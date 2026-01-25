«Замёрзшие глаза и обморожение»: британские военные об обстановке в Гренландии

На фоне роста напряжённости вокруг Гренландии британское издание Forces News решило поделиться «страшилками», описывающими те места:

Местный холод разрушает снаряжение, тела и планы сражений.

Бывший командир подразделения Mountain Leaders поведал, что боевые действия в Арктике могут быть такими же опасными, как и сам противник. По его словам, чтобы выжить в условиях экстремально низких температур, требуется особая подготовка, снаряжение и тактика. Так, без очков, защищающих глаза от замерзания, человек может погибнуть за считаные минуты:



Замёрзшие глаза и обморожение – это в лучшем случае.

Как он пояснил, обстановка на острове различается: от погоды на юге, больше похожей на норвежскую, до более суровых, покрытых ледниками территорий на севере, «где солдатам приходится сражаться за саму возможность выжить».

Mountain Leaders («специалисты по горной войне») – это элитный отряд морской пехоты, состоящий из военнослужащих, специализирующихся на ведении боевых действий в Арктике и альпинизме. Они проходят один из самых долгих и изнурительных курсов в британской армии (длящийся около 9 месяцев), включая высадку с подводных лодок и скалолазание при экстремально низких температурах. Подчиняются 3-й бригаде коммандос.

В общем, данная публикация явно даёт понять, что британским линейным частям в Гренландии делать нечего – это зона ответственности «узкозаточенных» профессионалов, которых в стране считанные единицы.

  1. Livonetc Звание
    Livonetc
    +1
    Вчера, 14:02
    Мелкобриты, они мелкобриты и есть.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +12
      Вчера, 14:05
      Замёрзшие глаза и обморожение – это в лучшем случае.
      2. Бывший солдат Звание
        Бывший солдат
        +3
        Вчера, 14:18
        Замёрзшие глаза и обморожение – это в лучшем случае.

        https://topwar.ru/uploads/posts/2026-01/27dd743033_164042642113855395.webp


        Баба она лучше мериканцев знает, что нужно отогревать в первую очередь
      3. Victor19 Звание
        Victor19
        +2
        Вчера, 14:48
        Помню маленький был. Бегал на лыжах, и все хозяйство замерзло при минус 25-30. А тебе надо слить. Ощущения не из приятных.
        1. 78bor1973 Звание
          78bor1973
          +2
          Вчера, 15:11
          Я рукавицу в штаны подкладывал ,но на сильном морозе один хрен плохо помагало! lol
        2. Михаил Сибирский Звание
          Михаил Сибирский
          +6
          Вчера, 15:18
          Цитата: Victor19
          Помню маленький был. Бегал на лыжах, и все хозяйство замерзло при минус 25-30. А тебе надо слить. Ощущения не из приятных.

          Открою тайну сибиряков - одеваться тепло по погоде. В средней школе занатия на лыжах проводились при температуре до - 26С в 70-х годах.
        3. topol717 Звание
          topol717
          +3
          Вчера, 16:20
          Цитата: Victor19
          Помню маленький был. Бегал на лыжах, и все хозяйство замерзло при минус 25-30.
          Помню был большой при -47 машина не завелась и автобусы не ходили. Пошел пешком на работу, 8 км. всего. Таких как я половина завода были. Чем хороши ватные штаны, пукнул и пол часа тепло. Да и все детство при -30 это обычная температура, ходили в ватных штанах, и в хоккей играли тоже в них.
        4. nikon7717 Звание
          nikon7717
          +1
          Вчера, 17:06
          Помню маленький был. Бегал на лыжах, и все хозяйство замерзло при минус 25-30

