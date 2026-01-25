Три страны готовы помочь США и Израилю отразить ответный удар Ирана

Три страны выразили готовность помочь США и Израилю в отражении ответного ракетного удара со стороны Ирана в случае проведения новой военной операции против режима иранских аятолл. Об этом пишет западная пресса со ссылкой на информированные источники.

Удар по Ирану с большой вероятностью все же будет нанесен, все к этому и идет, хотя Трамп пока свою позицию не озвучил. Скорей всего, даже если решение об ударе будет принято, никто об этом Тегеран предупреждать не будет. Американские бомбардировщики снова войдут в воздушное пространство и нанесут удары по обозначенным целям. Но перед этим Израиль попытается нейтрализовать систему ПВО Ирана, как уже было.



Тегеран предупредил, что в случае удара со стороны США и Израиля будет считать это не военной операцией, а тотальной войной, развязанной против Ирана. Поэтому ответ «будет жестким». На данный момент Иран готов к самому худшему сценарию, готовясь к ответным ударам.

На этом фоне три страны заявили о готовности помочь США и Израилю отразить ответную атаку Ирана. Речь идет о Великобритании, ОАЭ и Иордании. Британцы уже перебросили на Ближний Восток дополнительные истребители, а эмиратцы и иорданцы готовы задействовать свою ПВО.

Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты и Иордания готовятся помочь Израилю и США перехватывать иранские ракеты и беспилотники, которые будут запущены в ответ на ожидаемый удар по Ирану.


Между тем в Тегеране заявили, что в случае выступления сторонних стран на стороне США и Израиля по ним тоже прилетит. Но, судя по последнему конфликту Ирана и Израиля, Тегеран предпочитает дипломатию, поэтому если удары и последуют, то «по договоренности».
  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +22
    Вчера, 12:31
    Между тем в Тегеране заявили, что в случае выступления сторонних стран на стороне США и Израиля по ним тоже прилетит.

    Бейте сразу по Британии и Израилю - две крысы, которые не успокоятся, пока не достигнут своих целей.
    Можно заключить договор о взаимной помощи с КНДР...
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Вчера, 12:57
      Цитата: ROSS 42
      Бейте сразу по Британии и Израилю - две крысы, которые не успокоятся, пока не достигнут своих целей.

      Почему-то я, когда прочитал заголовок
      Три страны готовы помочь США и Израилю отразить ответный удар Ирана
      сразу подумал о Трибалтийских Вымиратах - обычно эти в каждой бочке затычка... laughing
      Ну, здесь компания немногим лучше. Двое - плацдарм (в надежде, что по ним не прилетит), третьи рассчитывают, что Иран до них не дострельнет.
      Всё, как обычно - Америка собирает "коалицию", чтобы, если чо, не одной в вонючей субстанции искупаться. А лупить, как обычно, будут сами.

      Интересно, а Трамп думает, что для того, чтобы иранскую нефть взять, на землю наступить всё же придётся? И что Иран - не Грендандия.
      1. Арслан Али Звание
        Арслан Али
        +3
        Вчера, 15:00
        Интересно, а Трамп думает, что для того, чтобы иранскую нефть взять, на землю наступить всё же придётся?

        Конечно, в Ираке же наступили, после того, как внутри страны, среди политиков, военных, простого народа лояльные появились.
        Так и с Ираном, пока предатели не появятся, на землю наступать военными ботинками не будут.
      2. Piramidon Звание
        Piramidon
        +1
        Вчера, 15:42
        Цитата: Zoldat_A
        сразу подумал о Трибалтийских Вымиратах

        А я удивился, как это чубатое воинство не записалось в помощники. laughing
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          -1
          Вчера, 19:22
          Цитата: Piramidon
          А я удивился, как это чубатое воинство не записалось в помощники.

