Киев попытался договориться с США о размещении нейтральных войск на Донбассе

Киевский режим на переговорах в Абу-Даби попытался протолкнуть предложение о размещении «нейтральных» войск на территории Донбасса, но Россия отвергла это предложение.

По данным американской прессы, на переговорах Киев категорически отверг вариант с выведением украинских войск с Донбасса, предложив альтернативные варианты, в том числе создание там «свободной зоны» под контролем иностранного военного контингента из нейтральных стран. Причем американцам это предложение понравилось, они его обсудили с украинцами, но подчеркнули, что Россия этого не приемлет.



Американские и украинские переговорщики обсуждали размещение нейтральных сил в качестве миротворцев в части Донецкой области (в Киеве не признают ДНР, считая республику областью) или создание демилитаризованной зоны.


Однако российские переговорщики это предложение обсуждать отказались, заявив, что территория Донбасса является российской, поэтому там никакого иностранного контингента не будет. Единственный вариант, который примет Москва, — это полный вывод ВСУ с Донбасса без каких-либо условий.

Россия отвергла любое урегулирование территориальных вопросов, которое отклоняется от того, что российские официальные лица охарактеризовали как соглашение, достигнутое между Трампом и Путиным на саммите на Аляске.
  1. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +6
    Вчера, 14:11
    Кстати, у Просроченного сегодня день рождения. Поздравить бы нашему МО главаря бгхацкого народа надо. Погромче, да и подарунков по-багаче и по-потужнее отправить.)))
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      +1
      Вчера, 15:38
      А что конкретно в соглашении, достигнутом между Трампом и Путиным на саммите на Аляске, мы - простые россияне - так дословно и не знаем!
      Можно ли вообще в чём-то верить Трампу? Да никогда и ни в чём!

      Касательно европейских стран в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину Песков, комментируя ситуацию в отношениях между США и Европой правильно заявил
      « Трамп - это опытный политик, который базирует свои подходы на принципах сурового и беспощадного бизнеса. И он отстаивает и свои (т.е. личные) интересы, конечно, в первую очередь, и интересы своей страны. Методы, к которым он прибегает, они не совсем корреспондируются с нашими подходами о многополярном мире. Трамп все-таки является сторонником решения всего "через колено"[/b], по-русски, он говорит, что решение через силу, а по-нашему это решение "нагибать через колено»
      См. подробно - https://dzen.ru/a/aXXhAbQyR0fE3AwC?ysclid=mktoq9c0ac481629333

      А что такое политические подходы Трампа как [b]нормы на принципах сурового и беспощадного бизнеса" - т.е. "нагибать через колено"?
      А это те самые постсоветские проамериканские приХвитизационные нормы "старо-новых" российских реформаторов из 90-х гайдаро-ельцинского рейдерского розлива во властных структурах РФ при Горбачёве и Ельцине в проамериканских колониальных администрациях России и стран ЕС и НАТО!
      И в этом статусе Трамп как американский захватчик чувствует себя очень вольготно!
  2. Silver99 Звание
    Silver99
    +7
    Вчера, 14:12
    Зачем ехать на край Земли для пустых разговоров-переговоров если заведомо известно что у нас разные понятия о мире, только военное поражение Украины приблизит мир.
    1. kromer Звание
      kromer
      -4
      Вчера, 14:21
      Цитата: Silver99
      Зачем ехать на край Земли для пустых разговоров-переговоров если заведомо известно что у нас разные понятия о мире, только военное поражение Украины приблизит мир.


      Обычные дипломатические реверансы Кремля. Готового для бесполезного и бессмысленного гонять в аравийские пески занятых и загруженных сверх всякой меры высших офицеров ГШ. Тут просто нужно эмоционально пережить и успокоится, так как на военные решения уже воздействия не оказывают.
    2. Андрей Гладких Звание
      Андрей Гладких
      +5
      Вчера, 14:28
      Отказываться от переговоров нельзя. Хотя бы для того, что бы странам "глобального юга", которые в большинстве своём симпатизируют России не в чем было Россию упрекнуть. России должно быть плевать на мнение врагов и их приспешников, а мнение своих симпатизантов следует учитывать.
      .
      1. Aleksandr21 Звание
        Aleksandr21
        +2
        Вчера, 15:42
        Цитата: Андрей Гладких
        Отказываться от переговоров нельзя.


        Вот только на каких условиях они происходят... известно что Россия требует вывода ВСУ с территории Донбаса, а Херсонская/Запорожская обл. уже всё ? Мы согласны там на заморозку по линии фронта ? Получается тогда что г. Херсон/г. Запорожье останутся за Украиной, если Зеленский вдруг пойдёт на уступку по Донбассу (хотя, даже этого он делать не хочет). Есть инсайды с запада, что Россия обсуждает совместное управление Запорожской АЭС с США...

        Про демилитаризацию и денацификацию, при таких переговорах и говорить нечего. Украина уходит в ЕС, сохраняет за собой 800 тысяч. армию и получает 800 млрд. от всех участников на восстановление... странное завершение СВО.
        1. Андрей Гладких Звание
          Андрей Гладких
          +1
          Вчера, 15:52
          Как я понимаю, Вы о позиции России на переговорах знаете только из СМИ. Я убежден, что Вам неизвестно ни том какую позицию наши переговорщики озвучивают во время переговоров, ни о том какие инструкции получили наши переговорщики от высшего политического руководства страны. А если ориентироваться на позицию России на переговорах только на озвученную в СМИ, то я с Вами полностью согласен. Только следует учитывать, что в СМИ появляется только та часть позиции, на которую СМИ получили дозволение.
          1. Aleksandr21 Звание
            Aleksandr21
            +2
            Вчера, 16:03
            Цитата: Андрей Гладких
            Как я понимаю, Вы о позиции России на переговорах знаете только из СМИ.


