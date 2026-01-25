Россия начала использовать «Герани» с управлением через Starlink
Киев подтвердил потерю двух вертолетов из состава «охотников за дронами». Об этом заявил новый советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным Флеш, являющийся экспертом по беспилотной авиации.
Бескрестнов подтвердил удар двух «Гераней» по вертолетам Ми-24 и Ми-8 в Кировоградской области. При этом, как утверждает эксперт, россияне впервые использовали «Герани», которые управлялись операторами через американский Starlink. К такому выводу Флеш пришел после тщательного изучения видео поражения вертолетов.
По его словам, российские операторы дронов использовали американские спутники для наведения на цель, поскольку рядом с «Геранями» не было ни одного дрона-ретранслятора. При этом «Герани» автоматически обнаружили цель, после чего перешли на ручное управление оператором.
Мы видим автоматическое обнаружение цели и ручное наведение по изображению. Но поблизости не было ни одного БПЛА для создания МЭШ радиосети. Делаю вывод, что мы наблюдаем первое применение беспилотников «Шахед» («Герань») со «Старлинком».
Как подчеркнул Бескрестнов, российские дроны летели на небольшой высоте, поэтому их не обнаружили РЛС. Это и стало залогом успеха при уничтожении двух украинских «охотников за дронами».