          Ну, это тогда как в анекдоте про Ставку Гитлера
          - Мой фюрер, Италия вступила в войну.
          - Пошлите две дивизии, пусть разберутся и не приставайте ко мне с мелочами!
          - Да, но они вступили в войну на нашей стороне...
          - Тогда, пожалуй, двумя дивизиями не обойтись... Придётся послать десять...
          Если чубатое воинство туда ввяжется, то у штатников проблем явно прибавится - начиная с "Дай, мы ж воюем!" и заканчивая "Куда руки тянете, вас не за этим сюда притащили!"
          Уж лучше Трибалты - их слышно, но не видно...
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +7
      Вчера, 13:06
      ROSS 42
      Сегодня, 12:31
      Бейте сразу по Британии и Израилю - две крысы, которые не успокоятся, пока не достигнут своих целей.
      Можно заключить договор о взаимной помощи с КНДР.

      hi Нельзя забывать об иудушках-соседях ИРИ, включая глав аз ера, заигрывающего с Бэней, кошельками мелкобритов, а также соседних постсоветских республиках, готовых по зову рыжего нарцисса из Фашингтона предоставить воздушное пространство.
      Венесуэльского синдрома не должно повториться.
      1. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        -1
        Вчера, 13:53
        Если случится что-то большое в Иране, это будет действительно что-то большое, о чём предупреждал Жириновский.
        И как там разложатся силы предугадать никто не сможет.
        1. Грица Звание
          Грица
          +4
          Вчера, 14:30
          А что там большое может случиться? Иран один против серьезных государств. Никто Ирану помогать не будет. Все в страхе забьются под шконку, преследуя только свои интересы по принципу, лишь бы меня на этот раз пронесло. Закатают Иран в асфальт как миленьких. Это Украине пол мира помогало. Ирану помощи ждать неоткуда
    3. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +5
      Вчера, 14:02
      Цитата: ROSS 42
      Бейте сразу по Британии
      Увы, но до Британии из Ирана ничего недолетит
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Вчера, 12:35
    Цитата: ROSS 42
    помощи с КНДР

    С КНДР весело ,ЮК которая Южная Корея запросила помощи в США - назначте спецпредставителя США по КНДР. hi laughing
  3. Matsur Звание
    Matsur
    0
    Вчера, 12:36
    Цитата: ROSS 42
    Между тем в Тегеране заявили, что в случае выступления сторонних стран на стороне США и Израиля по ним тоже прилетит.

    Бейте сразу по Британии и Израилю - две крысы, которые не успокоятся, пока не достигнут своих целей.
    Можно заключить договор о взаимной помощи с КНДР...

    Ага, с Россией не комильфо заключать договоры? Нас же западные "партнеры" не поймут. no
  4. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Вчера, 12:37
    Интересно,слышали ли иранские аятоллы о ювилире Фаберже и его удивительных работах. . . hi
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +4
      Вчера, 12:47
      Цитата: андрей мартов
      Интересно,слышали ли иранские аятоллы о ювилире Фаберже и его удивительных работах. . . hi

      Судя по всему, слышали. И, к тому же знают, что удивительные работы Фаберже из титана были бы, возможно, не такие красивые, но зато неизмеримо прочнее, чем из золота.
  5. Matsur Звание
    Matsur
    +6
    Вчера, 12:38
    А вообще оаэ и иорданцы те еще единоверцы. Пусть одни сунниты, а другие шииты, но этим западники ближе. Молятся они на доллар, абсолютно все!
    1. Пензяк Звание
      Пензяк
      +7
      Вчера, 12:47
      Воистину в первую очередь с помощью должны были прийти датчане!
      1. Грица Звание
        Грица
        +2
        Вчера, 14:34
        Датчане сейчас первые кинутся помогать Трампу и руки им лобызать от радости, что так лихо прокатило с Гренландией. Что не забрали прелесть. Теперь они по гроб жизни самые главные друзья и союзники США.
    2. mann Звание
      mann
      +4
      Вчера, 12:53
      Цитата: Matsur
      А вообще оаэ и иорданцы те еще единоверцы. Пусть одни сунниты, а другие шииты, но этим западники ближе. Молятся они на доллар, абсолютно все!

