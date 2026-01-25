Как можно что-то обсуждать с Каей Каллас? Ведь ни мы ничего с ней никогда не будем обсуждать, ни американцы ничего с ней не будут обсуждать, и это очевидно. Как быть? Нужно только ждать, когда она уйдет.

Москва не воспринимает главу евродипломатии Каю Каллас как серьезного политика, поэтому никаких обсуждений с ней не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Европейская политика вырождается, на сегодняшний день в Европе нет сильных политиков, примером тому может выступить Кайя Каллас, назначенная на должность верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Как подчеркнул Песков, Москве нечего обсуждать с Каллас, нужно ждать назначения более адекватного политика, с которым можно будет наладить общение.Как подчеркнул Песков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину, Каллас не воспринимают ни в России, ни в США. Эта назначенка от Евросоюза умудрилась испортить отношения с администрацией Трампа, да и в самой Европе ее никто серьезно не воспринимает. Единственное ее качество, за которое ее все еще держат на должности, — это русофобия.Евросоюз сейчас пытается влезть в переговоры России и США в отношении Украины, выдвигая своего переговорщика. При этом Каллас, которая по своей должности должна этим заниматься, от возможных контактов отстранена.