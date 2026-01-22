«Символические» средства USAI пошли в расход: ВСУ поставят COMMANDO Select

Американская компания Textron Systems заключила контракт стоимостью $163,4 млн на поставку ВСУ 65 бронемашин COMMANDO Select 4х4 нового производства. Соглашение предусматривает отгрузку техники в течение трёх лет и её поддержку на протяжении года. Сделка заключена в рамках программы USAI (Ukraine Security Assistance Initiative), реализацию которой полностью контролирует и финансирует Конгресс США.Всего на 2026 год запланировано «ассигновать» военному ведомству США для нужд ВСУ средств в размере $400 млн. По сравнению с прошлыми годами эту сумму можно было бы назвать «символической»: так, в 2021 году по USAI было израсходовано $275 млн (стандартный довоенный пакет), в 2022 году уже $6,3 млрд, в 2023 году $12,3 млрд, в 2024 году $14,1 млрд, в 2025 году $3,2 млрд.Однако следует учитывать, что многие из этих миллиардов «превратятся» в «живую» технику только в 2026–2028 годах. К тому же необходимо иметь в виду, что по программе USAI проходила и проходит только часть помощи ВСУ.Машина COMMANDO Select, производимая Textron, управляется экипажем из 3 человек и может перевозить 7 десантников. Длина машины составляет 6,62 м, ширина 2,74 м, высота 3,022 м. Полная масса 17237 кг.COMMANDO Select выпускается в различных вариантах, однако в случае с ВСУ самой востребованной является модификация, оснащённая башней со спаренной установкой – 40-мм автоматический гранатомёт Mk 19 и 12,7-мм пулемёт M2 Browning.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»