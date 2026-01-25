Франция хочет протестировать свои дроны-камикадзе ударами по России

8 586 52
Франция хочет протестировать свои дроны-камикадзе ударами по России

Франция поставила Украине партию ударных беспилотников Rodeur, намереваясь проверить их в боевых условиях. Как заявили в Париже, данные дроны предназначены для ударов на большие расстояния.

Французы хотят протестировать свои дроны на России, отправив партию беспилотников Киеву. Как предполагается, силы беспилотных систем ВСУ используют их для ударов вглубь российской территории, а затем предоставят французам всю необходимую информацию. Как заявил президент компании EOS Technologie Марка Зульяни, у Запада сейчас есть возможность испытывать вооружения и технику в реальных боевых условиях, и этим необходимо пользоваться.



Как уточняют французы, дроны Rodeur можно использовать в качестве камикадзе, а также разведывательных. Они способны преодолеть до 500 километров и находиться в воздухе до 5 часов. Конкретная модель дрона не уточняется. На сайте приводятся характеристики аппарата Rodeur 330, который способен лететь со скоростью до 120 км/ч и подниматься на высоту 5 тысяч метров. Полезная нагрузка не больше 4 кг.

Европа могла бы использовать эти дроны «в качестве щита», а Украина — «в качестве меча». Для западного ОПК отправка вооружения Киеву — это возможность испытать технику в реальных условиях.
52 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Пензяк Звание
    Пензяк
    +21
    Вчера, 18:36
    А "Орешник" не примут лягушатники на тестирование?
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +2
      Вчера, 18:39
      У нас тоже есть, что протестировать на фрацузах, только вот заквакают на всю вселенную удоды. Хотя... с высокой колокольни на них.
      1. alex-defensor Звание
        alex-defensor
        +12
        Вчера, 19:19
        Ждем уже давно обещанных ... по центрам принятия решений... но пока что-то "тестирование" не начинается. Конечно, мы много не знаем, но по итогам конфликта уже точно сможем сделать выводы. А пока нам остается только наблюдать... и записывать... laughing
      2. topol717 Звание
        topol717
        +13
        Вчера, 19:26
        Цитата: marchcat
        У нас тоже есть, что протестировать на фрацузах,
        Скальп они свой поставляют, которым вполне себе на 300 км наносят удары. Точно так же АТАКМс постоянно долбят, Так что не будет никакого ответа с нашей стороны.
      3. ruha ruhov Звание
        ruha ruhov
        -2
        Вчера, 19:43
        Согласен полностью. Заквакают лягушатники. Но блин надо испытывать и на них. Надо им заявить , что придем к ним если будут снабжать и далее салоедов
      4. Пленник Звание
        Пленник
        +8
        Вчера, 20:06
        У нас есть много чего, кроме главного- политической воли. sad Эти гады шажками- шажками тестировали до каких границ можно топать, тыкая иглой в РФ и теперь обнаглели полностью, не получив серьезного удара в наглые хлебала. sad
    2. Себенза Звание
      Себенза
      +13
      Вчера, 18:47
      Не примут. Никто не пошлёт. А вот эти протестируют.
    3. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Вчера, 18:57
      принять то они примут, только потом выводы некому будет сделать...
      1. Себенза Звание
        Себенза
        +1
        Вчера, 19:04
        Выводы делают ни те к кому прилетает, выводить нечем. А вот кто провоцирует на пуски, направляет и нажимает- очень даже.
        1. kromer Звание
          kromer
          +2
          Вчера, 19:10
          Цитата: Себенза
          Выводы делают ни те к кому прилетает


          Отчего же? Принимающая сторона тоже снимает технические характеристики объекта. Нам тоже интересно, что они там на вооружение ставят.
          1. Себенза Звание
            Себенза
            0
            Вчера, 19:18
            Соглашусь. Категоричен.
    4. Проксима Звание
      Проксима
      +15
      Вчера, 19:11
      Совсем обнаглели эти лягушаторы, да и не только они! Совсем ноги о нас вытирают.
      Цитата: Пензяк
      А "Орешник" не примут лягушатники на тестирование?

