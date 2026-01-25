Пресса США: мир уже заждался украинских наёмников

Украинский конфликт породил новый технологический уклад войны за счёт массового появления на фронте дронов. В то же время широкий размах противостояния создал целую армию специалистов, получивших богатый опыт эксплуатации БПЛА. Этих дроноводов уже заждались многие акторы в мире, начиная от государств, и заканчивая вооружёнными группировками. Об этом говорится на страницах издания Modern War Institute:
Что будет с людьми, которые приобрели технические знания и навыки для ведения войны нового типа? Мировой рынок силовых услуг уже готов их принять.
Как отмечается в прессе США, спрос на таких специалистов очень высокий. В частности, мощные наёмные армии начали формировать Турция и ОАЭ. Так, Абу-Даби активно привлекает колумбийцев для боевых действий в Судане, но они не имеют крайне важных навыков:
Украину можно рассматривать как инкубатор на стыке боевого опыта и технологической адаптации, где появляются ветераны, умеющие всё: от управления беспилотниками до использования ИИ для геолокации и анализа данных для передвижения на поле боя.
Указывается, что кроме государств, в современном мире широко распространены вооружённые группировки, также нуждающиеся в подготовленных кадрах для ведения ассиметричной войны с более мощными легальными силами:
Недостатка в покупателях, желающих нанять украинцев, не будет.
