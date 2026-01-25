«Совершён прорыв среди САУ»: Индия решила установить орудие на шасси 4х4

«Совершён прорыв среди САУ»: Индия решила установить орудие на шасси 4х4

Индийская компания Bharat Forge представила артиллерийское орудие калибра 155/52 мм, установленное на шасси 4х4. Местные обозреватели высоко оценили данную инновацию:

Совершён прорыв среди САУ, который может существенно изменить артиллерийскую доктрину Индии.

Традиционно орудия 155/52 мм устанавливаются на тяжёлые грузовики 6х6 или 8х8 для компенсации силы отдачи и обеспечения стабильности при стрельбе. Как указывается, новое компактное шасси 4х4, предлагаемое Bharat Forge, позволяет разместить на ней ту же огневую мощь. В итоге масса САУ составляет всего 24 т. Для примера, сейчас вес размещённой на шасси гаубицы ATAGS составляет 31 т (вероятно, имеется в виду САУ Kalyani MArG 8х8, также известная как 155mm/52 Calibre Truck Mounted Gun).



Как поясняют индийские обозреватели, это радикальное снижение массы САУ, которое позволит развёртывать самоходку без затруднений в Гималаях, где ширина дорог, несущая способность мостов и крутые подъёмы ограничивают передвижение более тяжёлых платформ. Уменьшенный вес и габариты также повышают возможности воздушных перевозок.


Отмечается, что несмотря на более лёгкую конструкцию, орудие сохраняет все преимущества 155/52-мм стандарта – большую дальность, начальную скорость и убойную силу. Как ожидается, дистанция огня из этой САУ с полуавтоматическим механизмом заряжания составит 40–45 км при использовании стандартных боеприпасов, а при применении современных снарядов увеличенной дальности с ПВРД, которые в настоящее время разрабатываются в Индии, она может превысить 50 км.

Главный технический вопрос, связанный с проектом, заключался в том, в состоянии ли платформа 4х4 выдержать отдачу при длительной стрельбе. Как утверждает разработчик, он решил эту проблему с помощью запатентованной технологии плавной отдачи, усиленной конструкции шасси и передовых гидравлических стабилизаторов, предназначенных для фиксации машины во время огня.

Утверждается, что система завершила начальную разработку и заводские испытания и теперь готовится к официальному тестированию в экспериментальном центре DRDO (примерный аналог «Ростеха»). Хотя «в железе» САУ показана не была.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Вчера, 18:23
    Местные обозреватели высоко оценили данную инновацию:
    инновации инновируют, а то как же-ж.
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +3
      Вчера, 18:43
      позволит развёртывать самоходку без затруднений в Гималаях
      Гималаи - высокие горы и если, что не так, лететь с высока придётся.
      1. Bad_gr Звание
        Bad_gr
        +3
        Вчера, 19:28
        Цитата: marchcat
        Гималаи - высокие горы и если, что не так, лететь с высока придётся.

        "... Если вы сорвётесь в голубые дали
        полетите лихо камни обгонять,
        вспомните, что раньше вы так не летали
        и что больше вряд ли вам летать..

        И улыбка, без сомнения,
        Вдруг коснется ваших глаз.
        И хорошее настроение
        Не покинет больше вас! ....."
        1. Bad_gr Звание
          Bad_gr
          0
          Вчера, 20:40
          Цитата: Bad_gr
          "... Если вы сорвётесь в голубые дали......
          Этот куплет с известным припевом из одной песенки, которую я слышал в Афганистане. В самой песне куплетов много, ещё один из них про одиночество:
          " ........ вспомните друзья, Робинзона Крузо
          как он прожил 30-ать лет
          да с одной козой ......."

          Не подскажет кто, содержание этой песенки полностью ?
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            +3
            Вчера, 21:47
            Песенку слышал, был у нас "штатный гитарист".
            Слов не помню, нашёл в интернетах. За исключением мелких различий - практически то, что слышал.
            Если вам однажды
            Перед рейдом в горы
            Не досталась каска и бронежилет,
            Вспомните, что где-то
            Бродит вовсе голый,
            С вами, в общем, незнакомый,
            Снежный человек.

            Припев.

