«Кхэйин» — джонка двух океанов
«Кхэйин» — китайская раскрашенная гравюра. На носу была нарисована пара глаз, на корме — огромный петух
Гончаров И. А., Фрегат «Паллада», 1857
Рассказы о кораблях. Два предыдущих материала, посвященные китайским джонкам и их моделям, вызвали большой интерес у читателей сайта «ВО», хотя, можно сказать, традиционно, некоторые из них посмотрели на эти корабли как на весьма примитивное «плавучее средство». Ну, понятно, в силу общей технологической отсталости этого региона, эти суда вроде бы не шли ни в какое сравнение с европейскими. То, что они идеально соответствуют местным условиям, как-то не очень замечается. Равно как и то, что суда эти без изменений существуют даже не сотни, а тысячи лет.
Более того, оказывается, одна китайская джонка совершила даже плавание через два океана в Нью-Йорк, а затем и Лондон, другое дело, что из-за отсталости социального плана подобные плавания регулярными так и не стали. И вот сегодня об этом уникальном плавании мы и расскажем, причем не своими словами, а переводом статьи из британской газеты «Таймс».
В силу принятых Китаем изоляционистских законов продавать китайские корабли иностранцам было запрещено. Поэтому, когда несколько англичан, живших в Китае, решили осуществить такое плавание, океанскую джонку им продали нелегально. 6 декабря 1846 года джонка под названием «Кхэйин» отплыла из Гонконга с экипажем из 30 китайцев и 12 англичан. Капитаном был англичанин Чарльз Келлетт. 31 марта 1847 года «Кхэйин» обогнула мыс Доброй Надежды, 17 апреля приплыла к острову Святой Елены, после чего взяла курс на север.
«Кхэйин» на якоре в бухте Нью-Йорка. Сэмюэл Белл Во (1814 – 1885). Музей города Нью-Йорк
По изначальным планам, джонка должна была плыть напрямик сразу в Лондон, но из-за шторма ей пришлось значительно отклониться от курса. Нехватка воды и провианта, а также недовольство экипажа заставили капитана Келлетта плыть в Нью-Йорк. В июле 1847 года «Кхэйин» встала на якорь у южного конца острова Манхэттен, напротив современного Бэттери-Парк. Там она находилась несколько месяцев, и каждый день на её борт поднималось, конечно, за плату, до 7000 туристов, так что заработали хозяева джонки только на ее показе очень даже приличные деньги!
Тем временем на борту произошел конфликт между китайской и британской частью экипажа. В сентябре семь китайских матросов были арестованы за нападение на Эдварда Реветта, помощника капитана. Во время суда китайцы объявили, что капитан Келлетт нанял их на плавание в Батавию (ныне Джакарта) на срок не более восьми месяцев. Вместо этого джонка отправилась в Европу и Северную Америку; когда матросы пытались возразить, их били плетками и грозились застрелить. Матросы объяснили, что напали на помощника капитана, потому что тот не выплатил им обещанное жалование — 8 долларов в месяц. Суд признал матросов невиновными и приказал владельцам судна заплатить китайцам их жалование и оплатить возвращение на родину.
В ноябре 1847 года джонка прибыла в Бостон и встала в устье реки Чарльз. Как и в Нью-Йорке, она принимала толпы посетителей; причем только в День благодарения на ней побывало 4000–5000 человек. Наконец, 17 февраля 1848 года джонка направилась в Англию.
28 февраля джонка попала в бурю, волны смыли за борт шлюпки, был поврежден руль и главный парус. Тем не менее «Кхэйин» пересекла Атлантику за 21 день и 15 марта доплыла до Джерси, что, согласно сообщению такого издания, как «Illustrated London News», смотрелось очень прилично даже на фоне скорости американских пакетботов. Английские газеты отмечали также удачную конструкцию корабля: «…она показала отличные мореходные качества; по способности переносить бури она равна судам, построенным в Великобритании, а возможно, и превосходит их». Даже королева Виктория и та соблаговолила посетить эту джонку!
Зато Чарльзу Диккенсу джонка не понравилась. По его словам, «Кхэйин» была «нелепым уродством» и «плавучей игрушечной лавкой». А еще он написал, что Китай — отсталая страна, где лучшее, на что способно искусство тамошнего мореплавания, — это нарисовать два огромных глаза на носу корабля, чтобы он видел, куда плывет, и развешивать куски красного тряпья во время шторма, чтобы успокоить гнев океана. Ну… Так вот. «И на старуху бывает проруха».
Ну а теперь давайте прочтем в оригинале, что об этом судне в 1848 году писала газета «Illustrated London News:
«Это замечательное судно — джонка самого большого класса, и, как утверждается, это первый корабль, построенный китайцами, который когда-либо достиг Европы или даже обогнул мыс Доброй Надежды. Водоизмещение этой джонки составляет от 700 до 800 тонн; её размеры: длина — 45 метров; ширина — 10,7 метров. Нос поднимается на 9 метров над водой, корма — на 13,5 м.
