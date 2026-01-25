Румыния пока отказывается объединяться с Молдавией

Румыния пока не будет объединяться с Молдавией, несмотря на желание молдавского президента Майи Санду лишить республику суверенитета. Как заявил президент Румынии Никушор Дан, молдавские граждане еще не готовы к таким переменам.

Румынский президент отказался от проведения референдума по объединению Румынии с Молдавией. Как считает Дан, проводить его сейчас бесполезно, потому что большинство граждан Молдавии не поддерживают идею вхождения республики в состав Румынии. Это только Санду и подконтрольное ей правительство тащат республику в Евросоюз и НАТО, причем насильно.



По словам Никушора Дана, когда Молдавия будет готова к объединению, тогда и будет проведен необходимый референдум, сейчас Бухарест к этому не готов. Хотя объединение приветствует.

Согласно опросам, проведенным в конце лета в Молдавии, более 60% населения республики не поддерживает идею объединения с Румынией, примерно 30% выступают «за». Остальным все равно. Против вступления республики в НАТО также выступает более 60% населения, а Румыния является членом альянса.

За поглощение Молдавии Румынией выступает Санду, давно имеющая румынский паспорт. Ее поддерживает правительство, тогда как оппозиция выступает категорически против. Однако, как считают эксперты, если в Молдавии состоится референдум на тему присоединения к Румынии, то победят сторонники Санду, хотя население будет голосовать против. Опыт уже имеется, выборы президента и парламента прошли по такой же схеме. Самое главное, что Запад никаких претензий к выборам не имеет.
  1. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +6
    Вчера, 11:29
    Румыния пока не будет объединяться с Молдавией, несмотря на желание молдавского президента Майи Санду лишить республику суверенитета.


    Никто не хочет нажить себе геморрой из-за хотелок женщин-политиков.

    Да и Трампу легче будет сослаться на великомудрую Санду, поглощая ту же Канаду, целиком или по кусочкам.
    1. Panda Звание
      Panda
      +6
      Вчера, 11:32
      Цитата: alexboguslavski
      Никто не хочет нажить себе геморрой из-за хотелок женщин-политиков.

      Там злых русских много ))) И Россия еще злая ..Баба думает ,что все так просто ..С Румынским паспортом !!! Доиграется она чую
      1. VALERIK_097 Звание
        VALERIK_097
        -5
        Вчера, 12:16
        Виталик,всё никак не успокоишься.Ну не твоё это(это я про комменты на сайте ВО).
      2. Starover_Z Звание
        Starover_Z
        +2
        Вчера, 12:31
        Цитата: Panda
        Цитата: alexboguslavski
        Никто не хочет нажить себе геморрой из-за хотелок женщин-политиков.

        Там злых русских много ))) И Россия еще злая ..Баба думает ,что все так просто ..С Румынским паспортом !!! Доиграется она чую

        Не доиграется, выборы проводимые сторонниками Санду опять показали что мамалыга горит, но не взрывается, увы...
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +4
      Вчера, 12:43
      Румыния и раньше отказывалась от воссоединения с Молдавией. Причина простая- территория которая является Молдовой- аграрная. ПМР- промышленный регион бывшей МолдССР. Один только Рыбницкий Металургический комбинат,чего стоит. Румынам нужна промышленность,а не кукуруза и яблоки Молдовы.
      1. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        +1
        Вчера, 13:48
        Румынам нужна промышленность,а не кукуруза и яблоки Молдовы
        Вряд ли молдавской промышленности будут рады в Германии или во Франции.
      2. andrewkor Звание
        andrewkor
        +1
        Вчера, 14:57
        Тираспольские литейные машины под высоким давлением очень были распространены по всему СССР.
    3. Гардамир Звание
      Гардамир
      +3
      Вчера, 14:54
      Когда-то были Молдавия, Валахия, Трансильвания, но никакой Румынии не было.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +11
    Вчера, 11:29
    В Бухаресте вначале года " бюджет" кончился неожиданно .А тут санду с своей голой жопой ,с ципльчью гузку - ну возьмите меня на постой ,хотя бы на коврик перед домом .Подозреваю в основном румынские цыгане против - нужны им конкуренты.С 404 ыми ещё не разобрались. wassat
    1. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      +1
      Вчера, 11:50
      Цитата: tralflot1832
      Подозреваю в основном румынские цыгане против - нужны им конкуренты.С 404 ыми ещё не разобрались.

