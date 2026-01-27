СВО против «Дранг нах Остен»

1 888 12
СВО против «Дранг нах Остен»

Конфликт на Украине остаётся в центре внимания мировой общественности вот уже почти четыре года.

Кто-то понимает справедливый характер действий России, кто-то – нет, а кто-то понимает, но делает всё возможное, чтобы в информационном поле перевернуть суть события с ног на голову.



Особенно злобствуют европейские витии. И для этого у них есть веская причина, потому что Европа на деле является активным участником этой войны. Она не только осуществляет финансовое, информационное и материально-техническое, но и боевое (разведка, связь) обеспечение, осуществляет подготовку личного состава ВСУ, вербует наёмников по всему свету, участвует инструкторами в боевых действиях.

Яснее ясного, что Европа в очередной раз решилась на «Дранг нах Остен». Последний раз это пробовал осуществить Гитлер. И нынешние деятели Европы продолжают дело Гитлера в новых геополитических условиях.

Нацистская Европа 85 лет назад напала на СССР под началом Гитлера с целью установления нацистского режима. При этом агрессию осуществляли европейские войска, а разного рода предатели (бандеровцы и др.) использовались для карательных операций.

Сегодня Европа, пользуясь тем, что в ходе «перестройки» историческая Россия была развалена на отдельные регионы, установила с помощью Майдана нацистский режим на Украине.

Осуществили это с помощью демократов (которые, как известно, состоят из двух частей: законченных негодяев (бандеровцев) и безнадёжных (полезных «кастрюлеголовых») идиотов.

Часть народа Украины не подчинилась нацистской власти и попыталась отстоять своё право на жизнь. Фашистская хунта организовала подавление несогласных в регионах страны. И где-то это ей удалось — как в Одессе, когда заживо сжигали людей.

Но не везде. Крым единодушно перешёл на Родину – в Россию, а на Донбассе было организовано сопротивление.
Европа долго готовила ловушку для России. Киевский режим восемь лет расстреливал народ Донбасса, вынудив Россию встать на вооружённую защиту мирного населения.

Запад сразу встал на сторону выпестованных им нацистов, включившись в войну боевым обеспечением, за счёт чего ВСУ получили преимущества в разведке и связи и смогли выстоять перед российским военным контингентом.

С тех пор Запад беспрестанно наращивал своё участие в войне.

Но сейчас, когда вооружённые силы РФ захватили стратегическую инициативу, европейцы стремятся закрепить за собой максимум исторической русской территории и навязать России перемирие, чтобы перевооружить украинских нацистов и продолжить войну в подходящий момент.

При этом под видом европейских миротворческих вооружённых контингентов в Одессе и в Галиции западные соседи собираются оккупировать территории, которые Россия ещё не освободила.

Понятно, что этого им позволить нельзя, чтобы не расплачиваться в будущем большей кровью.

Войну надо довести до победы, и виновники должны понести заслуженную кару. Не только нацистская Украина, но и главная виновница этой войны – Европа. Это «глубинная Европа» задумала, подготовила, организовала и осуществила руководство осуществлением нацистского майдана, приведшего к кровавой трагедии на Украине и в России.

Поэтому Европа, как основной виновник этого конфликта, обязана возместить все потери от войны как российского, так и украинского народов.

