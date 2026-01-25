Немецкий генерал сомневается, что Европа без США потянет конфликт с Россией

Немецкий генерал сомневается, что Европа без США потянет конфликт с Россией

Европа в случае ухода США не потянет открытый конфликт с Россией, несмотря на все заявления властей Евросоюза и некоторых европейских лидеров. Без поддержки США Европа фактически станет беззащитной, считает немецкий отставной генерал Роланд Катер.

Генерал Бундесвера в отставке, знающий всю военную кухню изнутри, а не по публикациям газет, считает, что никаких шансов на победу у Европы в случае конфликта с Россией не будет. Вот если США выступят в защиту Европы, то тогда можно о чем-то говорить. А один на один европейские страны войну не потянут.



Причин очень много, но основная в том, что у Европы нет единой европейской армии, которая могла бы выступить единым фронтом. Кроме того, у Европы нет необходимого объема вооружений, а также многого другого, на восполнение чего уйдет куча времени. Поэтому все заявления властей ЕС о необходимости подготовиться к войне с Россией в ближайшие несколько лет направлены на очередной распил бюджетов.

Я вижу европейскую армию в лучшем случае в долгосрочной перспективе. У нас нет ни структуры, ни средств управления, ни штабов, ни финансов для создания отдельной армии, европейской.


По мнению генерала, Европа еще много лет не будет готова к войне против России. Возможно, что и никогда, потому что никакого единства среди стран ЕС уже давно не наблюдается, эта организация в скором времени может исчезнуть. По крайней мере, США к этому очень стремятся, им объединенная Европа не нужна.
  1. Bookinist69 Звание
    Bookinist69
    -1
    Вчера, 19:24
    Как поговаривал один слабоумный с фамилией Макиавелли: Для войны нужны только три вещи. Деньги, деньги и ещё раз деньги. Так что Европе США непременно помогут воевать, техники в кредит дадут.
    У них, в их академиях военных по Макиавелли учат воевать. Поэтому Америка снова станет великой за счёт новой глобальной войны.
    1. kromer Звание
      kromer
      +2
      Вчера, 19:31
      Цитата: Bookinist69
      Для войны нужны только три вещи. Деньги, деньги и ещё раз деньги.


      Фельдмаршал П.С. Салтыков тоже как то ответил историческими словами: «Спасибо! Передай своей императрице, что мои солдаты денег не едят!»
      1. Проксима Звание
        Проксима
        0
        Вчера, 19:34
        Генерал прав и у истории есть множество примеров, когда армия не монолитная в пух и прах разбивается в трое, а то и меньше, подразделением собранным в единый кулак. Правда и то это не совсем корректная аналогия. В тех случаях у проигравших был единый штаб, единое командование (пусть и номинально) и соответствующая инфраструктура. А сейчас что у европейцев!? request
        1. Bookinist69 Звание
          Bookinist69
          +1
          Вчера, 19:40
          У них огромные амбиции. Как у подростка в лет 15
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Вчера, 19:34
    Вопрос... а есть что то очевидное, в отличии от вероятно го, в том конфликте, который затеяли наши враги с запада?
    1. Bookinist69 Звание
      Bookinist69
      +2
      Вчера, 19:44
      Наши противники усиленно к нему ( военный конфликт в Европе против России ) готовятся. Просто противников много и никто не хочет начинать первым чтобы становится мишенью для нашего штаба. Пока на эту роль выбрана Украина. Наши тоже не торопятся выкладывать все козыри. Все ждут резких движений друг от друга. Как то так если в двух словах.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Вчера, 21:43
        Сколько не готовся, а полностью готовым не выходило ни у кого, никогда...
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Вчера, 19:50
      Опять отставник... Как-то даже скучно становится от однообразия...
      Цитата: rocket757
      а есть что то очевидное, в отличии от вероятно го, в том конфликте, который затеяли наши враги с запада?
      Всё, что там очевидно - то у них, обычно, отставники видят и говорят.
      То, что наиболее вероятно - их верхушка понимает, но вслух не признаётся даже себе. Уж слишком денег хочется...
      А то, что невероятно - это то, что их начальники говорят с трибун и под это дело деньги собирают.
      1. Bookinist69 Звание
        Bookinist69
        +1
        Вчера, 20:03
        Следующая дата отсечки ( начало военного конфликта ) 2029 год. Европа брыкается, но требует у хозяина отсрочку. Вот и посмотрим что будет. Успеют подготовится или нет. Верхушка у них все временщики. Срок от тарабанить на высоком посту и назад в тину, на дно.
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Вчера, 21:46
        Тихо сам с собою, я веду беседу...
        А ведь боятся, в том числе, показывать свой по длинный страх, на публику...
        Всё их визг про угрозу, со стороны России, это такая же защитная реакция,, то б прикрыть свой страх.
        В общем сбрендили, окончательно.
        Хотя, торговать своими страхами у них получается, обыватель запугандо до... и от.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +3
          Вчера, 22:07
          Цитата: rocket757
          А ведь боятся, в том числе, показывать свой по длинный страх, на публику...
          Всё их визг про угрозу, со стороны России, это такая же защитная реакция,, то б прикрыть свой страх.

