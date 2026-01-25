Демократы намерены использовать ситуацию в Миннесоте против Трампа

4 478 45
Демократы намерены использовать ситуацию в Миннесоте против Трампа

Правительство США в ближайшей перспективе с большой вероятностью столкнётся с очередным шатдауном, демократы намерены использовать ситуацию в Миннесоте в свою пользу.

Как сообщают американские СМИ, связанные с Демократической партией США, противники Трампа обещают заблокировать бюджет, пока не получат полный отчет о действиях агентов иммиграционной службы ICE, застреливших второго человека в Миннеаполисе за месяц. Трамп выступает в защиту иммиграционной службы, а демократы выступают за полноценное расследование, реформу службы и жесткий контроль за ее финансированием.



Кроме того, демократы, большинство избирателей которых являются как раз мигранты, отказываются подписывать документ на расходы Департамента внутренней безопасности, включающего в себя иммиграционную службу ICE.

Проект прошел Палату представителей, но может затормозиться в Сенате, поскольку должен набрать 60 голосов, а у республиканцев их всего 53. Если минимум семь демократов не поддержат документ, то он не пройдет. А значит, бюджет не будет подписан и с 30 января американское правительство прекратит свою работу из-за отсутствия финансирования. Очередной шатдаун не за горами.

Между тем власти Миннесоты вводят в штат силы национальной гвардии, которые должны прекратить протесты, вспыхнувшие против иммиграционной службы. Однако, как считают эксперты, нацгвардия не будет жестко выступать против протестующих. Трамп рассматривает вариант ввода армейских подразделений.
45 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Earl Звание
    Earl
    0
    Вчера, 13:19
    Трамп рассматривает вариант ввода армейских подразделений.
    И бомбардировок.
  2. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +2
    Вчера, 13:20
    с 30 января американское правительство прекратит свою работу из-за отсутствия финансирования
    А мы в 90-х без зарплат работали, и ничего ! Пусть и американо победствует ! winked
  3. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +3
    Вчера, 13:22
    Никакой совести у демократов нет!
    Трамп за всю Америку старается, полмира собрался к Америке прикрутить - а эти нехорошие люди ему муравейник под седалище подкладывают!

    - Буря! Скоро грянет буря!...
    - Пусть сильнее грянет буря!..
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +4
      Вчера, 13:35
      Цитата: Zoldat_A
      Никакой совести у демократов нет! ....
      - Буря! Скоро грянет буря!...
      - Пусть сильнее грянет буря!..
      Игорь hi А я всё продолжаю надеяться на Гражданскую войну в США,, Как бы нам это помогло fellow Вот если Трамп будет увеличивать территории США, как с Севера,, так и с юга то не усилятся ли имеющиеся противоречия ? И США наконец-то распадается на множество государств lol
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Вчера, 13:47
        Дмитрий, hi!
        Цитата: Reptiloid
        А я всё продолжаю надеяться на Гражданскую войну в США,, Как бы нам это помогло

        Ну, второй войны "Севера и Юга" там не будет. Трамп и войска введёт, и даже бомбить будет, если надо (шучу, конечно, но в каждой шутке есть доля шутки). И никто ему ничего, кроме демократов, не скажет - это ж другое, понимать надо... CNN и WP потом всё объяснят, как надо.

        А сами демократы, ежели хвост шибко поднимать будут - так ведь политика дело такое... Пойдут в ход нецелевое расходование средств, неуплата налогов - вплоть до изнасилованных горничных из Гаити. Думаете, Трамп забыл, что ему "шили"? Жахнет тем же концом по тому же месту...

        Классики марксизма-ленинизма нам говорили, что непримиримые противоречия в обществе приводят к революциям.
        В случае с Америкой они приводят не к революциям, а к снайперам. Вон, Дж.Ф.Кеннеди знает... Вот о чём Трампу нужно в первую очередь думать.
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          0
          Вчера, 14:04
          ........не к революциям, а к снайперам........