Надо помочь Европе понять: чем дольше она будет продолжать войну на Украине, тем больше потерь понесут российский и украинский народы, и тем больше будет счёт к Европе.
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. andrewkor Звание
    andrewkor
    +1
    Сегодня, 03:55
    Мы помним чем заканчивались ихние "drangи".
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 04:04
      тем больше потерь понесут российский и украинский народы, и тем больше будет счёт к Европе.
      Должок за ними
  2. Комментарий был удален.
  3. Велизарий Звание
    Велизарий
    +9
    Сегодня, 04:43
    На примере пациента,то бишь автора, можно отследить успехи и проблемы пропаганды режима Ельцина-Путина в РФ. Успехи-текущая вводная говорит о том,что американского хозяина теперь трогать нельзя. И вуаля-вместо чудовищных США ,Запада или коварных англосаксов, зачинателем СВО объявлена только лишь Европа ( с большой буквой Е).
    Проблемы-другая текущая вводная ,получаем Донбасс и хватит с нас, на остальное нет денег и людей,а кто не согласен. тот ЦИПСО и вообще сидит на диване,пусть сам и идет за вашим Запорожьем и Одессами. Под это дело прорежимные "военкоры" даже стали озвучивать реальные цифры потерь,за что еще год назад сажали за "дискредитацию" . Но тут есть проблема -стремительный переход от капитуляций ,нацистов и Харьковых и Сум в кармане к " духу Анкориджа" хорошо осуществляется только у профессиональных информационных проституток,а вот у их паствы вызывает разрыв шаблона и вопросы.
    На эти вопросы будут отвечать,-вот если злая гейропа позволит нам хотя бы де-факто занять Донбасс это и будет нашей великой победой, но пока это принимается плохо.. Понятно что это не более бури в стакане воды.но если удастся как-то отползти из СВО одной из проблем режима будет- а на каких врагов нужно канализировать ненависть ,страх и агрессию огромного количества все более бедных людей после СВО ?
    1. ASSAD1 Звание
      ASSAD1
      +3
      Сегодня, 05:46
      Согласен с вами, главного противника России автор благоразумно забыл. И хотелось бы спросить у автора, а какая должна быть наша победа по его мнению.
      1. Per se. Звание
        Per se.
        +2
        Сегодня, 06:28
        Цитата: ASSAD1
        а какая должна быть наша победа по его мнению.

        Думается, своё истинное мнение автор должен оставить при себе. Что до грозной речи президента к началу СВО, то из озвученных заявлений мало что осталось. В самом деле, о какой "демилитаризации" и "денацификации" можно говорить, если почти за 4 года "операции", даже Донбасс полностью не освобождён. Мало того, "Задача Украины вступить в Евросоюз является законным выбором страны", заявил наш президент на пленарном заседании ВЭФ. Чему удивляться, после 2014 года, когда путч, и, проведённые под ним "выборы", вдруг стали законным правом украинского народа, была признана и бандеровская власть и целостность Украины... Что дальше? Как нам объявят победу и достижение целей, если для реальной демилитаризации и денацификации нужна полная капитуляция Украины и её оккупация нашими войсками, создание пророссийской власти, новой Украины, а это не реально, с теми настроениями и такой тактикой наших стратегов. Тогда, что, война до полного истощения России, и принятие уже ультиматума от Запада? Это чревато для буржуинов по обе стороны, нужно изобразить праздник победы. Скорей всего, ничего нового, только новый договорняк в "духе Анкориджа", в новом жесте доброй воли, с замирением на 2-3 года, под новую войну. Может, 23 февраля и станет для нас этим двойным праздником, когда марионетка Зеленский, таки отведёт ВСУ с Донбасса, и, будет заявлено об окончании СВО.
        1. Boris55
          Boris55
          -1
          Сегодня, 08:03
          Суть Русской цивилизации есть большевизм.

          Цитата: Per se.
          Думается, своё истинное мнение автор должен оставить при себе.

          То есть писать не то, что думает, а то, за что деньги платят?

          Цитата: Per se.
          о какой "демилитаризации" и "денацификации" можно говорить

          О той, которая идёт полным ходом на освобождённой нами нашей территории.

