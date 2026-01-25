Украинские военкомы используют «пункты несгибаемости» для ловли украинцев

3 743 28
Украинские военкомы используют «пункты несгибаемости» для ловли украинцев

Украинское ноу-хау в виде «пунктов несгибаемости», открывающихся в Киеве на фоне отсутствия отопления и электроэнергии, вовсю используется военкомами из ТЦК. Как сообщают украинские ресурсы, они делают периодические набеги на данные пункты, мобилизуя оттуда пришедших погреться украинских мужчин.

План по мобилизации, скинутый сверху, должен быть выполнен при любых условиях, украинская армия нуждается в «добровольцах» на фоне очень больших потерь. В Киеве военкомы начали шерстить так называемые «пункты несгибаемости», организованные в каждом районе города на фоне отсутствия отопления и электричества. В таких пунктах можно зарядить телефоны, попить чаю и кофе и даже поесть. Ну и обогреться.



Этим сейчас пользуются украинские военкомы, делая набеги на такие пункты и забирая оттуда украинских мужчин, даже тех, у кого есть отсрочка. Местные жители призывают парней не ходить в такие пункты, если они не хотят в ближайшее время попасть в окопы.

Местные жители в соцсетях трубят тревогу и просят молодых ребят не ходить в такие места, чтобы не попасть под руку военкомов.


А работы у военкомов только прибавится, в Киеве без отопления остаются 1676 жилых домов, и вряд ли в большинстве из них тепло вернется в трубы. Поэтому «пункты несгибаемости» будут открываться во всех районах и не по одному. Кроме того, уже начали разворачивать палаточные лагеря, где можно переночевать в тепле.

Между тем Россия не намерена прекращать удары по Киеву и другим городам Украины, выбивая критически важную инфраструктуру. Как заявили в Москве, Зеленского предупреждали о последствиях ударов беспилотниками, но он предупреждению не внял. Теперь за решение одного дурака расплачивается вся Украина.
28 комментариев
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Вчера, 17:58
    ...ну какелам пора писать лозунги в стиле "нас все имеют а мы крепчаем и незаламничаем"....
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Вчера, 18:09
      ТЦК-шникам работу облегчили: "пункты несокрушимости" - в роли ловушек. Ночные морозы очень поспособствуют повышению процента отловленных ухилянтов, соскучившихся по комфортному теплу, только ходи и собирай их, разомлевших и сонных.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Вчера, 18:45
        ... winked а ТЦКашники там на этих пунктах дежурят? пришёл щиро-свидомый обогреться-подзарядится, а его за бубенцы и бусифицировали....
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +2
          Вчера, 18:49
          Цитата: Nexcom
          а ТЦКашника там на этих пунктах случайно не дежурят?

          Запросто, чтобы самим на улице не мёрзнуть.
          Цитата: Nexcom
          а его за бубенцы и бусифицировали

          Кстати, есть ещё часто посещаемые и всем необходимые места, как раз подходящие, чтобы "за бубенцы и бусифицировать". yes
          МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Полтаве на Украине выбили дверь и мобилизовали мужчину прямо из туалета на автозаправочной станции (АЗС), сообщает украинское издание "Страна.ua".
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +3
            Вчера, 18:51
            ...даже посрать в/на Краине стало опасно для гражданских какелов... belay ховайтесь хто може, людины добрыя! wassat
        2. Васян1971 Звание
          Васян1971
          0
          Вчера, 19:52
          Цитата: Nexcom
          а ТЦКашники там на этих пунктах дежурят?

          вовсю используется военкомами из ТЦК. Как сообщают украинские ресурсы, они делают периодические набеги на данные пункты
      2. marchcat Звание
        marchcat
        +3
        Вчера, 18:46
        Голь на выдумки сильна. Погрелся и в окоп... good
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Вчера, 18:03
    ❝ ТЦК делают периодические набеги на данные пункты, мобилизуя оттуда пришедших погреться украинских мужчин ❞ —

    Тёпленьких берут ...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Вчера, 19:55
      ...судя по сообщению Монтесумы - берут не просто "тепленьких" (с) - в смысле только начавших обогреваться, но ещё и недосравших.... От это зрада.... laughing
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Вчера, 18:04
    Специально для 404 на сайте и примкнувших к ним .КНДР для русских как братья и поэтому у корейцев есть свет ,тепло,баня и любящий руководитель.( санаторий профилакторий).В КНДР в тот день было от -16 до - 27.Разницу чувствуете ? drinks good
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Вчера, 18:23
      Цитата: tralflot1832
      поэтому у корейцев есть свет ,тепло,баня

      Андрей hi судя по фото - баня не простая, а с местными русалками.good
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        Вчера, 18:47
        какие-то странные русалки - все в купальниках закрытых и резиновых шапочках.... наверно местная разновидность. laughing

        зы не удивлюсь если русалки все при пагонах....
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Вчера, 22:25
          Цитата: Nexcom
          какие-то странные русалки - все в купальниках закрытых и резиновых шапочках....

