Румыния пока не будет объединяться с Молдавией, несмотря на желание молдавского президента Майи Санду лишить республику суверенитета. Как заявил президент Румынии Никушор Дан, молдавские граждане еще не готовы к таким переменам.Румынский президент отказался от проведения референдума по объединению Румынии с Молдавией. Как считает Дан, проводить его сейчас бесполезно, потому что большинство граждан Молдавии не поддерживают идею вхождения республики в состав Румынии. Это только Санду и подконтрольное ей правительство тащат республику в Евросоюз и НАТО, причем насильно.По словам Никушора Дана, когда Молдавия будет готова к объединению, тогда и будет проведен необходимый референдум, сейчас Бухарест к этому не готов. Хотя объединение приветствует.Согласно опросам, проведенным в конце лета в Молдавии, более 60% населения республики не поддерживает идею объединения с Румынией, примерно 30% выступают «за». Остальным все равно. Против вступления республики в НАТО также выступает более 60% населения, а Румыния является членом альянса.За поглощение Молдавии Румынией выступает Санду, давно имеющая румынский паспорт. Ее поддерживает правительство, тогда как оппозиция выступает категорически против. Однако, как считают эксперты, если в Молдавии состоится референдум на тему присоединения к Румынии, то победят сторонники Санду, хотя население будет голосовать против. Опыт уже имеется, выборы президента и парламента прошли по такой же схеме. Самое главное, что Запад никаких претензий к выборам не имеет.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»