          Это у вас явно детские воспоминания, причём без достаточной тренировки и утепления. Без опыта и подготовки.
          В лёгкую атлетику ходил до 17 лет, мы зимой бегали на Северном Урале стандартную разминку в 5 км при температуре ниже 25 градусов с ветром. При этом не было какой-то супер одежды, двое штанов, куртка шарф, несколько тёплый свитер. Если именно бежать, то даже такая низкая температура с ветром переносится хорошо. Все бегали без очков. Прибегали снеговиками в инее или снегу.
      4. ASG7 Звание
        ASG7
        0
        Вчера, 18:17
        Продолжают писать в памперсы и жаловаться на лютый мороз.
  2. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    0
    Вчера, 14:06
    Поэтому сразу сдаемся, на милость господина.
  3. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +6
    Вчера, 14:09
    Почему то вспомнилась веселая песенка их советских времён:
    Уезжали мы на БАМ
    С чемоданом кожаным,
    А назад вернулись
    С х...м отмороженным     wink
  4. HAM Звание
    HAM
    +3
    Вчера, 14:15
    Вообще то у бритов глаза по жизни "отмороженные".....а про совесть они вообще не слышали..
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Вчера, 14:18
    А вот почему фашистов остановили в 40ка км от Мурманска - у них очков на глаза не было .Хотя одно время Эдельвейс на севере был .Мороз не щадит обе стороны .
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Вчера, 14:46
      Цитата: tralflot1832
      А вот почему фашистов остановили в 40ка км от Мурманска - у них очков на глаза не было .Хотя одно время Эдельвейс на севере был .Мороз не щадит обе стороны .

      На прошлой неделе в Мурманске было теплее чем на юге России в Ставрополе +1, в Ставрополе -10, сейчас правда наоборот.
    2. Victor19 Звание
      Victor19
      -2
      Вчера, 14:52
      Они на севере в июле 1941 года только полезли наступать, но что-то "пошло не так".. Адмирал Головко вспоминал, что флотских частей, добровольцев не хватало. Тогда же в 41-м выпустили из тюрем уголовников, дали им финские ножи, сказав, что оружие добудете в бою.
      1. Havoc Звание
        Havoc
        +1
        Вчера, 19:24
        Цитата: Victor19
        Они на севере в июле 1941 года только полезли наступать, но что-то "пошло не так".. Адмирал Головко вспоминал, что флотских частей, добровольцев не хватало. Тогда же в 41-м выпустили из тюрем уголовников, дали им финские ножи, сказав, что оружие добудете в бою.

        Что вы тут понаписали, Головко преплили, войск да не хватало, моряков снимали с кораблей - было, зеков по желанию тоже отправляли на фронт было. Но что бы вооружали одними ножами это сказки, Резуна начитались? А вот армейские ножи в Красной армии были в дефиците , их даже до конца войны не смогли выпустить в полном объеме, в основном их выдавали разведчикам и как бы сейчас сказали спец. подразделениям. По этому сейчас ошибочно и называют нож НА 40 (нож армейский) ножом НР-40 (нож разведчика)
    3. topol717 Звание
      topol717
      +3
      Вчера, 16:25
      Цитата: tralflot1832
      А вот почему фашистов остановили в 40ка км от Мурманска - у них очков на глаза не было .Хотя одно время Эдельвейс на севере был .Мороз не щадит обе стороны .
      Мурманск он хоть и за полярным кругом, но почему то порт никогда там не замерзает. И теплое море все таки согревает. А вот тот же Норильск там помимо -35..-40 это обычная температура, еще и ветер под 30 м/с, иногда больше.
  6. paul3390 Звание
    paul3390
    +6
    Вчера, 14:19
    Может яндекс врёт - но на сегодня он в Нууке показывает +5... what Где ж нагличане зенки-то бесстыжие проморозить сподобились? belay
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +4
      Вчера, 14:39
      Цитата: paul3390
      но на сегодня он в Нууке показывает +5.

