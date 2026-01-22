В результате атак ВС РФ резко сократился украинский экспорт из морских портов

В результате атак ВС РФ резко сократился украинский экспорт из морских портов

После выхода России из так называемой зерновой сделки, которая просуществовала около года до лета 2023-го и фактически не дала ничего нашей стране, ВС РФ очень долго закрывали глаза на морской трафик из и в украинские порты. Все изменилось, когда киевский режим нарушил негласное табу, начав атаковать связанные с РФ гражданские суда не только в акватории Черного моря, но даже в Средиземноморье.

У нас неоднозначно воспринимают заявления Минобороны об «ответных ударах» по подконтрольным Киеву объектам. Но следует отметить, что они становятся не только все более точными, масштабными, но и катастрофическими для украинских предприятий ВПК и экономики в целом.

Так вышло и с портами, которые Киев долго использовал не только для экспорта в основном продовольствия, что было немалой статьей доходов (до 25% от общих поступлений) госказны, но и возил обратными рейсами ГСМ и оружие. Теперь ситуация резко поменялась.

В декабре минувшего года более недели наши «Герани» методично выбивали электроподстанции в Одесской и Николаевской областях, полностью погрузив их в темноту. Тогда же была нанесена серия ударов по стратегически важным мостам, через которые осуществлялся подвоз грузов к речным портам на Дунае.

Затем свершилось вообще то, чего менее всего ждали не только в Киеве, но и в стане его западных союзников. Российская армия стала бить по судам в украинских портах и даже вдали от них, невзирая на их флаги и формальную принадлежность иностранным государствам. Фактически, начался активный этап изоляции Украины от выхода к морю.



Так, 9 января стало днем, когда наши дроны нанесли сразу два удара по судам. В одном случае беспилотник поразил балкер под флагом Сент-Китс и Невис, который шел в порт Черноморск (Ильичёвск) вроде как за зерном. В тот же день на рейде Одессы был поражён корабль под флагом Коморских Островов, принявший груз украинской сои.

Этих точечных ударов вполне хватило, чтобы иностранные судовладельцы запаниковали. С каждым таким ударом риски росли, а привлекательность получения доходов от транспортировки украинского продовольствия падала. Горящие в порту паромы не оставили места для сомнений — Москва не блефует, на этот раз всё очень серьезно. Главное, возразить и осудить не получится. Не мы это всё начали, претензии к Зеленскому.

Результат не заставил себя ждать. Первым не выдержал Всеукраинский аграрный совет, объявивший, что сельхозэкспорт страны рушится. Вместо запланированного 1 млн тонн зерновых удалось отгрузить лишь 375 тысяч тонн, кукурузы — 1,5 млн тонн из 2 млн запланированных. Вместо 410 тысяч тонн подсолнечного масла — только 275 тысяч тонн. И это при катастрофическом дефиците бюджета, да еще и падении западного финансирования без особой перспективы на полномасштабное возобновление траншей.

Все украинские морские порты на грани остановки: один из трех полностью прекратил работу, остальные функционируют на 20% от мощности. Усиление российских ударов по портовой инфраструктуре привело к тому, что многие торговые суда попросту отказались заходить в глубоководные порты.

Формально остаются альтернативные маршруты – дунайские порты, через которые экспорт и встречные поставки продолжается в прежних объемах. Но этот канал, скорее, выполняет роль страховки. Он уступает глубоководным портам и по пропускной способности, и по стоимости логистики. Если атаки на портовую инфраструктуру продолжатся, да еще и охватят речные порты, то в ближайшие месяцы объемы украинского экспорта неизбежно еще более сократятся.

Главным итогом «операции возмездия» ВС РФ стало достижение практически полной военно-оперативной изоляции Киева от Черного моря, что лишает ВСУ критического пути снабжения и ставит под сомнение возможность дальнейшей помощи со стороны западных партнёров Киева по морским логистическим каналам.

  1. Silver99 Звание
    Silver99
    +1
    Сегодня, 20:48
    Зерновая сделка ничего не дала России, отвод войск от Киева в 2022 году ничего не дал России, договоренности с "партнерами" в 2014 году ничего не дали России........ вам не кажется, что навязывая нам США сделка по Украине тоже ничего не даст России, и совет мира под председательством США тоже ничего не даст... ну как же такого опытного сотрудника спецорганов можно так беззастенчиво обманывать ?
    1. Андрей К Звание
      Андрей К
      +7
      Сегодня, 20:53
      В 404-ой территории априори уже не должно быть морских портов, а соответственно и экспорта-импорта через них.