      А где, кроме КНДР, на него не молятся? Разве что в РФ мужественно пытаются молиться на рубль fellow
      1. Дилетант Звание
        Дилетант
        +7
        Вчера, 13:29
        Разве что в РФ мужественно пытаются молиться на рубль

        Банкиры в РФ вынуждены "терпеть" рубль, потому что народ иного не простит. А то бы уже давно на доллар перешли, в крайнем случае на "УЕ".
        1. mann Звание
          mann
          0
          Вчера, 16:09
          Привет, Викторhi
          Беспокоит отсутствие Авиатора... так прикипел к нему... Если что узнаете, просьба, проявите инициативу, пожалуйста, напишите в личку, чтобы вас больше не беспокоил, я ее "починил" для этого... hi
        2. VenDora Звание
          VenDora
          0
          Вчера, 19:23
          Земля им стекловатой. Жируют заш счет
    3. Ныробский Звание
      Ныробский
      +4
      Вчера, 14:30
      Цитата: Matsur
      А вообще оаэ и иорданцы те еще единоверцы.

      Только им невдомёк, что когда то и им придётся испить свою пиалу с ядом, которую им поднесут ручонки всё тех же евреев и матрасов, которых они сейчас поддерживают. winked
  6. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +2
    Вчера, 12:38
    "Бабахнуть" то бабахнут - а толку? Хотя, если коллективный запад влезет в малоперспективную заваруху с персами, у него будет меньше ресурсов пакостить России.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Вчера, 12:38
    Так то, можно заметить, что "ответный" удар, подразумевает что нападение будет со стороны Израиля...
    В общем понятно, ЭТО ДРУГОЕ.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Вчера, 13:00
      Цитата: rocket757
      Так то, можно заметить, что "ответный" удар, подразумевает что нападение будет со стороны Израиля...

      Новое слово в стратегии и тактике - "ответно-превентивный удар".
      Ещё чуть-чуть - и его в Пентагоне изобретут.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Вчера, 13:09
        Чего только не придумают, что б оправдать свои агрессивные намерения.
        Впрочем, чего то нового в этом нет.
  8. bondov Звание
    bondov
    0
    Вчера, 12:39
    отразить ответный удар Ирана
    в 2025 после 12 дней войны евреи завопили о перемирии, отразить иранские удары не очень получилось... американцы утверждают, что тогда это они отразили-уничтожили 70% ракет, США после ударов авиацией объявили о уничтожении иранского атома... второй раунд тогда зачем требуется? теперь все серьезнее будет, судя по предыдущему раунду, крики евреев начнутся где-то после 12 дней, но Иран это уже не остановит, когда еврейские крики затихнут, очень вероятно , что в супер карликовую страну свои войска введет Турция...
  9. Сергей3 Звание
    Сергей3
    0
    Вчера, 12:43
    На данный момент Иран готов к самому худшему сценарию, готовясь к ответным ударам.

    Хороший способ от имени Ирана врезать хорошенько по кому надо, что бы ослабить Окраину. Имеется в виду Израиль, это евреи регулярно нивелируют все новинки России в вооружениях, очень быстро находя способ противодействия любой новинке. Смогут они это сделать, если на месте Тель Авива будет оплавленный кратер?! Мы фактически воюем с США, Британией и Израилем. Все остальные лишь исполнители. Хороший способ вывести одного из основных противников надолго из игры.
    1. Грица Звание
      Грица
      -1
      Вчера, 14:38
      Был бы у Ирана ядрен-батон, то тогда бы точно от Израиля оплавленный кратер бы остался. Но, поскольку они его не успели сделать, то придётся Ирану превратиться в Ирак. Такова жестокая реальность современного мира.
    2. bondov Звание
      bondov
      -1
      Вчера, 14:41
      они иранское-то нивелировать не в состоянии... вся их типа техника - фактически made in usa, а в меркаве только корпус еврейский - остальное все импортное.. пушка, двигатель - немецкие... и да узи фактически чешский...
  10. Вежливый Лось Звание
    Вежливый Лось
    0
    Вчера, 12:44
    три страны заявили о готовности помочь США и Израилю отразить ответную атаку Ирана. Речь идет о Великобритании, ОАЭ и Иордании.

