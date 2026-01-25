Пресса США: мир уже заждался украинских наёмников

Украинский конфликт породил новый технологический уклад войны за счёт массового появления на фронте дронов. В то же время широкий размах противостояния создал целую армию специалистов, получивших богатый опыт эксплуатации БПЛА. Этих дроноводов уже заждались многие акторы в мире, начиная от государств, и заканчивая вооружёнными группировками. Об этом говорится на страницах издания Modern War Institute:

Что будет с людьми, которые приобрели технические знания и навыки для ведения войны нового типа? Мировой рынок силовых услуг уже готов их принять.

Как отмечается в прессе США, спрос на таких специалистов очень высокий. В частности, мощные наёмные армии начали формировать Турция и ОАЭ. Так, Абу-Даби активно привлекает колумбийцев для боевых действий в Судане, но они не имеют крайне важных навыков:



Украину можно рассматривать как инкубатор на стыке боевого опыта и технологической адаптации, где появляются ветераны, умеющие всё: от управления беспилотниками до использования ИИ для геолокации и анализа данных для передвижения на поле боя.

Указывается, что кроме государств, в современном мире широко распространены вооружённые группировки, также нуждающиеся в подготовленных кадрах для ведения ассиметричной войны с более мощными легальными силами:

Недостатка в покупателях, желающих нанять украинцев, не будет.
  1. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +8
    Вчера, 15:49
    Какеловские наемники много где пригодятся. В Гренландии, в Канаде, в Миннесоте ... Демократический список длинен.
    1. Aken Звание
      Aken
      +1
      Вчера, 16:17
      Ирак, Сирия, Венесуэла, Куба, Никарагуа.
      Опять же Французский иностранный легион - Африку отвоёвывать.
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        +4
        Вчера, 18:08
        Пресса США: мир уже заждался украинских наёмников
        И как тут ни вспомнить откровения Хиллари Клинтон в отношении судьбы Украины и самих украинцев согласно планам госдепа США, высказанным ею во время её избирательной компании 1916 года на пост президента США, которую у неё выиграл тогда Трамп! А именно.

        Действительно русофобский проект США и коллективного Запада "Украина - антиРоссия" помимо ударного форпоста коллективного Запада против России и русских - включает в себя и конечные СТРАТЕГИЧЕСКИЕ цели Запада в отношении самой Украины для главных участников - ЗАЧИНАТЕЛЕЙ и РЕАЛИЗАТОРОВ этого проекта - т.е. в отношении того, что от Укрорейха останется. А именно.
        В этом плане в проекте "Украина - антиРоссия" Западом реализуются 3 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ:
        1. "Небесный Иерусалим" (Израиль-2).
        2. "Священная Хазария".
        3. "Соединённые Штаты Европы" (Вашингтон). -
        При этом примечательно, что все эти 3 проекта предполагают один и тот же сценарий - а именно ЗАЧИСТКУ всей территории Украины от местного коренного населения по национальному признаку - и главным образом за счёт биологической ликвидацией прежде всего от украинских этнических русских и русскоговорящих! [/b]

        То, что евреи-главари Укрорейха выдают современную Украину якобы за «щит» Европы, на самом деле является просто идеологическим ПРИКРЫТИЕМ - "обвёртка-фантик" именно для вышеупомянутых 3-х глобалистских СТРАТЕГИЧЕСКИХ проектов сионо-нацистского толка

        И все эти проекты базируются на еврейском финансовом капитале банкиров ФРС США. И они ни перед чем не остановятся.
        И еврей Зеленский распрекрасно это понимает, кому и чему он ВЕРОЙ и ПРАВДОЙ служит.
        Поэтому Зеленский и его окружение и является недоговороспособным ни на какие мирные переговоры с Россией и с русскими в Украине!!! И дело тут вовсе не в его наркоманиии или его артистических амбициях. Просто его ИСТИННЫМ хозяева это не нужно.
        Его американским и израильским хозяевам нужна ПОЛНАЯ ЗАЧИСТКА территории Укрорейха, так сказать, до ПОСЛЕДНЕГО "украинца"! А именно.

        Из 45 млн. украинцев от коренного населения Украины - по планам иностранных ХОЗЯЕВ Зеленского - на территории бывшей Украины должно остаться всего 5 млн. человек.
        А всего - по планам госдепа США - на территории АМЕРИКАНСКОЙ Украины должно проживать не более 20 млн. человек.
        Из них 20млн. - 5млн. = 15 млн. - это иностранные переселенцы на территорию бывшей Украины из США, Израиля и т.п.
        Остальных украинцев, которые заблаговременно не выехали с Украины в другие страны, не умерли на родине по болезни или по старости и не погибли в боях с Россией, планировалось госдепом США - по откровениям Хиллари Клинтон в 2016 году - насильно переселить в Северную Африку и на БВ.
        И в конце концов создать на территории Украины "Американские Соединённые штаты Европы" - (ВНИМАНИЕ!) - с подчинительное включением в них опять же под эгидой США также и всех стран бывшего соцлагеря Восточной Европы!
        1. Aken Звание
          Aken
          +1
          Вчера, 18:11
          В Днепропетровскую область будут переселять Израиль. Весь.
          Верховный раввин с месяц назад с ухмылочкой рассказывал, что все уже договорились и 20 числа капитуляция будет подписана. Он имел ввиду недавние переговоры.
          Но, пока с датой промахнулся.
          1. Десница ока Звание
            Десница ока
            +1
            Вчера, 18:38
          2. Татьяна Звание
            Татьяна
            +2
            Вчера, 18:51
            Цитата: Aken
            В Днепропетровскую область будут переселять Израиль. Весь.
            Верховный раввин с месяц назад с ухмылочкой рассказывал, что все уже договорились и 20 числа капитуляция будет подписана. Он имел ввиду недавние переговоры.

