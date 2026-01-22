Каждый Виктор, живущий на деньги Европы и в то же время пытающийся продавать европейские интересы, заслуживает подзатыльника. Если ему комфортно в Москве, не нужно позволять ему превратить в Москву европейские столицы.

Вы уже четвертый год не можете или не хотите положить конец войне, несмотря на то, что президент США всемерно вам в этом пытается помочь. Поэтому мы не можем поддержать ваши военные усилия.

А остальное решит сама жизнь, где каждый получит по заслугам.

Между главой киевского режима и премьером Венгрии разгорелась заочная перебранка. Зеленский в присущей ему манере начал оскорблять Виктора Орбана, заявив следующее:Сказано это было в Европе, на форуме в Давосе.Орбан ответил через соцсеть. По его словам, он не сможет прийти ко взаимопониманию с Зеленским, так как в отличие от него он (Орбан) свободный человек.Таким образом, премьер-министр Венгрии дал ясно понять, что Зеленский - человек зависимый.Орбан:Далее Виктор Орбан заявил, что его отношение к Зеленскому не повлияет на оказание венграми помощи украинскому народу. По словам Орбана, Венгрия продолжит поставки на Украину электроэнергии и топлива, а также не станет закрывать двери для украинских беженцев, поток которых не иссякает:Напомним, что Зеленский сразу же полетел в Давос, как только о необходимости его присутствия там заявил Трамп. До этого глава киевского режима ломал комедию, заявляя, что на форум не полетит из-за сложностей в энергетике. Теперь молчит - разве эти сложности преодолены?