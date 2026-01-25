Песков: Москва не воспринимает Каллас, поэтому что-то обсуждать с ней не будет

Песков: Москва не воспринимает Каллас, поэтому что-то обсуждать с ней не будет

Москва не воспринимает главу евродипломатии Каю Каллас как серьезного политика, поэтому никаких обсуждений с ней не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Европейская политика вырождается, на сегодняшний день в Европе нет сильных политиков, примером тому может выступить Кайя Каллас, назначенная на должность верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Как подчеркнул Песков, Москве нечего обсуждать с Каллас, нужно ждать назначения более адекватного политика, с которым можно будет наладить общение.



Как подчеркнул Песков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину, Каллас не воспринимают ни в России, ни в США. Эта назначенка от Евросоюза умудрилась испортить отношения с администрацией Трампа, да и в самой Европе ее никто серьезно не воспринимает. Единственное ее качество, за которое ее все еще держат на должности, — это русофобия.

Как можно что-то обсуждать с Каей Каллас? Ведь ни мы ничего с ней никогда не будем обсуждать, ни американцы ничего с ней не будут обсуждать, и это очевидно. Как быть? Нужно только ждать, когда она уйдет.


Евросоюз сейчас пытается влезть в переговоры России и США в отношении Украины, выдвигая своего переговорщика. При этом Каллас, которая по своей должности должна этим заниматься, от возможных контактов отстранена.
  1. kromer Звание
    kromer
    +9
    Вчера, 15:05
    по своей должности должна этим заниматься, от возможных контактов отстранена.


    Забанили козу. laughing
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +12
      Вчера, 15:11
      Цитата: kromer
      по своей должности должна этим заниматься, от возможных контактов отстранена.


      Забанили козу. laughing

      Это не коза. Она свое дело делает, расчётливо и регулярно вбрасывают в массы ВСЁ, точь-в-точь по методичке траванувшегося цианидом рейсхканцлера. Это циничные и продуманные действия для публики. С предсказуемым нужным результатом там, где он запланирован.
      Основные принципы:
      - большая ложь и её повторение,
      - агрессивная демонизацию России и ее лидера,
      - приписывание России ответственности за происходящее,
      - утверждения о «святости» собственного дела, исключающее сомнения и критику в свой адрес.
      1. kromer Звание
        kromer
        +1
        Вчера, 15:13
        Цитата: Теренин
        продуманные действия для публики.


        Бухает она тоже для публики? Или это у Вас юмор такой тонкий? wink
        1. Aken Звание
          Aken
          +3
          Вчера, 15:20
          Бухло ей работать не мешает. Не заглядывайте ей в стакан.
          1. kromer Звание
            kromer
            -4
            Вчера, 15:23
            Цитата: Aken
            Бухло ей работать не мешает. Не заглядывайте ей в стакан.


            Стакан у меня свой есть. С чего это вы на защиту ей бросились?
            1. Aken Звание
              Aken
              0
              Вчера, 15:24
              Не путайте. Я защищал её стакан от нескромных взглядов.
              1. kromer Звание
                kromer
                -1
                Вчера, 15:26
                Цитата: Aken
                Не путайте. Я защищал её стакан от нескромных взглядов.


                Да вроде не нищая. От потери одного стакана не вспотеет. wink
                1. Aken Звание
                  Aken
                  +4
                  Вчера, 15:27
                  Я о другом. Она не перестанет выполнять порученные ей задачи и после двух стаканов. Это ей даже поможет.
                  1. kromer Звание
                    kromer
                    -2
                    Вчера, 15:31
                    Цитата: Aken
                    не перестанет выполнять порученные ей задачи и после двух стаканов.

                    Судя по статье, ей и 3 стакана уже не повредят.
                    1. Aken Звание
                      Aken
                      +1
                      Вчера, 15:35
                      Старая, ещё советская закалка.
                      1. kromer Звание
                        kromer
                        +1
                        Вчера, 15:37
                        Цитата: Aken
                        Старая, ещё советская закалка.


                        Тогда судя по её возрасту бухать она ещё в школе начала. wink
                      2. Татьяна Звание
                        Татьяна
                        0
                        Вчера, 15:56
                        Песков: Москва не воспринимает Каллас, поэтому что-то обсуждать с ней не будет

                        Ну хоть это в отношениях России с ЕС на высшем уровне россиян радует!
                        При этом на Кайю Каллас уже заведено Россией уголовное дело за снос в постсоветской русофобствующей Эстонии российских и советских поствоенных памятников.
                      3. Aken Звание
                        Aken
                        0
                        Вчера, 16:15
                        Многие в школе начали. И хорошо начали.
                      4. kromer Звание
                        kromer
                        -1
                        Вчера, 16:17
                        Цитата: Aken
                        Многие в школе начали. И хорошо начали.