            Если вы с обрыва
            В голубые дали
            Полетите лихо камни догонять,
            Вспомните, что раньше
            Вы так не летали,
            И, как видно, больше
            Вам так не летать.

            Припев.

            Если вас в дукане
            Нагло обманули,
            Если гнев невольно
            В сердце к вам проник,
            Вспомните, что в вашем
            Автомате пули,
            Их на все дуканы хватит,
            Вспомните о них.

            Припев.

            Если вам замены
            Нету из Союза,
            Если не пускают
            Встретиться с женой,
            Вспомните, ребята,
            Робинзона Крузо,
            Как двенадцать лет прожил
            Он с одной козой.
            Спасибо, Владимир, что напомнили. drinks
            1. Bad_gr Звание
              Bad_gr
              +1
              Вчера, 21:49
              Цитата: Zoldat_A
              нашёл в интернетах.
              Большое спасибо ! С уважением, Владимир.
    2. topol717 Звание
      topol717
      +2
      Вчера, 19:22
      Цитата: rocket757
      инновации инновируют, а то как же-ж.
      Ну не знаю какие тут Инновации? Гиацинт гусеничная бронированная 152 мм САУ весит 27 тонн, тут 24. по 12 тонн на мост. Вполне себе нормальная нагрузка на мост. При выстрелах естественно гидравлические опоры держат.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Вчера, 19:40
        Может они что то скрывают и они так напридумывали такого, что никто и представить этого не может?
      2. Наган Звание
        Наган
        0
        Вчера, 20:16
        Тем более ей по болотам и черноземам не ездить, у них там все больше каменистые почвы. Количество мостов в основном влияет на проходимость, а так вон БелАЗ, на двух мостах, а сколько тащит. А отдачу возьмут на себя выносные опоры, с колес оно стрелять явно не будет.
  2. faterdom Звание
    faterdom
    +4
    Вчера, 18:31
    Ото ж, и в конце фильма все танцуют и веселятся. БРДМ спаяли.
    Не иначе прорыв в материаловедении совершили, потому как в противном случае вопрос, насколько десятков выстрелов такой самоходки хватит.
  3. Eug Звание
    Eug
    +6
    Вчера, 18:36
    Главное достоинство Индии в артиллерии - это ну ОЧЕНЬ "весёлые индийские арииллеристы". Если у них достаточно арт.рвсчётов, подготовленных на таком уровне - сметут огнём любого врага!

    P.S. Кто сомневается - найдите в интернете ролик с таким названием.
  4. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +1
    Вчера, 18:46
    Интересно, обстрел на всег горизонтальных углах доступен?
    Есть подозрение, что стрельба под 90 градусов к продольной оси тачанку-то перевернет, орудие не безоткатное ...
    Потанцуют индийцы и потом нечаянно тихо сольют эту прорывную разработку... у них уже много прорывов, штопать не успевают...
    1. Bad_gr Звание
      Bad_gr
      0
      Вчера, 19:52
      Цитата: Василий_Островский
      Интересно, обстрел на всег горизонтальных углах доступен?

      Для сравнения, у французского "CAESAR-я"
      угол горизонтальной наводки при углах вертикальной наводки от 17 до 66 град. составляет 34 град,
      а при стрельбе прямой наводкой (углы вертикальной наводки от −3 до +10 град.) — 48 град.
      И это при массивной опорной плите расположенной позади машины.
      САУ от индусов, судя по фото, имеет рабочее расположение орудия направленное назад, а вот стрельба под большими углами от продольной оси, вряд ли возможна (боковые упоры хлипкие).
      1. Василий_Островский Звание
        Василий_Островский
        -1
        Вчера, 20:13
        Потанцуют, один раз стрельнут, перевернуться и купят у других...
  5. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    0
    Вчера, 18:56
    Местные обозреватели высоко оценили данную инновацию

    Картинку плохого качества оценили они?
  6. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    +1
    Вчера, 18:59
    No vypadá to velmi dobře, i když není "samohybné"! Ale i tak dokáže změnit polohu velmi rychle.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +1
      Вчера, 19:00
      Что ж, выглядит очень хорошо, даже если он и не "самоходный"! Но он всё равно может очень быстро менять положение.
  7. Piramidon Звание
    Piramidon
    +3
    Вчера, 19:05
    Индия решила установить орудие на шасси 4х4

