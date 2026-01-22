«Символические» средства USAI пошли в расход: ВСУ поставят COMMANDO Select

4 009 20
«Символические» средства USAI пошли в расход: ВСУ поставят COMMANDO Select

Американская компания Textron Systems заключила контракт стоимостью $163,4 млн на поставку ВСУ 65 бронемашин COMMANDO Select 4х4 нового производства. Соглашение предусматривает отгрузку техники в течение трёх лет и её поддержку на протяжении года. Сделка заключена в рамках программы USAI (Ukraine Security Assistance Initiative), реализацию которой полностью контролирует и финансирует Конгресс США.

Всего на 2026 год запланировано «ассигновать» военному ведомству США для нужд ВСУ средств в размере $400 млн. По сравнению с прошлыми годами эту сумму можно было бы назвать «символической»: так, в 2021 году по USAI было израсходовано $275 млн (стандартный довоенный пакет), в 2022 году уже $6,3 млрд, в 2023 году $12,3 млрд, в 2024 году $14,1 млрд, в 2025 году $3,2 млрд.
Однако следует учитывать, что многие из этих миллиардов «превратятся» в «живую» технику только в 2026–2028 годах. К тому же необходимо иметь в виду, что по программе USAI проходила и проходит только часть помощи ВСУ.



Машина COMMANDO Select, производимая Textron, управляется экипажем из 3 человек и может перевозить 7 десантников. Длина машины составляет 6,62 м, ширина 2,74 м, высота 3,022 м. Полная масса 17237 кг.

COMMANDO Select выпускается в различных вариантах, однако в случае с ВСУ самой востребованной является модификация, оснащённая башней со спаренной установкой – 40-мм автоматический гранатомёт Mk 19 и 12,7-мм пулемёт M2 Browning.

20 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. hohol95 Звание
    hohol95
    +2
    Сегодня, 20:13
    Видео подтверждает поговорку - "Чем круче "джип" тем дальше бежать за трактором."
  2. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +1
    Сегодня, 20:21
    Такой в Союзе был только дешевле laughing
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 20:45
      Это уже не СССР, это Российская модификация - сбоку дверь, убраны малые доп колеса, двигатель вроде более мощный. Была ещё модификация с навесными экранами. Хотели вроде от ЗУ туда автопушку сунуть - но не срослось.
    2. Vauxhall Звание
      Vauxhall
      0
      Сегодня, 21:02
      Цитата: Incvizitor
      Такой в Союзе был только дешевле laughing

      Испорченная БРДМ.
      Абсолютно разные задачи.
    3. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      0
      Сегодня, 21:43
      У иностранной машины башня гораздо более удачная. Кроме дополнительного автоматического гранатомета есть ещё и люк для наводчика. Неплохо бы и перенять конструктивные идеи.
  3. Atlant83 Звание
    Atlant83
    0
    Сегодня, 20:22
    Имбицилы. Бревно выдернуть не судьба?
    1. михаилл Звание
      михаилл
      0
      Сегодня, 20:40
      Цитата: Atlant83
      Имбицилы. Бревно выдернуть не судьба?

      «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоём глазе не чувствуешь… Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего» (Евангелие от Матфея, гл. 7:3–5).
      Кстати, есть анекдот, как одного переписчика наказали за то, что он око с очком перепутал.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 21:20
        Цитата: михаилл
        Кстати, есть анекдот, как одного переписчика наказали за то, что он око с очком перепутал.

        Я слышал вариант про "безбрачие" ("caelibatus") и "празднуй" ("сelebramus"). laughing Там молодой переписчик поинтересовался - а почему столетиями переписывают священные тексты с копий - может ведь затесаться ошибка... laughing
        1. михаилл Звание
          михаилл
          0
          Сегодня, 21:29
          Цитата: Zoldat_A
          Там молодой переписчик поинтересовался - а почему столетиями переписывают священные тексты с копий - может ведь затесаться ошибка... laughing

          Его наказали?
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            0
            Сегодня, 21:31
            Цитата: михаилл
            Цитата: Zoldat_A
            Там молодой переписчик поинтересовался - а почему столетиями переписывают священные тексты с копий - может ведь затесаться ошибка... laughing

            Его наказали?

