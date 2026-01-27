Легендарный «Миниган» покидает флотские арсеналы
Оружейные системы есть распространённые, есть узнаваемые, а есть легендарные. К последним относится и американский шестиствольный пулемёт «Миниган». Но даже легенды уходят на покой, и им на смену приходят новые системы.
Ладно, автор немного слукавил, что в названии материала, что во вступлении. M134 Minigun никуда не девается, хотя бы потому, что это армейское обозначение системы. А речь пойдёт про ВМС США, то есть про системы GAU-2/A и GAU-17/A. Суть то же самое, но не совсем.
С вашего позволения, я не буду окунаться в историю аж со времен Ричарда Джордана Гатлинга, чья идея блока вращающихся стволов, из которых поочерёдно и ведётся стрельба, лежит и в основе «Минигана». Но экскурс в историю всё же проведём, но начав со времён менее отдалённых.
Так выглядел «Миниган» самых первых серий
В самом конце 1950-х американские военные обзавелись скорострельным орудием, построенным по схеме Гатлинга, калибра 20 миллиметров – M61 Vulcan. К идее о том, что нужно что-то на замену легендарной системе Браунинга калибра 12,7 мм, но при этом более скорострельное, чем пушки Hispano-Suiza, в качестве авиационного орудия, пришли ещё в конце Второй Мировой. Тогда в руки американцев попало несколько образцов немецких перспективных авиационных пушек калибра 30 мм, и их характеристики заставили американцев с грустью посмотреть на батареи «браунингов» на своих машинах. Но после войны военный бюджет страны-победительницы просто рухнул, и стало немного не до того. Вопрос перехода в реактивную и атомную эры… с одновременной попыткой не потерять штаны стал приоритетным. Порезали все программы, какие можно было и нельзя.
Системы калибра 20 мм и винтовочного калибра в габаритной дуэли, Южный Вьетнам, 1969 год
Об орудии для самолётов вспомнили, когда пришлось много летать через 38-ю параллель и тесно знакомиться с творчеством Микояна и Гуревича. Знакомство оказалось для американцев не из приятных. Одним из аспектов стало осознание, что пулемёты .50 калибра уже не совсем адекватное оружие в новой реактивной реальности. Почти все первенцы реактивной эры со стороны американских ВВС имели в качестве основного вооружения по сути те же (модель была новая, но концептуально это мало что меняло) пулемёты системы Браунинга, что и американские истребители Второй Мировой. Ну, то есть ничего не поменялось с начала 1940-х. МиГи легко могли «переварить» множественные попадания боеприпасов калибра 12.7 и уйти восвояси.
Вертолёт UH-1 армейской авиации с подвесным контейнером М18
Хотя у американцев уже было орудие калибра 20 миллиметров, сделанное на основе немецких наработок по 30-миллиметровым пушкам, хотелось больше, лучше, скорострельнее. Так и появился «Вулкан». Были проблемы, подача боеприпасов подводила, но всё поправили, и все остались настолько довольны, что тут же задались вопросом: а что ещё такого можно сделать? Несмотря на любовь американцев ко всему большому, от упаковок еды до объёмов двигателей автомобилей, тут решили пойти иным путём. Решено было создать систему по схеме Гатлинга, но в винтовочном калибре — 7,62×51 мм NATO. Идея была в том, что нужен вот такой же «Вулкан», но для тех аппаратов тяжелее воздуха, для которых калибр 20 мм великоват, но при этом с сохранением остальных «плюшек» схемы Гатлинга, первая из которых — высокая скорострельность.
Быстро стало ясно, что «Миниганы» и вне подвесных контейнеров чувствуют себя на вертолётах прекрасно
Собственно, так в начале 1960-х и появился «Миниган». Первоначально пулемёты ставили в подвесные контейнеры. Собственно, контейнеры M18 и SUU-11/A (суть та же, только одно армейское обозначение, второе ВВС) и стали основным местом приложения сил. Подвешивали их на штурмовики и вертолёты. В общем, пулемёт вроде нашёл свою нишу… Но тут на сцену вышли Силы специального назначения Армии США. Там давно раздумывали над идеей «воздушного линкора», самолёта, который бы летал над полем боя и буквально поливал бы его из пулемётов, но только не курсовых, а располагавшихся перпендикулярно направлению полёта. Короче, «ганшип». Хотя практиковались на современном транспортнике, именно боевым первенцем стал старик С-47, в который по одному борту установили три немного моделированных авиационных контейнера с М134 (точнее, GAU-2).