    Фигня. Были самоходки даже на трёх колесах. laughing
    1. Bad_gr Звание
      Bad_gr
      0
      Вчера, 20:02
      Цитата: Piramidon
      Были самоходки даже на трёх колесах.
      Это не самоходка. Сия конструкция называется самодвижущаяся пушка. Самыми массовыми и известными орудиями такого типа стали СД-57 и СД-44. Прорабатывались и более тяжелые орудия, СД-48 и самоходная МТ-12. В 80-е годы появилась еще одна система - 125-мм гладкоствольное самодвижущееся противотанковое орудие 2А45М "Спрут-Б". (https://yuripasholok.livejournal.com/15704937.html)
    2. Комментарий был удален.
  8. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +4
    Вчера, 19:14
    Боливуд представляет "Совершён прорыв среди САУ!" В главных ролях Радж Капур с сыновьями, с невестками и внуками. . . hi
  9. Див Дивыч Звание
    Див Дивыч
    0
    Вчера, 19:33
    Для южных стран, где дороги не превращаются в болото такая техника подходит.
    А для Росии нужна летняя техника (для грунтовых дорог) и зимняя (для преодоления сугробов), ну и спец техника - для преодоления многочисленных водных преград. Вот и получается, гусянка, колесная, и буксируемая.
    1. Saxahorse Звание
      Saxahorse
      0
      Вчера, 21:55
      Цитата: Див Дивыч
      Для южных стран, где дороги не превращаются в болото такая техника подходит.

      Восток Индии это сплошное болото, долина Ганга. Да и кусок запада где Ахмадабад это знаменитые мангровые джунгли, т.е. опять болото. Камни и песок у них только на севере.
  10. olbop Звание
    olbop
    +2
    Вчера, 19:40
    орудие калибра 155/52 мм, установленное на шасси 4х4.

    А разве формула 4х4 не означает четыре колеса и все ведущие?
    То есть тот же джип с блокировкой заднего дифференциала , например.
    А на фото четырехосная платформа. Неважно, сколько колес ведущие - должно быть 8Х4, 8Х6 или 8Х8. Вроде бы так.
    1. Альф Звание
      Альф
      0
      Вчера, 20:05
      Цитата: olbop
      А на фото четырехосная платформа.

      Картинку ниже посмотрите.
    2. Piramidon Звание
      Piramidon
      0
      Вчера, 20:29
      Цитата: olbop
      А разве формула 4х4 не означает четыре колеса и все ведущие?

      Ну так на ней и есть 4 колеса и все ведущие, то есть формула 4х4. Фото в заголовке - это 8-ми колесные, которые они сейчас выпускают, а собираются выпускать вот такие, на 4-х колесах (фото в ходе статьи).
  11. RuAbel Звание
    RuAbel
    0
    Вчера, 19:55
    "У меня один знакомый, тоже учёный… — у него три класса образования, так он десятку за полчаса так нарисует — не отличишь от настоящей!"©
    Короткобазный(и короткоствольный) рендер пуляет стандартный снаряд на 40км... Представляю уровень "местных обозревателей"
  12. A503 Звание
    A503
    0
    Вчера, 20:12
    Если не ошибаюсь, то у китайцев есть САУ на шасси 4х4. Так сто, индусы вновь танцуют мимо.
  13. Виктор Чужой Звание
    Виктор Чужой
    0
    Вчера, 21:41
    В принципе - шасси крана ток вместо крановой установки на поворотной платформе пушка. А лапы для устойчивости от крана - упоры ток сделать что бы в грунт сами вгрызались без подкладок плоских. Ну это так, в виде бреда. Хотя некоторые калибры так смонтировать можно. Еще бы посмотреть на обстрел танка из ГШ-30-6 или как ее там правильнее называть ?! На шасси танка бы такую смонтировать. Или по такому же типу 5,45-6 для пальбы по дронам.
  14. solar Звание
    solar
    0
    Вчера, 23:37
    Похожую машину Индия продала Армении пару лет назад, но 155/39.
  15. Дядя Сэм_2 Звание
    Дядя Сэм_2
    0
    Вчера, 23:51
    И в конце фильма все танцуют и поют "Джимми, Джимми! Ача! Ача!" Занавес.