Рядом с вымпелом НОАК: боевой корабль ВМС США пришвартовался на базе Камбоджи

Боевой корабль ВМС США USS Cincinnati (LCS 20) 24 января совершил четырёхдневный заход на камбоджийскую военно-морскую базу Реам. Согласно заявлению американского командования, «Камбоджа и Соединённые Штаты плечом к плечу отстаивают свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион».Власти Камбоджи пояснили, что визит подчёркивает политику открытости и прозрачности страны в работе с международными партнёрами для содействия региональному миру и стабильности.Как отмечается в американской прессе, данный заход отражает усилия Вашингтона по сохранению военно-морского доступа и сотрудничества с Пномпенем на фоне растущего присутствия Китая в регионе.Указывается, что в прошлом году были завершены масштабные работы по расширению данной ВМБ, проводившиеся при финансовой поддержке КНР и с его помощью в строительстве. Были возведены новые причалы, проделаны дноуглубительные работы и модернизирована вспомогательная инфраструктура.Расширение базы привлекло внимание Вашингтона на фоне опасений, что объект может быть использован ВМС НОАК. Официальные лица Камбоджи неоднократно заявляли, что база остаётся под национальным контролем и открыта для международных партнёров.Как говорится в издании France-Presse, USS Cincinnati пришвартовался рядом с китайским военным вымпелом, который уже стоял на якоре, примерно в 150 м от него.Последний визит американского военного корабля в Камбоджу произошёл в декабре 2024 года. Тогда эту страну посетил «с доброй волей» USS Savannah (LCS 28).

