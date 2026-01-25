Российские «Герани» уничтожили сразу два украинских «охотника за дронами»

Украинские воздушные силы лишились сразу двух вертолетов, используемых в качестве «охотников за дронами». Российские «Герани» навестили украинскую технику в ходе перерыва между полетами.

Российские дроны-камикадзе «Герань» отработали по двум украинским вертолетам, находящимся на площадке в районе города Малая Виска Кировоградской области. Техника была обнаружена разведывательным беспилотником ВС РФ, он же выступил в качестве наводчика «Гераней» на цель.



Как отмечают российские ресурсы, сначала под удар «Гераней» попал Ми-24 Воздушных сил ВСУ, а затем Ми-8. Оба «охотника за дронами» загорелись и на данный момент восстановлению не подлежат. Вот такая интересная история, когда «Герани» уничтожают вертолеты, предназначенные для охоты на беспилотники.

В районе города Малая Виска Кировоградской области ВС РФ нанесли удар двумя «Геранями» по вражеским вертолетам Ми-8 и Ми-24, которые располагались вне аэродрома. Данные вертолеты использовались Киевом для охоты на БПЛА и нанесения ударов по прифронтовым и тыловым районам.


Воздушные силы ВСУ никак не комментируют потерю сразу двух боевых вертолетов, которых у Киева не так уж много.

  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +8
    Вчера, 16:42
    ну классно же! ещё бы Гераньки научились их в полёте сбивать (или Стрелой привинченой сверху дрона или сами по себе) - вообще шикарно было бы. этакий универсальный "пушной зверёк" какелам был бы.

    зы Ну а что, так и назвали с юмором противовертолётную а антиавиационную Герань - Песец. laughing
    1. Kusja Звание
      Kusja
      0
      Вчера, 17:42
      Правильно ПИСЕЦ от слова...
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Вчера, 17:43
        ..тут за правильность так то и забанить могут, так что аккуратнее с правильностью написания. lol
    2. Виктор Сергеев Звание
      Виктор Сергеев
      0
      Вчера, 17:55
      К сожалению на Герань не установить систему обнаружения. Можно конечно, но цена такой Герани вырастет в разы, а вот цель может и не появиться.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        -1
        Вчера, 17:56
        ...жаль, если "РПГ-7" против авиации на базе Герани не появится...
  2. Fachmann Звание
    Fachmann
    +2
    Вчера, 16:42
    Ай, маладца!!! До чего же приятно наблюдать за "процессом" вживую!
  3. Николай Иванов_5 Звание
    Николай Иванов_5
    +2
    Вчера, 16:42
    почаще так и надо этим укронацикам в шнобель бить
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Вчера, 16:45
      шнобель - шнобелем, а л/с и техника противника - это л/с и техника. хотя одно другому не мешает и не взаимоисключает. laughing
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Вчера, 16:43
    ❝ Российские «Герани» уничтожили сразу два украинских «охотника за дронами» ❞ —

    — Случай, когда «охотники» сами стали «дичью» ...
  5. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Вчера, 16:50
    которых у Киева не так уж много.

    Пока есть хоть один - это много. Надо продолжать.
  6. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +2
    Вчера, 17:16
    Повторение - мать ученья?
    https://topwar.ru/276897-pokazany-kadry-unichtozhenija-geranjami-dvuh-vertoletov-vsu.html
    1. Flashpoint Звание
      Flashpoint
      0
      Вчера, 20:04
      Точно заметили, 2 разных автора - тема одна и та же!
  7. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Вчера, 17:58
    Дежавю, однако. Не далее, чем вчера была статья на эту тему. И я даже двумя комментариями "разродился".
  8. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    0
    Вчера, 18:59
    Выставили вертолеты, как мишени.
    Ни маскировки, ни укрытий.
    Это надо же, какое разгильдяйство в ВСУ!
  9. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +1
    Вчера, 20:13
    Если не макеты, то круто
  10. MGB Звание
    MGB
    0
    Вчера, 22:36
    Все меняется. Сегодня так нагнули бендер, продумают-примут меры, завтра с другого бока, тоже примут меры. Они тоже придумывают и анализируют методы. Главное быть впереди этой гонки технологий и методов. Надеюсь командиры наши это понимают и делают все возможное. Бандеровцы и нацики (не только хохляцкие) будут в итоге закопаны на 2 м.