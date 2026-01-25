«ПВО ВСУ перегружено»: Германия удвоит выпуск зенитных ракет для ЗРК IRIS-T

Немецкий оборонная компания Diehl Defence объявила о планах значительно расширить производство ракет для ЗРК IRIS-T:

Этот шаг может существенно изменить военно-промышленный потенциал Европы и позволит укрепить перегруженную сеть ПВО ВСУ.

В середине 2024 года компания намеревалась к концу 2025 года выйти на годовой объём выпуска от 800 до 1000 ракет для IRIS-T, что уже считалось амбициозным планом. Теперь речь идёт о создании новой производственной линии, что позволит изготавливать в год до 2000 ЗУР. Таким образом, речь может идти об удвоении выпуска зенитных ракет.



В компании не назвали конкретные сроки и размер инвестиций. Однако ВСУ, имеющие на вооружении ЗРК IRIS-T SLM и SLS, надеются на существенное расширение поставок боеприпасов для них.

Также в компании заявили о планах изготовить в 2026 году 10 ЗРК IRIS-T SLS и SLM, из которых 4 предназначаются для Германии и, видимо, по одной – для Эстонии и Латвии. В течение двух лет выпуск ЗРК увеличится до 16 в год. В случае наличия спроса возможен дальнейший рост.

Было заявлено о разработке ЗРК IRIS-T SLX с дистанцией огня 80 км (у SLS она ограничена 12 км, у SLM – 40 км). Как утверждается, новый комплекс уже заказан Египтом, хотя его производство стартует только в 2029 году.

  1. мазута Звание
    мазута
    +5
    Вчера, 19:29
    Ресурсов хватает на всё и цены на энергию вполне значит приемлемые.
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      Вчера, 19:58
      Это все - планы. Когда и как они будут реализованы - вопрос. Экономика Германии не в самом лучшем состоянии, если за изготовленную продукцию не будут платить, как долго фирма просуществует?
      1. Керенский Звание
        Керенский
        0
        Вчера, 20:30
        Как утверждается, новый комплекс уже заказан Египтом, хотя его производство стартует только в 2029 году.

        Вот так это работает! Без аванса ни один смежник не почешется, а их там тысячи...
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          +1
          Вчера, 20:36
          На самом деле, мы не знаем как это работает. Закупка всех необходимых материалов, агрегатов + электроэнергия, зарплаты рабочим + налоги - это мы сейчас расходуем за счет оборотных средств завода или берем кредит? А потом, проценты по кредиту + само тело кредита отдаем с прибылей. А если форс мажор и прибылей нет - тогда как? разговоры, что у нас форс мажор и денег нет - банку не интересны, там штрафные санкции.
      2. мазута Звание
        мазута
        +7
        Вчера, 20:31
        У этой нации просчитан каждый евроцент и они уверены,что всё произведённое будет распродано с прибылью.Как показывает история что советская,что новейшая российская считать и строить планы не умеем мы(Венесуэла купленная за мешок "зеленой бумаги"свежайший пример).
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          +3
          Вчера, 20:38
          У этой нации вообще мозгов нет. Отказаться от дешевого трубопроводного русского газа для дорогого американского СПГ))) это даже не олигофрения, это вредительство.
        2. bondov Звание
          bondov
          +2
          Вчера, 20:51
          немцы, конечно, считать и рассчитывать умеют - 2 (две) проигранные мировые войны доказательством
          1. мазута Звание
            мазута
            +1
            Вчера, 21:39
            Страна- преемница великой страны Победительницы,тихо утирается когда грабят ее танкеры,ходящие под чужими флагами,на Олимпийских играх выступает без гимна,флага, в сереньких одеждах...А проигравшая две мировые войны немчура давно объединилась,собрала свои территории воедино и новое поколение о тех поражениях не помнит и знать не хочет.Мало того рассчитывают на реванш.
            1. bondov Звание
              bondov
              +2
              Вчера, 21:43
              Мало того рассчитывают на реванш.
              но тихо утираются, когда взрывают их норд-стримы и покупают газ втридорога, а немецкие предприятия переводят свои производства за границу...
              1. мазута Звание
                мазута
                0
                Вчера, 21:53
                Тем не менее,как обозначено в данной статье,собираются построить новые линии,чтобы удвоить производство ракет на купленном втридорога газе.И про социальные взрывы в Германии,отсутствие тепла,света и голодные бунты что то не слышно.
                1. bondov Звание
                  bondov
                  -1
                  Вчера, 21:59
                  в Германии,отсутствие тепла,света и голодные бунты что то не слышно.

                  совсем недавно 45 000 домов и около 2200 предприятий на юго-западе Берлина без света и тепла... это, конечно, только начало.. Жителям Германии начали показывать видео, которые должны научить их выживать в случае отключения отопления и электричества в домах на долгий срок. видео распространило Федеральное управление ... конечно, слепоглухопердь про это не слышит... и не видит
      3. Peter1First Звание
        Peter1First
        0
        Сегодня, 00:48
        Европа сама себе согласовала 90 лярдов собрать для Украины. Наибольшая часть этих средств останется в самой Европе и пойдет на изготовление оружия и др товаров для Украины. Так что фирма своё заработает! К тому же они получили бесценный опыт работы ПВО в реальных боевых действиях, и надо признать IRIS T очень неплохая система! Она ловит всё, кроме сильно сверхзвуковой баллистики! Поэтому нужно добивать энергетику Украины -в том числе чтобы обесточить связь и разорвать единый информационный контур их ПВО.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Вчера, 19:36
    В общем, томогавков войны они уже откопали, но пока боятся его в ход пустить.
    Вероятное, да и очевидное, что наш броне поезд придётся выводить с запасного пути!!! soldier
    1. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      +1
      Вчера, 21:25
      Небольшая тактическая ядерная ракета по ИРИСке и все планы насмарку. И, что НАТО тут же дернется воевать с нами?
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Вчера, 21:52
        Освобождать наши земли испорченные ядрёными аргументами... перспектива, ну так себе.
        Забугорные деятели... там все по другому сценарию может пойти и потому они не лезут на прямую. Боятся.
        1. Алексей Лантух Звание
          Алексей Лантух
          0
          Вчера, 21:55
          И, что НАТО тут же дернется воевать с нами?
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Вчера, 21:56
            По этому вопросу очевидного, пожалуй и нет, а вот вероятно го... полет фантазии не ограничен ничем.
  3. dnestr74 Звание
    dnestr74
    +5
    Вчера, 19:40
    Все как и было предсказано, развернут ВПК по полной программе, пока тут все ржали-ой типа 100 ракет в год делают в Европе, у них нет проблем со станочным парком и критичными технологиями.
    1. Десница ока Звание
      Десница ока
      +8
      Вчера, 19:55
      Все как и было предсказано

