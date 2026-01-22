«Символические» средства USAI пошли в расход: ВСУ поставят COMMANDO Select
Американская компания Textron Systems заключила контракт стоимостью $163,4 млн на поставку ВСУ 65 бронемашин COMMANDO Select 4х4 нового производства. Соглашение предусматривает отгрузку техники в течение трёх лет и её поддержку на протяжении года. Сделка заключена в рамках программы USAI (Ukraine Security Assistance Initiative), реализацию которой полностью контролирует и финансирует Конгресс США.
Всего на 2026 год запланировано «ассигновать» военному ведомству США для нужд ВСУ средств в размере $400 млн. По сравнению с прошлыми годами эту сумму можно было бы назвать «символической»: так, в 2021 году по USAI было израсходовано $275 млн (стандартный довоенный пакет), в 2022 году уже $6,3 млрд, в 2023 году $12,3 млрд, в 2024 году $14,1 млрд, в 2025 году $3,2 млрд.
Однако следует учитывать, что многие из этих миллиардов «превратятся» в «живую» технику только в 2026–2028 годах. К тому же необходимо иметь в виду, что по программе USAI проходила и проходит только часть помощи ВСУ.
Машина COMMANDO Select, производимая Textron, управляется экипажем из 3 человек и может перевозить 7 десантников. Длина машины составляет 6,62 м, ширина 2,74 м, высота 3,022 м. Полная масса 17237 кг.
COMMANDO Select выпускается в различных вариантах, однако в случае с ВСУ самой востребованной является модификация, оснащённая башней со спаренной установкой – 40-мм автоматический гранатомёт Mk 19 и 12,7-мм пулемёт M2 Browning.
