Рядом с вымпелом НОАК: боевой корабль ВМС США пришвартовался на базе Камбоджи

4 489 9
Рядом с вымпелом НОАК: боевой корабль ВМС США пришвартовался на базе Камбоджи

Боевой корабль ВМС США USS Cincinnati (LCS 20) 24 января совершил четырёхдневный заход на камбоджийскую военно-морскую базу Реам. Согласно заявлению американского командования, «Камбоджа и Соединённые Штаты плечом к плечу отстаивают свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион».

Власти Камбоджи пояснили, что визит подчёркивает политику открытости и прозрачности страны в работе с международными партнёрами для содействия региональному миру и стабильности.



Как отмечается в американской прессе, данный заход отражает усилия Вашингтона по сохранению военно-морского доступа и сотрудничества с Пномпенем на фоне растущего присутствия Китая в регионе.

Указывается, что в прошлом году были завершены масштабные работы по расширению данной ВМБ, проводившиеся при финансовой поддержке КНР и с его помощью в строительстве. Были возведены новые причалы, проделаны дноуглубительные работы и модернизирована вспомогательная инфраструктура.



Расширение базы привлекло внимание Вашингтона на фоне опасений, что объект может быть использован ВМС НОАК. Официальные лица Камбоджи неоднократно заявляли, что база остаётся под национальным контролем и открыта для международных партнёров.

Как говорится в издании France-Presse, USS Cincinnati пришвартовался рядом с китайским военным вымпелом, который уже стоял на якоре, примерно в 150 м от него.

Последний визит американского военного корабля в Камбоджу произошёл в декабре 2024 года. Тогда эту страну посетил «с доброй волей» USS Savannah (LCS 28).
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    +2
    Вчера, 16:27
    Эти тримараны вполне нормально пересекают Тихий океан туда-обратно.
    А сколько на них выливалось критики!
    Корабль авангардистский, конечно.
    Но через сколько-то лет все военные корабли будут такие.
    Тримараны устойчивее, скорость больше.
  2. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +3
    Вчера, 16:39
    «Камбоджа и Соединённые Штаты плечом к плечу отстаивают свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион».

    Борцы "за демократию и свободу" хреновы...
    Заполняют амеры все возможные щели на ТО и Индийском, наши флотоводцы даже до уровня командующего эскадрой советского периода не доросли
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Вчера, 17:05
      Цитата: Василий_Островский
      Заполняют амеры все возможные щели на ТО и Индийском, наши флотоводцы даже до уровня командующего эскадрой советского периода не доросли
      В советский период только по телевизору было все хорошо. А так США точно так же во все щели залезали. Кто бы что не говорил, но наш флот всегда создавался для охраны наших берегов, а никак не атаки. Только АПЛ, делались как силы ядерного сдерживания. Да и авианосец первый появился только ближе к распаду СССР. Те авианесущие корабли, даже близко не равнялись авианосцам США.
      1. Василий_Островский Звание
        Василий_Островский
        +6
        Вчера, 17:13
        Оперативные эскадры СССР имел и реально шевелил винтами:
        Средиземноморскую (5-я), Атлантическую (7-я), Индийскую (8-я) и Тихоокеанскую (10-я, 17-я)
        При этом 5 и 8 вообще были вполне себе силой, с ней считались
        10 и 17 тоже не давали наглеть амерам
      2. Ivan№One Звание
        Ivan№One
        +2
        Вчера, 18:07
        В советский период только по телевизору было все хорошо

        recourse
        Какие советские города обстреливали после 45 года?
        1. topol717 Звание
          topol717
          -4
          Вчера, 18:10
          Т.е. плохо это когда обстреливают? В 1982 году Я например в очередь за сливочным маслом и колбасой стоял с 17:15 и до 20-00 пока магазин не закрывался. А так да. Всё хорошо было.
          1. Ivan№One Звание
            Ivan№One
            +3
            Вчера, 19:59
            Я например в очередь за сливочным маслом и колбасой стоял

            recourse
            горбач, якволев, и другие предатели на это и расчитывали - что некоторые свою страну на колбасу не против будут обменять...

            PS
            Колбаса то есть, зато квартир, например, больше не дают... и коммуналка больше не почти бесплатная. Как обмен - устроил?
  3. дед_Костя Звание
    дед_Костя
    +4
    Вчера, 16:51
    Если уж китайцы привели порт в порядок амерам следует у Остапа Бендера входной билет покупать.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Вчера, 17:45
    Если послушать полосатиков внимательно, разобратся тщательнее, получится процветание только им, а все остальные, это навоз, для их цветущего сада...