            Небесный Иерусалим (также Новый Иерусалим, Израиль 2.0, Новый Израиль) — проект, целью которого является образование еврейского государства внутри Украины на территориях её пяти южных областей: Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской. И присоединением к ней со временем территории Крыма.

            Проект долгосрочный, его сроки определены советом Благоволителей, описывается время до 2049 года и даже после 2060 года.
            До конца 2029 года намечается прибытие на Новую Родину порядка 5 миллионов евреев для строительства Нового Иерусалима.

            Премьер-министр Израиля Б. Нетаньяху уже обсудил организацию переселения и обустройства евреев, а также возможную хозяйственную и политическую помощь в реализации проекта, с действующим премьером Украины В. Гройсманом, председателем правительства РФ Д. А. Медведевым, старшим советником президента США Дональда Трампа и членом влиятельной еврейской организации Хабад Любавич Джаредом Кушнером.

            См. подробно - Небесный Иерусалим на базе пяти южных областей Украины? Таки за шо воюем? Опубликовано 3 октября 2023 -
            https://dzen.ru/a/ZRYKvTcUUGvsTUei?ysclid=mktwburfwq39174873

            Джаред Кушнер. Зять Трампа, бывший старший советник Белого дома, переговорщик по Ближнему Востоку, архитектор «Авраамовых соглашений», предприниматель, инвестор, соучредитель ИИ-стартапа и человек, который умеет оказываться рядом в тот момент, когда принимаются решения.
            См- подробно - Теневой переговорщик: кто такой Джаред Кушнер. Зять Трампа не так прост, как кажется. Опубликовано 27 ноября 2025 г. -
            https://dzen.ru/a/aScVcK06axjx8TPi?ysclid=mktwrz6j6n1398744
    2. eugen_caro Звание
      eugen_caro
      +2
      Вчера, 18:57
      а укро пи доргам только это и остаётся...после того,как русские освободят территорию новороссии- (донбасс\правобережье днепра\ приморские области) на остатках оркостана им будет тесно- какая-то часть перебьёт друг друга в переделах собственности ,а большая часть свалит в европейские чвк.
      1. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        0
        Вчера, 20:35
        Вы очень серьезную тему затронули. Разбираться там придется очень долго.
  2. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +10
    Вчера, 15:50
    Они и сейчас играют роль наемных террористов уровня игил.
  3. Десница ока Звание
    Десница ока
    +2
    Вчера, 15:53
    У нас тоже, высвободится множество таких спецов...) Думаю, они отправятся обучать военных и помогать армиям наших союзников.
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      0
      Вчера, 16:17
      обучать военных и помогать армиям наших союзников.

      Вот только ли союзников ?
      1. Десница ока Звание
        Десница ока
        +2
        Вчера, 16:30
        Ну слушайте, наши ребята, после того как мочили укров несколько лет, после всей вражды, неужто думаете, пойдут служить в армии, где будут находиться так же и укр. спецы? А укров, понятное дело, кто спонсирует и поддерживает сейчас, то есть враждебные нам гос-ва, силы и разберут. Так что, нашим только к нашим))).
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          -1
          Вчера, 17:35
          В самом деле,к нашим,к кому?Есть Африке.Тот же Сахель,Чад..Но это все уже занято,и туда попасть надо еще постораться.А больше и нет.Разве что КНДР..Латинская Америка сейчас ляжет в полном составе под США
    2. eugen_caro Звание
      eugen_caro
      +3
      Вчера, 19:04
      я слышал- путин решил таких людей,прошедших огонь и воду, внедрить в госуправлениечтобы они изнутри начали борьбу с охреневшим чиновничеством...- дай бог ,чтобы получилось- потому как степень вредительства и саботажа ваших "слуг"народа просто поражает- и к тому-же будут пристроены к правому делу тысячи людей,знающих что такое сила ,и умеющих держать железо в руках (после афгана и чеченских компаний военных просто увольняли -отчего и пополнялись ряды бандитов)...... хотя сами эти чиновники уже сейчас пытаются этому противостоять.
      1. Десница ока Звание
        Десница ока
        +1
        Вчера, 19:19
        Да, все правильно вы говорите). И Путин сказал, что военные, прошедшие СВО и отличившиеся, должны стать нашей новой, настоящей элитой. Думаю так и будет.., при Путине они получат на это зеленый свет, не сомневаюсь... И, естественно, представители старых элит, многие из которых прозападные, недовольны таким раскладом будут, априори. Но, посмотрим что в итоге получится...)
        А так, я - точно за... Наши военные кровью так сказать "развязаны" с западными представителями правящих элит. Работать на них, для них, в их интересах и тп., после того, как последние максимально поспособствовали убийству их ( наших вояк) побратимов на поле боя, они, уверена точно не станут... Не станут пятой предательской и продажной колонной, а как на войне были готовы отдать свою жизнь за Родину, так уверена и после нее, останутся верны ей и своему народу, гос-ву, которых отверженно, доказав свою преданность, защищали. smile
        1. bondov Звание
          bondov
          0
          Вчера, 23:42
          Путин сказал, что военные, прошедшие СВО и отличившиеся, должны стать нашей новой, настоящей элитой.
          потом поправочки появились, что этих военных отправят в Сибирь строить новые города:
          https://vk.com/wall-99099155_10262589
          В будущем, по задумке Караганова, ветераны боевых действий должны будут ассимилироваться и стать сибиряками, «У нас нет такого кризиса, но бойцы, которые будут возвращаться с войны с Западом на Украине, должны не только пополнить управленческий класс, но и получить перспективную высококвалифицированную и высокооплачиваемую работу, строя новую инфраструктуру Сибири». «