    А как же Незалэжная? Странно, что х-лов не пригласили. Они же 98% всех СВН сбивают. Не то что какой-то "Кумпол". Наверное БК (банок с огурцами) у п-сов маловато.
  11. Modya Звание
    Modya
    +1
    Вчера, 12:46
    У аятолл был все звоночки уже, чтобы подготовиться. Но в данном случае думаю нужно бить первым. По тем самым благополучным «единоверцам», которых горят желанием помочь США и Израилю. Чтобы не думали, что война - это одни плюшки.
  12. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    -5
    Вчера, 12:50
    . Три страны готовы помочь США и Израилю отразить ответный удар Ирана.

    А Ирану кто поможет? Между Россией и Ираном 17 января 25 года заключён договор о стратегическом партнёрстве.
    Надеюсь России хватит ума не вмешиваться.
    Вообще пример Ирана богатого нефтью и газом ( о других странах богатых природными ископаемыми я писать не буду) весьма показателен.
    86 летний духовный лидер Ирана потратил десятки лет и огромное количество денег не на развитие страны и помощи иранцам, а на противостояние США и Израилю.
    В итоге Иран ни экономически ни финансово ни в военном плане не способен этим странам противостоять.
    К вышеперечисленным противникам Ирана Я ещё добавлю Азербайджан, который терпеливо ждёт предстоящей военной операции против Ирана, чтобы захватить часть территории Ирана.
    1. Bazyl LIVE
      Bazyl LIVE
      +3
      Вчера, 12:56
      Ну а чего сразу захватить, в Иране азербайджанцев живет больше, чем в самом Азербайджане. Провести референдум и сделать все согласно воли народа.
  13. Matsur Звание
    Matsur
    0
    Вчера, 12:51
    Цитата: bondov
    когда еврейские крики затихнут, очень вероятно , что в супер карликовую страну свои войска введет Турция...

    Че??? Ой, да ладно. Турки войдут? Разве что покричат, да умолкнут. У них на шее натовский ошейник и поводок в руках у сами знаете кого.
    1. Грица Звание
      Грица
      0
      Вчера, 14:43
      Совершенно верно. Правда с небольшой оговоркой - турки могут войти, но в Иран. Вместе со своими друзьями азерами. Под предлогом защиты братского народа. Заодно и земельки у персов откусить. Хана Ирану. Судьба его - Ирак или Сирия
      1. bondov Звание
        bondov
        0
        Вчера, 20:11
        Турция на Иран не претендует, а вот всякие палестины своими считает, да и Иран не подстрекает Курдов, а евреи... вот и ждите гостей, когда еврейские крики будут становится все тише и тише, все слабее и слабее, очень вероятно , что в супер карликовую разбитую и разрушенную страну свои войска введет Турция...
  14. Matsur Звание
    Matsur
    +2
    Вчера, 12:55
    Цитата: Modya
    У аятолл был все звоночки уже, чтобы подготовиться. Но в данном случае думаю нужно бить первым. По тем самым благополучным «единоверцам», которых горят желанием помочь США и Израилю. Чтобы не думали, что война - это одни плюшки.

    Выхлопа никакого. Только лить воду на мельницу штатов. Им пофиг сколько на востоке помрет местных. Также как пофиг сколько помрет украинцев и россиян. Лишь бы не свои.
    Если нет ядерки, то всё бесполезно. А то бы сейчас заявили, что у нас оно есть и средства доставки тоже (желательно не в штучном исполнении) - сразу бы отвалили и те и другие.
    1. Modya Звание
      Modya
      +1
      Вчера, 14:47
      Выхлоп в том, что эти «единоверцы» в следующий раз подумают, стоит ли им вписываться за американских и ближневосточных евреев. А то, что у США с союзниками что-то в этот раз выгорит - это не факт. Опять же будет зависеть от решительности Ирана.
  15. Matsur Звание
    Matsur
    -1
    Вчера, 12:57
    Цитата: mann
    Цитата: Matsur
    А вообще оаэ и иорданцы те еще единоверцы. Пусть одни сунниты, а другие шииты, но этим западники ближе. Молятся они на доллар, абсолютно все!