          Не всегда, Игорь! Вот убийство Авраама Линкольна фанатиком-рабовладельцем привело страну к
          гражданской войне и к временному развалу страны на соединённые штаты и южную конфедерацию.
          А Трамп, видимо, по своему характеру не способен думать о судьбе Кеннеди, хотя ему прямые указания были--- убит его перспективный молодой коллега, республиканец Кирк, неоднократные покушения на самого Трампа.
          Хотя Трамп мог бы вспомнить про Картера, который хотел провести разные реформы, а ему "высшие силы " намекнули, предъявив "злодеев" с историческими именами. Картер намёк понял и отказался ото всех своих планов--- остался жив.
          1. Dart2027 Звание
            Dart2027
            +5
            Вчера, 14:12
            Цитата: Reptiloid
            Вот убийство Авраама Линкольна фанатиком-рабовладельцем привело страну к
            гражданской войне и к временному развалу страны на соединённые штаты и южную конфедерацию.

            Вообще-то он был убит после войны.
            1. Reptiloid Звание
              Reptiloid
              0
              Вчера, 14:16
              Извиняюсь, запутался. Убил его фанатик-рабовладелец за поражение конфедерации.
      2. Андрей Гладких Звание
        Андрей Гладких
        0
        Вчера, 14:48
        В США и на Западе в целом многие мечтают и предсказывают распад России "на множество государств". И для США, и для России это сугубо теоретически возможно (то есть имеет не нулевую вероятность), а практически невозможно. И там и здесь государство достаточно сильное что бы эффективно бороться с сепаратистскими проявлениями. Мне могут напомнить Беловежскую пущу (распад СССР). Вы можете представить, что где-то недалеко от границы (на случай бегства при провале затеи) соберутся главы регионов России и, "хорошо пообедав", подпишут бумагу, что Российская Федерация прекратила своё существование.Я такого даже теоретически представить не могу. Да к этому нет ни политических, ни экономических предпосылок.
        1. Dart2027 Звание
          Dart2027
          +1
          Вчера, 16:07
          Цитата: Андрей Гладких
          И там и здесь государство достаточно сильное что бы эффективно бороться с сепаратистскими проявлениями.

          Смотря что под ними понимать. Крикуны на улицах или официальные политики это одно. Но Глубинное государство скорее всего существует и судя по тому что мы видим там реально начался раскол.
          1. Reptiloid Звание
            Reptiloid
            -1
            Вчера, 16:33
            Цитата: Dart2027
            ...... Глубинное государство скорее всего существует и судя по тому что мы видим там реально начался раскол.
            Может, стоит назвать иначе. Но есть нечто. И его представители есть в элите каждой страны. Вот что
            1. Dart2027 Звание
              Dart2027
              0
              Вчера, 19:16
              Цитата: Reptiloid
              И его представители есть в элите каждой страны. Вот что

              Вопрос в том насколько они могут управлять каждой страной.
        2. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          -1
          Вчера, 16:31
          Что в США, что в РФ элита неоднородна. По-моему в этом может быть причина. Я говорю именно о руководстве, крупных промышленниках, а никак не об артистах-релокантах. Артисты----- прислужники. ( например, сейчас Богомолов вдруг возвратился. .... о чём это. Вот что
    2. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +3
      Вчера, 14:02
      Цитата: Zoldat_A
      Никакой совести у демократов нет!
      Трамп за всю Америку старается, полмира собрался к Америке прикрутить - а эти нехорошие люди ему муравейник под седалище подкладывают!

      Да. Но там всё чОтко - Трумп прикрутит, потом ему коленом под зад за "негуманность и самоуправство", но прикрученное открутить уже Конституция не позволит... wassat
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Вчера, 14:13
        Цитата: Васян1971
        Трумп прикрутит, потом ему коленом под зад за "негуманность и самоуправство"

        "Волюнтаризм, внесение раскола в нерушимый блок, прожектёрство и авторитаризм"...
        Где-то что-то похожее мы слышали...
        Помнится, тогда персонажа на пенсию отправили. С учётом американских реалий - могут и в Даллас в командировку отправить...
        1. Васян1971 Звание
          Васян1971
          0
          Вчера, 14:44
          Цитата: Zoldat_A
          С учётом американских реалий - могут и в Даллас в командировку отправить

          Под модную песню "Ван вэй тикет."
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            0
            Вчера, 15:09
            Цитата: Васян1971
            Под модную песню "Ван вэй тикет."

