Зеленский: «Донбасс России не отдам, это моя принципиальная позиция»

19 310 134
Зеленский: «Донбасс России не отдам, это моя принципиальная позиция»

Россия не получит Донбасс в ходе переговоров, это позиция Украины, и отступать от нее киевская хунта не намерена. Об этом заявил Зеленский, комментируя первый раунд переговоров, прошедших в Абу-Даби.

Киевский клоун подтвердил, что Украина ни при каких условиях не отдаст России оставшуюся территорию Донбасса, поэтому Москва должна пойти на уступки и искать «компромиссные решения». Как ранее заявляли в Киеве, например, взять за основу линию фронта и уже от нее выстраивать мирное соглашение. Или ввести на территорию Донбасса миротворцев и сделать там «свободную экономическую зону» под контролем ООН.



Моя позиция по поводу наших территорий неизменна.


Также Зеленский заявил, что оптимизма по переговорам пока нет, слишком много «проблемных вопросов», согласованный с европейцами вариант мирного плана «не заходит».

Между тем, как утверждают опять же украинские ресурсы, Россия на все предложения Киева по Донбассу ответила отказом. Причем конкретным, и дала понять, что все варианты Киева по Донбассу могут быть отправлены в корзину. Москву устроит только полный контроль над всей территорией. Пока же боевые действия будут продолжаться.
134 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. faterdom Звание
    faterdom
    +16
    Вчера, 20:07
    Ну вот и сверили часы и трусы. Ничего похожего.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +19
      Вчера, 20:10
      Цитата: faterdom
      Ну вот и сверили часы и трусы. Ничего похожего.

      Я бы, на месте американской делегации, ещё бы проверил часы. Когда украинская делегация рядом, случиться может всякое...
      1. tank64rus Звание
        tank64rus
        0
        Вчера, 20:24
        Заодно и стол со стульями зная тягу к терактам тех кто прибыл на переговоры.
      2. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +15
        Вчера, 20:24
        Вообще то,уже отдал.Большвю часть.Оставшееся-дело времени.
      3. kromer Звание
        kromer
        +2
        Вчера, 20:26
        Цитата: Zoldat_A
        Когда украинская делегация рядом, случиться может всякое...


        Ага. Ходют тут всякие, потом вилки ляминивые пропадают. laughing
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +4
          Вчера, 20:29
          - Хороший человек...
          - Солонку спер...
          - И не побрезговал... (с)
        2. Ныробский Звание
          Ныробский
          +3
          Вчера, 22:10
          Цитата: kromer
          Ага. Ходют тут всякие, потом вилки ляминивые пропадают.

          Сарочка сегодня к нам на ужин придут Рабиновичи, ты бы вилочки спрятала.
          Моня, ты думаешь, что они их украдут?
          Нет, я таки думаю, что они их узнают! laughing
      4. paul3390 Звание
        paul3390
        +3
        Вчера, 20:46
        Обратили внимание - они когда щеневмерлу воют обычно правой рукой за место где у нормальных людей сердце держатся? Так вот на самом деле - это они так лопатник во внутреннем кармане фиксируют. Знают, кто вокруг-то...
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Вчера, 21:15
          Цитата: paul3390
          Обратили внимание - они когда щеневмерлу воют обычно правой рукой за место где у нормальных людей сердце держатся? Так вот на самом деле - это они так лопатник во внутреннем кармане фиксируют. Знают, кто вокруг-то...

          Ясно, что у американцев научились. У тех это - в генотипе.
      5. скептик Звание
        скептик
        0
        Вчера, 23:02
        Цитата: Zoldat_A
        Когда украинская делегация рядом, случиться может всякое...

        Коли так, трусы и носки тоже, под вопросом. laughing
    2. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +1
      Вчера, 20:15
      Тогда пусть России предложат сами Одесскую область , заместо еще не освобожденной территории Донбаса .
      Это возможно устроит Россию .
      Только и тут они не будут согласны , тогда они потеряют выход к морю .
      1. topol717 Звание
        topol717
        0
        Вчера, 21:42
        Цитата: Кузнец 55
        Тогда пусть России предложат сами Одесскую область , заместо еще не освобожденной территории Донбаса .
        Я думаю сначала Донбасс полностью вернем, Харьков немного, а потом и про Одессу начнем разговаривать. Времени у нас много.
        1. Алексей Лантух Звание
          Алексей Лантух
          0
          Вчера, 22:10
          Времени у нас много.

          Времени то много, но экономика потрескивает, да и доп резервов вроде нет. А без резервов на 2 года войны, при нынешних условиях и темпах. А это ещё и 100-200 тыс убитых плюс калеки.
          Нет ... без ТЯО не обойтись.
          1. Ясная Звание
            Ясная
            -3
            Вчера, 22:20
            Цитата: Алексей Лантух
            Времени у нас много.

            Времени то много, но экономика потрескивает, да и доп резервов вроде нет. А без резервов на 2 года войны, при нынешних условиях и темпах. А это ещё и 100-200 тыс убитых плюс калеки.
            Нет ... без ТЯО не обойтись.

            Придётся выносить окраину Геранями и прочими летающими предметами. Другого не дано.
            1. Алексей Лантух Звание
              Алексей Лантух
              -4
              Вчера, 22:20
              Нет ... без ТЯО не обойтись.
          2. topol717 Звание
            topol717
            0
            Вчера, 22:52
            Цитата: Алексей Лантух
            но экономика потрескивает,
            как будто без СВО экономика не потрескивала? только сейчас курс бакса вниз, а тогда стабильно вверх.
        2. A.A.G. Звание
          A.A.G.
          -2
          Вчера, 23:14
          Цитата: topol717
          Цитата: Кузнец 55
          Тогда пусть России предложат сами Одесскую область , заместо еще не освобожденной территории Донбаса .
          Я думаю сначала Донбасс полностью вернем, Харьков немного, а потом и про Одессу начнем разговаривать. Времени у нас много.

          Так, вроде, Кремль уже и этого не требует?
          am
          1. topol717 Звание
            topol717
            +2
            Вчера, 23:16
            Цитата: A.A.G.
            Так, вроде, Кремль уже и этого не требует?
            Ну и что? Вы вообще много раз слышали что бы Путин чего то там требовал или заявлял? У кремля нет своей соц.сети, как у трампа, поэтому приходится не говорить а действовать.
            1. tsvetahaki Звание
              tsvetahaki
              0
              Сегодня, 01:06
              Цитата: topol717
              поэтому приходится не говорить а действовать.

              Да, фронт тут очередной раз рухнул...
              Так что действовать, а не говорить, еще года три...
    3. marchcat Звание
      marchcat
      0
      Вчера, 20:24
      И это всё о чём договорились, каждый стоит на своём. Как бы сказал Трамп: -превосходная договорённость (она же сделка).
      1. A.A.G. Звание
        A.A.G.
        -2
        Вчера, 23:18
        Цитата: marchcat
        И это всё о чём договорились, каждый стоит на своём. Как бы сказал Трамп: -превосходная договорённость (она же сделка).