          Цитата: Per se.
          Как нам объявят победу и достижение целей, если для реальной демилитаризации и денацификации нужна полная капитуляция Украины

          И кто вам это сказал? Вы цели СВО, которые обозначил В.В.Путин, помните?
          Похоже что нет....
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 05:12
    Европа, как основной виновник этого конфликта, обязана возместить все потери от войны
    Наверняка, когда-нибудь радужной Гейропе и предъявят счёт. С процентами. Но это будет не в наше поколение. А жаль!
    1. Per se. Звание
      Per se.
      -1
      Сегодня, 06:38
      Цитата: Schneeberg
      Наверняка, когда-нибудь радужной Гейропе и предъявят счёт.
      "Радужная Гейропа" такая же марионетка США, как и нынешняя Украина. Счёт если уж предъявлять, так хозяевам мирового капитализма, а только потом, тем подкаблучникам, кто под ними сидит, и ни только в Европе и на Украине.
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 05:42
    В статье автора не вижу места США...а это отдельный игрок со своими планами.
    Сейчас отчетливо вырисовывается стратегия и конфигурация планов Трампа...а там цели куда масштабнее чем конфликт Европы с Россией.
    Разделяй и властвуй...владей миром на его обломках...вот это я понимаю размах.
  6. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 07:31
    Осуществили это с помощью демократов (которые, как известно, состоят из двух частей: законченных негодяев (бандеровцев) и безнадёжных (полезных «кастрюлеголовых») идиотов.

    Тут автор верно подметил. Гитлер так же с помощью "демократов" захватил власть в Германии и они до сих пор там продолжают размножаться.
  7. Николай Малюгин Звание
    Николай Малюгин
    0
    Сегодня, 07:44
    Чтобы вести большую войну,государству необходимо подчинить себе все банки,и все частные организации.Это только США и Великобритания могли сохранить все частные структуры ,потому что война шла за их пределами.По другому никак не получится.Готовы ли мы к этому ? Большой вопрос.
  8. АА17 Звание
    АА17
    -1
    Сегодня, 08:19
    Заглавие статьи нам говорит, что содержание будет об СВО.
    Но в содержании статьи говорится о войне с Европой. В статье 8 раз употребляется слово война.
    Не понятно: у нас война или СВО.

    Вот он "водораздел" в России: для участвующих в боевых действиях, для их родственников, для волонтеров, для помогающих неравнодушных граждан и т. д. это война.
    Для бизнеса экспортирующих свою продукцию на Запад, для отдыхающих в Европе зажиточных российских граждан это СВО.
    Отсюда "Победа в войне" и "успешное завершение СВО" это разные оценочные категории.

    А пока...

    ТАСС: экспорт газа РФ в Европу по "Турецкому потоку" в 2025 году стал рекордным
    https://tass.ru/ekonomika/26067823

    Россия за девять месяцев поставила ЕС удобрений на рекордные €1,346 млрд
    Евростат: Россия поставила ЕС удобрений на рекордные €1,346 млрд
    https://iz.ru/1990822/2025-11-15/rossiia-za-deviat-mesiatcev-postavila-es-udobrenii-na-rekordnye-eu1346-mlrd

    "...объемы поставок готовых изделий из черных металлов за год взлетели почти в 1,6 раза - до максимальных с марта этого года 799 тысяч евро. Также европейцы купили у РФ на 38% больше титана в годовом выражении и на 13% больше в месячном - на максимальные с начала года 20,2 миллиона евро.
    Рост произошел и в импорте союзом российской меди: за год поставки увеличились почти на 20% - до 24,5 миллиона евро. А вот в месячном выражении они просели в 1,6 раза. Еще Евросоюз за год немного нарастил импорт никеля - на 6%, до 77,7 миллиона евро. За месяц прирост оказался более заметным - 34%...https://ria.ru/20250918/eksport-2042605498.html


    П.С.
    "...В середине января российская мультибрендовая обувная и одежная компания Rendez-Vous организовала масштабную ВИП-вечеринку на престижном французском горнолыжном курорте Куршевель..."

    "...Отрываются под «Матушку-землю» и сходят с ума от Тимати: Диана Манасир, Тоня Худякова и Инесса Шевчук зажигают в Куршевеле..."