      В Гренландии, населённой её части зимой теплее чем на юге России, незамерзающее море, чем она и привлекательна, правда там и лета нет, +7 средняя температура июля, августа.
    2. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +6
      Вчера, 14:41
      На самом деле в Гренландии климат намного мягче, чем у нас за полярным кругом. Только наши не жалуются.
      1. Alex013 Звание
        Alex013
        +1
        Вчера, 19:09
        Да, особенно на юго-западе. Даже небольшой лес есть там...
  7. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +5
    Вчера, 14:22
    Для сравнения. Советские и российские полярники (не военные) никогда так нюни не распускали, хотя у нас покруче природные условия.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Вчера, 14:30
    Олени ,наше всё !!! Очки присутствуют . laughing
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      Вчера, 14:36
      Открою " страшную тайну " каюров оленьих Арктический бригады в оленеводческом Ловозеро. bully
  9. Сергей3 Звание
    Сергей3
    0
    Вчера, 14:31
    Лучше всего о нынешней ситуации вокруг Гренландии, нам в шуточной песне поведали:
    https://vkvideo.ru/video-225208909_456245061
  10. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    +7
    Вчера, 14:32
    Расскажите об этом чукчам,эскимосам ,эвенкам,юкагирам, корякам, манси, коми, вогулам,удегейцам...надо срочно спасать их,а то живут тысячи лет,а не знают,что жить один день осталось !!!
  11. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Вчера, 14:50
    ❝ Замёрзшие глаза и обморожение – это в лучшем случае ❞ —

    — У англосаксов от природы глаза отмороженные, и сами они отморозки без всякой Гренландии ...

    — ❝ Выражение «отмороженные глаза» означает «нахальные, бессовестные, которые без смущения смотрят на окружающих, что бы ни произошло» ❞ ©
  12. andrewkor Звание
    andrewkor
    +2
    Вчера, 14:53
    Внучка трехлетняя тоже жаловалась:"Глазки замёрзли!" При - 20° в Ташкенте.
  13. Victor19 Звание
    Victor19
    +2
    Вчера, 15:21
    Цитата: Сергей Викторович Королев
    В средней школе занатия на лыжах

    Я занимался в спортивной секции. А там свиторочек, спортивку надеваешь и усе. wink
  14. Старый_геолог Звание
    Старый_геолог
    +2
    Вчера, 15:33
    Цитата: Себастьян Аристархович Перейра
    Расскажите об этом чукчам,эскимосам ,эвенкам,юкагирам, корякам, манси, коми, вогулам,удегейцам...

    Еще ненцы есть и прочие буряты, а уж про якутов вообще молчу- у них зимой -50 обычное дело.
  15. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    0
    Вчера, 15:35
    Trump parle de conquérir l'Arctique mais c'estr l'Arctique qui conquiert les USA:-)
    Le général "Hiver" semble avoir choisi son camp ...
    [media=https://fr.news.yahoo.com/jusquà-45-c-attendus-20-095251449.html]
    1. YanniKounnar Звание
      YanniKounnar
      0
      Вчера, 15:56
      Трамп говорит о завоевании Арктики, но именно Арктика завоевывает США:-)
      Генерал "Зима", похоже, выбрал свою сторону ...
      [media=https://fr.news.yahoo.com/jusquà-45-c-attendus-20-095251449.html]
  16. юрий Л Звание
    юрий Л
    0
    Вчера, 15:44
    Есть там у них один Датский Королевский Пингвин- Фредерик X.Думаю, ему замерзание не страшно. Вот пусть берет в лапы( крылья) копье и в одиночку идет защищать Гренландию от амэриканских " друзей"
  17. gridasov Звание
    gridasov
    0
    Вчера, 15:44
    АРКТИКА И АНТАРКТИКА это космос и технологии должны быть соответствующие для обеспечения жизнедеятельности. Поэтому необходимо изменить принципиальные основы обеспечения такого существования, а именно рассматривать электро магнитные процессы в обеспечении фундаментальных аспектах энергообеспечения, теплогенерации, опреснения воды и создания локальных экосистема для воспроизводства продуктов питания и утилизации отходов. В конце концов необходимо изменить концептуальное восприятие и пути принимаемых методов и решений. Отрицательные температуры прежде всего необходимо воспринимать как поляризованные электромагнитные явления, которые технологически можно использовать как биполярную систему. Совершенно очевидно, что фундаментальная физика нуждается в переосмыслении таких базовых понятий как температура, давление, динамические процессы. Без таких прорывных теоретических обоснований невозможно двигаться в будущее и осваивать многообразие сплошных сред в их многообразности свойств. И конечно первопричиной являеться математика как основа понимания множественности, масштабируемости и аспектов динамических трансформаций множеств. Очевидно, что хватит заниматься самообманом и необходимо расширить базу обоснованности реальности.
  18. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Вчера, 16:25
    "Замёрзшие глаза и обморожение – это в лучшем случае."

