СВО против «Дранг нах Остен»
Конфликт на Украине остаётся в центре внимания мировой общественности вот уже почти четыре года.
Кто-то понимает справедливый характер действий России, кто-то – нет, а кто-то понимает, но делает всё возможное, чтобы в информационном поле перевернуть суть события с ног на голову.
Особенно злобствуют европейские витии. И для этого у них есть веская причина, потому что Европа на деле является активным участником этой войны. Она не только осуществляет финансовое, информационное и материально-техническое, но и боевое (разведка, связь) обеспечение, осуществляет подготовку личного состава ВСУ, вербует наёмников по всему свету, участвует инструкторами в боевых действиях.
Яснее ясного, что Европа в очередной раз решилась на «Дранг нах Остен». Последний раз это пробовал осуществить Гитлер. И нынешние деятели Европы продолжают дело Гитлера в новых геополитических условиях.
Нацистская Европа 85 лет назад напала на СССР под началом Гитлера с целью установления нацистского режима. При этом агрессию осуществляли европейские войска, а разного рода предатели (бандеровцы и др.) использовались для карательных операций.
Сегодня Европа, пользуясь тем, что в ходе «перестройки» историческая Россия была развалена на отдельные регионы, установила с помощью Майдана нацистский режим на Украине.
Осуществили это с помощью демократов (которые, как известно, состоят из двух частей: законченных негодяев (бандеровцев) и безнадёжных (полезных «кастрюлеголовых») идиотов.
Часть народа Украины не подчинилась нацистской власти и попыталась отстоять своё право на жизнь. Фашистская хунта организовала подавление несогласных в регионах страны. И где-то это ей удалось — как в Одессе, когда заживо сжигали людей.
Но не везде. Крым единодушно перешёл на Родину – в Россию, а на Донбассе было организовано сопротивление.
Европа долго готовила ловушку для России. Киевский режим восемь лет расстреливал народ Донбасса, вынудив Россию встать на вооружённую защиту мирного населения.
Запад сразу встал на сторону выпестованных им нацистов, включившись в войну боевым обеспечением, за счёт чего ВСУ получили преимущества в разведке и связи и смогли выстоять перед российским военным контингентом.
С тех пор Запад беспрестанно наращивал своё участие в войне.
Но сейчас, когда вооружённые силы РФ захватили стратегическую инициативу, европейцы стремятся закрепить за собой максимум исторической русской территории и навязать России перемирие, чтобы перевооружить украинских нацистов и продолжить войну в подходящий момент.
При этом под видом европейских миротворческих вооружённых контингентов в Одессе и в Галиции западные соседи собираются оккупировать территории, которые Россия ещё не освободила.
Понятно, что этого им позволить нельзя, чтобы не расплачиваться в будущем большей кровью.
Войну надо довести до победы, и виновники должны понести заслуженную кару. Не только нацистская Украина, но и главная виновница этой войны – Европа. Это «глубинная Европа» задумала, подготовила, организовала и осуществила руководство осуществлением нацистского майдана, приведшего к кровавой трагедии на Украине и в России.
Поэтому Европа, как основной виновник этого конфликта, обязана возместить все потери от войны как российского, так и украинского народов.
Надо помочь Европе понять: чем дольше она будет продолжать войну на Украине, тем больше потерь понесут российский и украинский народы, и тем больше будет счёт к Европе.
