Зеленский отправился в Литву, передумав возвращаться в замерзающий Киев
Пообещавший украинскому народу вместе переносить все тяготы и невзгоды Зеленский передумал возвращаться в замерзающую Украину, отправившись с визитом в Литву. Как отмечают украинские ресурсы, «нелегитимный» выступил перед политическим руководством республики, сделав несколько ничего не значащих заявлений.
Зеленский прямо из Швейцарии отправился в Литву, при этом никаких визитов у него на после Давоса не было запланировано. Видимо, клоун не захотел возвращаться в темный и холодный Киев, по которому продолжаются удары российских ракет и дронов-камикадзе. Как подчеркивают украинские ресурсы, в Литве Зеленский сделал несколько ничего не значащих заявлений, попугав литовцев белоруссами.
По словам киевского клоуна, у белорусского народа в 2020 году был шанс свалить Лукашенко и превратить Белоруссию в свободную и демократическую страну по примеру Украины. Однако не получилось. При этом клоун надеется, что такой шанс у белорусской оппозиции еще появится, а Литва ей поможет, потому что является «примером демократии».
Пока неизвестно, куда отправится Зеленский после Литвы, но возвращаться на Украину он явно не хочет, предпочитая оставаться в «демократической Европе», где его по-прежнему встречают как «защитника от России». Не везде, но в Прибалтике точно. А еще там есть отопление и электричество.
