Российские «Герани» уничтожили сразу два украинских «охотника за дронами»
8 45616
Украинские воздушные силы лишились сразу двух вертолетов, используемых в качестве «охотников за дронами». Российские «Герани» навестили украинскую технику в ходе перерыва между полетами.
Российские дроны-камикадзе «Герань» отработали по двум украинским вертолетам, находящимся на площадке в районе города Малая Виска Кировоградской области. Техника была обнаружена разведывательным беспилотником ВС РФ, он же выступил в качестве наводчика «Гераней» на цель.
Как отмечают российские ресурсы, сначала под удар «Гераней» попал Ми-24 Воздушных сил ВСУ, а затем Ми-8. Оба «охотника за дронами» загорелись и на данный момент восстановлению не подлежат. Вот такая интересная история, когда «Герани» уничтожают вертолеты, предназначенные для охоты на беспилотники.
В районе города Малая Виска Кировоградской области ВС РФ нанесли удар двумя «Геранями» по вражеским вертолетам Ми-8 и Ми-24, которые располагались вне аэродрома. Данные вертолеты использовались Киевом для охоты на БПЛА и нанесения ударов по прифронтовым и тыловым районам.
Воздушные силы ВСУ никак не комментируют потерю сразу двух боевых вертолетов, которых у Киева не так уж много.
