Триллион для суверенной микроэлектроники
Время больших денег
Импортозамещение бывает разным. Оно может быть сравнительно дешевым и быстрым, например, в области сельского хозяйства. С этим в России всё в порядке. Обеспечиваем себя сами почти всем спектром необходимых продуктов, разве что говядину пока вынуждены импортировать.
Все помнят историю с серой офисной бумагой образца 2022 года? Тогда финны отказались поставлять гипохлоридный отбеливатель для целлюлозы, и в итоге все пользовались листами А4 цвета слоновой кости. Производство импортозамещенного химического реагента наладили в считанные недели.
Сравнительно несложно замещать импортное в химии, машино- и станкостроении. У правительства на этот счет есть особый инструмент – «Фонд развития промышленности». Через этот фонд государство на льготных условиях кредитует критически важные отрасли экономики. Например, в прошлом году деньги выделены более чем на 2000 тысяч проектов в 79 регионах России. Потратили более 700 млрд. рублей.
Из актуального – летом 2025 года в Миассе заложили камень в фундамент нового литейного комплекса автозавода «Урал». Стоит отметить, деньги автозаводчане получают совсем не под проценты, диктуемые ключевой ставкой ЦБ. Есть и другие способы стимулировать импортозамещение. Снова о грузовиках, только теперь о БАЗах. Не о тягачах комплексов ПВО, о гражданской новинке, запущенной в производства под Санкт-Петербургом под самый Новый год. Недавно стало известно о включении машин в программу субсидирования Минпромторга. БАЗы оказались очень суверенными – они успешно прошли проверку на уровень локализации, набрав 3 644 балла при минимальных 2500. Это позволило им войти в реестр российской промышленной продукции.
Всё вышеописанное относится к сравнительно недорогим и быстрым способам импортозамещения. Да, на восстановление производства требуются десятки или даже сотни миллиардов, но ничего принципиально сложного в этом нет. Умеют же россияне отливать из чугуна? Умеют. Дайте только денег, площадку и людей. Умеют строить турбореактивные двигатели для гражданской авиации? Разумеется. Значит, рано или поздно доведут до ума серию моторов ПД, о которых говорят уже больше десяти лет. Но есть траектории развития, требующие много ресурсов и очень много времени. И это даже не для того, чтобы стать лидерами, а просто сократить отставание от мирового стандарта. Речь о радиоэлектронной промышленности.
Исторически так сложилось, что это не самая передовая отрасль в России. До определенного момента Советский Союз имел очень прочные позиции в мировой микроэлектронике, но уже в 70-х годах начал отставать. Во многом это стало причиной появления продуктов массового потребления – персональных ЭВМ made in USA, которые стали мощнейшим стимулом для развития. В СССР такого рынка не было.
До 2022 года Россия худо-бедно справлялась. Не своими силами, но всё же. Знаменитые «Эльбрусы», например, заказывали в Тайване. Мировой рынок полупроводников никогда не был свободным. Соединенные Штаты Америки десятилетиями используют высокие технологии в качестве рычага давления. России, как и Китаю, запрещено было покупать передовое фотолитографическое оборудование, а без него интегральные микросхемы не напечатать. Строят лучшие фотолитографы в двух странах-сателлитах США – Нидерландах и Японии. Приходилось покупать либо совсем б/у машины, либо новые, но откровенно устаревшие.
Суверенные технологии здесь обходятся очень недешево, а еще требуют массу времени. Например, китайцам для того, чтобы с нуля научиться строить фотолитографы приемлемого уровня потребовалось около 40 лет. А ведь были времена, когда КНР закупал микрочипы в Советском Союзе. России потребуется не меньше времени, чтобы приблизиться к паритету с ведущими державами в этой отрасли. Это долго и дорого, но делать что-то надо.
