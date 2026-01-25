Россия начала использовать «Герани» с управлением через Starlink

Киев подтвердил потерю двух вертолетов из состава «охотников за дронами». Об этом заявил новый советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным Флеш, являющийся экспертом по беспилотной авиации.

Бескрестнов подтвердил удар двух «Гераней» по вертолетам Ми-24 и Ми-8 в Кировоградской области. При этом, как утверждает эксперт, россияне впервые использовали «Герани», которые управлялись операторами через американский Starlink. К такому выводу Флеш пришел после тщательного изучения видео поражения вертолетов.



По его словам, российские операторы дронов использовали американские спутники для наведения на цель, поскольку рядом с «Геранями» не было ни одного дрона-ретранслятора. При этом «Герани» автоматически обнаружили цель, после чего перешли на ручное управление оператором.

Мы видим автоматическое обнаружение цели и ручное наведение по изображению. Но поблизости не было ни одного БПЛА для создания МЭШ радиосети. Делаю вывод, что мы наблюдаем первое применение беспилотников «Шахед» («Герань») со «Старлинком».


Как подчеркнул Бескрестнов, российские дроны летели на небольшой высоте, поэтому их не обнаружили РЛС. Это и стало залогом успеха при уничтожении двух украинских «охотников за дронами».
  1. Bazyl LIVE
    Bazyl LIVE
    +2
    Вчера, 20:35
    Илон Маск лишний раз смог доказать эффективность своих систем.
    1. Бесконечность Звание
      Бесконечность
      +3
      Вчера, 22:18
      Зато как тут (и не только тут) сомны "экспертов" ещё лет 5 назад рассказывали, что это всё туфта, Маск мошенник, а SpaceX - банкрот laughing
      Ранее была другая новость: https://topwar.ru/275290-protivnik-obsuzhdaet-plohie-novosti-o-starlink-na-rossijskih-udarnyh-bpla.html

      К вопросу о том, откуда у нас терминалы и почему они вдруг работают. Это, если что, лишь моё предположение, но вспоминается одна новость от февраля 2025 года. Вот что тогда Путин сказал об Илоне Маске на Форуме будущих технологий в Москве:
      «Он закончит реформировать административные органы в штатах, займётся делом, наукой. Вы с ним сотрудничайте.... Мы с ним договариваемся вместе в космосе работать, можем и здесь поработать»
      https://dzen.ru/a/Z7jhUm_hMCIs-QF9?share_to=link
      Ещё немного позже Путин поставил Маска в один ряд с Королёвым, хотя эта новость не так важна, как первая, но такая похвала явно неспроста: https://iz.ru/1871977/2025-04-16/putin-sravnil-maska-s-korolevym-i-drugimi-kosmicheskimi-pervoprokhodtcami

      А что с нашим аналогом? Летом 2025 глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов говорил, что уже в декабре запустят первую партию спутников "Рассвет" от "Бюро-1440". https://vz.ru/news/2025/6/18/1339557.html Но он не состоялся, дата запуска неизвестна. "Ъ" пишет, что проблемы с производством спутников: https://www.kommersant.ru/doc/8364882
      1. topol717 Звание
        topol717
        +3
        Вчера, 23:00
        Как вам фараза?
        Мы видим автоматическое обнаружение цели и ручное наведение
        Я бы понял наоборот, а тут бред какой то, Что же там за робот такой который может автоматически распознать и обнаружить, но не может вести? Установить на Герань антенну старлинка конечно можно, но это хлопотно, Ну и самое главное, съемка велась не только с ударных дронов, а и с дрона разведчика. Одним словом очередная украинская зрада.
        1. Бесконечность Звание
          Бесконечность
          +1
          Вчера, 23:33
          Проблема в том, что кроме текста (и тот перевод) мы ничего не видим. Мы не знаем, как автоматика детектирует цель и действует, может, БПЛА способен только её обнаружить, а решение о поражении, как и управление, принимает оператор (для чего и нужна связь).

          Но суть не в этом. Я бы проигнорировал эту новость, если бы не одно но: это далеко не первая информация об использовании нашими Starlink на БПЛА. Ссылку ну другую новость я уже приводил в первом комментарии.
          Цитата: Бесконечность
          Ранее была другая новость: https://topwar.ru/275290-protivnik-obsuzhdaet-plohie-novosti-o-starlink-na-rossijskih-udarnyh-bpla.html

          И она не единственная.
      2. Тарелка Звание
        Тарелка
        0
        Сегодня, 02:09
        Цитата: Бесконечность
        К вопросу о том, откуда у нас терминалы и почему они вдруг работают.

        Думайте проще. "Откуда" - купили. Трудно что ль? Да легко - даже я могу, если денег не пожалею. "Почему работает у нас" - потому что не у нас, а на Украине. Беспилотники-то над её территорией летят.
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Вчера, 22:33
      Цитата: Bazyl LIVE
      Илон Маск лишний раз смог доказать эффективность своих систем.