    А где, кроме КНДР, на него не молятся? Разве что в РФ мужественно пытаются молиться на рубль fellow

    Да согласен я, весь мир, уж если совсем честно, и молится на доллар. Но мы хоть не предлагаем помочь их бомбить.
  16. Vladlous Звание
    Vladlous
    +1
    Вчера, 13:05
    Вероятно, в этом конфликте, если он дойдёт до всоего конца, Иран ждёт поражение. И он будет расчленён на 6 частей, как и предсказывал Жириновский. Однако, чтобы довести войну до конца, взять Тегеран, установить военный котроль над большей частью Ирана, уничтожить армию этого государства - США и Израилю, а также тем, кто к ним присоединится придётся пойти на сухопутную операцию.

    Да что там операцию, это будет полноценная война со всеми вытекающими. Готовы ли к ней сейчас США, Израиль, Великобритания - думаю, что нет. Но есть немалая вероятность, что в случае начала воздушной операции, она может перасти в неконтролируемую бойню, в случае, если Иран будет наносить достаточно мощные ответные удары.

    У Ирана есть союзники - Пакистан и Китай. Это тоже сдерживающий фактор. Но насколько они надёжны? И потом: не попытаются ли США в итоге похитить руководство Ирана, как они сделали это с Мадуро.

    Вопросов очень много. Конечно, по здравой логике надо обойтись без войны. Вот только Первую и Вторую Мировые войны тоже большиснтво людей не хотело, а они вспыхнули.
    1. VenDora Звание
      VenDora
      0
      Вчера, 19:19
      Пакистан и Китай laughing Что-то не очень верится... С оружием что-то не помогли. А сейчас финиш. Рыжий мракобес удила закусил, почувствовал себя Бонопартом.
  17. Earl Звание
    Earl
    +1
    Вчера, 13:15
    Тегеран предпочитает дипломатию, поэтому если удары и последуют, то «по договоренности»
    Еще одни любители «жестов доброй воли». Их-то бомбить будут без всяких «договоренностей».
  18. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +4
    Вчера, 13:31
    как бы судьба ОАЭ и Иорданию такая же не постигла через пяток лет..от своих англосакских союзничков.
  19. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +8
    Вчера, 13:55
    Надеюсь иранцы сделали выводы из прошлого удара, и как то оптимизировали применение своей системы ПВО. Очень хочется увидеть горящие обломки В-2.
    1. Mitka Звание
      Mitka
      +2
      Вчера, 18:52
      Да и авианосец на дне морском.
  20. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Вчера, 14:06
    Цитата: Vladlous
    придётся пойти на сухопутную операцию.

    Вот этого не будет никогда! Побомбят и улетят обратно
  21. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Вчера, 14:11
    Надеюсь у Ирана на всякий случай есть ядрен батон.
    1. Vauxhall Звание
      Vauxhall
      0
      Вчера, 20:49
      Цитата: Incvizitor
      Надеюсь у Ирана на всякий случай есть ядрен батон.

      Нету. Аятолла запертил разработку оружия массового поражения.
      Они же не евреи.
      Хотя зря. Брал бы пример с Кима. Есть бумкалка, нет желания побомбить..
  22. fabrice68 Звание
    fabrice68
    -1
    Вчера, 15:02
    Il y a des raffineries aux EAU....
  23. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Вчера, 17:00
    Ну..
    Аятоллы сами довели ситуацию до отсутствия поддержки соседних государства.
    А что надо то - развитая страна или полное яма ?
    Опять же - Россия будет помогать США и Израилю всем чем сможет.
  24. VenDora Звание
    VenDora
    -2
    Вчера, 19:14
    жаль что эту шваль пока некому обнулить. Дальше будет только хуже. Там либо пресмыкаться перед белым господином, либо развал. Третьего варианта что то пока не видно
  25. Maksim Klabdii Звание
    Maksim Klabdii
    0
    Сегодня, 01:00
    плавает авианосец сша если иран нанесет удар и повредит его конфликт завершиться