            Господи! Как давно было... Я не про Даллас, а про "Ван вэй тикет". Вроде бы, вчера. А посмотришь - и пердеть-то до следующего понедельника осталось...
            1. Васян1971 Звание
              Васян1971
              +1
              Вчера, 17:07
              Цитата: Zoldat_A
              Господи! Как давно было...

              Однако ж до сих пор звучит. Вот, что значит волшебная сила искусства!
            2. Моторист Звание
              Моторист
              +1
              Вчера, 17:28
              Цитата: Zoldat_A
              "Ван вэй тикет"

              Кинь бабе лом, Водки найду. wassat
    3. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Вчера, 14:22
      Ну,бури там особой и не будет.Могут пойти на попятный,как с BLM,или надавать люлей(что хорошо,впрочем)
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Вчера, 14:24
        Цитата: dmi.pris1
        Ну,бури там особой и не будет.

        Да, по правде, я и не рассчитываю... Придавят.
        Цитата: dmi.pris1
        Могут пойти на попятный,как с BLM
        Интересно - кому в этот раз будут ботинки целовать? Не иначе - Трампу лично...
    4. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Вчера, 14:56
      Игорь на месте этого на первых полоса западных газет должен быть Зеленский .Но почему-то он в подвалах.PS крайняя жертва кровавого режима в Миннесота.У агентов ICE должны быть стальные нервы с такими клиентами .
  4. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +2
    Вчера, 13:23
    Миннесота должна быть свободна! Как от демократов, так и от республиканцев. Свободолюбивый народ сделал свой выбор.
    1. major071 Звание
      major071
      +3
      Вчера, 13:42
      В Миннесоте очень большая сомалийская диаспора, влезшая во власть. Именно ее Трамп обвиняет в краже миллиардов долларов. Сомалийцы там еще с начала 90-х годов laughing
      1. kromer Звание
        kromer
        0
        Вчера, 13:55
        Цитата: major071
        В Миннесоте очень большая сомалийская диаспора, влезшая во власть. Именно ее Трамп обвиняет в краже миллиардов долларов.


        А я то думал, к чему Трамп в Давосе ляпнул, что у сомалийцев очень низкий IQ. Вот она где собака порылась. laughing
      2. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        +1
        Вчера, 14:00
        Сомалийцы там еще с начала 90-х годов laughing
        И чем там они занимаются? Наркотой торгуют?
        1. Дырокол Звание
          Дырокол
          0
          Вчера, 20:41
          Цитата: Schneeberg
          И чем там они занимаются? Наркотой торгуют?

          По гос программе финансирования детских садов для мигрантов открывали фиктивные детские сады и осваивали деньги. Какой то блогер взял адреса и прошёл по ним, помещения были пустые без детей, управляли этим сомалийцы. Он предположил что всё детсады фиктивные, а на жто выделялось миллиард денег. Трамп возмутился и прекратил финансирование по этой программе испол зуя этот момент в политике. При этом результатов расследования не нашёл, сколько было фиктивных, а сколько реальных непонятно.
      3. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        0
        Вчера, 14:26
        Миллиард долларов просто так не украсть, это целая организация должна быть. Видна демократическая рука помощи.
    2. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +1
      Вчера, 13:58
      Цитата: Младший рядовой
      Свободолюбивый народ сделал свой выбор.