      Не предсказано, а четко просчитано... умными, ну теми у кого с аналитическими способностями и минимальными знаниями о ВПК и потенциале коллективного запада, по сравнению с нашим, все в порядке... Все понятно было уже тогда, когда Трамп заставил европейцев увеличить в 2.5 раза бюджеты на ВПК, и сам увеличил штатовсаие до баснословных размеров.... А еще создал крайне выгодную и безопасную для штатов структуру - PURL, по которой, страны нато обязаны закупать у сша, все нужное укре вооружение. Ну и тп., короче.
      А, горбатых и глупых урябаранчиков дальше носа своего не видящих и не дружащих с логикой и здравомыслием только могила и исправит... и то не точно))).
  4. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +3
    Вчера, 19:48
    Раз удваивают, значит есть и деньги, и нужные материалы, и мощности, и уверенность в завтрашнем дне.
    Слишком много для Германии.
    1. BrTurin Звание
      BrTurin
      -1
      Вчера, 21:19
      Цитата: Василий_Островский
      значит есть и деньги,

      у кого... у Зе энергетику у которого сейчас разносят - остановка экспорта железной руды, металлов, сокращение с/х поставок это не только сокращение прибыли местных воротил, но и сокращение налогов, таможенных сборов и пр. поступлений бюджета.... бюджет Германии - Писториус в прошлом году жаловался что ему не хватает 6 млрд. - а кроме ракет немцы собираются закупать танки и пр. пр..., при сокращении остальных статей и росте долга. Весь бизнес план это расчет присосаться к 90 млрд. кредита ЕС для Зе
    2. Batman81 Звание
      Batman81
      0
      Сегодня, 01:38
      Почему много? Для Германии как раз не много. Как не крути, а она одна из ведущих промышленных стран мира. Так что да, все перечисленное вами у неё в наличии есть.
  5. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +4
    Вчера, 20:01
    Немцы в первых рядах наших врагов. Как раньше.

    20 лет целований в десна с фрицами были зря выходит?
    1. Batman81 Звание
      Batman81
      0
      Сегодня, 01:40
      Почему 20? С момента объединения Германии прошло 35 лет. Больше трети века.
  6. Vladlous Звание
    Vladlous
    +2
    Вчера, 20:11
    Это в первую очередь бизнес. Ну, и немного политических спекуляций. Без американцев, полагаю, немцам всё равно не обойтись. Но вот то, что они могут увеличить производство зенитных ракет - это, пожалуй, вполне может быть. Просто у них до недавнего времени не было такой необходимости.

    Сейчас же это не только бизнес, но и необходимость. В Европе действительно готовятся к войне с Россией. Обращаю внимание дорогих читателей на то, что в странах и Западной и Восточной Европы стремительно растёт уровень агрессии, фрустрации, а также бешенными темпами нарастает отупление населения. Ничего не напоминает?

    Это всё те же маркеры, которые характеризовали движение Украины к войне и человеконенавистническим идеям. Только Европа проходит этот путь в ускоренном порядке. Особенно наиболее нищие из них: Прибалтика, Румыния, Болгария и ещё по мелочи.

    Так что не думаю, что они не могут увеличить число выпускаемых ракет. А с американцами попробуют решить или свои спутники сделают в достаточном количестве. Правда, времени у них в обрез.
  7. air wolf Звание
    air wolf
    +1
    Вчера, 20:23
    Ну да на один Искандер уходит до 5 ирисов или патриотов, за ракету стоимостью пол миллиона баксов уходят 5 лямов евриков, хороший размен. А Искандер М у него скорость уже 7-8 Махов и это уже гиперзвук, ждем развития событий drinks
    1. dnestr74 Звание
      dnestr74
      0
      Вчера, 20:39
      Проблема в том что они 5 лямов баксов напечатают быстрее, чем мы продадим на моржу полляма баксов нефти и газа, к сожалению.
    2. voyaka uh Звание
      voyaka uh
      0
      Сегодня, 02:10
      IRIS-T - это переделанная ракета воздух-воздух AIM-2000. Добавили бустер для наземного пуска. Ею не стреляют по баллистике . Только по низколетящим КР и Гераням. Но - весьма точно.
      По Искандер-М - только Пэтриот. И только на терминальном участке над об'ьектом.
  8. Andobor Звание
    Andobor
    -1
    Вчера, 20:37
    Да они их могут сколько угодно наклепать,
    дело в том что они не имеют смысла,
    - умную баллистику и сверхзвук они не берут, а сбивать Гераньки ими дорого, цена ракеты под пол миллиона.
  9. Наган Звание
    Наган
    0
    Вчера, 21:38
    А кто оплатит? "У пана атамана золотого запасу нема."(с)