          короче в типа почетную ссылочку в Сибирь поедут... подальше от власти и элиты... ишь, чего захотели - в элиту
  4. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +3
    Вчера, 15:55
    Предстоят бои в Африке и Латинской Америке между наемниками из 404 и нашими ребятами...
    Не думаю, что там будет тихо и плавно...
  5. Fachmann Звание
    Fachmann
    +12
    Вчера, 15:56
    В последние месяцы массово понаехал в Германию молодняк 18-22 лет. Хотя они в военном смысле неостреляны, но воспитаны в лютой ненависти ко всему русскому. Вот это, практически готовый материал, который после соответствующей подготовки можно пускать в дело (в расход).
    Я думаю, у немцев это давно на уме...
    1. Фразах Звание
      Фразах
      +3
      Вчера, 16:20
      Я думаю, у немцев это давно на уме

      Это давно на уме не у немцев, немцы инструмент, как и другие гои, которые сами того не замечая втянуты в клановые разборки хозяев. У хозяев всё пучком, прибыль прёт, только засада в слишком быстром размножении гоев, несмотря на локальные войны, поэтому стрелка на часах апокалипсиса упорно лезет к отметке Ч.
  6. rotfuks Звание
    rotfuks
    +8
    Вчера, 16:08
    Пресса США: мир уже заждался украинских наёмников
    По некоторым признакам укры вовсю воюют в Израиле. Был эпизод когда два заложника сбежали ночью в Газе из палестинского плена, это из тех которые были захвачены в 2023 году. Заложники были явно неглупыми, они разделись догола чтоб было видно что они без поясов шахида и бежали к израильскому блокпосту и кричали на чистейшем иврите что они евреи. Но те кто был на посту расстреляли их. Видимо на посту никто не знал иврита.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Вчера, 17:00
      ...капец. им теперь мову что-ли учить чтобы их какельские гуси не расстреливали?

      зы наверно надо было по-русски вопить что они не террористы...
      1. rotfuks Звание
        rotfuks
        +1
        Вчера, 18:53
        капец. им теперь мову что-ли учить чтобы их какельские гуси не расстреливали
        Им просто самим надо идти в окопы и защищать интересы Израиля. А то все патриоты Израиля сидят по интернет форумам и бьются с врагами виртуально.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Вчера, 18:55
          ..особенно самый главный патриот Израиля Макаревич и Слепаков...
  7. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +5
    Вчера, 16:22
    Правильно, нация бандеровцев должна быть истреблена в ноль!
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +4
      Вчера, 16:43
      нация бандеровцев должна быть истреблена в ноль!
      А остатки засыпаны хлоркой! wink
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Вчера, 17:03
        ...блииин, хлорки так то жалко вообще то...
  8. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +1
    Вчера, 16:29
    В истории всегда были наёмники и наёмные войска. Были ещё и добровольцы. Как правило социалистических и коммунистических взглядов. Эти возникли в новейшую историю. Наёмников содержат мировые олигархи, а добровольцев толкает внутренние убеждения справедливости.
  9. skept Звание
    skept
    +3
    Вчера, 16:50
    Этих дроноводов уже заждались многие акторы в мире, начиная от государств, и заканчивая вооружёнными группировками.

    Кто имеет потребность в таких "спецах"наверняка уже пользуются ими.Вряд-ли при наличии спроса в мире нельзя договориться с украми за "долю малую",да и каналы доставки уже давно налажены
  10. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    +1
    Вчера, 17:23
    Европа от них взвоет, когда мстить начнут...а это случится неминуемо! Работать-то из них никто не хочет и не захочет, а кушать хочется всем и всегда))
  11. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Вчера, 17:32
    Гладиаторы. Аве, Усрулла, идущие на смерть приветствуют тебя!