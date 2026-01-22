Зеленский в Давосе призвал дать Орбану подзатыльник

4 170 14
Зеленский в Давосе призвал дать Орбану подзатыльник

Между главой киевского режима и премьером Венгрии разгорелась заочная перебранка. Зеленский в присущей ему манере начал оскорблять Виктора Орбана, заявив следующее:

Каждый Виктор, живущий на деньги Европы и в то же время пытающийся продавать европейские интересы, заслуживает подзатыльника. Если ему комфортно в Москве, не нужно позволять ему превратить в Москву европейские столицы.

Сказано это было в Европе, на форуме в Давосе.



Орбан ответил через соцсеть. По его словам, он не сможет прийти ко взаимопониманию с Зеленским, так как в отличие от него он (Орбан) свободный человек.

Таким образом, премьер-министр Венгрии дал ясно понять, что Зеленский - человек зависимый.

Орбан:

Вы уже четвертый год не можете или не хотите положить конец войне, несмотря на то, что президент США всемерно вам в этом пытается помочь. Поэтому мы не можем поддержать ваши военные усилия.

Далее Виктор Орбан заявил, что его отношение к Зеленскому не повлияет на оказание венграми помощи украинскому народу. По словам Орбана, Венгрия продолжит поставки на Украину электроэнергии и топлива, а также не станет закрывать двери для украинских беженцев, поток которых не иссякает:

А остальное решит сама жизнь, где каждый получит по заслугам.

Напомним, что Зеленский сразу же полетел в Давос, как только о необходимости его присутствия там заявил Трамп. До этого глава киевского режима ломал комедию, заявляя, что на форум не полетит из-за сложностей в энергетике. Теперь молчит - разве эти сложности преодолены?
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. михаилл Звание
    михаилл
    +1
    Сегодня, 21:13
    -Ты меня уважаешь?
    -Я тобой горжусь!
    1. Андрей К Звание
      Андрей К
      +2
      Сегодня, 21:21
      Каждый Виктор, живущий на деньги Европы и в то же время пытающийся продавать европейские интересы, заслуживает подзатыльника. Если ему комфортно в Москве, не нужно позволять ему превратить в Москву европейские столицы.

      Не зря наши предки говаривали:
      «Посади свинью за стол, она и ноги на стол».
      Зелю пустили в свой вонючий хлев (цветущий сад) и его понесло laughing
      1. poquello Звание
        poquello
        0
        Сегодня, 21:36
        Цитата: Андрей К
        Зелю пустили в свой вонючий хлев (цветущий сад) и его понесло

        его оттуда вынесло,
        Иван Царевич и Слуга Кокоса, [22.01.2026 18:51]
        Зеленского в итоге просто выгнали с Давоса 😂🤣

        Ведущий: Возможно, последний вопрос, потому что я знаю, что вам нужно возвращаться в Киев…
        Зеленский: Со мной было неинтересно?
        Ведущий: Нет, за вами есть люди — они показывают на часы

        Ему, как бы, напоминают, мол, давай, клоун — посидел посветил лицом и давай обратно к себе 🤡

        😇 Иван Царевич и Слуга Кокоса (https://t.me/+tAH7VtNwPGhiYzAy
      2. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 22:04
        Цитата: Андрей К
        Посади свинью за стол, она и ноги на стол

        просто уровень зели это членом по роялю
    2. Alex F._2 Звание
      Alex F._2
      0
      Сегодня, 21:38
      Когда уже зелебобу уринотерапией (окунанием) лечить будут, ведь можем потерять такой редкий (нет) экземпляр...
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 21:15
    Во кто даст зеле по шее.

    Оказывается конунг Эрик Рыжий из Гренландии - дальний предок Дони... wassat То то его туда тянет....

    Парадокс в том что Эрику Рыжему вроде тоже стрелой в битве ухо отстрелили... wassat

    зы это стёб. причём на Западе стебаются над Доней.
  3. отважный Звание
    отважный
    +1
    Сегодня, 21:21
    В этой опере все играют свою роль, кто-то сильно переигрывает... Но финал должен быть один — победа России.
    Иначе игра не стоила свеч
  4. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 21:27
    Зеленский в Давосе призвал дать Орбану подзатыльник

    Жалкая ничтожная просроченная шавка в кокаиновом припадке ещё бросается на людей. Не пора ли её свезти на живодёрню?
  5. Ныробский Звание
    Ныробский
    0
    Сегодня, 21:40
    Совсем запоросел микрофюрер.
    Зелепука наверное настаивает на том, что бы Орбан всё таки вспомнил о том, что часть нынешней украинской территории когда то была венгерской и забрал её обратно, вместе с населяющими её этническими венграми. По крайней мере у Венгрии на это больше прав, чем, к примеру, у Трампа на Гренландию. А там глядишь и поляки с румынами подтянутся украинский пирог делить, что бы зелепуке и его бандерлогам было веселее.
  6. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 21:49
    уже сложно удивить уровнем сегодняшних политиков, но ....
    что следующее?!!!
    по матери будут друг дружку крыть или сразу с бейсбольной битой на переговоры являться?!
  7. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    +1
    Сегодня, 22:01
    зеленский и Орбан - разные весовые категории в прямом и переносном смыслах, зеленскому надо просто заткнуться.
    1. Михаил Нашарашев Звание
      Михаил Нашарашев
      0
      Сегодня, 22:05
      это да, Если Орбан даст зеленскому подзатыльник, то у того просто башка отлетит)))
  8. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    0
    Сегодня, 22:04
    пока что подзатыльники дают зеленскому
    "В результате атак ВС РФ резко сократился украинский экспорт из морских портов"
  9. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    0
    Сегодня, 22:06
    я смотрю на зеленского,
    он просто гнидой