      В 404-ой территории априори уже не должно быть морских портов, а соответственно и экспорта-импорта через них.
      1. Silver99 Звание
        Silver99
        +5
        Сегодня, 20:56
        Вы знаете, все наши чаяния и надежды разбиваются о мечты тех кто учился в Гарвордах и Кембриджах и очень хочет все вернуть как было, они просто сами лезут в объятия Запада с этими "советами мира". Дикость потратить миллиарды на восстановление Палестины когда свои города и села разрушены. Кто Палестину разрушил пусть и восстанавливает.
        1. WIS Звание
          WIS
          -1
          Сегодня, 21:13
          Цитата: Silver99
          Кто Палестину разрушил пусть и восстанавливает.

          ...
          На фоне карусели от штат ДО ближневостока, мне интересна судьба Дома-Дедова, понимаете ли - с чего вдруг так долго...
          Неужели Бизнес в ВООРУЖЁННЫХ СИЛАХ до сих пор гвоздь программы?!
      2. olegff68 Звание
        olegff68
        -1
        Сегодня, 21:44
        В результате атак ВС РФ резко сократился украинский экспорт из морских портов

        А в результате украинских ударов - ну очень сократился и экспорт Российских нефтепродуктов и их переработка на НПЗ.
        Что нас должно волновать больше - первое, или второе?
  2. михаилл Звание
    михаилл
    0
    Сегодня, 20:52
    После выхода России из так называемой зерновой сделки, которая просуществовала около года до лета 2023-го и фактически не дала ничего нашей стране, ВС РФ очень долго закрывали глаза на морской трафик из и в украинские порты.

    На дворе 2026-й. Как время то летит!
  3. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +2
    Сегодня, 20:57
    Было доказано, что нападение на украинские энергетические объекты было жизненно важным для интересов России, и теперь будет доказано, что уничтожение ее экспортного сельскохозяйственного сектора также имеет огромное значение.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +2
      Сегодня, 21:17
      Цитата: Carlos Sala
      будет доказано, что уничтожение ее экспортного сельскохозяйственного сектора также имеет огромное значение.

      Если уничтожить украинский зерновой экспорт или поставить его под контроль, Россия будет "делать" мировой зерновой рынок. То же касается и подсолнечного масла.
  4. samarin1969 Звание
    samarin1969
    +1
    Сегодня, 21:22
    Если атаки на портовую инфраструктуру продолжатся

    Несколько эпизодических попаданий - лучше, чем - ничего. Но автор слишком оптимистичен. ..."Зерновой экспресс" поставлен на поток. И даже пропагандисты забыли фантазировать про "снарядный голод".
  5. Aken Звание
    Aken
    0
    Сегодня, 21:23
    Как быстро. Понадобилось всего только 1419 дней невойны, чтобы в ГШ заметили отсутствие 4 стены в сарае.
    Старикашки ставят рекорды.
    1. rotfuks Звание
      rotfuks
      0
      Сегодня, 21:44
      чтобы в ГШ заметили отсутствие 4 стены в сарае.
      Старикашки ставят рекорды.
      Это только вы с боевого дивана видите все стены в сарае где вы проживаете. А в ГШ на сараи не обращают внимания.
  6. Тури_ст Звание
    Тури_ст
    0
    Сегодня, 21:28
    Все это надувание щек.
    Хорошая мина при плохой игре.
    Почему это не далали в 22 ом году?
    Все понимали что так нужно.
    1. rotfuks Звание
      rotfuks
      0
      Сегодня, 21:40
      .
      Почему это не далали в 22 ом году?
      Все понимали что так нужно
      Хотя бы потому что в 22 году никто не бил дронами по российским торговым судам. Хотя бы потому что в 22 году никто не задерживал танкеры с российской нефтью.
  7. Светлан Звание
    Светлан
    0
    Сегодня, 21:52
    Когда упоминают город Черноморск, я мгновенно вспоминаю Остап Сулейман Берта Мария Бендер бея… или проще Остапа Бендера..