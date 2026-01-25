«Совершён прорыв среди САУ»: Индия решила установить орудие на шасси 4х4
Индийская компания Bharat Forge представила артиллерийское орудие калибра 155/52 мм, установленное на шасси 4х4. Местные обозреватели высоко оценили данную инновацию:
Традиционно орудия 155/52 мм устанавливаются на тяжёлые грузовики 6х6 или 8х8 для компенсации силы отдачи и обеспечения стабильности при стрельбе. Как указывается, новое компактное шасси 4х4, предлагаемое Bharat Forge, позволяет разместить на ней ту же огневую мощь. В итоге масса САУ составляет всего 24 т. Для примера, сейчас вес размещённой на шасси гаубицы ATAGS составляет 31 т (вероятно, имеется в виду САУ Kalyani MArG 8х8, также известная как 155mm/52 Calibre Truck Mounted Gun).
Как поясняют индийские обозреватели, это радикальное снижение массы САУ, которое позволит развёртывать самоходку без затруднений в Гималаях, где ширина дорог, несущая способность мостов и крутые подъёмы ограничивают передвижение более тяжёлых платформ. Уменьшенный вес и габариты также повышают возможности воздушных перевозок.
Отмечается, что несмотря на более лёгкую конструкцию, орудие сохраняет все преимущества 155/52-мм стандарта – большую дальность, начальную скорость и убойную силу. Как ожидается, дистанция огня из этой САУ с полуавтоматическим механизмом заряжания составит 40–45 км при использовании стандартных боеприпасов, а при применении современных снарядов увеличенной дальности с ПВРД, которые в настоящее время разрабатываются в Индии, она может превысить 50 км.
Главный технический вопрос, связанный с проектом, заключался в том, в состоянии ли платформа 4х4 выдержать отдачу при длительной стрельбе. Как утверждает разработчик, он решил эту проблему с помощью запатентованной технологии плавной отдачи, усиленной конструкции шасси и передовых гидравлических стабилизаторов, предназначенных для фиксации машины во время огня.
Утверждается, что система завершила начальную разработку и заводские испытания и теперь готовится к официальному тестированию в экспериментальном центре DRDO (примерный аналог «Ростеха»). Хотя «в железе» САУ показана не была.