      Вчера был молдованом, а завтра стал румыном.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Вчера, 13:12
      Андрей, hi!
      Цитата: tralflot1832
      А тут санду с своей голой жопой ,с ципльчью гузку - ну возьмите меня на постой ,хотя бы на коврик перед домом

      Думается мне, тут ещё одно.
      Интересы Румынии их президенту, учитывая то, кто его княжить посадил, по фигу.
      Брюсселю (Евросоюзу) на фиг не нужны дополнительные дармоеды.
      А Брюсселю (НАТО) не хочется слышать "Давайте, быстрее вводите к нам свои войска и давите Приднестровье", потому как дальше отношения с Россией портить больше некуда - могут и не дождаться 2030-го года, на который они войну с нами назначили.

      А в целом, то, что Румыния от Санду отбрыкивается - довольно неожиданно, если не вникать в тонкости.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Вчера, 13:42
        Игорь hi если нам неожиданно ,представляю как неожиданно для Санду.Сейчас с Каей Калас как забухают ,я бы был бы с ним третьим laughing Для контроля .Они бы у меня узнали что такое машина времени .
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +3
          Вчера, 13:53
          Цитата: tralflot1832
          Сейчас с Каей Калас как забухают ,я бы был бы с ним третьим Для контроля .

          Не знаю, Андрей, про Ваш опыт в этой области, а по моему опыту потребления алкоголя - нет ничего в мире скучнее, чем бухать с двумя глупыми и сильно пьющими бабищами... Поговорить не о чем. Не успеешь оглянуться - они упарываются до состояния, когда уже не помнят, как их зовут.
          Чем с такими - уж лучше в одиночку...
          1. Андрей Николаевич Звание
            Андрей Николаевич
            +2
            Вчера, 14:46
            Zoldat,по- моему, Кая Калас не блещет, умом и красотой. Лучше уж точно,в одну харю,напиться и баиньки..)
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              0
              Вчера, 15:12
              Цитата: Андрей Николаевич
              по- моему, Кая Калас не блещет, умом и красотой.

              Обе хороши - что она, что Санду. Что умницы, что красавицы... Как обезьяна в том анекдоте
              - Что мне, разорваться, что ли?..
              Пусть себе Урсулу третьей берут...
  3. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +9
    Вчера, 11:29
    Да румыны не то, чтоб не готовы, просто огрести себе не решённые проблемы с Приднестровьем и Гагаузией не хотят.
    1. Panda Звание
      Panda
      +1
      Вчера, 11:34
      Цитата: Pharmacist
      Да румыны не то, чтоб не готовы, просто огрести себе не решённые проблемы с Приднестровьем и Гагаузией не хотят.

      В случае чего ,получат по полной Это однозначно !!! И еще референдум проведут по присоединении к России ))) Шутка
  4. Егоза Звание
    Егоза
    +9
    Вчера, 11:31
    сейчас Бухарест к этому не готов.

    Скажите проще. Румыния не готова взять на себя обязательства и принять нищую, разоренную и голодную Молдову. Зачем им такая головная боль?
    1. Южноукраинец Звание
      Южноукраинец
      +9
      Вчера, 11:43
      Цитата: Егоза
      Румыния не готова взять на себя обязательства и принять нищую, разоренную и голодную Молдову.

      Это точно, румыны нищие. За то, что бы вступить в ЕС уничтожили всё что можно было, даже фруктовые сады вырубили. Теперь живут на подачки и переводы гастарбайтеров. Зачем им ещё более нищая Молдавия.
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +2
        Вчера, 11:46
        Цитата: Южноукраинец
        Зачем им ещё более нищая Молдавия.

        Мамалыги на всех не хватит !
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Вчера, 11:37
    ❝ Румыния пока не будет объединяться с Молдавией, несмотря на желание молдавского президента Майи Санду лишить республику суверенитета ❞ —

    — Ну «суверенитета» у Молдавии и без объединения нет ...
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Вчера, 11:54
    Цитата: tihonmarine
    завтра стал румыном.

    А потом вошёл не в ту дверь . hi laughing
    1. Вежливый Лось Звание
      Вежливый Лось
      0
      Вчера, 12:54
      Цитата: tralflot1832
      А потом вошёл не в ту дверь

      Но он же
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Вчера, 14:14
        Цитата: Вежливый Лось
        Но он же

        Что то у него чёрный период настал " дачку " от " воды " отрезают вместе с причалом .Опять наверно не в ту дверь вошёл.
        1. Вежливый Лось Звание
          Вежливый Лось
          +1
          Вчера, 15:47
          Цитата: tralflot1832
          Опять наверно не в ту дверь вошёл.