                        Ну не в 5-м же классе. Иначе это уже не советская закалка, а более поздняя эстонская.
                      5. Aken Звание
                        Aken
                        0
                        Вчера, 16:18
                        Я её возраст не считал. Не в этом суть. Предполагаю, семья с советской закалкой.
                  2. Владислав_В Звание
                    Владислав_В
                    0
                    Вчера, 15:43
                    Цитата: Aken
                    Она не перестанет выполнять порученные ей задачи и после двух стаканов.

                    Вряд ли ей поставили задачу быть непрофессионалом.
                    1. Aken Звание
                      Aken
                      +3
                      Вчера, 16:14
                      Не так. Для той задачи, которую она подрядилась выполнять, особый профессионализм не нужен. Там нужно другое качество - искренняя вера в тот бред, который несёшь.
      2. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        +4
        Вчера, 15:19
        Дело доктора Геббельса живо и работает.
        1. Incvizitor Звание
          Incvizitor
          +1
          Вчера, 15:40
          Оно на западе всегда жило и со времён Кореи и Вьетнама.
      3. Себенза Звание
        Себенза
        0
        Вчера, 15:59
        В точку. Отработала на славу. И называть её не далёкой так себе ,если только для поднятия самооценки. Опасный враг, который раскатывает по нотам.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Вчера, 15:06
    ❝ Москва не воспринимает главу евродипломатии Каю Каллас как серьезного политика ❞ —

    — Да её, похоже, уже никто не воспринимает как серьёзного политика как в самой Европе, так и вообще в мире ...
    1. Joker62 Звание
      Joker62
      0
      Вчера, 16:37
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Москва не воспринимает главу евродипломатии Каю Каллас как серьезного политика ❞ —

      — Да её, похоже, уже никто не воспринимает как серьёзного политика как в самой Европе, так и вообще в мире ...

      Зато она местить на пост председателя ЕК взамен старой бабки генеколога... wassat
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        +1
        Вчера, 20:40
        Но хорошо, что Песков сказал это прямым текстом.
        Намёки и аллегории в ЕС не замечают.
  3. Ныробский Звание
    Ныробский
    +8
    Вчера, 15:07
    Её не только в России и США не воспринимают как политика, её и в самом Евросоюзе воспринимают как недоразумение. Как высказался один из евродепутатов с трибуны Европарламента в присутствии самой Кайи "ему проще что то объяснить своему домашнему хомячку, нежели что-то объяснить Кайе Каллас".
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +5
      Вчера, 15:26
      Цитата: Ныробский
      "ему проще что то объяснить своему домашнему хомячку, нежели что-то объяснить Кайе Каллас".

      Да вы что, как можно так говорить об известном знатоке мировой истории? Если бы не заявление Каи в ноябре прошлого года, кто бы узнал о запредельной агрессивности России, которая «за последние 100 лет напала более чем на 19 стран, на некоторые из них даже три или четыре раза, ни одна из которых не нападала на Россию»? lol
  4. guest Звание
    guest
    +4
    Вчера, 15:12
    нужно ждать назначения более адекватного политика

    Долго ждать придётся, там адекватных давно нет.
  5. TOS-NN Звание
    TOS-NN
    +3
    Вчера, 15:14
    Как шутят женщины сами про себя: Если женщина "всё поняла", ей больше ничего не втолкуешь.
    К.К. давно оформилась в отношении России как ярая русофобка.
    С ней разговарить не о чем, и незачем.
  6. АрхиФил Звание
    АрхиФил
    -1
    Вчера, 15:16
    Москве нечего обсуждать с Каллас, нужно ждать назначения более адекватного политика, с которым можно будет наладить общение.
    Сколько ждать будем,господин Песков? bully
  7. anatolmd Звание
    anatolmd
    +2
    Вчера, 15:16
    С такой фамилией и я бы не воспринимал.
    Сразу на ум приходит спичечный коробок с анализом.
    1. Fachmann Звание
      Fachmann
      +2
      Вчера, 15:36
      Она и есть, КаКА.
      Как говорится, не трогай КаКу, оно и вонять не будет...
      1. Joker62 Звание
        Joker62
        +2
        Вчера, 16:38
        Цитата: Fachmann
        Она и есть, КаКА.
        Как говорится, не трогай КаКу, оно и вонять не будет...

        А ещё не тонет.... lol
    2. Piramidon Звание
      Piramidon
      +2
      Вчера, 15:38
      Цитата: anatolmd
      С такой фамилией и я бы не воспринимал

      Есть среди баб-политиков ещё АНАЛьная Лена Бербок. Одного поля ягодка
  8. Vladlous Звание
    Vladlous
    +5
    Вчера, 15:16
    Каю Каллас даже в Эстонии большая часть населения воспринимала как сумасшедшую. Низкий уровень образования, цинизм, отсутствие кульутуры, всё это сделало её воплощением носительницы духа Марии-Антуанетты, та, правда, на порядок образованнее была, но голову это не спасло.

