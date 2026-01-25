Демократы намерены использовать ситуацию в Миннесоте против Трампа
Правительство США в ближайшей перспективе с большой вероятностью столкнётся с очередным шатдауном, демократы намерены использовать ситуацию в Миннесоте в свою пользу.
Как сообщают американские СМИ, связанные с Демократической партией США, противники Трампа обещают заблокировать бюджет, пока не получат полный отчет о действиях агентов иммиграционной службы ICE, застреливших второго человека в Миннеаполисе за месяц. Трамп выступает в защиту иммиграционной службы, а демократы выступают за полноценное расследование, реформу службы и жесткий контроль за ее финансированием.
Кроме того, демократы, большинство избирателей которых являются как раз мигранты, отказываются подписывать документ на расходы Департамента внутренней безопасности, включающего в себя иммиграционную службу ICE.
Проект прошел Палату представителей, но может затормозиться в Сенате, поскольку должен набрать 60 голосов, а у республиканцев их всего 53. Если минимум семь демократов не поддержат документ, то он не пройдет. А значит, бюджет не будет подписан и с 30 января американское правительство прекратит свою работу из-за отсутствия финансирования. Очередной шатдаун не за горами.
Между тем власти Миннесоты вводят в штат силы национальной гвардии, которые должны прекратить протесты, вспыхнувшие против иммиграционной службы. Однако, как считают эксперты, нацгвардия не будет жестко выступать против протестующих. Трамп рассматривает вариант ввода армейских подразделений.
