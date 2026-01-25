Американские и украинские переговорщики обсуждали размещение нейтральных сил в качестве миротворцев в части Донецкой области (в Киеве не признают ДНР, считая республику областью) или создание демилитаризованной зоны.

Россия отвергла любое урегулирование территориальных вопросов, которое отклоняется от того, что российские официальные лица охарактеризовали как соглашение, достигнутое между Трампом и Путиным на саммите на Аляске.

Киевский режим на переговорах в Абу-Даби попытался протолкнуть предложение о размещении «нейтральных» войск на территории Донбасса, но Россия отвергла это предложение.По данным американской прессы, на переговорах Киев категорически отверг вариант с выведением украинских войск с Донбасса, предложив альтернативные варианты, в том числе создание там «свободной зоны» под контролем иностранного военного контингента из нейтральных стран. Причем американцам это предложение понравилось, они его обсудили с украинцами, но подчеркнули, что Россия этого не приемлет.Однако российские переговорщики это предложение обсуждать отказались, заявив, что территория Донбасса является российской, поэтому там никакого иностранного контингента не будет. Единственный вариант, который примет Москва, — это полный вывод ВСУ с Донбасса без каких-либо условий.