        Похоже, Вы ошиблись адресатом...
    4. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      +1
      Вчера, 22:05
      Ну вот и сверили часы и трусы.
      "По утру надев трусы,
      не забудьте про часы" - (с)
    5. Наган Звание
      Наган
      0
      Сегодня, 02:27
      Цитата: faterdom
      Ну вот и сверили часы и трусы.
      Кружевные? wassat
  2. ruha ruhov Звание
    ruha ruhov
    0
    Вчера, 20:08
    Бизнес семьи Байденов ещё жив?
  3. kapitan92 Звание
    kapitan92
    -18
    Вчера, 20:16
    Зеля в очередной раз плюнул в "лицо" Гаранта ! laughing Че будет? Да ни чЕ! Утрется Гарант. Посмотрим, не долго осталось. Слава партии ЕдР, ура, господа laughing hi
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +9
      Вчера, 20:36
      Цитата: kapitan92
      Зеля в очередной раз плюнул в "лицо" Гаранта ! Че будет? Да ни чЕ! Утрется Гарант

      Да ну? А не обернётся ли этот, якобы плевок, тем, что Гарантом будут окончательно сняты все ограничения для действий ВС и ВКС РФ? Вот и посмотрим, кто в итоге будет утираться и орать на весь мир - "А нас-то за що?!"
      1. kapitan92 Звание
        kapitan92
        -10
        Вчера, 20:46
        Цитата: Монтесума
        Цитата: kapitan92
        Зеля в очередной раз плюнул в "лицо" Гаранта ! Че будет? Да ни чЕ! Утрется Гарант

        Да ну? А не обернётся ли этот, якобы плевок, тем, что Гарантом будут окончательно сняты все ограничения для действий ВС и ВКС РФ? Вот и посмотрим, кто в итоге будет утираться и орать на весь мир - "А нас-то за що?!"

        Не мечтайте! Давно сдулся "шахматист". Надо у Бени спросить, тот точнее скажет.! laughing
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +9
          Вчера, 20:51
          Цитата: kapitan92
          Не мечтайте! Давно сдулся "шахматист". Надо у Бени спросить, тот точнее скажет.!

          Ну, если для вас некий Беня - авторитет, то ваше право на него молиться, а я предпочитаю посмотреть на дальнейшее развитие событий. Предполагаю, что для Зе и Ко оно будет печальным.
          1. kapitan92 Звание
            kapitan92
            -11
            Вчера, 21:00
            Цитата: Монтесума
            Цитата: kapitan92
            Не мечтайте! Давно сдулся "шахматист". Надо у Бени спросить, тот точнее скажет.!

            Ну, если для вас некий Беня - авторитет, то ваше право на него молиться, а я предпочитаю посмотреть на дальнейшее развитие событий. Предполагаю, что для Зе и Ко оно будет печальным.

            Вы такой наивный, или прикидываетесь? Некий Беня???!! laughing Да они везде. Некий Кушнер, поедставитель Трампуши , кто он? Кто входит в штаб переговорщиков с Путиным, там 2/3 евреев. laughing Глазенки откройте, коллега, кто платит и кто танцует, вот только наши пацаны там остаются, а не п£ндосы или еврееи. hi
            1. Монтесума Звание
              Монтесума
              +6
              Вчера, 21:08
              Цитата: kapitan92
              Да они везде. Некий Кушнер, поедставитель Трампуши , кто он? Кто входит в штаб переговорщиков с Путиным, там 2/3 евреев.

              Ух ты, насколько вы превозносите евреев! Прямо какой-то культ личностей по нац.признаку.lol Вот представьте себе - имею на этот счёт своё личное мнение. Засим позвольте считать нашу дискуссию законченной. Адью, сударь! hi
              1. kapitan92 Звание
                kapitan92
                -10
                Вчера, 21:10
                Цитата: Монтесума
                Цитата: kapitan92
                Да они везде. Некий Кушнер, поедставитель Трампуши , кто он? Кто входит в штаб переговорщиков с Путиным, там 2/3 евреев.

                Ух ты, насколько вы превозносите евреев! Прямо какой-то культ личностей по нац.признаку.lol Вот представьте себе - имею на этот счёт своё личное мнение. Засим позвольте считать нашу дискуссию законченной. Адью, сударь! hi

                Пока, мечтатель! laughing
      2. Кравец Вячеслав Звание
        Кравец Вячеслав
        -3
        Вчера, 22:36
        окончательно сняты все ограничения

        Какие?
      3. kapitan92 Звание
        kapitan92
        -3
        Вчера, 23:11
        Цитата: Монтесума
        Цитата: kapitan92
        Зеля в очередной раз плюнул в "лицо" Гаранта ! Че будет? Да ни чЕ! Утрется Гарант

        Да ну? А не обернётся ли этот, якобы плевок, тем, что Гарантом будут окончательно сняты все ограничения для действий ВС и ВКС РФ? Вот и посмотрим, кто в итоге будет утираться и орать на весь мир - "А нас-то за що?!"

        Сняты все ограничения?! laughing Какие? laughing Соловьева насмотрелись? Ограничения? Путин объявит войну? Я думал Вы умнее, тов. Монтесума. Увы. hi
        1. EpIvIaK Звание
          EpIvIaK
          +2
          Вчера, 23:41
          Думаю Ваш юмор не разделят жители Киевов Одесс и далее. Если пошутить про то что, кот Леопольд добрый и сюсюкается. У них наверно другие данные, не с дивана, а вокруг.
          1. kapitan92 Звание
            kapitan92
            -1
            Вчера, 23:48
            Цитата: EpIvIaK
            Думаю Ваш юмор не разделят жители Киевов Одесс и далее. Если пошутить про то что, кот Леопольд добрый и сюсюкается. У них наверно другие данные, не с дивана, а вокруг.

            Думаю, что и жители Белгородчины и Курской области имеют другие данные, а не как нам втюхивают. Там война, а здесь сво. hi
      4. A.A.G. Звание
        A.A.G.
        +1
        Вчера, 23:26
        Цитата: Монтесума
        Цитата: kapitan92
        Зеля в очередной раз плюнул в "лицо" Гаранта ! Че будет? Да ни чЕ! Утрется Гарант

        Да ну? А не обернётся ли этот, якобы плевок, тем, что Гарантом будут окончательно сняты все ограничения для действий ВС и ВКС РФ? Вот и посмотрим, кто в итоге будет утираться и орать на весь мир - "А нас-то за що?!"

        А что так тянем, - тянут?
        Или (Вы как считаете?) надо побольше флагов в глубинках РФ на кладбищах? В (на) Украине, - чтобы плодить количество кровников?
        Щебень в освобождëнных территориях кому выгоден?
        Пацаны, которые ещё десятки лет будут искать, обезвреживает "эхо Войны? "
        С идеологией, - вообще мутно.
        У Вас имеется рецепт, - успокойте, пожалуйста.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +2
          Сегодня, 00:12
          Цитата: A.A.G.
          Или (Вы как считаете?) надо побольше флагов в глубинках РФ на кладбищах? В (на) Украине, - чтобы плодить количество кровников?
          Щебень в освобождëнных территориях кому выгоден?
          Пацаны, которые ещё десятки лет будут искать, обезвреживает "эхо Войны? ...У Вас имеется рецепт, - успокойте, пожалуйста."