            Комментарии г-на Пескова хорошо показывают реальную картину. Ведь известно что Россия требует вывода ВСУ с территории Донбасса ? известно... есть официальное требование о выводе ВСУ с территории Херсонской/Запорожской обл. и признание этих регионов Российскими ? нет.

            Зато есть позиция, что не конструктивно выносить детали на всеобщие обозрение (так говорит пресс-секретарь Президента) и про то что нужно выполнять договоренности заключенные в Анкоридже... про которые Российская публика не знает, зато Американская пресса довольно открыто говорит о тех уступках на которые мы пошли (заморозка по линии соприкосновения в Херсонской/Запорожской обл.).

            Да и позиция Украины известна, как и пункты про сохранение 800 тыс. армии, про восстановление на 800 млрд и т.д. будь это не так, Зеленский бы молчать не стал...

            Поэтому тут всё очевидно, если не прятать голову в песок. Вопрос только в том, этот результат мы хотим получить по итогу ? И когда Российскую публику посветят в детали... поставят перед фактом ?
  3. ximkim Звание
    ximkim
    -2
    Вчера, 14:13
    Во тянут время с этими переговорами
    Да будут войска , да и преград для этого нет.
  4. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +3
    Вчера, 14:22
    Киевский режим на переговорах в Абу-Даби попытался протолкнуть предложение о размещении «нейтральных» войск на территории Донбасса

    Лыко-мочало...

    Чисто теоретически интересно - а кого Просрочка считает "нейтральным"? Поляризация прошла давно и успешно и того, кто мог бы там разместиться в качестве "нейтральных" - я что-то и придумать-то не могу. Разве что монголов... Просроченный наверняка считает "нейтральными" НАТО - они ж рассказывают майсы, что они не участники конфликта...
    1. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      0
      Вчера, 14:37
      Тоже так считаю. Как вообще войска могут быть нейтральными.
  5. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Вчера, 14:23
    Тень давосской эйфории Дональда Фредовича "витала" и в Эль- Риаде... Если про Давосс коротко и по - существу: Давосс - большой геополитическИй НАВОЗ... Есть ли смысл и дальше "подыгрывать", Трампу, в его "многоходовках" по Укрорейху? Может есть смысл, наконец, заняться основными целями и задачами, так называемой, отечественной СВО??????
  6. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    +3
    Вчера, 14:24
    Какие-такие "нейтральные"? Нету щас нейтральных, все под кем-нибудь ходят. wassat
  7. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Вчера, 14:35
    Зеленский пытается вовлечь в конфликт иностранные контингенты, но похоже даже среди полностью демократически отмороженных, конченных имбецилов не находится. Это не военкомат в Жмеринке.
  8. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +2
    Вчера, 14:42
    Причем американцам это предложение понравилось

    Неуж! Если что-то нравится нашим "партнёрам", значит что-то идёт не так...
  9. К-50 Звание
    К-50
    -1
    Вчера, 14:49
    Киев попытался договориться с США о размещении нейтральных войск на Донбассе

    Ага, сначала нейтральные, потом все остальные припрутся, оно нам надо?
  10. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Вчера, 15:50
    Так вот этого я и боюсь, что это может стать итогом всей многолетней перемолки, мололи-мололи, мололи-мололи, а когда перемололи и появилась возможность идти вперёд, пришли "нейтральные" войска и встали с другой стороны фронта laughing
  11. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    0
    Вчера, 15:54
    А как амеры будут воевать без теплых сортиров?
    Мороженное в окопы по типу Вьетнама - это они переживут, а без сортиров...
  12. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Вчера, 15:58
    Клоун-торчок и его клика может договариваться о размещении нейтральных вооруженных сил на территории заморских вил, которые они накупили на ворованные средства, а на Российских территориях и на Донбассе в частности будут располагаться только вооруженные силы Российской Федерации.
  13. nikvp Звание
    nikvp
    0
    Вчера, 16:24
    Обсуждают территории, ЗАЭС, миротворцев, деньги для восстановления. Почему никто и никогда не говорит о военных преступниках, которые убивали мирных людей, расстреливали стариков, детей, пленных? Их что простят, помилуют, амнистируют? Вопрос не менее важный, а о нем ни слова.
  14. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Вчера, 20:42
    Как пишут СМИ, главный вопрос преткновения - вопрос территорий.
    Полностью освободить за 4 года войны свои новые регионы РФ не смогла и видимо пойдёт на обмен освобождённой части Харьковской и Сумской губерний на те свои которые освободить не может и создать зону безопасности.
    Если такая зона будет создана, её кто-то должен охранять, а доверия промежду РФ и Украиной нет, значит охранять эту зону безопасности должон кто-то другой - кто?
    Трампа ясно сказала, что ЕС должна принять участие в этом процессе и ЕС давно готов ввести на Украину свой контингент при достижении перемирия над условиями которого США продолжают торговаться.