    А Каллас - это самовлюблённая девочка из мажористого клана Калласов. Она в открытую хвалилась тем, что её родители в пенсии не нуждаются, когда пенсионерам сокращали пенсии. Её однопартиец Юрген Лиги советовал людям "вовремя умирать".

    В общем, вот такая она Кая Каллас - последний глава дипломатического ведомства Европейского Союза, она же Кая с косой, она же дочь Сийма Калласа, бывшего советского функционера, которого позднее подозревали в хищении крупных денежных средств из Банка Эстонии. Династия!
    1. Fachmann Звание
      Fachmann
      +2
      Вчера, 15:49
      Эх, КаКа, постыдилась бы, ведь когда-то пионэркой была! laughing
      1. tur-tur Звание
        tur-tur
        +4
        Вчера, 16:29
        Её родословной уже дали определение.
        " Дед в СС, папа в КПСС, она в ЕС! ".
  9. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +2
    Вчера, 15:18
    Единственное ее качество, за которое ее все еще держат на должности, — это русофобия.
    Так за это и выбирали. Уровень политиков реально сильно упал. Даже профессиональная батутная прыгунья, обделавшаяся с 360 градусами, продолжала руководственные действия. Урсула крупно проворовалась и никто ее в тюрьму не сажает. Британские премьеры, с каждым новым, все тупее и тупее. Вопрос в другом - КТО их всех выбирает?
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +4
      Вчера, 15:34
      Цитата: Младший рядовой
      Даже профессиональная батутная прыгунья, обделавшаяся с 360 градусами, продолжала руководственные действия.

      Батутную прыгунью заметили и оценили, ведь не только лишь все так могут: smile
      Экс-глава МИД Германии Анналена Бербок 2 июня 2025 года была избрана новым председателем Генассамблеи ООН.
    2. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +3
      Вчера, 16:41
      Вопрос в другом - КТО их всех выбирает?
      Считается, что народ Европы. Вы только не смейтесь wink
  10. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Вчера, 15:28
    Кае Каллас посвящается:

    https://rus.hitmotop.com/song/80521802
  11. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Вчера, 15:32
    Да уж , не в папашу выросло , отдохнула природа .
  12. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Вчера, 15:37
    Там никто ничего не решает Орбан и Фицо если только и то частично, остальные вообще отбросы.
  13. Правдодел Звание
    Правдодел
    +1
    Вчера, 15:38
    Москва не воспринимает Каллас...

    Даешь, больше всяких дур и дураков хороших и разных во главе гейросоюза!!!
    Вот - основной лозунг гейропы...
  14. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +1
    Вчера, 15:54
    Из фильма тупой и еще тупее
  15. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    +1
    Вчера, 16:00
    С этой прибалтийской шпротой нашим сидеть за столом западло. С нетерпением жду в ЕС еще каких-нибудь волыняцких самородков, чтобы очередная Оксана Срулич в виде комиссара ЕС требовала отменить пенсии испанцам ради грантовых программ для геев и развития игры на сопилке.
  16. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    +1
    Вчера, 16:14
    Ровно также Москва забанила фон дер дуру..
    1. gurzuf Звание
      gurzuf
      0
      Вчера, 16:47
      Ровно также Москва забанила фон дер дуру..Вы об фон дер Бляйден ? am
  17. Аскер Звание
    Аскер
    0
    Вчера, 16:25
    А с чего её будут менять? Она не нравится нам и амерам, но она нравится европейцам и полностью их устраивает, плоть от плоти так сказать и на кого её поменяют, на ещё хуже ?? Потому как в ,,большинстве,, других( не русофобов) нет, остальные в оппозиции. По этому или ждать выборов в очень слабой надежде что, что то изменится или придётся говорить с этим существом.
  18. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -1
    Вчера, 16:38
    Москва не воспринимает Каллас, поэтому что-то обсуждать с ней не будет
    Неужели прозрели?
  19. gurzuf Звание
    gurzuf
    0
    Вчера, 16:45
    А разве эту какашку Каллас в европе кто то серьезно воспринимает laughing
  20. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    0
    Вчера, 18:08
    Ведь ни мы ничего с ней никогда не будем обсуждать, ни американцы ничего с ней не будут обсуждать, и это очевидно. Как быть? Нужно только ждать, когда она уйдет
    - с таких должностей сами не уходят - их только уносят.
  21. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    +2
    Вчера, 18:53
    Tato paní nemá vůbec žádný talent na diplomacii, nikdo ji nepotřebuje.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +2
      Вчера, 18:54
      У этой дамы совершенно нет таланта к дипломатии, она никому не нужна.
  22. Див Дивыч Звание
    Див Дивыч
    0
    Вчера, 19:48
    Ну и правильно, нечего обсуждать с шестеркой, нужно обсуждать с её настоящей властью - в чьих руках военные силы Европы и промышленность. А это Франция, Германия, Швеция.
    Мелкобритов можно оставить отдельно, они отказались от Евросоюза.