          Моё личное мнение - чтобы не росло количество флагов на кладбищах и количество кровников, надо беспощадно добивать инфраструктуру, всю, которая, так или иначе, поддерживает военную машину Украины, отрезать пути подвоза и снабжения из-за границы. Пусть этот период будет жестоким, но ускорить другим путём разгром сил противника и принуждение к миру не выйдет, кроме применения ЯО, чего не будет. Да, щебень и "эхо войны", этого не избежать. Бандеровскую идеологию придётся исправлять, что тоже неизбежно. А вот если не ускорять процесс крайними мерами, то так и будет тянуться долгая волокита "до последнего украинца", при потерях и с нашей стороны тоже. Нет другого выхода, нам его просто не оставили своей упёртостью Зе и его европейские кураторы. Не соглашаться же на их позорные условия. В данной ситуации, чем скорей ВС РФ добьются поставленных целей по лишению ВСУ возможностей к сопротивлению, тем больше жизней будет сохранено.
          Опять же, это только моё личное мнение, не претендующее быть единственно верным.
          1. A.A.G. Звание
            A.A.G.
            0
            Сегодня, 00:36
            Цитата: Монтесума
            Цитата: A.A.G.
            Или (Вы как считаете?) надо побольше флагов в глубинках РФ на кладбищах? В (на) Украине, - чтобы плодить количество кровников?
            Щебень в освобождëнных территориях кому выгоден?
            Пацаны, которые ещё десятки лет будут искать, обезвреживает "эхо Войны? ...У Вас имеется рецепт, - успокойте, пожалуйста."

            Моё личное мнение - чтобы не росло количество флагов на кладбищах и количество кровников, надо беспощадно добивать инфраструктуру, всю, которая, так или иначе, поддерживает военную машину Украины, отрезать пути подвоза и снабжения из-за границы. Пусть этот период будет жестоким, но ускорить другим путём разгром сил противника и принуждение к миру не выйдет, кроме применения ЯО, чего не будет. Да, щебень и "эхо войны", этого не избежать. Бандеровскую идеологию придётся исправлять, что тоже неизбежно. А вот если не ускорять процесс крайними мерами, то так и будет тянуться долгая волокита "до последнего украинца", при потерях и с нашей стороны тоже. Нет другого выхода, нам его просто не оставили своей упёртостью Зе и его европейские кураторы. Не соглашаться же на их позорные условия. В данной ситуации, чем скорей ВС РФ добьются поставленных целей по лишению ВСУ возможностей к сопротивлению, тем больше жизней будет сохранено.
            Опять же, это только моё личное мнение, не претендующее быть единственно верным.

            В данном случае, - не стану спорить.
            Не знаю!!!
            Признаюсь, - Вы, пожалуй, лично от меня огребаете больше минусов. Плюсы,- тоже присутствуют, - по фактам, по близких мне выводам. Оцениваю за мнение( уж извините)..
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Вчера, 21:01
      Слава ,не только партии Единая России .Наверно как так !? Кто был против - все за границу сбежали.
      1. kapitan92 Звание
        kapitan92
        -15
        Вчера, 21:08
        Цитата: tralflot1832
        Слава ,не только партии Единая России .Наверно как так !? Кто был против - все за границу сбежали.

        О чем ты, родной. Все здесь. Россию еще не распротрашили до нищеты. Все впереди. Слава великому Путину и его Великой Партии. Ура товарищи. ... ПыСы. Админы, смотрите, кто будет минусовать, засексйте. Сдадим в Органы , как врагов народа. Я за Гаранта , "пасть порву".
    3. Ныробский Звание
      Ныробский
      +6
      Вчера, 22:32
      Цитата: kapitan92
      Зеля в очередной раз плюнул в "лицо" Гаранта ! laughing Че будет? Да ни чЕ! Утрется Гарант. Посмотрим, не долго осталось. Слава партии ЕдР, ура, господа laughing hi

      Ошибаетесь неуважаемый. Зеля прежде всего плюнул в лицо Трампу и делегации американцев вместе с его представителем Уиткофом и зятем Кушнером, которые после долгих мытарств и согласований приволокли в Абу-Даби вариант соглашения для подписи представителями России, но тут выпердыш Зеленский испортил атмосферу переговоров и нарушил всю их стройную картину.Так что это зелепука матрасам больше подгадил чем Гаранту.
      Я знаю, что глупость делится на большую и маленькую, но сегодня ваша глупость просто уникально - монументальна и претендует на её внесение в книгу рекордов Гиннеса в номинации "бред сивого мерина". Жгите дальше Вячеслав! laughing
      1. kapitan92 Звание
        kapitan92
        -5
        Вчера, 23:03
        ТоварисЧ Ныробский. Давайте без ваших дамских эмоций. Оставьте их при себе.! Они вам пригодятся. Поживем поглядим! hi
        1. Ныробский Звание
          Ныробский
          +3
          Вчера, 23:16
          Цитата: kapitan92
          ТоварисЧ Ныробский. Давайте без ваших дамских эмоций. Оставьте их при себе.! Они вам пригодятся. Поживем поглядим! hi

          Давайте без ваших дамских hi
          Свою точку зрения, почему Зеля нагадил в штаны матрасам, я обосновал. А вот Ваши восторги с воплями "слава и ура" связанные с тем, что глава бандерлогов якобы оплевал Гаранта т.е. российскую сторону остались непонятыми. Чему радовались то?
          1. kapitan92 Звание
            kapitan92
            -2
            Вчера, 23:27
            Вашей ограниченности! Не ожидал. Хотя....... hi
  4. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +4
    Вчера, 20:16
    Думаю, что мелкобриты не позволят торчку остановить войну сейчас.
  5. air wolf Звание
    air wolf
    +3
    Вчера, 20:19
    К следующей весне даже самые упоротые бандеровцы уедут на запад и освободят территории, спасибо Зеля, за свою тупость, так мы дойдём до Львова, и он тоже будет 🇷🇺
    1. kapitan92 Звание
      kapitan92
      -9
      Вчера, 21:23
      Цитата: air wolf
      К следующей весне даже самые упоротые бандеровцы уедут на запад и освободят территории, спасибо Зеля, за свою тупость, так мы дойдём до Львова, и он тоже будет 🇷🇺

      Вы вообще то , о чем? К следующей весне? Это к 2027г. ? Я, вот не вижу, чтобы" упоротые" бежали и освобождали без боя нам свои территории. Они воюют с нами за свои земли, а мы за "русский мир", правда против русских. Дойдем до Львова!? laughing С дивана дойдете, коллега? laughing
      1. EpIvIaK Звание
        EpIvIaK
        +1
        Вчера, 23:48
        А что бы им бежать после успешных 2022-2023 (хотя в 2023 уже были первые сломы хребта, но ещё всё было очень достойно)? 2024 - туда сюда. Лишь в 2025 стала накапливаться усталость у людей от ТЦК, такая... - тотальная уже усталость общества. И перемоги давно позади. А чуток до этого - всё было неплохо + градус русофобии мотивировал. А теперь тотальная усталость от ТЦК и условий, чёрная зима наконец полноценная как никогда. Усталость общества уже очень сильная.
        Так что Вы мыслите прошлым, сарказм основан на опыте шлейфа идущего от 2022-2023 и отчасти 2024, со всеми переменными на тот момент и обстановкой.
        А вот 2025 и начало 2026 изрядно повлияли на их мораль.

