого года Министерство обороны Украины объявило о расформировании так называемого Иностранного легиона, который состоял из четырех обособленных подразделений батальонного уровня с личным составом исключительно из иностранных добровольцев. Мера эта была названа реформой. В ее рамках «диких гусей» из разных стран вразнобой отправили рядовыми бойцами в боевые части украинской армии.

Это решение вызвало резкую негативную реакцию не только наемников, которые числились на тот момент в легионе, но и их бывших сотоварищей, уже вернувшихся по разным причинам (истечение контракта, бегство, ранения) по домам.

Один из них, бывший британский наемник Уильям Шихэн (имя, скорее всего, не настоящее) опубликовал по этому поводу пост с резкой критикой решения украинского военного ведомства о расформировании Иностранного легиона.

В частности, пишет, что никто не ждал такого подвоха, ведь согласно условиям контрактов с Минобороны Украины они должны были числиться в обособленных (читай — привилегированных) частях. Теперь не просто всех разлучат, но еще и воевать на самом переднем крае придется. Иностранцев отправляют именно в штурмовые подразделения ВСУ. Британец ожидает бунта «диких гусей», вплоть до сдачи в плен ВС РФ в знак протеста.



Это стратегическая ошибка, за которую мы уже начали платить своими жизнями, а в ближайшие недели — еще более высокой ценой.

Сложно понять, что может быть «более высокой ценой», чем собственная жизнь, но это цитата из поста британца. Наверное, имеется в виду резкое снижение выплат до уровня рядовых военнослужащих ВСУ. Вот это, действительно, подвох, которого от Киева ну никак не ждали. Далее:

Мы были едины, потому что у нас была идентичность. И когда они ее разрушили — они разрушили мотивацию. Некоторые уже говорят, что проще вернуться домой или даже перейти к врагу, чем быть расходным материалом.

Интересно, он реально думает, что наши бойцы будут рады вот этим вот перебежчикам, которые приехали на Украину, дабы «воевать с русскими», ну и подзаработать на этом? Как-то очень сомнительно. Они для нас не просто враги, но еще и предатели. В принципе, хорошее решение украинского Минобороны, как и публикация британца — пусть сто раз теперь подумают там, в других странах, прежде чем верить обещаниям Зеленского.

На всякий случай Шихэн завершает свой пост весьма пафосно::

Если мы потеряем людей, которые приехали сюда по совести (колумбийцы из наркокартелей? — автор), Украина потеряет не только бойцов — она потеряет символ международной солидарности.




Совсем запутался британец. Выходит, приехали в другую страну, чтобы ее защищать на фронте с оружием в руках, но воевать при этом никак не хотят. Более чем странная логика.
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mitos Звание
    Mitos
    +2
    Сегодня, 19:17
    Некоторые уже говорят, что проще вернуться домой или даже перейти к врагу, чем быть расходным материалом.

    Так а чего не сдаются то? Если так все плохо, или понимают что наемников, за их деяния, живыми не берут?
    Да и перейти на нашу сторону, сомнительное подкрепление.
  2. Теренин Звание
    Теренин
    +4
    Сегодня, 19:18
    «диких гусей», вплоть до сдачи в плен ВС РФ в знак протеста.

    Только с ушами своих командиров.
    1. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      0
      Сегодня, 19:33
      Наёмник сдался в плен - это задача для КГБ, никак не для русских штурмовиков.
  3. Теренин Звание
    Теренин
    +4
    Сегодня, 19:22
    Украина потеряет не только бойцов — она потеряет символ международной солидарности.

    Нынешней Украине не привыкать предавать бойцов, тем более иностранных. Она свой "Беркут" предала и глазом не моргнула.
    1. Владислав_В Звание
      Владислав_В
      +2
      Сегодня, 19:40
      Цитата: Теренин
      Нынешней Украине не привыкать предавать бойцов,

      В смысле предавать?Они деньги получают? Да! Значит они простые наёмники!Какими бы красивыми словами они себя не называли.А если ты наёмник, так иди и исполняй то, за что тебе заплатили.Все эти песни от того, что деньги они хотят, а жизнью своей рисковать не готовы.Пусть Петро идёт на передок, а я его сзади прикрою.
      1. михаилл Звание
        михаилл
        0
        Сегодня, 20:02
        Цитата: Владислав_В
        А если ты наёмник, так иди и исполняй то, за что тебе заплатили.

        А, за что заплатили?
        Правильно!
        Цитата: Владислав_В
        Пусть Петро идёт на передок, а я его сзади прикрою.
  4. tur-tur Звание
    tur-tur
    +2
    Сегодня, 19:53
    вплоть до сдачи в плен ВС РФ в знак протеста
    -------------------------------------------------
    Наёмники не имеющие ни каких прав на свою защиту, да что там на защиту, на саму свою жизнь, сдаются в знак протеста. Вот это поворот.
  5. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 19:54
    Никого из них в плен брать нельзя.
  6. Ferdinant Звание
    Ferdinant
    0
    Сегодня, 20:08
    Тю, а нас то за шо!? Логика их.