          "- А давай бояться вместе?!" (с)
          В коллективе-то бояться не так страшно...
          1. Bookinist69 Звание
            Bookinist69
            +1
            Вчера, 22:42
            Когда в государстве все плохо, то нужно придумать себе врага и с ним бороться. Внутреннюю проблему это не решит, но переключит внимание общественности на этого врага. Аксиома
            1. rocket757 Звание
              rocket757
              0
              Вчера, 22:48
              Сказать, что назначили врага и все сразу этому поверили... бывает и так, но как правило, Предварительная работа проводится заранее.
          2. rocket757 Звание
            rocket757
            +3
            Вчера, 22:45
            Мультик то чудесный...
            А вместе у тамошних, так это только когда все хорошо...
            1. Bookinist69 Звание
              Bookinist69
              +1
              Сегодня, 01:23
              Россия, Россия... - кричали всей Европой, а как пришел Трамп за Гренландией все языки в зад друг другу засунули и утеплить. Позорники
  3. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +1
    Вчера, 19:47
    Что-то они странно ведут себя... поумнеть так быстро не могли, опять затевают гадость....
    Но верные слова говорит. Только кого это останавливало?
    1. kromer Звание
      kromer
      0
      Вчера, 19:51
      Цитата: Василий_Островский
      Что-то они странно ведут себя... поумнеть так быстро не могли


      Обратите внимание, что генерал Бундесвера в отставке.
      Они все мгновенно умнеют как только должности лишатся.
      1. Василий_Островский Звание
        Василий_Островский
        0
        Вчера, 20:12
        Да, пропустил, что в отставке... там все умные и говорят почти правду...
      2. solist2424 Звание
        solist2424
        0
        Вчера, 20:15
        А что может сказать действующий генерал? Мои дорогие солдаты, эту войну нам не выиграть! Вперед, орлы, умрите достойно!
        1. kromer Звание
          kromer
          0
          Вчера, 20:17
          Цитата: solist2424
          А что может сказать действующий генерал?


          А что говорят действующие генералы вы можете ознакомиться полистав новостную ленту за недельку.
  4. Skameri Звание
    Skameri
    0
    Сегодня, 01:34
    Да что они там вообще могут с 3х миллионной армией, 300 миллионным населением, тысячей самолётов пятого поколения, огромнейшим флотом, кучей ядерного оружия и огромной экономикой сравнимой с американской.
    1. Bookinist69 Звание
      Bookinist69
      0
      Сегодня, 02:26
      Утереться и засунуть себе свои хотелки куда поглубже. Вот Швейцария до сих пор не в ЕС или НАТО и знаете по чему? Дураков в Швейцарии нет... Они банкиры, сыроделы, часовщики... А дураков нет!