        Но Львов не будет. Один фронтовик (не диванник) в статье-интервью сказал, что вот всё до Днепра вполне реально. И он сказал мысль которая полностью совпала с диванными моими: Пока дело не в территориях и быстроте их захвата. Пока всё упирается в жир ВСУ. Остальное не имеет значения. На машине проехать Украину можно за сутки в теории. Вопрос в том кто встать может на пути.
        А жир у ВСУ и их мораль иссыхается. Иначе не было бы так ЛЮТО в плане ТЦКшников.
        Плюс консолидация Европы и США уже явно не та как в 2023.
        1. kapitan92 Звание
          kapitan92
          -2
          Вчера, 23:50
          Любезный, пипикать в эфире с умным лицом не мешки ворочать. hi
          1. EpIvIaK Звание
            EpIvIaK
            0
            Вчера, 23:52
            Да уж, Вы тут напипикали везде от души, словно накатили грамм 500 до этого. Хорошего вечера.
            1. kapitan92 Звание
              kapitan92
              -2
              Вчера, 23:56
              Есть аргументы? Пустая болтовня не интересует! Всего доброго. ПыСы. 500 уже много для меня , старею, а вот 350 норма. soldier
  6. Vladlous Звание
    Vladlous
    +1
    Вчера, 20:22
    Начну с того, что я не совсем уверен, что Зеленский - это именно Зеленский, а не какой-нибудь двойник. Уж больно его лицо далеко от того, как он выглядил ещё даже в 2021 году. На мой взгляд, это принципиальный момент, потому как помимо сомнительной легитимности и марионеточной сути - этот фактор может быть определяющим. Кто вообще всё это говорит?

    Ну, допустим, что он. Но почему ему нужен огрызок Донбасса? Только ли дело в бизнесе клана Байденов и договорённостях Киева с Вашингтоном и Лондоном. Возможно, что дело не в официально заявленных причинах, а в чём-то более существенном. Все говорят про литий, редкоземельные металлы и прочее, но гораздо важнее чаще оказывается то, о чём не говорят.

    Не исключаю, что в недрах Донбасса содержится нечто, что намного важнее редкоземельных металлов и прочих полезных ископаемых. В конце концов, у США немало мест добычи редкоземельных металлов, как и у России. Я не очень верю, что это подлинная проблема. Скорее это правдоподобная причина, скрываяющая истинные мотивы.

    Можно много говорить о теории заговора, но фанатичность Запада, с которой он держится за Донбасс, фанатичность гражданина, похожего на мистера Зеленского, скорее говорят о стремлении удержать за собой нечто уникальное. И именно по этой причине бои ведутся с таким ожесточением за каждый квадратный метр.

    Возможно, когда-нибудь мы узнаем, что там залегает. Но мне кажется, что это нечто, что пока никак не называли.
    1. faterdom Звание
      faterdom
      +6
      Вчера, 20:31
      Тут все важнее каких-то ископаемых.
      Вопрос стоит так: Кто победил?
      США и НАТО, или таки Россия.
      И ответ на этот вопрос стоит многих триллионов. И для них, и для нас.
      1. Incvizitor Звание
        Incvizitor
        -1
        Вчера, 22:13
        Западные фашисты крупно вложились в создание нового рейха против России на территории 404, всё что там поражено западной скверной для них должно быть максимально реализовано против русского народа и России чтобы оправдать вложения, именно до последнего украинца.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +8
      Вчера, 20:47
      Цитата: Vladlous
      я не совсем уверен, что Зеленский - это именно Зеленский
      Потребление веществ изменяет не только личность, но и внешность. И изменения практически необратимы - любой нарколог и психиатр подтвердит. А сериал "Слуга народа" и КВН была НАСТОЛЬКО давно, если измерять наркоманским стажем, что не удивительно, если он на свою фотографию в паспорте не похож...

      Цитата: Vladlous
      фанатичность Запада, с которой он держится за Донбасс, фанатичность гражданина, похожего на мистера Зеленского, скорее говорят о стремлении удержать за собой нечто уникальное. И именно по этой причине бои ведутся с таким ожесточением за каждый квадратный метр.
      Сам старый конспиролог...
      Но на этот раз, как мне думается. тут старому конспирологу искать нечего.
      Вопрос не только в Донбассе. Вопрос в принципе.
      Поражение - для Запада это невозможность мотать нервы и ресурсы России. Признание, что, в очередной раз, повоевать с Россией не получилось и необходимо опять отстирывать штаны.
      Для Зеленского - смерть даже не политическая. Полная вероятность физического уничтожения. Слишком неудобный "барабан", слишком активный, чтобы, как его подельники, тихо сидеть с наворованным где-то далеко и не отсвечивать.
      Всё это и двигает Запад и Зе НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не прекращать войну и цепляться за каждый кустик.

      А каких-то неразведанных залежей дюраниума или энергона там, скорее всего, нет - всё уже изрыто вдоль и поперёк. Всё-таки, по площади-то Донбасс - не Сибирь и не Арктика...
    3. Single-n Звание
      Single-n
      +5
      Вчера, 20:49
      4 года сплошного стресса никого не украсят. А фанатичность объясняется просто. 12 лет пропаганда делала из Донбасса "гроб господень" . Что позволяет сплотить народ общей и понятной целью. Но это всегда имеет и обратную сторону. Терять его нельзя. Поэтому его сдача это обрушение всей идеологической конструкции. а следом и политическая и скорее всего физическая смерть.
    4. Eroma Звание
      Eroma
      0
      Вчера, 21:59
      Зеленский не может отдать Донбасс, потому что такой шаг разом делает бесмыслеными все потери Украины! Если он просто отдаст Донбасс, то зачем тогда в принципе нужно было воевать? Можно было отдать его ещё в 2022 году и сохранить сотни тысяс жизней, адекватный президент так бы и поступил, но Зеля возомнил себя Наполеоном и поверил в силу Запада и теперь он в принципе не может отступить!
      Другой вопрос, это что будет делать Путин, освобрдив Донбасс? Он тоже не сможет сказать, типо всё дело сделано! слишком боььшие потери несёт Россия, имеется ввиду в целом как страна и поэтому, что бы результат выглядел как Победа, одного Донбасса будет не достаиочно.
    5. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      +1
      Вчера, 22:17
      Но почему ему нужен огрызок Донбасса?

      Не стройте лишних фантазий. Просто Зеля английский шпион. И этим всё сказано. Все видели, как он во время визита в Британию заходил в МИ-6. Может быть даже за зарплатой
    6. ulembeck Звание
      ulembeck
      -1
      Вчера, 22:33
      Ну, допустим, что он. Но почему ему нужен огрызок Донбасса?