            Начальник переписчиков, сверив их тексты с первоисточником, разбил себе голову об стену.
            1. михаилл Звание
              михаилл
              +1
              Сегодня, 21:36
              Цитата: Zoldat_A
              Начальник переписчиков, сверив их тексты с первоисточником, разбил себе голову об стену.

              Настоящий самурай. Уважаю. Даже Ада за самоубийство не побоялся.
              1. Zoldat_A Звание
                Zoldat_A
                0
                Сегодня, 21:58
                Цитата: михаилл
                Цитата: Zoldat_A
                Начальник переписчиков, сверив их тексты с первоисточником, разбил себе голову об стену.

                Настоящий самурай. Уважаю. Даже Ада за самоубийство не побоялся.

                В интернетах сей анекдот есть.
                Начальник переписчиков разбил голову не насмерть, а до средне-лёгкой степени "хлыстовства". За такое Ад не предусмотрен.
                1. михаилл Звание
                  михаилл
                  0
                  Сегодня, 22:06
                  Цитата: Zoldat_A
                  За такое Ад не предусмотрен.

                  Кстати, и попадание в Рай не задокументировано.
  4. михаилл Звание
    михаилл
    +3
    Сегодня, 20:24
    Меня всегда калькуляция ужасает- 163 разделить на 65 получается 2 с половиной миллиона долларов за штуку. Примерно, постройка детского садика на 200 детей.
    1. maximkrivihin Звание
      maximkrivihin
      0
      Сегодня, 20:54
      А сколько пенсий и пособий для американских бездомных , с этих денег выплатить бы можно было ?
      1. михаилл Звание
        михаилл
        0
        Сегодня, 21:08
        Цитата: maximkrivihin
        А сколько пенсий и пособий для американских бездомных , с этих денег выплатить бы можно было ?

        "Мэр американского города Ланкастер Рэкс Пэррис предложил решить проблему с бездомными, раздавая им наркотик фентанил, пишет газета New York Post. По словам чиновника, около половины бездомных составляют бывшие заключенные, и помочь им уже невозможно."
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 21:10
          Да чего мелочиться то - уж отправил бы амер поманды зачистки для отстрела - и дешевле и быстрее...
          А тут ещё им фентанил покупать-раздавать....
          1. михаилл Звание
            михаилл
            0
            Сегодня, 21:19
            Цитата: Nexcom
            Да чего мелочиться то - уж отправил бы амер поманды зачистки для отстрела - и дешевле и быстрее...
            А тут ещё им фентанил покупать-раздавать....

            Где-то так, а где-то эдак.
            Где-то перестрелять дешевле, где-то перетравить.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 21:27
      Цитата: михаилл
      Меня всегда калькуляция ужасает- 163 разделить на 65 получается 2 с половиной миллиона долларов за штуку. Примерно, постройка детского садика на 200 детей.

      Есть не менее интересная деталь
      Textron Systems заключила контракт стоимостью $163,4 млн на поставку ВСУ 65 бронемашин COMMANDO Select 4х4 нового производства. Соглашение предусматривает отгрузку техники в течение трёх лет и её поддержку на протяжении года.
      А деньги сейчас?
      А их вернут, если к окончанию контракта поставлять будет некому ввиду отсутствия получателя?

      Вот бы интересно такой контракт целиком почитать... Наверняка, американские юристы его писали так же профессионально, как 5-ю статью устава НАТО - "Я себя не обидел?" (с)
  5. Слово Звание
    Слово
    +1
    Сегодня, 20:36
    Гнилой Трамп, продолжает сеять семя раздора и войны.