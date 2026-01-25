Пресса США: мир уже заждался украинских наёмников

Что будет с людьми, которые приобрели технические знания и навыки для ведения войны нового типа? Мировой рынок силовых услуг уже готов их принять.

Украину можно рассматривать как инкубатор на стыке боевого опыта и технологической адаптации, где появляются ветераны, умеющие всё: от управления беспилотниками до использования ИИ для геолокации и анализа данных для передвижения на поле боя.

Недостатка в покупателях, желающих нанять украинцев, не будет.