      Там не в Донбассе дело. Пока Европа отстёгивает за войну, эта шайка до последнего будет цепляться за её продолжение. Как говорится: "Ничего личного, джаст бизнес".
    7. Ныробский Звание
      Ныробский
      +2
      Вчера, 22:52
      Цитата: Vladlous
      Но почему ему нужен огрызок Донбасса? Только ли дело в бизнесе клана Байденов и договорённостях Киева с Вашингтоном и Лондоном. Возможно, что дело не в официально заявленных причинах, а в чём-то более существенном. Все говорят про литий, редкоземельные металлы и прочее, но гораздо важнее чаще оказывается то, о чём не говорят.
      Не исключаю, что в недрах Донбасса содержится нечто, что намного важнее редкоземельных металлов и прочих полезных ископаемых. В конце концов, у США немало мест добычи редкоземельных металлов, как и у России. Я не очень верю, что это подлинная проблема. Скорее это правдоподобная причина, скрываяющая истинные мотивы.
      Наверное не стоит настолько сильно ударяться в конспирологию, поскольку причина скорее всего гораздо проще. Ему ещё в начале СВО предлагался вариант остановки б/д против ЛДНР, тогда ещё не было референдума по принадлежности Херсонской и Запорожской области и всё можно было порешать на тех, почти идеальных для куева условиях, но он вдохновляемый Борисом Джонсоном отверг эти предложения и решил повоевать, в результате чего получил обрезание ещё двух областей, потерю миллиона захистников и лишил украину тепла и энергии. Если он сейчас примет условия у выведет войска с территории ДНР, то у населения и всевозможных нациков возникнет вопрос, а на кой овощ было упираться, если это можно было сделать раньше и бескровно. Его просто как тряпку разорвут в лоскуты и он это знает.
    8. Наган Звание
      Наган
      0
      Сегодня, 02:34
      Цитата: Vladlous
      я не совсем уверен, что Зеленский - это именно Зеленский, а не какой-нибудь двойник. Уж больно его лицо далеко от того, как он выглядил ещё даже в 2021 году.
      А вы попробуйте употреблять всякие контролируемые субстанции в таких дозах, как он, годков эдак 5 не просыхая, а потом сравните фотки до и после.
  7. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +4
    Вчера, 20:23
    Москва должна пойти на уступки и искать «компромиссные решения»
    Я понимаю, что, когда мозг веществами обдолбан, страх пропадает.
    Что ж там, все ПОГОЛОВНО, что ли, вещества потребляют? Некому дать ему плюху и объяснить, что на самом деле на фронте творится? Ведь СОВСЕМ не та у него ситуация, чтобы условия ставить...

    Наверное, всё-таки, правы те, кто здесь говорит, что не нужно его на ноль множить. Пусть пока повоняет... В самом деле - вдруг, кто-то поумнее придёт? Или вещества потреблять не будет? Не так очевидна вся тупость будет.
    Да и, допустим, согласится он завтра на все наши условия - это опять заморозка конфликта. И нам придётся какой-то бумажный мир заключать, чтобы Трампа не обидеть случайно - столько сил потрачено!
    Это недогосударство, в его сегодняшнем виде, должно быть уничтожено без всяких условий! И баранья тупость лично обдолбанного Зе нам в этом деле в помощь.
    1. Fisher Звание
      Fisher
      -1
      Вчера, 21:17
      Вы пишите: "Это недогосударство, в его сегодняшнем виде, должно быть уничтожено без всяких условий".
      Золотые слова, но противоречащие генеральной линии партии, Путин не раз говорил, что мы не против украинской государственности.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Вчера, 21:27
        Цитата: Fisher
        Золотые слова, но противоречащие генеральной линии партии, Путин не раз говорил, что мы не против украинской государственности.

        Нам, конечно, не докладывают, что у них там, в Кремле, на уме. Но надеюсь, что там понимают, чем нам грозит сохранение хотя бы двух районов где-нибудь во Львовской области в статусе современной Украины - через какое-то, очень короткое, время - всё заново.
        А НОВЫЙ статус Украины - он ОЧЕНЬ разный может быть.
        В конце-концов - жили же при Союзе вполне себе нормально и про Бандеру слышали только в "Международной панораме", когда там ФРГ да Канаду показывали, да в киноэпопее Р.Кармена "Великая Отечественная".
        Поэтому название "Украина" может на карте и сохраниться. Вопрос тут в том, кто эту территорию контролировать будет. А я, когда говорю об Украине, что она должна быть уничтожена, всегда добавляю "в нынешнем виде". Кто его знает - может, Путин тоже именно это имеет в виду?
      2. ettore Звание
        ettore
        -1
        Вчера, 22:04
        Цитата: Fisher
        Путин не раз говорил, что мы не против украинской государственности.

        Также ещё, до этого, говорил- если дёрнутся на Донбасс то встанет вопрос о Украинской государственности.
        Да и ещё много чего говорил. Что из его высказываний будет выполнено вот вопрос.
      3. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        +1
        Вчера, 22:12
        Цитата: Fisher
        Путин не раз говорил, что мы не против украинской государственности

        Оно так, но он не говорил, что мы за украинскую государственность.
      4. Metallurg_2 Звание
        Metallurg_2
        -1
        Вчера, 22:40
        Лично я не против украинской государственности. Но край - в границах 1654 года. А еще лучше в границах пятака где-то на Канадщине, под размещение офиса "правительства в изгнании".
    2. котик-русич Звание
      котик-русич
      +1
      Вчера, 21:22
      Цитата: Zoldat_A
      Москва должна пойти на уступки и искать «компромиссные решения»
      ? Некому дать ему плюху и объяснить, что на самом деле на фронте творится? Ведь СОВСЕМ не та у него ситуация, чтобы условия ставить...
      .
      ВСУ держит фронт... фронт "трещит-прогибается", но не рушится. Боеприпасы у ВСУ не заканчиваются - пути снабжения до фронта работают. От Киева до передовой ещё далеко...
      ТЦК восполняет потери на фронте, качество "пушечного мяса" снизилось, но войсковых бунтов нет (и не предвидится...)
      Чего Зеленскому боятся ??
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Вчера, 21:33
        Цитата: котик-русич
        Чего Зеленскому боятся ??

        Вот это и показывает, что он не политик, а продюсер "Квартала 95". В число профессиональных компетенций политика, я считаю, должно входить умение предугадать если не то, чем это закончится, то, хотя бы, что будет завтра-послезавтра.

        Да, фронт у Зе лавинообразно не валится. И "мясо" где-то берут. И стрелять есть чем. Но был бы Зе хоть чуть-чуть политиком, он бы оценивал не ситуацию, а тенденцию. А она для него не очень... Как для Украины в целом, так и для него лично.
        1. котик-русич Звание
          котик-русич
          -1
          Вчера, 21:45
          Цитата: Zoldat_A

          . В число профессиональных компетенций политика, я считаю, должно входить умение предугадать если не то, чем это закончится, то, хотя бы, что будет завтра-послезавтра.
          .
          Так назовите хоть одного политика в географической Европе...
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            0
            Вчера, 22:04
            Цитата: котик-русич
            Так назовите хоть одного политика в географической Европе...