      Нет не примут, у гаранта не нет политической воли, красную линию прочетит и Захарова чего-нибудь прокукарекает. А ну и само собой, Дима Медведев пост какой-нибудь воинственный выставит. soldier
    5. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      +1
      Вчера, 20:07
      А что, кто-то на это решится?
  2. Wratch Звание
    Wratch
    +2
    Вчера, 18:37
    Может стоит опробовать Орешник,или лучше сразу Сармат? КВО при ударе Сармата по Парижу значения не имеет,он большой....
    1. Тури_ст Звание
      Тури_ст
      -2
      Вчера, 20:08
      Я просто хочу понять Вашу логику.
      Если я Вас правильно понял, Вы считаете равноценным удар бпла с бч 4 кг и удар Сарматом где бч суммарное не меньше 15 мТн?
      1. mongol9999 Звание
        mongol9999
        +2
        Вчера, 20:27
        Абсолютно равноценен. Потому что удар в 4 кг идет по моей территории, а 15 мегатон по территории франции.
        Что за глупая. Нет не глупая. Провокационная логика бить не больше, чем ударили тебе и только в ответ. Правильнее бить на упреждение и так, чтоб та сторона, все, кто остались живы, извинились и компенсировали возможный ущерб за свои не только повокационные слова, но и за провокационные мысли.
        1. Тури_ст Звание
          Тури_ст
          0
          Вчера, 20:30
          У Франции тоже есть ядерное оружие.
          На Сармат ответит уже стартом ракет.
          Что им терять то?!
          Если что население Парижа с агломерацией пишут 13 мл человек.
          1. mongol9999 Звание
            mongol9999
            0
            Вчера, 23:00
            Они заложники своей власти. Как и мы.
          2. mongol9999 Звание
            mongol9999
            0
            Вчера, 23:10
            Мне неважно сколько умрет французов, если это остановит сметри русских.
    2. Руслан Голота Звание
      Руслан Голота
      0
      Сегодня, 00:59
      Наводить на Монмантр ) Там КВО не сильно повлияет. Главное что ты БЧ была соответствующая.
  3. faterdom Звание
    faterdom
    +7
    Вчера, 18:48
    4 кг на 500 км? Это для чего такая штука? За Скорой помощью охотиться?
  4. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    -1
    Вчера, 18:50
    Блин, а по жуликоватой французской морде не прилетит? Они в этом уверены? Зря, все получат своё.
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      +3
      Вчера, 20:10
      Или не получат
      Не видно пока хоть каких-то намеков что бы получили
  5. Керенский Звание
    Керенский
    +8
    Вчера, 18:52
    А потом мы вызовем французов и передадим контроллеры..
  6. ДАА УЖ Звание
    ДАА УЖ
    +17
    Вчера, 18:53
    Дело не в беспилотниках,они терпилу нашего тестируют...
  7. kventinasd Звание
    kventinasd
    +4
    Вчера, 19:00
    Франция поставила Украине партию ударных беспилотников Rodeur, намереваясь проверить их в боевых условиях. Они способны преодолеть до 500 километров и находиться в воздухе до 5 часов.

    А можно по Парижу тоже проверить наши реактивные Герани, которые летят гораздо дальше и быстрее.
    1. Тури_ст Звание
      Тури_ст
      0
      Вчера, 20:25
      Здравствуйте!
      Сколько у Герани реактивной дальность и откуда планируете их запускать на Париж? подскажите пожалуйста .
      1. kventinasd Звание
        kventinasd
        +2
        Вчера, 22:01
        Цитата: Тури_ст
        подскажите пожалуйста

        Пожалуйста.
        Дальность полета – 1200-2500 км.
        Крейсерская скорость 600 км/ч, в режиме пикирования 700 км/ч
        Запускать можно с любого корабля и с Атлантики и с Северного или Балтийского морей.
    2. Владислав_В Звание
      Владислав_В
      0
      Вчера, 21:42
      Повезло что у неё банки с огурцами под рукой не было.
      1. kromer Звание
        kromer
        0
        Вчера, 22:59
        Цитата: Владислав_В
        Повезло что у неё банки с огурцами под рукой не было.


        В оригинале было с помидорами. laughing
  8. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +12
    Вчера, 19:07
    К сожалению наша фармацевтическая промышленность утратила компетенции по производству эффективного препарата "Озверина"(сами знаете для кого) . . . request
  9. ТАИ Звание
    ТАИ
    +18
    Вчера, 19:09
    Поражаюсь безволию Кремля! Танкеры захватывают, ядерную триаду атакуют, деньги и бизнес отжимают, инфраструктуру на нашей "старой территории" разрушают, убивают наших солдат, убивают наших стариков, женщин и детей! Топтали нашу землю своими погаными "сапогами"... Что ещё они должны сделать, чтобы в Кремле ответили?
    1. Туре-Собака Звание
      Туре-Собака
      +7
      Вчера, 19:32
      Отрывок из 10-й главы «Евгения Онегина»:

      «Властитель слабый и лукавый,
      Плешивый щеголь, враг труда,
      Нечаянно пригретый славой,
      Над нами царствовал тогда». 
      1. Проксима Звание
        Проксима
        +4
        Вчера, 20:15
        Цитата: Туре-Собака
        «Властитель слабый и лукавый,
        Плешивый щеголь, враг труда,
        Нечаянно пригретый славой,
        Над нами царствовал тогда
        Не совсем та аналогия! stop
        Александр Первый по сравнению с нашим "гарантом" - это гиперволевой и бесстрашный мужик! Вспомните его слова, когда Наполеон захватил Москву: "Если потребуется, то я буду отступать до самой Камчатки, но ни на какое соглашение с этим выродком не пойду". А то был, простите меня, Бонапарт, человек, который выиграл сражений больше чем Македонский, Цезарь и Ганнибал вместе взятые. А не этот геронтофил Макрон!
        1. Туре-Собака Звание
          Туре-Собака
          +2
          Вчера, 21:23
          Вы правы , наш вечнообманутый приемник Ельцина ему и в подмётки не годится.
      2. Batman81 Звание
        Batman81
        0
        Сегодня, 01:51
        Про плешивого и нечаянно пригретого славой прямо вообще в точку написано laughing
        И не скажешь, что написано 200 лет назад, а не сегодня!
    2. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Вчера, 19:44
      Для начала полюбить Родину.
    3. Владислав_В Звание
      Владислав_В
      0
      Вчера, 21:48
      Цитата: ТАИ
      "старой территории" разрушают, убивают наших солдат, убивают наших стариков, женщин и детей! Топтали нашу землю своими погаными "сапогами"...

