Три страны готовы помочь США и Израилю отразить ответный удар Ирана
Три страны выразили готовность помочь США и Израилю в отражении ответного ракетного удара со стороны Ирана в случае проведения новой военной операции против режима иранских аятолл. Об этом пишет западная пресса со ссылкой на информированные источники.
Удар по Ирану с большой вероятностью все же будет нанесен, все к этому и идет, хотя Трамп пока свою позицию не озвучил. Скорей всего, даже если решение об ударе будет принято, никто об этом Тегеран предупреждать не будет. Американские бомбардировщики снова войдут в воздушное пространство и нанесут удары по обозначенным целям. Но перед этим Израиль попытается нейтрализовать систему ПВО Ирана, как уже было.
Тегеран предупредил, что в случае удара со стороны США и Израиля будет считать это не военной операцией, а тотальной войной, развязанной против Ирана. Поэтому ответ «будет жестким». На данный момент Иран готов к самому худшему сценарию, готовясь к ответным ударам.
На этом фоне три страны заявили о готовности помочь США и Израилю отразить ответную атаку Ирана. Речь идет о Великобритании, ОАЭ и Иордании. Британцы уже перебросили на Ближний Восток дополнительные истребители, а эмиратцы и иорданцы готовы задействовать свою ПВО.
Между тем в Тегеране заявили, что в случае выступления сторонних стран на стороне США и Израиля по ним тоже прилетит. Но, судя по последнему конфликту Ирана и Израиля, Тегеран предпочитает дипломатию, поэтому если удары и последуют, то «по договоренности».
Информация