            А кто сказал, что они там сейчас есть? Понабрали по объявлению не пойми кого...
            Если б сейчас собрать "золотую команду" из тех, кто в послевоенное время там был - так и дела сейчас и в Европе, и у нас были бы по-другому. По крайней мере, воевать с нами в 2030-м точно никто бы не придумал.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Вчера, 20:24
    Интересно почему Зеленский не едет в Киев , праздновать победу - Донбасс я не отдам.Значит заберём силой.
  9. Bad_gr Звание
    Bad_gr
    +8
    Вчера, 20:24
    .... Киевский клоун подтвердил, что Украина ни при каких условиях не отдаст России оставшуюся территорию Донбасса, поэтому Москва должна пойти на уступки и искать «компромиссные решения».
    Компромиссное решение - это добавить к Донбассу ещё и Харьковскую с Одесской области (включая Приднестровье, где компромисс уже с Молдавией).
    Ну а после этого, о мире опять можно поговорить.
  10. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Вчера, 20:30
    Тогда Зеленский не нужен. Не понимаю я этих наркоманов. Наворовал, заныкайся ,как Сеня с Аваковым, и молча жри украденное. Похоже англичане не дают.
  11. Ватник_
    Ватник_
    -1
    Вчера, 20:35
    Украина в скатывается в Гражданскую войну, причем без вариантов. Если ВСУ уходит с Донбасса, крайний Зеленый с Сырским, если тянут до весны, то у них есть шанс возглавить процесс. На мой взгляд их выбор очевиден.
    Поэтому и торга нет никакого, ибо цена для руководства Украины абсолютна- это их жизнь.
    Можно построить другую аналогию- Украина это поезд, летящий по рельсам, свернуть куда либо только на стрелке, а до нее еще очень далеко. Уход с Донбасса - это сорвать стоп-кран, поезд летит под откос без вариантов, если как-то тянуть дальше, можно попробовать сменить вектор движение как то затормозить.
    Тут самое интересное, что у нас это все прекрасно понимают, но лишний раз не озвучивают.
    От сюда вывод - начало ГВ на Окрайне и есть основная наша цель.
  12. Фокусник Гудвин Звание
    Фокусник Гудвин
    +1
    Вчера, 20:40
    На нет и суда нет. В результате Россия может получить намного больше, чем Донбасс.
    1. Single-n Звание
      Single-n
      -4
      Вчера, 20:50
      Сильно много нам не отдадут. Вы не забывайте что украина , по крайней мере на 50%,отдана США. Так что зачем им терять СВОЕ?
  13. Kusja Звание
    Kusja
    -6
    Вчера, 20:40
    И все твердили, что зеленский- это пешка в руках бритов. Он сам уже их вертит.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +5
      Вчера, 20:59
      Цитата: Kusja
      И все твердили, что зеленский- это пешка в руках бритов. Он сам уже их вертит.

      Это одна видимость. Украина - государство-банкрот, полностью на иностранном содержании. Перекрыть месяца на три поставки оружия и финансов - и всё быстро закончится.
      1. Kusja Звание
        Kusja
        -1
        Вчера, 22:26
        История, как говорится, не требует сослагательного наклонения.
  14. Себенза Звание
    Себенза
    -5
    Вчера, 20:41
    Себенза
    4
    (Себенза)
    -1
    5 января 2026 23:15
    Россия назвала вторжение США в Венесуэлу «циничным преступлением»
    Интересно. А сколько стоит эта бодяга, отправить туда-сюда людей для поговорить?
  15. Stas157 Звание
    Stas157
    +5
    Вчера, 20:55
    Киевский клоун подтвердил, что Украина ни при каких условиях не отдаст России оставшуюся территорию Донбасса

    Тут ситуация понятна: Кремль требует освободить всю территорию Донбасса. А что с Херсонской и Запорожской областью? Их Зеленский согласен отдать? Или эти области от него даже не требуют?
    1. A.A.G. Звание
      A.A.G.
      -1
      Вчера, 21:30
      Цитата: Stas157
      Киевский клоун подтвердил, что Украина ни при каких условиях не отдаст России оставшуюся территорию Донбасса

      Тут ситуация понятна: Кремль требует освободить всю территорию Донбасса. А что с Херсонской и Запорожской областью? Их Зеленский согласен отдать? Или эти области от него даже не требуют?

      ИМХО: С этого вопроса стоило начинать полемику.
      И не только под этой статьëй.
      Конечно, - изначально озвученные причины СВО уже "ТАДА! " (С) Галыгин, - прозвучали мутно... Увы.
      А что теперь? Обретём Донбас, ЛНР, ДНР...
      Харьков, Николаев, Херсон,Одесса - по-боку? И, - это при при возросшей количестве кровников? Как ещё могут реагировать люди лишившиеся работы, жилья,родственников??
      Да и внутри РФ стабильнее не стало...
      Даже контент на ТВ чего стоит(?!): 1-й канал, - День рождения В.С. Высоцкого...
      Заставки на экране в зале, - зеркальное "фото" (с гитарой под "левшу"), вроде, даже, - с 6-струнной, Перевëрнутой гитарой...
      Если я что-то попутал, - поправить, пожалуйста!
      Это уровень 1-го канала?
      Или такова установка?
      ... Неделю назад, примерно, видел интервью с нашими космонавтами. Ряд вопросов касался снятию фильма на МКС. ПЛЮЮТСЯ! ( нарушение графиков работ, срыв программ...).
      Зато, - "пипл хавает"...
      Печально всë... (((
      1. A.A.G. Звание
        A.A.G.
        -1
        Вчера, 21:34
        И, да!
        Кто-нибудь может пояснить причину попадания на ресурсе статьи про АвтоВаз?
        Не дочитал комментарии...
        В ответ на поиске сайт вываливает список запрещëнных организаций!
        АвтоВаз запретили?!
        Или автора к экстремистам отнесли?
        1. Stas157 Звание
          Stas157
          0
          Вчера, 21:48
          Цитата: A.A.G.
          статьи про АвтоВаз?
          Не дочитал комментарии...

          Попросили убрать наверное статью. Я так думаю. Уже не первый раз не политкорректные статьи "изчезают".
      2. d1975 Звание
        d1975
        0
        Вчера, 22:08
        Согласен с вами , работаю в бюджете , такая катит дурь , что мам не горюй и причём везде . Не вижу я света в тёмном царстве и перспектив никаких. Буржуи воевать и делать для народа не умеют . Бывают исключения ,но не более того . Главное отчёт ,видео и так далее. Порой просто противно , тухляк полный . А я, минуточку ,работаю с будущим страны . Нет наказания - нет ответственности . У каждой проблемы есть фамилия , и надо поголовно шерстить властьимущих , но нельзя тяжело там ... везде свои , а проблема исчезает сразу при переходе в другой кабинет и не более того . Очень вас понимаю , поголовное воровство , не соблюдение законов , да собственно они и не работают толком , так когда надо или выгодно . Примеров можно привести море .Журналистов выгнали из Думы ,потому что показали этих народных олухов во всей своей красе и не единичным случаем.
        1. A.A.G. Звание
          A.A.G.
          0
          Вчера, 22:26
          Пропал, пропал Вам ответ...
          Одно неосторожное движение пальца, - и, - всë заново))).
        2. A.A.G. Звание
          A.A.G.
          0
          Вчера, 22:31
          Да, согласен, - с перспективами сложно.
          Но! Сам факт, что это признаëт всë большее количество граждан, - уже положительный симптом! ( "ура- патриотов" считаю вредными, деструктивных). Для решения любой проблемы, - для начала еë надо осознать! drinks
      3. A.A.G. Звание
        A.A.G.
        0
        Вчера, 22:39
        Я просил поправить, если я не прав, а не тупо минусовать))).
      4. Ватник_
        Ватник_
        0
        Вчера, 23:39
        А зачем нам крупные города Окрайны?
        1. A.A.G. Звание
          A.A.G.
          +1
          Вчера, 23:44
          Цитата: Ватник_
          А зачем нам крупные города Окрайны?