          Ну, что сказать?
  7. Фразах Звание
    Фразах
    +1
    Вчера, 12:06
    Развал СССР долгий процесс. Кого то удалось оторвать от России сразу, остальных до сих пор накачивают ядом национализма и нацизма. Но это работает в обе стороны, западные черти получают угрозу и для себя.
  8. tatarin1972 Звание
    tatarin1972
    +6
    Вчера, 12:08
    Странное государство где президентом человек с гражданством другой страны.
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +3
      Вчера, 12:30
      Так и в Грузии была президентка-водомутка Зурабишвили - гражданка Франции.
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +2
      Вчера, 12:46
      Tatarin 1972,это не " странное" государство. Это государство-" Молдавия". Там все как в анекдотах..))
      1. tatarin1972 Звание
        tatarin1972
        0
        Вчера, 16:37
        Поляк это профессия, а молдаванин это навсегда.
    3. codetalker Звание
      codetalker
      +2
      Вчера, 13:33
      Просто это фейковое государство.
      Таких большинство. Из около 200 государств (или сколько там сейчас признает ООН), настоящих государств в районе 20. Остальное - это территории с компактно проживающими, культурно и этнически близкими социальными группами, которым в политических целях продается видимость государства. А по сути, все та же колониальная политика.
      Яркий пример - ВСЕ бывшие советские республики, кроме России. Как вы заметили в двух из них за последние годы на высших должностях были (есть) граждане другой страны (Молдавия, Грузия). Ходили слухи, что у Зели британское подданство…
  9. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +2
    Вчера, 12:11
    молдавские граждане еще не готовы к таким переменам
    Просто денег у румын нет, все поляки забрали laughing И демократии посчитали рентабельность размещения на территории Молдавии ракет, супротив Ирана и австралийских террористов. Пока невыгодно.
  10. rmlmura1960 Звание
    rmlmura1960
    +2
    Вчера, 12:13
    As queixas de fraudes eleitorais nestas democracias ocidentais é só quando dá jeito...
  11. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +2
    Вчера, 12:33
    Зря значит Санду скакала по кочкам,оказывается Румыния не вожделеет Молдавию. . . request
  12. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +1
    Вчера, 12:35
    По словам Никушора Дана, когда Молдавия будет готова к объединению, тогда и будет проведен необходимый референдум, сейчас Бухарест к этому не готов. Хотя объединение приветствует.

    Значит будут просто грабить...recourse
  13. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Вчера, 12:41
    А то ж как, морковка, как всегда, на веревтчке... манит, манит, а кусь НИЗЯ.
    Молосы, разводят дурней по полной, всегда...
  14. Matsur Звание
    Matsur
    -1
    Вчера, 12:44
    Эх, молдоване согласные, а румыны не хотят! Да что они себе позволяют!!!))))
    Вообще обнаглели, прирасти территориями не хотят)) Для них итак прогнулись, а они еще нос воротят.
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +1
      Вчера, 13:51
      прирасти территориями не хотят))
      Да не нужен румынам этот геморрой, под названием Молдавия. Одни проблемы
  15. Matsur Звание
    Matsur
    -1
    Вчера, 12:47
    Цитата: Егоза
    сейчас Бухарест к этому не готов.

    Скажите проще. Румыния не готова взять на себя обязательства и принять нищую, разоренную и голодную Молдову. Зачем им такая головная боль?

    Среднее число оно такое, беспощадное))) средний уровень в Румынии пойдет еще ниже, но зато у молдован пойдет выше! Ой, хитрецы)))
  16. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Вчера, 13:19
    более 60% населения республики не поддерживает идею объединения с Румынией, примерно 30% выступают «за»
  17. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Вчера, 13:47
    Вот и ещё одна страна пополнит НАТО am
  18. skept Звание
    skept
    +1
    Вчера, 14:16
    Зачем Румынии нищая Молдавия с проблемным Приднестровьем?
    Большинству это вряд-ли нравится.Ведь придется делиться как никак
  19. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    +1
    Вчера, 15:13
    Просто бедные не хотят содержать нищих.
  20. Аскер Звание
    Аскер
    0
    Вчера, 15:16
    Всё от бедности, Румыния одна из самых бедных стран еврорейха, а Молдавия из таких же осколков СССР и там полно своих скачущих за кружевными аксессуарами. Просто в рейхе в связи с затратами на укропию нет денег, а так проглотили бы и ни у кого не спросили. Вот если бы наши войска стояли с той стороны Приднестровья, совсем другой расклад. Но пока что имеем.
  21. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Вчера, 16:06
    Сложно объединяться с теми, кого в Европе называют "босяками"....
  22. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    0
    Вчера, 18:59
    Все логично
    Бедным не нужны нищие