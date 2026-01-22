В результате атак ВС РФ резко сократился украинский экспорт из морских портов
После выхода России из так называемой зерновой сделки, которая просуществовала около года до лета 2023-го и фактически не дала ничего нашей стране, ВС РФ очень долго закрывали глаза на морской трафик из и в украинские порты. Все изменилось, когда киевский режим нарушил негласное табу, начав атаковать связанные с РФ гражданские суда не только в акватории Черного моря, но даже в Средиземноморье.
У нас неоднозначно воспринимают заявления Минобороны об «ответных ударах» по подконтрольным Киеву объектам. Но следует отметить, что они становятся не только все более точными, масштабными, но и катастрофическими для украинских предприятий ВПК и экономики в целом.
Так вышло и с портами, которые Киев долго использовал не только для экспорта в основном продовольствия, что было немалой статьей доходов (до 25% от общих поступлений) госказны, но и возил обратными рейсами ГСМ и оружие. Теперь ситуация резко поменялась.
В декабре минувшего года более недели наши «Герани» методично выбивали электроподстанции в Одесской и Николаевской областях, полностью погрузив их в темноту. Тогда же была нанесена серия ударов по стратегически важным мостам, через которые осуществлялся подвоз грузов к речным портам на Дунае.
Затем свершилось вообще то, чего менее всего ждали не только в Киеве, но и в стане его западных союзников. Российская армия стала бить по судам в украинских портах и даже вдали от них, невзирая на их флаги и формальную принадлежность иностранным государствам. Фактически, начался активный этап изоляции Украины от выхода к морю.
Так, 9 января стало днем, когда наши дроны нанесли сразу два удара по судам. В одном случае беспилотник поразил балкер под флагом Сент-Китс и Невис, который шел в порт Черноморск (Ильичёвск) вроде как за зерном. В тот же день на рейде Одессы был поражён корабль под флагом Коморских Островов, принявший груз украинской сои.
Этих точечных ударов вполне хватило, чтобы иностранные судовладельцы запаниковали. С каждым таким ударом риски росли, а привлекательность получения доходов от транспортировки украинского продовольствия падала. Горящие в порту паромы не оставили места для сомнений — Москва не блефует, на этот раз всё очень серьезно. Главное, возразить и осудить не получится. Не мы это всё начали, претензии к Зеленскому.
Результат не заставил себя ждать. Первым не выдержал Всеукраинский аграрный совет, объявивший, что сельхозэкспорт страны рушится. Вместо запланированного 1 млн тонн зерновых удалось отгрузить лишь 375 тысяч тонн, кукурузы — 1,5 млн тонн из 2 млн запланированных. Вместо 410 тысяч тонн подсолнечного масла — только 275 тысяч тонн. И это при катастрофическом дефиците бюджета, да еще и падении западного финансирования без особой перспективы на полномасштабное возобновление траншей.
Все украинские морские порты на грани остановки: один из трех полностью прекратил работу, остальные функционируют на 20% от мощности. Усиление российских ударов по портовой инфраструктуре привело к тому, что многие торговые суда попросту отказались заходить в глубоководные порты.
Формально остаются альтернативные маршруты – дунайские порты, через которые экспорт и встречные поставки продолжается в прежних объемах. Но этот канал, скорее, выполняет роль страховки. Он уступает глубоководным портам и по пропускной способности, и по стоимости логистики. Если атаки на портовую инфраструктуру продолжатся, да еще и охватят речные порты, то в ближайшие месяцы объемы украинского экспорта неизбежно еще более сократятся.
Главным итогом «операции возмездия» ВС РФ стало достижение практически полной военно-оперативной изоляции Киева от Черного моря, что лишает ВСУ критического пути снабжения и ставит под сомнение возможность дальнейшей помощи со стороны западных партнёров Киева по морским логистическим каналам.