    То есть вначале потерять зрение, а затем окоченеть - в лучшем случае?
    Может перевод не удачный?
  19. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Вчера, 16:31
    Цитата: gridasov
    АРКТИКА И АНТАРКТИКА это космос и технологии должны быть соответствующие для обеспечения жизнедеятельности. Поэтому необходимо изменить принципиальные основы обеспечения такого существования, а именно рассматривать электро магнитные процессы в обеспечении фундаментальных аспектах энергообеспечения, теплогенерации, опреснения воды и создания локальных экосистема для воспроизводства продуктов питания и утилизации отходов. В конце концов необходимо изменить концептуальное восприятие и пути принимаемых методов и решений. Отрицательные температуры прежде всего необходимо воспринимать как поляризованные электромагнитные явления, которые технологически можно использовать как биполярную систему. Совершенно очевидно, что фундаментальная физика нуждается в переосмыслении таких базовых понятий как температура, давление, динамические процессы. Без таких прорывных теоретических обоснований невозможно двигаться в будущее и осваивать многообразие сплошных сред в их многообразности свойств. И конечно первопричиной являеться математика как основа понимания множественности, масштабируемости и аспектов динамических трансформаций множеств. Очевидно, что хватит заниматься самообманом и необходимо расширить базу обоснованности реальности.


    Вы сегодня в таком количестве комментариев пишете такое количество текста, что прям богоподобны.
    И темы от математики до динамических трансформаций множеств. И от Гренландии до литографов.
    Даже была мысль, что используете генератор текста...
    Но Вы на сайте давно. Отогнал такую мысль. Значит действительно разнообразны знания, навыки и умения.
    Просто сегодня что то Вас зацепило, вот и пишете пишете пишете...
  20. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    0
    Вчера, 17:19
    Так, без очков, защищающих глаза от замерзания, человек может погибнуть за считаные минуты:
    Ну, как бы, в цитате об этом не сказано, но поржал. smile
  21. Юн Клоб Звание
    Юн Клоб
    0
    Вчера, 18:37
    Всем известно,. что на морозе у англичан глаза превращаются в стекло и бьются recourse
  22. Alex013 Звание
    Alex013
    0
    Вчера, 18:57
    "Сириус" там давно работает на севере острова. Еще со времен второй мировой...
  23. Alex013 Звание
    Alex013
    0
    Вчера, 19:08
    Датчане кстати в Гренландии довольно плотно с Украиной работали, до 2019г точно, может и сейчас. Не просто так датчане одни из основных поставщиков всу.... "Операция «Северный сокол» - совместная украинско-датская операция в Гренландии по транспортировке топлива с авиабазы ВВС США Туле (тоже находится в Гренландии) на датскую станцию Норд военно-транспортным самолётом Ильюшин Ил-76МДВВС Украины. Она проводится ежегодно с 2009 года" (с)
  24. sdivt Звание
    sdivt
    +1
    Вчера, 19:37
    без очков, защищающих глаза от замерзания, человек может погибнуть за считаные минуты

    Просто, для информации:
    Самые холодные месяцы севера Гренландии - с декабря по март. Да, случаются пики, и до -40 доходит, но среднемесячные, по месяцам:
    декабрь -21,6
    январь - 23,3
    февраль -24,5
    март - 24,1
    Слабаки они)
    В Якутии в такую погоду ещё бы и мороженного набрали, и на открытом воздухе слопали)
    И не поморщились бы)