          А тогда- зачем СВО?
          В "домике лесника" денацифицируем всех, -да и ладно?
          Честно говоря, даже с учëтом сарказма не понял Вашего комментария.
          1. Ватник_
            Ватник_
            0
            Вчера, 23:46
            Ну как зачем? Ультиматум от декабря 2021 г помните? Дык это его исполнение.
            Вообще СВО - про безопасность России, а не про то, что обычно думают.
            1. A.A.G. Звание
              A.A.G.
              +1
              Вчера, 23:55
              Цитата: Ватник_
              Ну как зачем? Ультиматум от декабря 2021 г помните? Дык это его исполнение.
              Вообще СВО - про безопасность России, а не про то, что обычно думают.

              Честно: уже не помню. Ибо, - уже столько уточнений, пояснений, оправданий было...
              Результаты знаете? ( сколько тысяч километров границ с НАТО добавилось? ). Танкеры(пусть и не наши, - но, - с нашей нефтью, - даже эстонцы стали "досматривать"... Всë хохотали/ а некоторые, - до сих пор усмехаются по поводу прибалтов, - я хоть родом и оттуда, - но, угрозу ощущаю. Многие до сих пор могуществом грезят. /.
              Паниковать смысла нет. Надо реально оценивать угрозы, предпринимать адекватные меры. drinks
              1. Ватник_
                Ватник_
                0
                Сегодня, 00:01
                Дык все ж просто.
                Оборону южного фланга России не возможно построить без Крыма. Собственно об этом и был Договор о Дружбе с Украиной от 1997 г. При этом Крым уязвим от атаки с севера. Поэтому нужен сухопутный коридор. Коридор требует прикрытия с севера, поэтому ЛДНР. ЛДНР то же уязвима от атаки с севера, поэтому Оскол и Купянск. Ну вот и все- это программа минимум.Ну и по мелочи- санитарные зоны.
                Ведь у нас враг то не украинцы ( те просто идиоты), враг у нас Европа!
                1. A.A.G. Звание
                  A.A.G.
                  0
                  Сегодня, 00:11
                  Цитата: Ватник_
                  Дык все ж просто.
                  Оборону южного фланга России не возможно построить без Крыма. Собственно об этом и был Договор о Дружбе с Украиной от 1997 г. При этом Крым уязвим от атаки с севера. Поэтому нужен сухопутный коридор. Коридор требует прикрытия с севера, поэтому ЛДНР. ЛДНР то же уязвима от атаки с севера, поэтому Оскол и Купянск. Ну вот и все- это программа минимум.Ну и по мелочи- санитарные зоны.
                  Ведь у нас враг то не украинцы ( те просто идиоты), враг у нас Европа!

                  Не готов отвечать, комментировать Ваш комментарий.
                  Кроме: а нельзя было чётче ставить цели, задачи СВО?
                  Чтобы потом не оправдываться, "не урезать осетра", не пудрят мозги гражданам, - не давать им почву для недоверия?
                  1. Ватник_
                    Ватник_
                    0
                    Сегодня, 00:14
                    Ну а как их четче то ставить было? У нас же что считали? Что украинский народ стонет от фашисткой диктатуры и мечтает слиться в экстазе с братским русским народом. Ну что вышло то вышло.
                    Главного лоббиста Козака на пенсию выгнали только полгода назад!
                    1. A.A.G. Звание
                      A.A.G.
                      0
                      Сегодня, 00:28
                      Цитата: Ватник_
                      Ну а как их четче то ставить было? У нас же что считали? Что украинский народ стонет от фашисткой диктатуры и мечтает слиться в экстазе с братским русским народом. Ну что вышло то вышло.
                      Главного лоббиста Козака на пенсию выгнали только полгода назад!

                      ИМХО: Бездарно растратили ресурс, уничтожили(!), - специально или "невзначай, - тех жителей Украины, кто адекватно воспринимать ситуацию, кто, при всех ошибках, неудачах, воспринимал РФ как панацею от ... Тлетворного " влияния Запада"... Хотя, в то же время, в РФ это уже ввело буйным цветом...
                      1. Ватник_
                        Ватник_
                        0
                        Сегодня, 00:34
                        Да не было там такого никакого ресурса. Халявщики…
                        Кстати вы не задавались вопросом, почему Дед до сих пор НГШ? Есть байка, что он категорически был против похода на Киев и Херсон, и предлагал сосредоточиться на Донбассе.
                      2. A.A.G. Звание
                        A.A.G.
                        0
                        Сегодня, 00:53
                        Цитата: Ватник_
                        Да не было там такого никакого ресурса. Халявщики…
                        Кстати вы не задавались вопросом, почему Дед до сих пор НГШ? Есть байка, что он категорически был против похода на Киев и Херсон, и предлагал сосредоточиться на Донбассе.

                        Сайт работает корявенько, - Ваши ответы ссылаются на иные комментарии...
                        Отыскал, похоже то, на что Вы отвечали.
                        Не согласен.
                        Количество пророссийских граждан Украины в 2022-ом году было значительно больше чем ныне.
                        Это про "денафикацию"...
                        Про " Дела", - не владею информацией.
                        А вот про начальника внешней разведки...
                        Вспомните Совет Федерации, Совет Безопасности..
                        Когда, - якобы,-- он "блеял"...
                        А я так думаю, - он знал истинное положение дел.! Поэтому, - сильно " сомневался"... Крым, Казахстан, - тогда многих обнаружили. А человек просто делал свою работу хорошо на своей месте... Нууу, - огрëб за это...
                        Хуже иное, - не послушали, - вот и видели мы фото, видео с глумлениями над нашими бойцами... (((.
                        Вот поэтому, - я крайне против шапкозакидательства. drinks
                      3. Ватник_
                        Ватник_
                        0
                        Сегодня, 01:41
                        Да какое уж там шапкозакидательство.
                        Есть книжка одного америкоса, называется «Следующие десять лет», вышла в 2010 году. Почитайте, он там все отлично написал.
                      4. Ватник_
                        Ватник_
                        0
                        Сегодня, 01:43
                        kyiv-heritage-guide.com/sites/default/files/ФРИДМАН%20Джордж-2%20Следующие%2010-лет%202010.pdf
                      5. Ватник_
                        Ватник_
                        0
                        Сегодня, 01:51
                        Вот картинка из той книжки Почитайте, забавно. Еще раз- это 2010 год.
                        На этой картинке очень хорошо видно зачем нам Крым и Донбасс.
  16. MrFox Звание
    MrFox
    +1
    Вчера, 20:56
    Четвертый год войны с киевским клоуном - это какой-то цирк с конями получается.
    1. Ватник_
      Ватник_
      +1
      Вчера, 23:41
      Ну так идей, что делать с парой десятком миллионов украинцев до сих пор нет. Поэтому и цирк с конями.
    2. Batman81 Звание
      Batman81
      0
      Сегодня, 01:25
      Через месяц уже пятый год пойдёт request
  17. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    -1
    Вчера, 21:03
    Цитата: Монтесума

