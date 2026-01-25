«ПВО ВСУ перегружено»: Германия удвоит выпуск зенитных ракет для ЗРК IRIS-T
6 53930
Немецкий оборонная компания Diehl Defence объявила о планах значительно расширить производство ракет для ЗРК IRIS-T:
Этот шаг может существенно изменить военно-промышленный потенциал Европы и позволит укрепить перегруженную сеть ПВО ВСУ.
В середине 2024 года компания намеревалась к концу 2025 года выйти на годовой объём выпуска от 800 до 1000 ракет для IRIS-T, что уже считалось амбициозным планом. Теперь речь идёт о создании новой производственной линии, что позволит изготавливать в год до 2000 ЗУР. Таким образом, речь может идти об удвоении выпуска зенитных ракет.
В компании не назвали конкретные сроки и размер инвестиций. Однако ВСУ, имеющие на вооружении ЗРК IRIS-T SLM и SLS, надеются на существенное расширение поставок боеприпасов для них.
Также в компании заявили о планах изготовить в 2026 году 10 ЗРК IRIS-T SLS и SLM, из которых 4 предназначаются для Германии и, видимо, по одной – для Эстонии и Латвии. В течение двух лет выпуск ЗРК увеличится до 16 в год. В случае наличия спроса возможен дальнейший рост.
Было заявлено о разработке ЗРК IRIS-T SLX с дистанцией огня 80 км (у SLS она ограничена 12 км, у SLM – 40 км). Как утверждается, новый комплекс уже заказан Египтом, хотя его производство стартует только в 2029 году.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация