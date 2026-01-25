Румыния пока отказывается объединяться с Молдавией
Румыния пока не будет объединяться с Молдавией, несмотря на желание молдавского президента Майи Санду лишить республику суверенитета. Как заявил президент Румынии Никушор Дан, молдавские граждане еще не готовы к таким переменам.
Румынский президент отказался от проведения референдума по объединению Румынии с Молдавией. Как считает Дан, проводить его сейчас бесполезно, потому что большинство граждан Молдавии не поддерживают идею вхождения республики в состав Румынии. Это только Санду и подконтрольное ей правительство тащат республику в Евросоюз и НАТО, причем насильно.
По словам Никушора Дана, когда Молдавия будет готова к объединению, тогда и будет проведен необходимый референдум, сейчас Бухарест к этому не готов. Хотя объединение приветствует.
Согласно опросам, проведенным в конце лета в Молдавии, более 60% населения республики не поддерживает идею объединения с Румынией, примерно 30% выступают «за». Остальным все равно. Против вступления республики в НАТО также выступает более 60% населения, а Румыния является членом альянса.
За поглощение Молдавии Румынией выступает Санду, давно имеющая румынский паспорт. Ее поддерживает правительство, тогда как оппозиция выступает категорически против. Однако, как считают эксперты, если в Молдавии состоится референдум на тему присоединения к Румынии, то победят сторонники Санду, хотя население будет голосовать против. Опыт уже имеется, выборы президента и парламента прошли по такой же схеме. Самое главное, что Запад никаких претензий к выборам не имеет.