      Ага. Типа "рынок всё порешает"©wassat
  5. николаи Звание
    николаи
    0
    Вчера, 13:32
    Трампу жизненно необходимо передать власть своему человеку после своего президентства , иначе его просто посадят. Надолго и без сантиментов . Кушнера из за этого он по переговорам таскает ? Знакомит с реальными чуваками ?
  6. belovvladimir Звание
    belovvladimir
    0
    Вчера, 13:35
    Как приятно, когда власти сша между собой грызутся, демократия она как дышло, куда по вернешь так и вышло.
    Ну это конечно другое.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Вчера, 13:36
    Что то это мне напоминает Есть провокаторы ,которые работают "паровозом" .Один выводит из себя федералов ICE eго ( её) роняют на грунт ,сразу бежит кто то на помощь с криками ,размахивая чем-то. Получает пулю или несколько пуль,повезёт отделается только " бубном" .Перед этим всем в толпе звучит команда " мотор " , а потом " стоп снято ".И вой - убийцы, кровавый режим .Так и до снайперов дойдёт .Дядя Вова вертолёт не пришлёт.Так что доня справляйся сам ,подсказать ? ( эти протестующие против всего что делает трамп ) Не на камеру ,в бубен получил демократ во Флориде ( первый в США конгрессмены афрокубинец).В бубен дал пьяный на вечеринке.,да у них там весело . good
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      0
      Вчера, 20:43
      Цитата: tralflot1832
      Есть провокаторы ,которые работают "паровозом" .

      Ммм... А зачем человека то убивать?
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Вчера, 20:49
        Сам напросился ,вёл себя не адекватно - зачем бросился на агентов ICE при исполнении ,при задержании не выполнял команды агентов ?
        1. Дырокол Звание
          Дырокол
          0
          Вчера, 21:20
          Цитата: tralflot1832
          Сам напросился ,вёл себя не адекватно - зачем бросился на агентов ICE при исполнении ,при задержании не выполнял команды агентов ?

          Если вы действительно смотрели видео всё чтотон делал, это снимал их на телефон, набросились на него как раз сотрудники ICE. Ну допустим. Его повалили, забрали пистолет из кобуры и после этого выстрелили в него шесть раз. Зачем стрелять в обезоруженного человека, который лежит на земле закрыв руками голову от наносимых ударов?
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            -1
            Вчера, 21:25
            Зачем он лез вообще туда - прославиться ? Славу он нашёл.Когда люди с оружием на улицах - держись от них подальше .Американцы - свобода слова ,это свобода действий ?
  8. codetalker Звание
    codetalker
    +1
    Вчера, 13:37
    Избиратели-мигранты… будни передовой демократии мира.
  9. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Вчера, 13:53
    В самой большой в мире колонии может быть грызня, драки, склоки, разборки - движуха способствует конкурентному духу, но чего там точно не будет так это гражданской войны. Хозяева не позволят. Зато за пределами вовсю готовятся новые горячие точки.
  10. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Вчера, 13:55
    Трамп выступает в защиту иммиграционной службы, а демократы выступают за полноценное расследование, реформу службы и жесткий контроль за ее финансированием.

    Как "неожиданно" разделилось "Друзьям - всё. Врагам - закон."©
  11. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Вчера, 13:58
    власти Миннесоты вводят в штат силы национальной гвардии, которые должны прекратить протесты
    Вот и правильно! Дубинкой из всех, дубинкой! wink
  12. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    +1
    Вчера, 16:06
    Да развалитесь вы уже нафрен! Достали со своей политикой мирового жандарма.
  13. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Вчера, 16:23
    Как мигранты стали большинством избирателей Демократической партии?!
    Вернее, как стали избирателями?
    Или "мигрант" в штатах тот, кто родился после провозглашения независимости?
    Вроде и похихикать можно, но так вдруг и в нашей стране могут появиться демократические избиратели, плохо знающие государственный язык, хорошо знающие этнические языки, считающие, что для этих местных земли слишком много, кристиваны все на одно лицо, а величие в вере и борьбе, а не в школах.
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      0
      Вчера, 20:46
      Цитата: Fangaro
      Как мигранты стали большинством избирателей Демократической партии?!

      Вообще это не совсем так. Много мигрантов голосуют за Трампа ибо "нефиг сюда приезжать кому ещё, нам самим мало". Т. е. много мигрантов голосовали за Трампа потому как уже легализовались и относятся к новым мигрантам отрицательно.
  14. Дмитрий Смирнов_2
    Дмитрий Смирнов_2
    0
    Вчера, 19:51
    Кто там пил шампанское за Трампа, как им спится ?
  15. bessonov932 Звание
    bessonov932
    0
    Вчера, 22:56
    СДД. (Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.)