    Это одна видимость. Украина - государство-банкрот, полностью на иностранном содержании. Перекрыть месяца на три поставки оружия и финансов - и всё быстро закончится.
    Именно! Только кто потом будет кормить недогосударство.
    1. A.A.G. Звание
      A.A.G.
      0
      Вчера, 22:51
      Цитата: Младший рядовой
      Цитата: Монтесума

      Это одна видимость. Украина - государство-банкрот, полностью на иностранном содержании. Перекрыть месяца на три поставки оружия и финансов - и всё быстро закончится.
      Именно! Только кто потом будет кормить недогосударство.

      Интересно, -кто отминусовал Ваш комментарий?
      Похоже, что на данном сайте количество "Кремлеботов" уже превышает количество "ципсошников"...
      Люди с опытом уже знают кто за всë заплатит, - за разъяснениями, - в любой магазин....
    2. Ватник_
      Ватник_
      +1
      Вчера, 23:42
      Не мы. Как-то наверное справятся.
  18. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    -2
    Вчера, 21:12
    это моя принципиальная позиция
    баба с возу ...
  19. Обычный Звание
    Обычный
    0
    Вчера, 21:15
    Ма-ла-дец!)))) В ноздрю тебе )))
  20. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Вчера, 21:18
    Цитата: kapitan92
    Админы, смотрите, кто будет минусовать, засексйте

    А вы случайно инструктором не работали ,раз к Адмирал вызываете? wassat
  21. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Вчера, 21:19
    Цитата: tralflot1832
    Интересно почему Зеленский не едет в Киев , праздновать победу
    В Киеве унитазные проблемы. Скукотища.
  22. Massimo.1 Звание
    Massimo.1
    -1
    Вчера, 21:24
    Stupido delinquente, dopo le migliaia e migliaia di ucraini mandati a morire per niente ,è ancora al potere.Ma quando si decideranno ad ucciderlo?
  23. Salimi from iran Звание
    Salimi from iran
    0
    Вчера, 21:32
    Здравствуйте, кто-нибудь знает, сколько дней длится эта война? 1430? По всей видимости, они превзошли рекорд ((разногласий)) между Гитлером и Сталиным.
    1. Ватник_
      Ватник_
      -1
      Вчера, 23:42
      И что? Есть еще тридцатилетняя и столетняя война
    2. Batman81 Звание
      Batman81
      0
      Сегодня, 01:26
      Сегодня уже 1432-й день.
  24. Scaffold Звание
    Scaffold
    -1
    Вчера, 21:52
    Цитата: topol717
    Времени у нас много.

    У вас - это у кого? У тех, кто на диване? Или у тех, кто на фронте?
    1. Комментарий был удален.
    2. Salimi from iran Звание
      Salimi from iran
      -1
      Вчера, 22:09
      Those ((generals)) and ((commandos)) who will play computer games, made after this war , Anyway, World War II games are getting too repetitive.yes,500k dead for entertainment world
      ( and i can feel game producers joy,biden knew sth)
    3. Ватник_
      Ватник_
      0
      Вчера, 23:43
      У всех у нас. У тех которые не у нас, у них времени нет совсем
  25. Иван Иванов_36 Звание
    Иван Иванов_36
    -1
    Вчера, 21:55
    Даже и не знаю, кто больший патриот России — Путин или Зеленский
    1. Ватник_
      Ватник_
      -1
      Вчера, 23:43
      Правильный ответ - не вы и не Зеленский
  26. d1975 Звание
    d1975
    -1
    Вчера, 21:59
    Кто тебя спрашивать будет , пешки королям не указывают . Если Эуропа в стороне , то бывшая УССР тем более . Что там магнаты денежные решат в завуалированном виде , то и будет . Если уже АЭС Запорожскую делят и предлагают ток пустить на в Украину . Хорошо если это такая партия , плохо если это другой сценарий . Правильно говорят , что генералы готовятся к прошлой войне , а заканчивают её политики .
  27. Andrey_5 Звание
    Andrey_5
    -1
    Вчера, 22:01
    Это вполне логично, потому что неосуществимо.
  28. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    0
    Вчера, 22:15
    Зеленский: «Донбасс России не отдам, это моя принципиальная позиция»

    Ну, до последнего украинца, так до последнего украинца...
  29. moneron Звание
    moneron
    -1
    Вчера, 22:29
    Война кажись потянется на годы....
    1. Ватник_
      Ватник_
      -1
      Сегодня, 00:08
      На десятилетия. Хорошо бы - не столетняя.
    2. Batman81 Звание
      Batman81
      0
      Сегодня, 01:28
      Она УЖЕ годы идёт. Через месяц 5-й год пойдёт.
  30. вертухай 2003 Звание
    вертухай 2003
    -1
    Вчера, 22:30
    Тогда о чём можно дальше переговариваться? Зачем по миру кататься, встречаться, людей смешить, если Зеленский не то что выполнять договоренное, он в принцыпе не собирается это делать...
  31. Totor5 Звание
    Totor5
    -1
    Вчера, 22:40
    Слава Богу! А то на фоне пространных заяв некоторые уже начали думать что готовится слив Херсона и Запорожья, в нарушение Конституции.
  32. лесничий Звание
    лесничий
    -1
    Вчера, 22:42
    То, что они не соглашаются, для нас очень даже не плохо. Ведь ВВП прямо сказал, что пока цели СВО не достигнуты будем воевать, а там может Бог даст и еще области четыре прихватим: Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую. А остальные будем посмотреть. Наши научились воевать, продвигаются куда быстрее чем раньше. Да и потерь стало меньше. В общем Бог в помощь.
  33. newtc7 Звание
    newtc7
    +1
    Вчера, 22:50
    Не о чем вообще с ними говорить, добивать и все. Наконец то стали энергетику по настоящему выбивать и на полшишечки, продолжить и скоро они взвоют.
  34. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    -1
    Сегодня, 00:36
    Че он там не отдаст? у него его только грязь под ногтями. все остальное наворованное
  35. Matsur Звание
    Matsur
    0
    Сегодня, 01:04
    Реально дурной он какой-то. Кто там думал, что мир скоро будет подписан? Не с этим человеком. Для мира нужен адекватно оценивающий ситуацию.
    Из положительного - наши стоят на своем. Главное чтобы и дальше так держались.
  36. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 01:28
    Запад удерживает от Донбасса остаток 17.5%, к лету лишиться и этого. Дальше будет ещё интереснее, Запорожье и Херсон. Трамп пролетает, как фанера над Парижем.