      Я так понимаю, тебе, как обычно бывает в таких случаях, седьмой десяток уже пошёл.Что вы так в бой-то всё рвётесь на диване?
      1. Себенза Звание
        Себенза
        0
        Сегодня, 00:22
        Владислав, возможно ему и седьмой. Не зная человека, не красиво. Многие берут в руки оружие ,от обстоятельств зависит.
  10. Ella34 Звание
    Ella34
    +7
    Вчера, 19:16
    Будем терпеть и линии рисовать. Они это прекрасно знают. Почему бы не протестировать? В ответ даже не пикнут терпилы!
  11. pvs Звание
    pvs
    +11
    Вчера, 19:18
    Сперва проглотили стрелковое оружие, поставленное 404-й. Потом джавелины, хаймарсы, самоходки, танки, ф-16 и еще много чего. Неужели кто-то думает, что будет ответка жабоедам за эти беспилотники???
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      +1
      Вчера, 20:11
      Ну вон, даже тут есть такие верующие
      Но уже поменьше, чем раньше
    2. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Сегодня, 00:03
      Думаю. Знаю.Что не будет.
  12. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Вчера, 19:32
    Франция хочет протестировать свои дроны-камикадзе ударами по России
    . Очевидное... все гады слетелись, хотят попробовать Россию на прочность, в очередной раз. Увы, на головы тех, кто питала иллюзии, что там какие-то "партнеры".... там враг, был есть и БУДЕТ, всегда.
  13. zloybond Звание
    zloybond
    +2
    Вчера, 19:50
    И все? Так просто? это жалоба? просто констатировали факт? И даже ни одного лягушатника из французского посольства не пнули в сторону лягушатника???? - Какое-то молчание ягнят.
  14. Дедан Звание
    Дедан
    +2
    Вчера, 20:04
    Своими боевыми действиями мы помогаем Гейропе уничтожать русских и украинцев руками когда-то братских народов,своими руками..А тем временем Гейропа готовится стереть нашу страну с лица земли,нам готовят уничтожение или рабство. Собственно и сейчас они воюют с нами чужими руками.Ослабляя страну к грядущей войне.Может уже хватит??!! ,славяне уже потеряли 1,7 млн украинцев и пожалуй не менее русских,уничтожается инфраструктура с обеих сторон.Может уже хватит вести бои на уничтожение самих себя. И наконец,дать в зубы настоящему противнику,чтоб неповадно было? Ведь промедление смерти подобно. Ведь ослабленная СВО Россия против всей Гейропы не выстоит..
  15. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +2
    Вчера, 20:16
    Интересно, мне одному мысль оригинальная приходит ? Создать из части Днепропетровская или Харьковской области УССР самостийную. Продать им Герани и пусть в ЕС пуляют.
    1. mongol9999 Звание
      mongol9999
      0
      Вчера, 23:20
      Нет. Идеи витают в воздухе. Ум меня была идея чтобы "Петров и Боширов" захватили Новую землю, вместе с полигоном, и объявили об её отделении от России. Вся европа поддержит такое решение. А тут окажется, что на полигоне захвачена готовая к испытательному пуску ракета и новая власть Новой земли возмущенная медленной реакцией на свою независимость пускает её на Лондон. Россия, видя такое грубое нарушение международной безопасности, высаживает десант и возвращает Новую землю снова в юрисдикцию РФ.
    2. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Сегодня, 00:30
      Нет,ни новость. Нецелиобразно. Смайлик поставить или так сойдёт?
  16. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Вчера, 21:25
    Есть предложение подкупающее своей новизной и оригинальностью - "отзеркалить" желание Франции, относительно тестирования своих беспилотников "Rodeur -330" на российских объектах, с помощью отечественного "Орешника" на их территории, по их объектам... Должно быть для французов очень "впечатляюще" и запоминающиеся зрелище....
  17. comradChe Звание
    comradChe
    0
    Вчера, 22:55
    Помнится кто=то из кремлёвских деятелей говорил, что если неизбежна драка, то надо бить первым, и этому, дескать, его научила питерская подворотня. Блин...запамятовал фамилию..., ну да ладно, БОГ-- точно не с ним.
  18. Andrey_5 Звание
    Andrey_5
    0
    Сегодня, 01:07
    Так они уже пару лет на нашем брате что только не тестируют - от хаймарс до бэк