Она построена из тикового дерева, и, в отличие от европейских судов, её доски скреплены штифтами до установки шпангоутов. У неё три мачты из железного дерева: главная мачта состоит из одного огромного шеста длиной 90 футов и имеет ширину около 10 футов в месте соединения с палубой. Одной из особенностей является полное отсутствие реев такелажа.
Её паруса состоят из прочной циновки, перевязанной с интервалом в три фута прочными бамбуковыми палками, и поднимаются на мачту одним единым полотнищем. Парус имеет огромные размеры и сделан из плетеного ротанга. Главный парус гигантских размеров, весит почти 10 тонн, и для его подъема всей команде требуется два часа работы. На джонке установлены три огромных якоря, полностью сделанных из железного дерева, тросы которых сделаны из ротанга.
Руль имеет весьма необычную конструкцию, он поддерживается двумя большими тросами; два других проходят от его нижнего конца, полностью под днищем судна, и закреплены с каждой стороны носа. Этот руль весит более 7 тонн: его можно поднять по желанию с помощью двух лебедок, расположенных на корме.
Пожалуй, наиболее примечательной особенностью, которая сразу бросается в глаза, является огромная высота носа и кормы; первый поднимается над кромкой воды примерно на 24 метра, второй — на высоту более 13 метров. В соответствии со специфическими представлениями китайских мореплавателей, носовая оконечность украшена огромными глазами с целью обеспечить судну безопасный путь через океан. И интерьер, и экстерьер «Кхэйин» великолепно расписаны в соответствии со стилем Небесной империи; и в декоре, как и во всех других отношениях, она представляет собой идеальный контраст с судами любой другой нации.
Эта джонка была приобретена примерно в августе 1818 года в Кантоне несколькими предприимчивыми англичанами, которые столкнулись с большими трудностями в ее приобретении из-за китайских законов, строго запрещавших под страхом смерти продажу китайских судов иностранцам. Поэтому было необходимо держать в секрете право собственности и место назначения «Кхэйин» до момента его отплытия. Покупатели также были вынуждены использовать различные маскировки, чтобы проникнуть вглубь страны и совершить покупку судна.
Она отплыла из Гонконга 6 декабря 1840 года. Экипаж состоял из тридцати китайцев и двенадцати англичан; на борту также находился высокопоставленный мандарин; судно сопровождалось многочисленным скоплением лодок и небольших судов, чтобы покинуть гавань. Когда стало известно о пункте назначения, в колонии поднялось огромное волнение: все слои населения собрались на борту или на берегу, чтобы увидеть первую джонку, когда-либо предпринявшую попытку путешествия в Великобританию, и совершающее такое путешествие.
По случаю отплытия на борту находились Его Превосходительство сэр Джон Дэвис, губернатор; адмирал сэр Томас Кокрейн и все офицеры флота, командующий и большинство главных жителей; судно вышло из гавани под салютом военных кораблей, который был эффективно отражен орудиями Кейинга. После относительно благоприятного плавания судно обогнуло мыс Доброй Надежды.
31 марта 1847 года она пережила сильный ураган. В это время, как и во всех других случаях, она проявила себя как превосходная мореходная лодка; её способность выдерживать шторм была равна, если не превосходила, способности судов британской постройки. Она достигла острова Святой Елены 17 апреля, где её посетили губернатор и командующий военно-морской станцией, а также почти все жители острова. Покинув остров Святой Елены, её командир намеревался направиться прямо в Лондон; но из-за неблагоприятных ветров и течений её сильно сбило с курса в сторону Америки.
Поскольку запасы провизии и воды на борту «Кхэйин» иссякали, а экипаж становился всё более пьяным и почти мятежным на протяжении всего плавания, капитан счёл необходимым направиться в Нью-Йорк. Когда «Кхэйин» вошла в порт с поднятыми флагами, её приветствовали с большого количества судов, стоявших в порту. Любопытство же горожан было столь велико, что в течение десяти дней после её прибытия на борт ежедневно поднималось до 1000 человек.
Статьи и иллюстрация в «Illustrated London News»
Затем «Кхэйин» прямиком отправилась в Лондон и прибыла в залив Сент-Обина, Джарэй, 16 марта, совершив путешествие от берега до берега за двадцать один день — довольно короткий период для того же американского пакетбота. В Атлантике она столкнулась с переменчивой погодой, из-за чего получила незначительные повреждения. Джонка прибыла в Грейверенд в понедельник, её здесь, как мы полагаем, перекрасят, и через день она будет выставлена для всеобщего обозрения».
