Франция хочет протестировать свои дроны-камикадзе ударами по России
8 58652
Франция поставила Украине партию ударных беспилотников Rodeur, намереваясь проверить их в боевых условиях. Как заявили в Париже, данные дроны предназначены для ударов на большие расстояния.
Французы хотят протестировать свои дроны на России, отправив партию беспилотников Киеву. Как предполагается, силы беспилотных систем ВСУ используют их для ударов вглубь российской территории, а затем предоставят французам всю необходимую информацию. Как заявил президент компании EOS Technologie Марка Зульяни, у Запада сейчас есть возможность испытывать вооружения и технику в реальных боевых условиях, и этим необходимо пользоваться.
Как уточняют французы, дроны Rodeur можно использовать в качестве камикадзе, а также разведывательных. Они способны преодолеть до 500 километров и находиться в воздухе до 5 часов. Конкретная модель дрона не уточняется. На сайте приводятся характеристики аппарата Rodeur 330, который способен лететь со скоростью до 120 км/ч и подниматься на высоту 5 тысяч метров. Полезная нагрузка не больше 4 кг.
Европа могла бы использовать эти дроны «в качестве щита», а Украина — «в качестве меча». Для западного ОПК отправка вооружения Киеву — это возможность испытать технику в реальных условиях.