      Как бы-то ни было, а в игру с использованием спутников можно играть и вдвоём yes
  2. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +2
    Вчера, 20:37
    Илон Маск все-таки пока майор ФСБ, до полковника у него есть шанс дослужиться )))
    Как только на 404 Сталинк отрубится или начнет лажать - всё, ковыряет дырочку на погонах )))
    1. Bazyl LIVE
      Bazyl LIVE
      -2
      Вчера, 20:38
      Тут следует оценивать его дальнейшее поведение.
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      -1
      Вчера, 23:13
      Да.Главное,чтобы выговор не получил. А так,все нормально...Глядишь,ещё и полковничью пенсию заработает. Квартирку в Ясенево получит.. Дача,огород,пенсия... ))))
      1. Гаврило Принцип Звание
        Гаврило Принцип
        0
        Сегодня, 02:21
        Вы тут что-то смешное увидели. Скидываются, покупают, абонентская плата была 70 в месяц, сейчас не знаю.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Вчера, 20:39
    Извиняюсь, а как это возможно ? Старлинк это проходной двор?
    1. Aken Звание
      Aken
      -11
      Вчера, 20:42
      Это не проходной двор. Это свежая коношака для лохов.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +6
        Вчера, 20:46
        Дезу распространяет не Коношенко ,вы статью читали ?
        1. Aken Звание
          Aken
          -14
          Вчера, 20:50
          Мне плевать, кто доставляет дозу очищенного кокса Зельцу. А вот дозу дерьма российскому охлосу доставляет Конашенко (как собирательный образ).
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            +6
            Вчера, 20:53
            Разговор идёт о Старлинке и украинском информаторе.Тему не передёргивайте.Коношенко не преплетайте - его никто не слушает ,есть другие каналы информации .
            1. Aken Звание
              Aken
              -14
              Вчера, 20:58
              Именно. То что у нас пытаются говорить о Старлинке - по большей части голимые коношаки.
              Новая тема. Скорое подключение интернета прямо со спутника. Минуя провайдера и Роскомнадзор. Бесплатно, с выходом на всю планету Земля.
              Подключатся будете? Или максить и чебурнетить будете?
              1. tralflot1832 Звание
                tralflot1832
                +5
                Вчера, 21:06
                Информация не от Коношенко о Стаплинке на Герани,а от советника министра обороны Украины Бескретова .Он, laughing что в штате Коношенко ?
                1. Aken Звание
                  Aken
                  -12
                  Вчера, 21:10
                  Не удивлюсь. Только штаб не окраинский. Они по одной методичке работают - брехня начальству. Источник гораздо выше Окраины. Он всепланетный.
                  Методика оболванивая охлоса едина для всей планеты. В Африке людоедам мозги засирают по этим же лекалам. Это 21 век, друг мой.
                  1. tralflot1832 Звание
                    tralflot1832
                    +4
                    Вчера, 21:15
                    Говорят чтобы мозги не засрали всепланетяне - надо носить шапочку из фольги на голове. laughing
                    1. Aken Звание
                      Aken
                      -9
                      Вчера, 21:18
                      Враньё. Кто надевает шапочку, у того дерьмо начинает циркулировать в черепушка. Это поздно. Это как раз придумали инопланетяне, чтобы зомбаки не протрезвели.
                      Базар надо фильтровать на входе.
                      1. matwey Звание
                        matwey
                        +4
                        Вчера, 21:32
                        Хотелось бы вашу версию услышать про герани...
                      2. Aken Звание
                        Aken
                        -7
                        Вчера, 21:35
                        Не понял. Что не так с Геранями? Сожалею, но помочь не могу.
                      3. matwey Звание
                        matwey
                        +4
                        Вчера, 21:37
                        Но вы же опровергаете что он управлялись по старлинку.
                      4. Aken Звание
                        Aken
                        -6
                        Вчера, 21:51
                        Я ничего не опровергаю. Я вообще не понимаю, о чём Вы?
                      5. БМС Звание
                        БМС
                        +1
                        Вчера, 22:54
                        А что начинает циркулировать в черепушке, если последовать вашему примеру и надеть кастрюлю? Поделитесь, так сказать, опытом.
              2. Алексей Лантух Звание
                Алексей Лантух
                0
                Вчера, 22:43
                Подключатся будете?

