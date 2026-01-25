ВСУ под ударами ВС РФ потеряли рубеж обороны у Марково и пятятся к Краматорску

Российские войска продолжают двигаться вперёд на Славянско-Краматорском направлении. Напомним, что Славянск и Краматорск входят в крупнейшую агломерацию на той территории Донбасса, которая пока остаётся под оккупацией войск киевского режима.

Поступают сообщения о том, что большая часть села Марково перешла под контроль российских Вооружённых сил. Село находится на реке Беленькая. Эта река проходит и через город Краматорск.



Севернее Марково армия России продвинулась западнее Миньковки, вплотную подойдя к каналу Северский Донец-Донбасс. Это последняя естественная преграда на указанном участке фронта, которая отделяет ВС РФ от Славянска. От канала до черты города на данном участке порядка 15 км. До Краматорска - и того меньше.



Противник, потеряв под ударами армии России оборонительный рубеж к западу от канала Северский Донец-Донбасс в районе Марково, с людскими потерями пятится к Краматорску. Если ВС РФ продолжат движение севернее упомянутой реки Беленькая, то там до Краматорска не осталось населённых пунктов. На данный момент эти территории представляют собой сплошные заснеженные поля, где с линиями обороны у ВСУ есть определённые сложности.
  Saler
    Saler
    
    Вчера, 21:53
    Если не хотят уходить самостоятельно с Донбасса , то надо им помочь и спустить с лестницы. wink
    Гнать ворожин до Днепра! am
    sergey4791
      sergey4791
      
      Вчера, 22:09
      Вы наверное хотели сказать Днестра, а не Днепра? Как минимум
      Теренин
        Теренин
        
        Вчера, 22:24
        На данный момент эти территории представляют собой сплошные заснеженные поля, где с линиями обороны у ВСУ есть определённые сложности.
        А сейчас по полям разве не сложнее наступать , чем в городской черте или лесистой местности?
        Tusv
          Tusv
          
          Вчера, 22:33
          Из леса украинец успешнее наступает. На поляне Мы тормозим, обрабатывая чугунием
          Теренин
            Теренин
            
            Вчера, 22:35
            Цитата: Tusv
            Из леса украинец успешнее наступает. На поляне Мы тормозим, обрабатывая чугунием

            Так и я об этом, но применительно к нам... request
            Tusv
              Tusv
              
              Вчера, 22:46
              Цитата: Теренин
              Так и я об этом, но применительно к нам.

              Клешни, обработка чугунием. Продвижение
            Alexej
              Alexej
              
              Вчера, 23:25
              Цитата: Теренин
              Цитата: Tusv
              Из леса украинец успешнее наступает. На поляне Мы тормозим, обрабатывая чугунием

              Так и я об этом, но применительно к нам...

              Применимо, но на открытых пространствах им сложнее скрыто менять позиции и они становятся очень доступной целью для авиации.
        topol717
          topol717
          
          Вчера, 23:06
          Цитата: Теренин
          А сейчас по полям разве не сложнее наступать , чем в городской черте или лесистой местности?
          Сложнее наступать, но и обороняться в полях невозможно, ФАБами выносится любой опорник.
      лесничий
        лесничий
        
        Вчера, 22:31
        До ДНЕСТРА было бы предпочтительней. А там и до Десны севернее отодвинуть.
        Villy-V
          Villy-V
          
          Вчера, 23:56
          По южному флангу до Дуная, всё наше!
    Николай Иванов_5
      Николай Иванов_5
      
      Сегодня, 01:09
      Гнать пинками до польской границы.
  Алексей G
    Алексей G
    
    Сегодня, 00:01
    Развязка приближается. Возможно от лобового штурма лучше отказаться ввиду потери л/с, времени и ресурсов. Хорошо бы действовать крупно тремя группировками Центр, Запад и Южной. Если не брать Константиновку, Дружковку, Славянск и Краматорск в лоб, а развить удары из района Допрополья и Сосновое, Коровия Яр на Барвенково и Изюм соответственно, замкнув в огромном кольце крупную группировку врага зимой!
    Могла бы получиться яркая концовка!
    Михаил Нашарашев
      Михаил Нашарашев
      
      Сегодня, 00:17
      Стратегически мыслите. Масштабно. Вы в каком году закончили академию генштаба? Может быть, мы однокурсники?
      Алексей G
        Алексей G
        
        Сегодня, 01:06
        Да тут без высоких академий видно... два выступа, да и вообще пора нашим учится большому делу, взаимодействовать на уровне группировок, а не биться отдельно.
        Глубокий прорыв из Доброполья хорош тем, что даже если впереди будет в какой-то момент тяжко, можно повернуть чуть раньше в сторону Славянска и тогда кольцо будет поменьше, но все равно удавка хорошая!