Подавит ПВО противника: Южная Корея приступила к созданию самолёта РЭБ

Южная Корея приступила к разработке самолёта Block-I, специализирующегося на радиоэлектронной борьбе в интересах ВВС страны. На днях была утверждена соответствующая программа стоимостью $1,29 млрд. Местные обозреватели высоко оценили этот шаг:

Новый самолёт укрепит способность подавлять ПВО противника и управлять электромагнитным пространством во время конфликта высокой интенсивности.

В Минобороны пояснили, что Block-I станет ключевым средством противодействия всё более совершенным системам ПВО и радиоэлектронным угрозам в районе Корейского полуострова. Новая платформа предназначена для создания широкополосных помех вражеским радарам и средствам связи на большом расстоянии.



Таким образом, Сеул намерен войти в небольшую группу государств, использующих крупные специализированные самолёты РЭБ.

Южнокорейские источники сообщают, что самолёт будет создан на базе бизнес-джетов большой дальности. В качестве основы будут рассмотрены такие модели, как Bombardier Global 6500 и Gulfstream G550, хотя Минобороны пока не утвердило окончательный вариант планера.

Местная компания LIG Nex1 назначена ведущим подрядчиком по системе вооружения, отвечающим за разработку и интеграцию средств радиоэлектронной поддержки и борьбы. Ожидается, что Korean Air возьмёт на себя ответственность за адаптацию планера и интеграцию платформы в целом, используя свой опыт в работе с самолётами спецназначения. Ввод машины в эксплуатацию запланирован на 2034 год.

Сегодня Сеул применяет для радиоэлектронной защиты и, в ограниченной мере, подавления контейнеры, размещённые на истребителях, а также пользуется информацией, предоставляемой с платформ союзников.
    Ну да, а на перехват такого пепелаца ничего не прилетит?
    Они что, конфликт высокой интенсивности, против туземцев проводить будут?
      Я конечно не специалист.. Но данный аппарат ставя помехи сам является мощным источником сигнала.... Он прямо кричит : вот он я !
        Таки да, может создать размыто пятно для средств наведения на цель, но тепловой пятно никуда не денется...
        Можно говорить, что оно всю электронику гасит... но военная, защищенная электроника, это реально ДРУГОЕ и что б её погасить, нужен импульс такой мощности, который... в общем понятно, откуда такой интенсивный ЭМИ берётся...
        В общем, не вундервафля...
      Ну может предполагается сперва низведение противника до технического уровня туземцев в рамках возможностей ПВО, а потом уже использование данного агрегата... Я вот особо не следил, но скажите, например - успехи ПВО Ирана в недавнем конфликте они вообще были?
        Как рассказывал отец... а он в теме реально был, баран, он везде баран...
        Сам тоже разных баранов... встречал, но именно от туда у нас не было. Где то рядом, но по сути, те же самые.
    Вот я не понимаю в чем проблема была повесить АФАР на планер условного Суперджета и не мучиться с этой грибовидной антенной на А-100. Сколько там еще будут деньги выделять на этот заранее устаревший проект?
    По итогу сейчас ВВС Пакистана имеет больше самолетов ДРЛО, чем ВКС, и самое главное у них намного современее.
      Статья про Южную Корею и самолет РЭБ. Казалось бы , при чем тут А100.
        Цитата: Скобаристан
        Статья про Южную Корею и самолет РЭБ. Казалось бы , при чем тут А100.

        Вам этого все равно не понять, раз такие вопросы задаёте! В вашем жизненном пространстве все хорошо. Там и прибываете!
          Первое, не имейте привычки говорить за кого то. Второе, когда пишут комментарии не по теме статьи, но с явным негативным посылом, то сразу возникает вопрос. А зачем это пишут.
            Цитата: Скобаристан
            Первое, не имейте привычки говорить за кого то. Второе, когда пишут комментарии не по теме статьи, но с явным негативным посылом, то сразу возникает вопрос. А зачем это пишут.

            Ни во первых, ни во вторых и даже не в третьих, если вы ничего не видите, продолжайте жить в своем мире, , где поля бороздят Арматы с активной защитой, колесные Бумеранги, гусеничные Курганцы. В небе Аваксы А100 берегут покой страны и не дают допотопным этажерки первой мировой прорываться к объектам топливо- энергетического комплекса страны и многоэтажным жилищам наших граждан даже в виде обломков.
            Так что, комментарий как раз по теме.
              То есть вы решили продолжить) ну не буду вам мешать. Кстати, так какое отношение имеет комментарий про А100 к планам по созданию в Южной Корее самолета РЭБ?
                Цитата: Скобаристан
                То есть вы решили продолжить) ну не буду вам мешать. Кстати, так какое отношение имеет комментарий про А100 к планам по созданию в Южной Корее самолета РЭБ?

                И там и там планы. Но в Корее скорее всего что то будет, чего не скажешь об А100 или его аналогах у нас. Это примерно как планы выпустить тысячу пассажирских бортов к 2030 году ( были), или выпустить наш авианосец из ремонта в 2023 году ( тоже был), или в 2018 увидеть тучи новых Ан-2 должны были бороздить просторы Родины. Не хотите продолжать , ну и не надо. По теме все равно вам нечего написать.
                  То есть берем любую статью о чужих планах и пишем о планах в РФ но в негативном ключе. Я правильно понял рецепт комментериев в вашем понимании. Не обсуждаем статью, главное написать про планы в РФ , которые : провалены, не сбыточны и так далее?
      Вот я не понимаю в чем проблема была повесить АФАР на планер условного Суперджета и не мучиться с этой грибовидной антенной на А-100.

      Ну под грибовидным обтекателем А-100 как раз и стоит АФАР. Отличие, что это хитровывернутая АФАР, которая вращается и убирает мертвые зоны, которые есть у аналогичных китайских и корейских ДРЛО и уж тем более есть у таких вот суперджетов. Есть еще конечно такой мааааааленький нюанс, что китайский и вроде даже корейский самолет они уже стоят на вооружении, а наш застрял в сериале "крутое пике разработки" и реальные его возможности они чисто теоретические, но уж называть его устаревшим, а тем более заранее устаревшим точно нельзя. Ну это в рамках борьбы за объективность.

      В чем проблема - в том, что новую АФАР надо разрабатывать, как-то дружить ее с суперджетом, опять же проводить долгую череду испытаний, это я еще даже молчу про то, что потом надо будет эту вундерфалю кому-то выпускать. А вот людей-то как раз нет даже на то, чтобы восстановить выпуск старых А-50.

      С другой стороны... а какой такой великий смысл именно на суперджет ставить и именно новый АФАР? У нас есть Ирбис, у нас есть СУ-35 на котором он стоит... пока вроде хватает. На будущее скажете? А есть ли оно это будущее? hi
      Цитата: Дмитрий Ригов
      в чем проблема была повесить АФАР на планер условного Суперджета

      То оборудование ДРЛО, предназначенное для А-100, слишком тяжёлое для Суперджета. А вешать Афар Белку - она слишком слабенькая для ДРЛО.
    подавлять ПВО противника и управлять электромагнитным пространством
    По моему, это надо на медицинский форум.
    Ввод машины в эксплуатацию запланирован на 2034 год.

    К тому времени или эмир, или ишак или авторы обязательно помрут.
      К тому времени или эмир, или ишак или авторы обязательно помрут.

      Но прежде чем помрут, .кучу денег до 2034 года распилят winked
      Я вас умоляю...всего 8 лет для такого технически сложного агрегата это мало. Конечно неизвестно а сделают ли к сроку или по тихому перенесут вправо. Но это другой вопрос.