О том, как танки Т-80 в СССР до ума доводили

Анализ выполнения программ повышения качества и надежности танка Т-80

«Анализ выполнения программ повышения качества и надежности танка Т-80». Б.Ю. Акименко, В.А. Костян, Н.В. Фролов. Журнал «Вестник бронетанковой техники» № 10 за 1987 год.

Работы по обеспечению надежности бронетанковой техники, выпускаемой предприятиями отрасли, начиная с 1974 г., проводятся на основе специальных программ: до 1983 г. — программ обеспечения надежности (ПОН), с 1983 г. — программ повышения качества и надежности (ППКН).ППКН представляет собой более широкий, чем ПОН, перечень мероприятий, направленных на совершенствование производственного процесса, отработку прогрессивной технологии и обеспечение необходимого качества изготовления танков.В качестве примера в табл. 1 приведено содержание ППКН для двух заводов, выпускающих танки Т-80.В результате выполнения ППКН качество изготовления танков на заводе № 1 в 1986 г. улучшилось по сравнению с 1985 г. Так, на 30% снизилось число полученных с мест эксплуатации рекламаций по танкам; более чем на 11% (с 70,9 до 82,5%) повысился процент сдачи танков заказчику с первого предъявления; почти в два раза (с 4,1 до 2,8%) сократилось число нарушений технологических процессов из-за работы с неисправной технологической оснасткой и т. д.Для оперативного восстановления танков и проведения доработок по извещениям об изменениях конструкции заводами и в местах эксплуатации танков в 1985 г. была создана рабочая группа специалистов и образован неснижаемый фонд сборочных единиц, деталей и приборов, наиболее часто находящихся в строю.Этой группой было выполнено 1014 доработок в 1985 г. и 3029 — в 1986 г., в результате чего сократилось время пребывания танков в ремонте, снизились расходы на поддержание готовности танков (табл. 2).К основным, наиболее эффективным мероприятиям по совершенствованию конструкции, внедренным на танк Т-80 по программам повышения качества и надежности за период 1981–1986 гг., можно отнести следующие.По силовой установке:- обеспечение работы двигателя ГТД-1000ТФ на дизельном топливе в течение 500 ч;- введение регулятора температуры РТ-12-15Б (вместо РТ-12-10) в комплекте с термопарами Т-116 для ограничения роста температуры при пуске;- усиление дисков и лопаток силовой турбины двигателя ГТД-1000ТФ;- повышение надежности работы вентилятора системы охлаждения;- введение воздухоочистителя с повышенными характеристиками.По трансмиссии:- исключение разрушения трубопроводов гидросистемы трансмиссии;- повышение надежности бортовых коробок передач.По ходовой части:- напрессовка борта на диски опорных катков и изменение материала массивных шин на резину 4Э-1386 вместо 34Р-14;- введение гусениц с резинометаллическим шарниром на сплошном основании в нагруженной зоне и уширенной беговой дорожкой траков;- повышение надежности работы гидроамортизаторов.По системе управления огнем и электрооборудованию:- введение усовершенствованного стабилизатора танкового вооружения;- установка аккумуляторных батарей 12СТ-85А в ударопрочном полипропиленовом корпусе;установка новых радиостанций Р-173, Р-173П, Р-174.Результаты контрольных войсковых испытаний (КВИ) показывают, что внедрение этих мероприятий позволило устранить ряд систематически повторяющихся отказов танков, уменьшить параметр потока отказов. Значения этого параметра для танка в целом в 1981, 1982, 1983 и 1986 гг. составили соответственно 2,24·10⁻³; 2,46·10⁻³; 1,03·10⁻³ и 0,76·10⁻³ км⁻¹.Значения параметра потока отказов по отдельным составным частям, км⁻¹, в 1981 г. и 1986 г.Силовая установка — 1,38·10⁻³ и 0,2·10⁻³Трансмиссия — 2,25·10⁻³ и 0,17·10⁻³Ходовая часть — 2,25·10⁻³ и 0,08·10⁻³Система управления огнем, электрорадиооборудование — 0,81·10⁻³ и 0,37·10⁻³Однако выполнение мероприятий, включенных в ППКН, не позволило добиться безотказной работы ряда составных частей танка. Анализ результатов КВИ и гарантийных испытаний, а также подконтрольной войсковой эксплуатации танков показал, что до сих пор не обеспечена надежная работа бортовых коробок передач, элементов ходовой части и силовой установки, управляемого снаряда и аппаратуры наведения, радиостанций Р-174, реле РЭС-3, стартера-генератора ГС-18МО, фильтровентиляционной установки и др.Более 30% их отказов носят производственный характер и происходят по вине заводов-изготовителей, более 50% — по вине заводов-поставщиков комплектующих изделий. Организация производственного процесса на этих заводах требует значительного совершенствования. Так, в некоторых цехах до сих пор немало нарушений технологической дисциплины (до 8% от числа проверенных технологических процессов), случаев использования в производстве неисправной технологической оснастки (до 5%) и работы на оборудовании, не обеспечивающем технологической точности (до 7%).Неритмичен выпуск продукции — до 80% танков месячного плана сдаётся в третьей декаде месяца. Процент сдачи заказчику готовых танков с «первого предъявления» (на приёмосдаточных пробегах) составил в 1986 г. 82,5%, что ниже нормы, установленной Министерством (не менее 85%).Основными причинами недостаточной эффективности ППКН являются:1. Несовершенство существующей практики разработки и постановки танков на производство. Так, отсутствие в тактико-технической характеристике серийного танка показателей надежности, как это предусмотрено стандартами, привело к постановке недостаточно надежных опытных образцов на серийное производство. Например, по результатам КВИ серийного танка Т-80 в 1980 г. параметр потока отказов достигал значения 3,76·10⁻³ км⁻¹, и для того, чтобы он стал меньше единицы, потребовалось 7 лет. До сих пор не внедрена единая система задания требований по надежности составных частей танка и комплектующих изделий.2. Несовершенство системы взаимоотношений между головными разработчиками машин, разработчиками и поставщиками комплектующих изделий, что не способствует повышению технического уровня, качества и надежности танков. Не разработаны программы повышения надежности на большинство комплектующих изделий, уровень рекламаций на них остается высоким (более 50% от общего числа рекламаций), а расширение номенклатуры тех из них, которые подвергаются входному контролю, является вынужденной мерой, не обеспечивающей надежной работы их в танке.3. Недостаточное внимание вопросам совершенствования производственного процесса на заводах. Многие мероприятия, например по организации ритмичной работы, неконкретны (например, не предусмотрено планирование величины и состава заделов в незавершенном производстве). В ППКН отсутствуют планы оснащения предприятий современным станочным и стендовым оборудованием.Выполнение программ повышения качества и надежности танков Т-80 повысило их надежность, которая, однако, пока не достигла требуемого уровня. Для дальнейшего повышения надежности танков Т-80 эти программы необходимо совершенствовать.