Беззубый закон — путь в пропасть
Как часто мы надеемся, что достигли дна, и падения больше не будет. Но почти сразу же снизу раздается стук: «Здрасьте, а вот и мы с двумя рублями».
В отличие от «праваков», которые, по сути, ничем не отличаются от нацистов, я не сторонник лозунга «Россия — только для русских». В конце концов, когда наша страна была Российской империей, а потом Советским Союзом, мощь страны строилась в том числе и на том, что сила наша в единстве. Да, в Российской империи существовал такой термин, как «инородец», существовали социальные и иные барьеры, но даже в те времена люди иных, неславянских национальностей, могли достичь карьерных высот и признания в науке и искусстве.
Советский Союз, объявив о равенстве всех народов, не просто издал декларацию, но всячески способствовал развитию здоровых сил в каждом народе. Достаточно будет сказать, что многие народы впервые за все время своего существования получили свою письменность, вывели своих представителей в органы власти, а многие получили возможность реализовать себя в науке, технике, искусстве, медицине и так далее.
В то время дружба народов не была пустым звуком. Десятки и сотни тысяч погибших за нашу Родину – молчаливый свидетель того времени. Представленные к званию Героя Советского Союза представители различных народов СССР – тоже яркое свидетельство того времени.
Но время безжалостно. После предательства, учиненного Ельциным, Шушкевичем и Кравчуком, Запад, вдохновленный своим успехом, поставил себе задачу развалить заодно и Россию, разобрав ее на национальные квартиры, где каждый будет резать другого только потому, что тот другой, иной веры, иной нации. Люди моего поколения хорошо помнят конец «святых» 90-х и начало 2000-х, когда полыхал Северный Кавказ. А ведь там ставка была сделана именно на пещерный национализм и антикоммунизм. Вдохновляемые Западом националисты жаждали сокрушить Россию своим националистическим угаром. В тот раз не вышло.
Но Запад никогда не сдается. Если смогли найти Ельцина, значит, можно найти и других, готовых за ящик печенья и бочку варенья продолжить его дело. Яркий пример – Украина, где потомки недобитых бандеровцев взяли власть в свои руки. На кого они немедленно обратили свою ненависть? Правильно! На русских. Не на венгров, не на крымских татар, а именно на русских. Точно также ведут себя и власти Молдовы, Грузии, Прибалтики, стран Средней Азии. Всегда был и будет виноват русский!
Стало ли всё это уроком для наших властей? Нет! Вспомним, как руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Абдуалиевич Васильев в итоговом годовом интервью «России 2» о работе Госдумы в целом и деятельности «Единой России» в частности, в числе прочего, заявил следующее:
Прекрасно! Просто прекрасно! Все знают, что мы получили в итоге. Новости о том, что там мигранты убили русского, там изнасиловали русскую женщину, там избили, там ограбили, там… там… там… Наверное, нет ни одной статьи уголовного кодекса, которую не нарушили бы мигранты, стараясь уничтожить русского человека. И всё потому, что беззубая власть позволяет это делать. Наверху забыли, что Восток понимает только силу. Доброта для них — это признак слабости.
Возьмем, как пример, Катар или ОАЭ. Количество мигрантов там доходит до 90 процентов. И все они — мусульмане. Позволяют ли они себе то, что легко творят в России? Черта лысого! Можете представить, что случится, если приезжий узбек или таджик изнасилует местную женщину? Вот то-то и оно.
Вот вам пример: в ОАЭ суд вынес решение по делу об убийстве, а это исключительное ЧП и жесткий удар по имиджу страны, которая утвердилась в статусе государства реформ и прогресса. Шестеро граждан Узбекистана приговорены к смертной казни за участие в массовой резне. Суд города Дубай вынес приговор по делу о столкновении, произошедшем в апреле 2025 года. Помимо шести смертных приговоров, еще один участник инцидента получил пожизненное лишение свободы. По сообщениям местных изданий, вердикт был оглашен 22 января на открытом судебном заседании. Как вам такое, граждане хорошие?
Зато в России твори что хочешь. Мы же сами объявили политику открытых дверей: приезжай сюда, кто хочет, твори, что хочешь. В крайнем случае всегда можешь уехать, и ничего тебе за это не будет. С Дону выдачи нет.
Что же меня подвигло написать эту статью? Два вопиющих случая, один из которых случился совсем недавно в Электростали, где таджик зарезал русского парня, а второй в Питере, где охранники из мигрантов в ТЦ «Сити Молл» убили подростка. Убили просто так, убили только потому, что кому-то из них показалось, что он что-то украл. Задушили его на глазах равнодушных прохожих и посетителей. Просматривая видео, можно увидеть, как буднично и просто трое бандитов убивают человека на глазах. Такое можно было наблюдать только в годы фашизма. Но, оказывается, теперь это происходит и в наше время.
Почему же это происходит? Ответ прост: власть должна быть строгой и сильной. Любое проявление снисходительности будет рассматриваться как слабость. Как дозволение творить всё, что душе захочется. Дали условный срок за грабеж? Значит, можно и дальше смело грабить. Полгода за убийство русского? Значит, пора вооружаться и начинать убивать.
Вы скажете, что я утрирую? Хорошо. Тогда как быть со случаем, который произошел с депутатом Госдумы Михаилом Матвеевым, на которого напали мигранты с целью убийства? Следствие дало именно такую квалификацию: покушение на убийство. А вот судья Татьяна Керосирова вынесла оправдательный приговор мигрантам, которые разбили голову депутату Госдумы.
В результате приговора агрессивные мигранты были освобождены от уголовной ответственности и освобождены в суде. Как думаете, какой вывод для себя сделали мигранты? Принцип Dura lex – sed lex в России не работает. И пока он не заработает, безотносительно к национальности, до тех пор и будет твориться настоящий беспредел.
И, в качестве небольшого бонуса, предлагаю ознакомиться с материалом о том, как обстоит дело с соблюдением закона в Белоруссии. Закон в Белоруссии Нам бы от Батьки поучиться. Глядишь, и трудовые ресурсы из коренного населения появятся, и на улицах спокойнее станет.
Информация