Зеленский отправился в Литву, передумав возвращаться в замерзающий Киев

Зеленский отправился в Литву, передумав возвращаться в замерзающий Киев

Пообещавший украинскому народу вместе переносить все тяготы и невзгоды Зеленский передумал возвращаться в замерзающую Украину, отправившись с визитом в Литву. Как отмечают украинские ресурсы, «нелегитимный» выступил перед политическим руководством республики, сделав несколько ничего не значащих заявлений.

Зеленский прямо из Швейцарии отправился в Литву, при этом никаких визитов у него на после Давоса не было запланировано. Видимо, клоун не захотел возвращаться в темный и холодный Киев, по которому продолжаются удары российских ракет и дронов-камикадзе. Как подчеркивают украинские ресурсы, в Литве Зеленский сделал несколько ничего не значащих заявлений, попугав литовцев белоруссами.



По словам киевского клоуна, у белорусского народа в 2020 году был шанс свалить Лукашенко и превратить Белоруссию в свободную и демократическую страну по примеру Украины. Однако не получилось. При этом клоун надеется, что такой шанс у белорусской оппозиции еще появится, а Литва ей поможет, потому что является «примером демократии».

Для Европы важно не потерять ни один из народов, живущих свободой. Именно поэтому для Европы критически не терять время. Именно поэтому мы все в Европе каждый день должны работать на сильную Европу.


Пока неизвестно, куда отправится Зеленский после Литвы, но возвращаться на Украину он явно не хочет, предпочитая оставаться в «демократической Европе», где его по-прежнему встречают как «защитника от России». Не везде, но в Прибалтике точно. А еще там есть отопление и электричество.