                Вопрос в деньгах. Просто это дорого, т.е. не для всех.
    2. Bazyl LIVE
      Bazyl LIVE
      +1
      Вчера, 20:43
      Думаю, что скорее всего через какое то время будут созданы белые списки терминалов которые могут работать над территориями, которые считаются Украинскими. Но до этого, эта тема будет вполне работать.
      1. ANB Звание
        ANB
        +2
        Вчера, 22:05
        . что скорее всего через какое то время будут созданы белые списки терминалов которые могут работать над территориями, которые считаются Украинскими

        Это весьма небесплатная доработка. Кто оплатит?
        Самому старлинку/Маску это не интересно - деньги капают, интернет раздаётся.
        1. Bazyl LIVE
          Bazyl LIVE
          +1
          Вчера, 22:45
          Как человек имеющий некоторое отношение к сетевым технологиям, могу уверенно сказать, что сделать это весьма легко. Бешенные деньги не нужны совсем, пару серваков да вменяемых кодеров.
    3. Single-n Звание
      Single-n
      +2
      Вчера, 20:52
      Возможно использовали детали с дронов ВСУ.
    4. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      -2
      Вчера, 20:58
      Главное, прошу прощения за сленг, чтоб пипл хавал.
    5. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +1
      Вчера, 22:50
      Про двор не знаю, но про его использование нашими уже писали примерно месяц назад, здесь практически повторение того о чём уже писали.
      Видимо да. Старлинк стали использовать на всё поле игры.
      1. Руслан Голота Звание
        Руслан Голота
        0
        Сегодня, 00:48
        Это же просто канал связи. Если есть как он кодируется, почему его не использовать?
    6. Тарелка Звание
      Тарелка
      +1
      Сегодня, 02:10
      Цитата: tralflot1832
      Старлинк это проходной двор?

      Ну вообще-то да. Это гражданская система коммерческого назначения.
  4. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +2
    Вчера, 20:39
    Так после майора ещё подполковника получить надо.... до полковника ещё как раком до Владивостока... но шанс есть )
    1. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      -1
      Вчера, 20:48
      По слухам, Маска в полковники произвели.
  5. Aken Звание
    Aken
    -9
    Вчера, 20:42
    Мелочь, которую обсасывают уже неделю. Больше реальных успехов нет?
  6. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Вчера, 20:46
    По его словам, российские операторы дронов использовали американские спутники для наведения на цель
    Это была экспериментальная Герань-4М2. На подходе Герань-5 и Герань-5,5турбо ++. Трепещите какелы.
  7. dimy44 Звание
    dimy44
    +2
    Вчера, 20:49
    Заголовок однозначно утверждает, а прочитав статью, видишь, что это всего-лишь мнение укр. эксперта...
  8. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    +4
    Вчера, 20:51
    Интересно, что советник министра легко признал и, похоже, не слишком огорчился потерей двух вертолетов, которых у украинцев немного.
    Типа: "интересно... проверили, что за дроны их поразили".
    1. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      0
      Вчера, 21:13
      Власть имущие оторваны от реальности. И периодически заговариваются.
  9. Теледроид Звание
    Теледроид
    +6
    Вчера, 21:23
    Понятное дело что укры не могут представить себе наличие у России собственных спутников которые способны раздавать интернет над украиной. На орбите уже работают несколько российских спутников, участвующих в экспериментах по широкополосному доступу, в том числе аппараты проекта «Бюро 1440» (будущая группировка «Рассвет»).

    Кроме того, продолжают использоваться геостационарные аппараты серии «Экспресс» и др., через которые операторские сети давно оказывают спутниковый интернет, в первую очередь для удалённых регионов и ведомств, а не для массового рынка по типу «тарелка у каждого домохозяйства».
    1. Наган Звание
      Наган
      +1
      Вчера, 21:47
      Цитата: Теледроид
      тарелка у каждого домохозяйства
      Тарелка не больно-то удобна для установки на дроны, Starlink куда более компактный.
  10. Наган Звание
    Наган
    +2
    Вчера, 21:46
    Starlink это коммерческое мероприятие, кто оплатит account, тот и пользуется, и вроде как они пользователей не отслеживают.
    1. Че Фёдор Звание
      Че Фёдор
      +1
      Вчера, 22:43
      Цитата: Наган
      ..., и вроде как они пользователей не отслеживают.

      Смешно... Конечно отслеживают и зарабатывают на этом)
  11. Светлан Звание
    Светлан
    +1
    Вчера, 22:21
    Неверный вывод. Не старлинк, а FPV. Каким образом это реализовано, пока неизвестно.
  12. Слово Звание
    Слово
    +2
    Вчера, 23:15
    Таки, в чём новость? Наши войска давно пользуются сетью Маска, особенно дроноводы, ибо она покрывает окраину, получается, поляки оплачивают для обоих сторон.
    1. Гаврило Принцип Звание
      Гаврило Принцип
      0
      Сегодня, 02:29
      Причём тут поляки. Кто купил, тот и оплачивает. Сами скидываются и оплачивают.
  13. Bookinist69 Звание
    Bookinist69
    0
    Сегодня, 00:52
    На четвертый день зоркий Джо заметил что в тюрьме нет одной стены...
  14. G.M.V Звание
    G.M.V
    0
    Сегодня, 01:02
    Смотри-ка, всё же они стараются понять что вообще происходит?? и с чего вдруг потери у охотников от целей, за которыми они же и охотились). Не хотят просто принять потери, умыться и дальше лопать своё сало