Удар по связи противника: Белоруссия представила комплекс РЭБ «Оптима-2.2М»

Госкомвоенпром Белоруссии сообщил, что специалисты предприятия КБ «Радар» разработали новый комплекс радиоэлектронной борьбы «Оптима-2.2М», который предназначен для создания помех системам спутниковой навигации и беспроводной связи, нанося удар по коммуникациям противника.

Как заявляется, подавление ГНСС осуществляется на дальности не менее 30 км, Wi-Fi – не менее 1,5 км. На каждый частотный диапазон и сектор система может генерировать помехи мощностью 40 Вт. Развёртывание комплекса и подготовка к смене позиции занимают по 12 мин.



Система обеспечивает круговое подавление (на 360°) с полным охватом верхней полусферы, что критично важно для защиты от пикирующих дронов.


Одним из основных достоинств белорусского комплекса является высокая степень автоматизации: управление может осуществляться дистанционно, а система в состоянии питаться как от стационарной сети, так и от собственного генератора.

По своим параметрам «Оптима-2.2М» превосходит по дальности подавления ГНСС ряд российских комплексов, таких как «Серп-ВС6» от НИИ «Вектор», который сейчас активно размещается на стратегически важных объектах (30 км против 5), приближаясь по характеристикам к системам вроде «Поле-21» и «Шиповник-Аэро».
  2. Stanley Smith Звание
    Stanley Smith
    -1
    Вчера, 14:55
    " а система в состоянии питаться как от стационарной сети, так и от собственного генератора. "
    А в какой системе РЭБ или связи реализован иной принцип электропитания?
    1. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      0
      Вчера, 15:27
      Батьке теперь, в соответствии с договоренностями, надо присматривать за выданному ему под роспись Орешником. Он может скоро пригодиться. А тележка то камазовская.
      1. Кмет Звание
        Кмет
        0
        Вчера, 16:33
        И что же в "тележке" крамольного? Просто трехосная вот и все. МАЗы у них вроде тоже есть трехосные, просто фото выбрали для статьи на базе КаМАЗа. Так-то "сороконожки" Белорусские (МЗКТ) в РФ тоже широко используются в виде "тележек" для ракет. Так в РФ еще и КрАЗы бегают Кременчугские, если что..
        1. Dim114 Звание
          Dim114
          -1
          Вчера, 18:01
          Крамольное в том, что кое-кто (хотя это был Батька), говорил, что у русских "мозгов нет, сделать что-то нормальное", вот и пользуют МАЗ. Ну дык, покажи тогда товар лицом, поставь свою РЭБ на своё шасси. А ещё лучше, ежели такой с мозгами, то сделай свой "Орешник", а не заглядывай в глазки и не говори "Правда, Владимир Владимирович?"(Типа, кто на нас с Вовой?)
          1. Oldman Звание
            Oldman
            +1
            Вчера, 18:25
            Включи мозги. Камаз - это значит, что поставки будут идти в Россию. Для собственной армии, согласно закона, будет свое шасси...
            1. cmax Звание
              cmax
              0
              Вчера, 21:47
              Цитата: Oldman
              Включи мозги. Камаз - это значит, что поставки будут идти в Россию. Для собственной армии, согласно закона, будет свое шасси...

              Все верно, пошли в Россию.
          2. Кмет Звание
            Кмет
            -1
            Вчера, 18:48
            Что-то Вы на негативе каком-то и в оппозиции необоснованнной.. По сути использования оборота Вы в корне не правы - тут нет ничего опасного или подрывного для сущетвующего порядка вещей (расшифровал). А про "мозги", которых нет, Батька когда-то кому-то из "Ростеха" так ответил в 2012-м, что-ли, году, когда пытались выкупить по-дешевке у РБ "МЗКТ", а не русским, как Вы изволили выразиться.. Возможно в адрес Чемезова.. уточнений не было. Про "Орешник" и прочее вопрос тоже не совсем уместный и не по адресу задан. КаМАЗ - хорошая машина, хорошо зарекомендовавшая себя в тяжелых условиях эксплуатации (даже в "Даккаре" участвует в отличие от "МАЗов", например), но МАЗ, КаМАЗ, МЗКТ, БелАЗ.. - это все наследие Советского народа - все эти предприятия всем Союзом сторили (КаМАЗ - кстати так и родился вместе с системообразующим городом на р.Каме в Н.Челнах), так, что не стоит выпячивать грудь про Орешники и МЗКТ - это не такое уж и персонализированное той или иной Республике достижение. А то, что Батька сказал когда-то.. так он много чего сказал на эмоциях - человек это такой..Вам ли не знать об этом. Он, помнится, как-то говорил что-то и похлеще в стиле чего-то подобного "Белорусы будут жить плохо, но недолго..." )))
            1. ettore Звание
              ettore
              0
              Вчера, 22:11
              Цитата: Кмет
              (даже в "Даккаре" участвует в отличие от "МАЗов", например)

              МАЗ тоже участвовал в Дакаре, пока из за санкций не закрыли вход, и боролся с КАМАЗОМ. И участие в ДАКАРЕ не имеет отношения к качеству серийных машин, это штучные авто.
          3. Lako Звание
            Lako
            -1
            Вчера, 20:10
            Ты эту чушь, про мозги, сам сочинил или вычитал на украиньском интернет ресурсе?
        2. Младший рядовой Звание
          Младший рядовой
          -1
          Вчера, 18:19
          Нет никакой крамолы. Камаз наш, Маз не наш. Что выгоднее для экономики России?
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Вчера, 16:38
    ..таки "зад" с КУНГом аж просел - видно на фото. разумнее было бы устройство между кабиной и КУНГом поперёк разместить - развесовка была бы оптимальнее...
  4. Дедок Звание
    Дедок
    -1
    Вчера, 17:15
    почему шасси от КамАЗа?
    1. Lako Звание
      Lako
      +1
      Вчера, 20:20
      Вероятнее с расчётом на российский рынок. КБ Радар делает электронику и смонтировать могут на любое шасси. На выставке Миллекс, все разработки были на шасси МАЗ или даже на бусах. Кстати, автобусы вместо Ивеко,на фото, после 2022 года вполне освоил МЗКТ.
      1. Dim114 Звание
        Dim114
        0
        Вчера, 20:45
        А у нас РЭБ никто не делает? Особенно с учётом накопленного боевого опыта? Я понимаю, что ходьба по граблям - это национальный спорт, но...
        Уже в гражданской авиации начали шевелиться, давайте уж и в остальном поднажмём, в т.ч. и РЭБ. БАЗ немного раскрутится с гражданскими грузовиками, а там и за старое пусть берётся (специальные базовые шасси)