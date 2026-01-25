«Замёрзшие глаза и обморожение»: британские военные об обстановке в Гренландии
На фоне роста напряжённости вокруг Гренландии британское издание Forces News решило поделиться «страшилками», описывающими те места:
Бывший командир подразделения Mountain Leaders поведал, что боевые действия в Арктике могут быть такими же опасными, как и сам противник. По его словам, чтобы выжить в условиях экстремально низких температур, требуется особая подготовка, снаряжение и тактика. Так, без очков, защищающих глаза от замерзания, человек может погибнуть за считаные минуты:
Как он пояснил, обстановка на острове различается: от погоды на юге, больше похожей на норвежскую, до более суровых, покрытых ледниками территорий на севере, «где солдатам приходится сражаться за саму возможность выжить».
Mountain Leaders («специалисты по горной войне») – это элитный отряд морской пехоты, состоящий из военнослужащих, специализирующихся на ведении боевых действий в Арктике и альпинизме. Они проходят один из самых долгих и изнурительных курсов в британской армии (длящийся около 9 месяцев), включая высадку с подводных лодок и скалолазание при экстремально низких температурах. Подчиняются 3-й бригаде коммандос.
В общем, данная публикация явно даёт понять, что британским линейным частям в Гренландии делать нечего – это зона ответственности «узкозаточенных» профессионалов, которых в стране считанные единицы.
