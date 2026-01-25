Немецкий генерал сомневается, что Европа без США потянет конфликт с Россией

Я вижу европейскую армию в лучшем случае в долгосрочной перспективе. У нас нет ни структуры, ни средств управления, ни штабов, ни финансов для создания отдельной армии, европейской.

Европа в случае ухода США не потянет открытый конфликт с Россией, несмотря на все заявления властей Евросоюза и некоторых европейских лидеров. Без поддержки США Европа фактически станет беззащитной, считает немецкий отставной генерал Роланд Катер.Генерал Бундесвера в отставке, знающий всю военную кухню изнутри, а не по публикациям газет, считает, что никаких шансов на победу у Европы в случае конфликта с Россией не будет. Вот если США выступят в защиту Европы, то тогда можно о чем-то говорить. А один на один европейские страны войну не потянут.Причин очень много, но основная в том, что у Европы нет единой европейской армии, которая могла бы выступить единым фронтом. Кроме того, у Европы нет необходимого объема вооружений, а также многого другого, на восполнение чего уйдет куча времени. Поэтому все заявления властей ЕС о необходимости подготовиться к войне с Россией в ближайшие несколько лет направлены на очередной распил бюджетов.По мнению генерала, Европа еще много лет не будет готова к войне против России. Возможно, что и никогда, потому что никакого единства среди стран ЕС уже давно не наблюдается, эта организация в скором времени может исчезнуть. По крайней мере, США к этому очень стремятся, им объединенная Европа не нужна.