Время действовать
Это сказал Иосиф Виссарионович Сталин в далеком 1931 году. Очень похоже на современную ситуацию, не правда ли? И второй вопрос - что же предстоит предпринять, чтобы нас не смяли? Рассмотрим позицию правительства. В конце прошлого года президент Путин запустил процесс структурной перестройки экономики, рассчитанный до 2030 года. Ранее главным приоритетом был ВПК и переход страны на военные рельсы. Пусть и частичный, но переход. Сейчас же задумались о гражданском секторе и, в первую очередь, о микроэлектронике. Уже в 2026 году планируется кратный рост расходов на данное направление. В списке главных статей расходов также космос и Арктика.
Владимир Путин поставил перед правительством цель – к 2030 году нарастить долю отечественных решений в радиоэлектронике до 70%. А к 2029 году российские телекоммуникационные компании должны полностью заменить оборудование класса GSM, LTE и 5G на российское. Осталось чуть больше трех лет. Работают сразу по нескольким фронтам. Минпромторг прямо запрещает компаниям закупать импортное, если в России производится аналог. Хуже он или лучше – это уже другое дело, но закон есть закон. Пока слушаются.
«Транснефть», например, перевела серверы и системы хранения на отечественные системы Yadro. Насколько они отечественные в реальности пока сложно сказать, но есть информация о разработке собственного телекоммуникационного чипа компанией к 2028-2031 годам. Сейчас Yadro является крупнейшим разработчиком оборудования для систем связи и телекоммуникации в России. Это все очень хорошие знаки, но не хватает самого главного – индустрии производства микрочипов с нуля. К этой проблеме внимание приковано уже давно.
Проект суверенного фотолитографа стартовал еще до СВО, но пока широкомасштабными успехами там не пахнет. Созданы прототипы, готовые к опытной эксплуатации, а нужны серийные изделия. Чтобы компании вроде Yadro могли размещать свои заказы и получать интегральные микросхемы из России, а не из Китая. Кто только не работает над импортозамещением в данной области – НИИ молекулярной электроники, НИИ точного машиностроения, НИИ электронной техники, НТЦ микроэлектроники РАН, АО «Зеленоградский нанотехнологический центр», «Оптосистемы» и многие другие.
Что получилось за эти годы? В разработке пока только две машины. В Зеленограде совместно с белорусской компанией «Планар» создается фотолитограф по топологической норме 350 нм, а «Оптосистемы» делает 130-нм аппарат. Обещают к концу текущего года представить серийные образцы. Планы, как всегда, очень амбициозные – к 2032 году не менее 122 фотолитографов, произведенных в России, должны оказаться у производственных предприятий.
В начале 2026 года радиоэлектронике в России выдают очередной допинг. Видимо, не все так хорошо, как пишут в отчетах, раз пришлось организовывать новую контору «Объединенную микроэлектронную компанию». У правительства есть традиция на приоритетные направления зачинать новые организации – так появились, например, «Объединенная авиастроительная корпорация» и «Объединенная судостроительная корпорация». Денег на микроэлектронику не пожалели. Обещают не менее одного триллиона до 2030 года. Примерно столько же только в 2026 году потратят на поддержку российского автопрома (читай, «АвтоВАЗа»), поэтому все познается в сравнении.
Планы снова амбициозные – освоить техпроцесс в 28 нм и создать полный цикл «чипостроения», начиная от чистейших кремниевых пластин и заканчивая серийными интегральными микросхемами. Интересно, откуда будут брать деньги. В прошлом году приняли федеральный закон №425, регламентирующий «утилизационный» сбор с импортной бытовой техники. Вводить сбор будут поэтапно. Сначала он затронет готовую электронику - ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия, а после распространится на компоненты и модули для аппаратуры. Старт намечен на 1 сентября 2026 года. С этих поступлений и возьмут деньги для проекта импортозамещения производства микрочипов. В игре еще и «Сбер», обещающий к 750 млрд. от государства свои 250 млрд. – так к 2030 году и освоят триллион. Ну а россиянам остается только ждать на прилавках высокотехнологичную электронику с эмблемой «Сделано в России». И это будет действительно большой повод для гордости.
