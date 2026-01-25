Украинские военкомы используют «пункты несгибаемости» для ловли украинцев
Украинское ноу-хау в виде «пунктов несгибаемости», открывающихся в Киеве на фоне отсутствия отопления и электроэнергии, вовсю используется военкомами из ТЦК. Как сообщают украинские ресурсы, они делают периодические набеги на данные пункты, мобилизуя оттуда пришедших погреться украинских мужчин.
План по мобилизации, скинутый сверху, должен быть выполнен при любых условиях, украинская армия нуждается в «добровольцах» на фоне очень больших потерь. В Киеве военкомы начали шерстить так называемые «пункты несгибаемости», организованные в каждом районе города на фоне отсутствия отопления и электричества. В таких пунктах можно зарядить телефоны, попить чаю и кофе и даже поесть. Ну и обогреться.
Этим сейчас пользуются украинские военкомы, делая набеги на такие пункты и забирая оттуда украинских мужчин, даже тех, у кого есть отсрочка. Местные жители призывают парней не ходить в такие пункты, если они не хотят в ближайшее время попасть в окопы.
А работы у военкомов только прибавится, в Киеве без отопления остаются 1676 жилых домов, и вряд ли в большинстве из них тепло вернется в трубы. Поэтому «пункты несгибаемости» будут открываться во всех районах и не по одному. Кроме того, уже начали разворачивать палаточные лагеря, где можно переночевать в тепле.
Между тем Россия не намерена прекращать удары по Киеву и другим городам Украины, выбивая критически важную инфраструктуру. Как заявили в Москве, Зеленского предупреждали о последствиях ударов беспилотниками, но он предупреждению не внял. Теперь за решение одного дурака расплачивается вся Украина.