Douglas AC-47 с именем собственным «Puff, the Magic Dragon». Хорошо видны контейнеры SUU-11/A со снятым обтекателем
Вроде всё работало, и концепция была признана работоспособной. Но три контейнера по одному борту, плюс боезапас, плюс «обслуга» и центровка с устойчивостью в полёте вышли из чата. Кто-то резонно заметил: а зачем нам подвесной контейнер, если нам нужен только сам пулемёт? И понеслось. На АС-47 прописались пулемёты уже не как часть контейнера, а как самостоятельная единица. Пулемёты стали устанавливаться на вертолёты в качестве турельных. Со сбитых и повреждённых вертолётов армейской авиации они перекочевали… на вооружённые грузовики армейских транспортных конвоев и так далее, и тому подобное.
Боец эскадрона "Чарли" 3-го батальона 4-го кавалерийского полка 25-й пехотной дивизии демонстрирует пулемёт XM-134 (ранее армейское обозначение), установленный на бронетранспортёре М113. Откуда кавалеристы разжились не полагавшимся им по штату оружием, остаётся только гадать. Правило "тихо слямзил и ушёл, называется нашёл" действует в любой воюющей армии любого государства
Со временем это вылилось в то, что «миниганы» стали штатно ставить на множество образцов техники, часто внося в конструкцию отдельные доработки в зависимости от «местных» условий. Вот и получилось, что «миниганы», устанавливаемые, например, на катера SOC-R (Special Operations Craft Riverine) ВМС США, отличаются от устанавливаемых на вертолёты UH-1Y КМП США и так далее. Где-то детали титановые для снижения веса, где-то упор сделан на обработку поверхностей для защиты от морской воды.
Сразу четыре катера SOC-R ВМС США в кадре. На каждом катере установлен «Миниган»
С бардаком в своём инвентаре решил покончить американский флот. Управление программ беспилотной авиации и ударного вооружения (PEO U&W), входящее в состав Командования военно-морских авиационных систем ВМС США (NAVAIR), опубликовало информацию о проводимом тендере на закупку.
Капрал Лентз из 6-го взвода 1-й антитеррористической группы по обеспечению безопасности флота (FAST) во время учебных стрельб на борту ракетного крейсера USS Philippine Sea (CG-58), февраль 2004 года
«NAVAIR стремится определить поставщиков, которые могут производить пулемет GAU-24/A в соответствии с предоставленным правительством пакетом технических данных (TDP)», — говорится в уведомлении ведомства. Пулемет GAU-24/A должен заменить все версии «Минигана», которые сейчас используют не только сами ВМС США, но и Корпус морской пехоты США.
Пять пулеметов GAU-24/A должны быть поставлены в Центр военно-морских надводных боевых действий, подразделение Крэйн (NSWC Crane) в Индиане, где их 12 месяцев будут испытывать и уже по результатам испытаний будут решать, что и как закупать. Ясно, что речь идёт уже про 2027 фискальный год, так что новых старых пулемётов никто не увидит раньше чем через 2 года. Да и то не факт, всё может пойти не по графику и затянуться, как это часто в армии и бывает.
Капрал Сиппл ведёт огонь из «Минигана» с борта вертолёта UH-1Y 169-й эскадрильи КМП США, Гавайи, июль 2012 года
Пока другой информации от американских военных не поступало, и создаётся впечатление, что речь идёт о банальном обновлении арсенала, без какой-либо серьёзной замены или модернизации чего бы то ни было. Ясно, что «Миниган» арсеналы не покидает и остаётся более чем актуальным оружием для американских военных. Например, армия США недавно тестировала М134, установленный на танк М1 «Абрамс», в качестве средства борьбы с дронами. Пока выглядит всё это не очень эффективно, так как одному из танкистов приходится для применения пулемёта по старинке вылезать из люка башни и самому браться за гашетку. Но этот пример ясно даёт понять, что оружие рассматривают и как перспективную платформу для создания средства борьбы с такой новоявленной угрозой, как малые беспилотные летательные аппараты. Может, и американские военные моряки не просто так вспомнили о легендарном оружии, и дело не только в унификации.
«Миниган» на танке М1 в ходе недавних тестов армии США. Пока выглядит не очень убедительно. Но интересно посмотреть, куда приведут американских военных такие идеи
