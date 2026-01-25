Удар по связи противника: Белоруссия представила комплекс РЭБ «Оптима-2.2М»
5 08914
Госкомвоенпром Белоруссии сообщил, что специалисты предприятия КБ «Радар» разработали новый комплекс радиоэлектронной борьбы «Оптима-2.2М», который предназначен для создания помех системам спутниковой навигации и беспроводной связи, нанося удар по коммуникациям противника.
Как заявляется, подавление ГНСС осуществляется на дальности не менее 30 км, Wi-Fi – не менее 1,5 км. На каждый частотный диапазон и сектор система может генерировать помехи мощностью 40 Вт. Развёртывание комплекса и подготовка к смене позиции занимают по 12 мин.
Система обеспечивает круговое подавление (на 360°) с полным охватом верхней полусферы, что критично важно для защиты от пикирующих дронов.
Одним из основных достоинств белорусского комплекса является высокая степень автоматизации: управление может осуществляться дистанционно, а система в состоянии питаться как от стационарной сети, так и от собственного генератора.
По своим параметрам «Оптима-2.2М» превосходит по дальности подавления ГНСС ряд российских комплексов, таких как «Серп-ВС6» от НИИ «Вектор», который сейчас активно размещается на стратегически важных объектах (30 км против 5), приближаясь по характеристикам к системам вроде «Поле-21» и «Шиповник-Аэро».