          Ничего странного.
          ОЧЕНЬ давно, около 15 лет не был в бассейнах, но случалось как-то посетить бассейн, где при Союзе зимой иногда тренировалась сборная Союза по плаванию. Сейчас там платные сеансы по 45 минут.
          В правилах было написано про шапочки для всех, независимо от пола, и закрытые купальники для женщин. На отсутствие шапочки смотрели сквозь пальцы только на лысых или стриженых "под машинку" (как я) мужчин. В открытых купальниках видел только девочек лет по 10. Да и чего там делать-то в открытом купальнике - не загорать же...
          Повторюсь - то было около 15 лет назад и в довольно серьёзном, с традициями, месте. Что творится сейчас, а тем более в "лягушатниках" разных санаториев и саун - не знаю.
    2. solar Звание
      solar
      0
      Вчера, 23:05
      Это, наверное, единственная баня на всю КНДР- не зря такая очередь на помывку стоит, а моются по очереди по четверо в мужском отделении и по трое в женском. Причём, судя по тому что приезжее начальство в бане в шубах, а моющиеся тоже не выглядят счастливыми распаренными, баню построили, но воду горячую и отопление в баню еще не дали. Напоминает старый советский анекдот- когда плавать научитесь, в бассейн воду нальем. :))
  4. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    +2
    Вчера, 18:05
    А где те самые сотни тысяч украинских дезертиров с оружием? Почему они до сих пор прячутся и не отстреливают по одному ТЦКшнику в день?
    1. котик-русич Звание
      котик-русич
      0
      Вчера, 22:55
      Цитата: Артур Грудинин
      А где те самые сотни тысяч украинских дезертиров с оружием? Почему они до сих пор прячутся и не отстреливают по одному ТЦКшнику в день?
      Может в "дезертиров" списывают погибших...
  5. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    +1
    Вчера, 18:08
    На фронте согреешься хлопчик! Там у русских есть прекрасный обогреватель "Солнцепёк" называется.
  6. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +1
    Вчера, 18:09
    Кто несгибаем,тому в окоп...А ведь предупреждали,что там полиция и тцк....
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Вчера, 18:15
    Так то не новость... ухилянтам труднее спрятатся, холодно однако, да и развлечений никаких.
    Доскакались...
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Вчера, 22:33
      Цитата: rocket757
      Доскакались...

      Вопрос "За что боролись?..." отдаёт грустью по утраченным иллюзиям борцов за "светлое будущее".
      Вопрос "За что скакали?" - вспоминается то ли цирк, то ли специализированное лечебное учреждение закрытого типа...
      laughing
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Вчера, 22:50
        Что "примечательно", такие скачки проводили много где и не один раз... результаты разные, от пшика, до трагедии государственного масштаба.
  8. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Вчера, 18:15
    В таких пунктах можно зарядить телефоны, попить чаю и кофе и даже поесть. Ну и обогреться.
    Хитрые какие. Пользуются какеловским менталитетом, склонным к халявности.
    1. Piramidon Звание
      Piramidon
      +3
      Вчера, 18:37
      Цитата: Младший рядовой
      Пользуются какеловским менталитетом, склонным к халявности.

      А халявщики потом чешут чубатую голову: "Ну, ни хрена себе - сходил за хлебушком, попил каву!" laughing
  9. Fangaro Звание
    Fangaro
    +3
    Вчера, 18:26
    Это получается, что наши прилеты по Киеву помогают тцк наловить больше, чем когда у них было все тепло светло и бар неподалёку?
  10. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Вчера, 18:30
    Украинское ноу-хау в виде «пунктов несгибаемости»
    Бери выше! Незламность в переводе на человеческий - "несокрушимость".

    В Киеве в Деснянском и Днепровском районах централизованно сливают воду. Уловы ТЦК вырастут кратно.
  11. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +1
    Вчера, 18:44
    Пункты загибаемости будет вернее.
    Ну а так новость вполне соответствующая: а где ещё пушечное мясо отлавливать в таких условиях? На тепло и халявный чай с печенькой - самое то.
  12. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Вчера, 18:55
    Пункты потужности, то чего они заслужили.
  13. кот Краш Звание
    кот Краш
    0
    Вчера, 19:19
    Классно придумано. Теперь ещё перекрыть продажу продовольствия и открыть пункты выдачи еды только мужчинам определённых возрастов. А уж там отсортировывать кого надо.